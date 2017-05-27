“Команда мечты” Сталина возвращается

По центральному каналу продолжается показ цикла документальных фильмов о советских руководителях. Дзержинский и Молотов стали героями второй и третьей серий из цикла. Первый эпизод докудрамы про Лаврентия Павловича Берию произвел эффект разорвавшийся бомбы.

В блогосфере многие сошлись во мнении: "В лесу что-то большое издохло, и ветер переменился". Также пользователи пишут: "Я сидел сначала глаза протирал. Очень неожиданно, как будто в параллельную вселенную попал. В фильме есть моменты, возвращающие к реальности, некоторые фразы и термины… но в целом неожиданно. Чуть не впервые по центральному каналу сказали о причинах депортации. Правда "позорная страница" и всё такое".

Забили в колокола те, кто обычно этим и занимается – православная, монархическая публика провела срочные заседания ТВ-шоу под общим тегом: "На одном из федеральных каналов пытались обелить человека, который реабилитации не подлежит". Были и такие официальные публикации: "Как и зачем "Первый канал", демонстрируя фильм Star Media, снятый на деньги, выделенные министром культуры Владимиром Мединским, прославляет сталинских палачей как выдающихся государственных деятелей?". Что же касается неофициальных публикаций, обсуждений на форумах, то здесь палитра эмоций от крайнего удивления до недоверчивой радости (орфография и пунктуация сохранены):

"Даже не верится, что вместо либеральных помоев на первом канале, что-то более или менее решили правдивое показать про Берию. Панфиловцы на 9 мая так же удивили. Что думаете?"

"Смотрел, сам в шоке :) Удивительно объективный рассказ, правда упомянули вскользь "женщин Берии" — вот сильно сомневаюсь что на такое просто оставалось время и силы.

PS В конце 90-х имел возможность общаться с ракетчиками. За Берию порвут".

"Вот бы Недимона на Лаврентия Павловича заменить".

"Берию очернили во времена Хрущева. Все эти истории про женщин оттуда. А как

хороший руководитель и хозяйственник он показал себя во время работы в Грузии".

"А что тут думать то? нашей капиталистической общественной-экономической форме важно сносить памятники Дзержинскому, заделать фанеркой Ленина, полить грязью Берию и т.д. Ведь все это напоминание того, откуда они получили средства производства, с помощью которых они теперь зарабатывают прибавочную стоимость эксплуатируя тебя, меня и остальных 140 млн людей."

Опять нас сталкивают с нашим "непредсказуемым прошлым"?

Герои документального цикла "Страна Советов. Забытые вожди" – военачальники, государственные и партийные деятели, чьи судьбы стали отражением эпохи. На днях вышли две серии – о Феликсе Дзержинском и о Вячеславе Молотове. Очень в теплых тонах нам рассказали про Рыцаря революции и человека, "в котором была представлена современная концепция робота".



, – говорят нам в фильме.

Поразили и документальные справки, так называемый ликбез – сухие и объективные данные, без каких-либо оценочных констатаций, как это бывало ранее, например, когда Маркса называли утопистом, а марксизм – лженаукой.



Вторая и третья серии докудрамы продолжили тенденцию, показывая, что фильм про Берию – не случайность, не исключение из правил, каждая серия будет своеобразной кинематографической "реабилитацией". Впервые за 30 лет нам покажут историю, не лишенную логики и политиков, которые действовали сообразно ситуации и контексту событий. Жизнь полководцев, красных комиссаров без извращенных выдумок о личном в стиле 90-х и "СПИДинфо", реальные достижения в экономике, безопасности и укреплении державы. Но и не в стиле советской пропаганды – это что-то совершенно иное. Что происходит? "Команда мечты" Сталина становится эталоном? Об этом в беседе с Накануне.RU рассуждает режиссер-документалист Константин Семин:Рассказы про Молотова и Дзержинского, как мудро заметили эксперты, не несут в себе чего-то нового, что нам было бы неизвестно: один имел партийный билет под номером "пять" и в хрущевские времена был из партии исключен (до времен Черненко). Вячеслав Молотов (Скрябин) называл себя "ненастоящим" дипломатом, что лишь подчеркивает его скромность – он совершил опаснейший перелет над вражеской территорией в начале Великой Отечественной войны, лично встретился с Черчиллем, а затем совершил полет над Атлантикой, чтобы встретиться с американским президентом – без этих переговоров союзники все никак не могли открыть западный фронт. Довольно тяжелая задача – договориться с нашими "заклятыми друзьями" на Западе в сложное время – высший пилотаж дипломатии. Это вам не санкции обсуждать.Не будь Молотова на посту главного дипломата, история Второй мировой войны могла бы измениться и не в лучшую для нас сторону. Конечно, мы не умаляем подвиг народа и экономическую, промышленную подготовку СССР. Кстати, эти два последних фактора – уже заслуга "железного Феликса". Дзержинский, чье имя крепко связано, прежде всего, с ВЧК, на самом деле совершил "забытый" подвиг – поднял экономику СССР из полной послевоенной разрухи, после Гражданской войны. Он вывел на передовой уровень в короткие сроки промышленность страны, чего за последние 30 лет без войн, осады и катастроф сделать не могут. По мнению автора фильма про Берию, историка и писателя Александра Колпакиди, Дзержинский, в свою очередь, был сторонником экономических реформ, которые провел Дэн Сяопин в Китае. Он был грамотным специалистом, хотя и не имел профильного образования, многое знал и хорошо разбирался в людях, уверен эксперт:

"Главное, что он был умелый. У него все получалось. Проблема нашей страны в том, что у руля неумелые люди, у которых не получается, и совершенно очевидно, что они необучаемы. А вот те люди – у них получалось. Дзержинский зачастую ночевал в кабинете, у него койка за ширмой стояла, чай морковный пил – а ведь он возглавлял всю экономику страны. Он не имел соответствующего образования или опыта, но к моменту своей смерти он восстановил экономику. В 1927 году мы достигли довоенного уровня. Это никто не вспоминает. Он реально совершил подвиг. Начиная с Дзержинского, мы обгоняли по темпам развития другие страны. И когда в конце 1920-х начался мировой кризис, у нас, наоборот, начался мировой рост. И почему в 1930-е годы вся западная интеллигенция смотрела на Советский Союз с восхищением, а сотни тысяч инженеров по всему миру вступали в коммунистическую партию? Потому что они видели, что происходит у них и что – в Советском Союзе".



Эти и другие заслуги "звездного" десанта Сталина, о которых знал каждый советский школьник, в постперестроечное время не отменялись, просто к ним прибавлялось всегда большое и жирное "но", которое должно было перекрыть все достижения в экономике, создании и сохранении государства. И после этого "но" шли додуманные события или раздутые факты, нелицеприятные подробности из личной жизни. Ну, или откровенная ложь, простая манипуляция негативной оценочной лексикой. Например, один из фильмов про супругу Берии назывался "Женя дьявола" – ни больше, ни меньше. Искажение касалось и всех событий Гражданской войны, например, "красному террору" уделяли огромное внимание, выдергивая его из исторического контекста. Белому террору не уделяли внимания настолько, что в наше время памятные доски Маннергейму или белогвардейские мифы о Колчаке не вызывают отторжения – вместо "белого террора" был просто белый шум. Пробел. Вроде, и не было его, получается. И вот, наверное, впервые – да еще и на федеральном канале – прозвучали слова: "красный террор" являлся реакцией на террор белый – крайнюю форму репрессивной политики антибольшевистских сил".

"Причем совершенно очевидна была ведущая роль зарубежных стран в белом движении и белом терроре, никто этого не отрицал, – комментирует Накануне.RU историк спецслужб Александр Колпакиди. – Об этом сейчас сторонники "белой" идеи не вспоминают. Когда террор перешел все рамки дозволенного, то, естественно, был введен "красный террор" – в ответ на это. Последние 30 лет не говорится, что "красный террор" – это реакция, но сейчас, слава богу, появились честные историки вроде Ратьковского (его книга "Белый террор"). Не надо ничего придумывать про красных, надо просто сказать про них правду. И вот, наконец-то, этот сериал – это действительно попытка сказать правду о том, что было на самом деле".

В 1918 году главной силой "красного террора" стали органы ВЧК, рассказывается в фильме: "Дзержинский выступал против пыток и бессмысленного истребления противников – настоящих и мнимых. Были случаи, когда по его распоряжению за избиение подозреваемого сотрудника ЧК увольняли, отправляли в тюрьму, а при отягчающих обстоятельствах расстреливали. И все же именно Дзержинского называли "красным палачом". "Железный Феликс" относился к этому спокойно, ведь это писала иностранная пресса, и для революции это было даже на пользу, поскольку теперь перед ее карающим мечом трепетали. Дзержинский писал сестре Альдоне: "Для многих нет имени страшнее моего".

С 1921 по 1929 годы были арестованы больше 1 млн человек, но осуждены только 20%: "На своей должности Дзержинский все же пытался не быть палачом". В это же время Феликс Эдмундович создал комиссию по делам беспризорников, и каждый чекист отчислял 10% от зарплаты в фонд помощи детям. В 1924 году по инициативе Дзержинского уже было создано 280 детских домов, 420 трудовых коммун, 880 детских городков. За семь лет количество беспризорников снизилось с 5 млн до 200 тыс. – приводят данные в фильме.



В России, говорят, две беды – Дзержинский искоренял обе: он уделял большое внимание образованию и воспитанию детей, видя в этом профилактику и преступности, и контрреволюции; а вот вторая беда – дороги – нуждалась в железной руке. Дзержинский стал народным комиссаром Путей сообщения, в фильме приводят его слова: "На дорогах у нас один сплошной ужас, хищения из вагонов, хищения в кассах, хищения на складах, хищения при подрядах, хищения при заготовках". 2 сентября 1922 года была организована комиссия по борьбе со взяточничеством. Разбираться с коррупцией предстояло также Феликсу Дзержинскому. За 1922 год общее число осужденных – 3 тыс. 254 человека, что в два раза больше, чем осужденных за государственные преступления., – назидательно напоминают на "Первом канале"., – размышляет Александр Колпакиди в беседе с Накануне.RU.После смерти Молотова осталось 500 руб. на сберегательной книжке – "на похороны". Молотов дожил до глубокой старости, а вот Дзержинский, как сказал на его похоронах Сталин, "сгорел на работе". У Берии была другая судьба – насильственная смерть, возможно, потому он и стал "визитной карточкой" сериала – он задал тон всему повествованию. Берия также дал повод устроить истерику – ведь к остальному не придерешься, все факты легко проверить – причина для скандала якобы в том, что все испугались, что Берию реабилитируют.

"Слушайте, а надо ли реабилитировать декабристов? Вот их повесили, осудили, и что? Надо ли реабилитировать народовольцев? Надо ли реабилитировать Радищева? Эти люди не нуждаются в реабилитации. В моем представлении Берия в реабилитации также не нуждается, народ уже понял, кто он, и, судя по реакции на этот фильм, на 100% понял правильно. Уже спорить с этим невозможно, – говорит автор фильма про Берию Александр Колпакиди. – Он не нуждается в реабилитации, пусть реабилитируются те, кто морочили 30 лет нам голову, кто довел страну до ручки. Этот вопрос как раз для меня неважен – реабилитируют его или нет. Конечно, очень бы хотелось мне как искусствоведу по образованию, чтобы поставили памятник Дзержинскому на Лубянке. Потому что площадь просто осиротела. Но таким людям, как он, как Берия, как Молотов, не нужна реабилитация от сегодняшней власти. Народ знает своих героев и все понимает сам, судя по отзывам".



"Страна Советов. Забытые вожди" лишь в своем названии имеет небольшую неточность – эти вожди не забыты, а оболганы. Они стали персонажами карикатурной мифологии, простой для усвоения недалекими умами. В эпоху клипового мышления яркие ярлыки "тиран", "убийца" и "маньяк" воспринимаются и усваиваются просто и навсегда. И не возникает вопросов – а где логика? Как решались задачи, встававшие перед страной? Чтобы понять это, необходимо критическое мышление, оно сегодня в дефиците. Узнать обратную сторону известной всем легенды про "смутьянов" и "кровавых тиранов" практически невозможно, потому фильмы, просто "проговаривающие" факты, вызывают бурю эмоций. Кстати, автор сценария к первому фильму из цикла Александр Колпакиди рассказывает, что сняты докудрамы были более двух-трех лет назад. Почему они лежали "на полке", почему их стали показывать только сейчас? Кто-то считает, что просто другие фильмы кончились. Александр Колпакиди уверен – дело не в этом:

"Меня еще удивило, что этот фильм про Берию вызвал такой ажиотаж, как будто там есть хоть что-то, чего раньше люди не знали. Я уверен, что начинается предвыборная кампания, и таким образом набирается электорат. Все опросы общественного мнения показывают, что у нас население как было просоветским, так и остается. 45% населения полностью поддерживают Советский проект. Власти крайне важно заручиться поддержкой вот этих 45% , несмотря на свои личные взгляды, которые, может быть, полностью противоположены".

Накануне.RU уже писало про проблемы гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста и про то, что после Нового года канал неожиданно уступил свое первое место "Второму". Действительно, близится главная выборная кампания последних шести лет, и негоже "ОРТ" быть таким далеким от политики. И как бы ни было отрадно просоветски настроенному большинству от попыток главого ТВ-канала объективно взглянуть на историю периода СССР, нельзя исключать, что, к сожалению, целью докудрамы является отнюдь не "реабилитация" советских руководителей в глазах граждан, а реабилитация Эрнста в глазах политического руководства.

Источник: nnm.me