«Зашквар» месяца: от семейки Порошенко до продажной Лободы

Кому на Украине жить хорошо, спрашивать не стоит: итак все знают. Другое дело, кому живется весело? Да всем, кто наблюдает за этим цирком со стороны и сохраняет хоть какую – то долю здравого смысла. Но ирония, сатира и сарказм в социальных сетях Украины бьют рекорды в мае месяце.

Среди «звезданутых персон», которых высмеяли пользователи соцсетей отметились сыночек Порошенко в футболке с надписью «Россия», сам папаша «за решеткой» и мать семейства «в гостях» на канале Рината Ахметова. Не забыли упомянуть и концерты «продажной Лободы», извращенца в Раде и заднюю часть Седюка. Да, в мае точно было весело!

Футболка сына Порошенко

Младший отпрыск семейства Порошенко расслабился за границей, отметившись на фотографии с друзьями в футболке с надписью «Россия». Пока батяня вещает о российской агрессии, бьет себя в грудь и требует от Запада больше санкций и денег на свои авантюры, сыночек ему такие подлянки устраивает. Фу, это даже неприлично! Какой осадочек остался у майданутых украинцев, и плевать, что Мишаня готовился к Хеллоуину.

Гимнастика жены Порошенко на канале Ахметова

Вслед за сыночкем отметилась и мать семейства – Марина Порошенко. Жена президента теперь каждое утро будет в лосинах, кроссовках и маечке скакать на утренней зарядке на телеканале Рината Ахметова. Да, да, того Рината, которого сейчас на Украине обвиняют в маргинализации Донбасса и прочих грешков, с которыми Петр Порошенко клятвенно обещал бороться, себя не жалея. Вероятно, бороться начнут аккурат после занятий с женой президента.

Порошенко отгородился от людей забором… в Одессе

Одесситы никогда не страдали отсутствием чувства юмора, скорей уж, наоборот. И приезд президента в Одессу не мог остаться незамеченным. Порошенко оскандалился по полной программе, когда его в лучших традициях Януковича отгородили от народа 2-метровым забором. Ну, что ж, все в лучших традициях предыдущего украинского президента: «будка» есть, теперь и «забор» добавился. Пользователи соцсетей вдоволь посмеялись над незадачливым главой государства, проведя аналогию с «Ходячими мертвецами» и «Джокером».

Как написал позже блогер Вадим Фульмахт: «Считаю этот забор глубоко символичным - ведь и реальность президенту преподносится точно в таком же безопасном, чтоб не сказать, кастрированном, виде». Точнее и не скажешь: где президент – олигарх и где одесситы с проблемами?

Кадровые приколы Авакова и реванш Беркута в Днепре

Арсен Аваков попал «под раздачу» благодаря своим кадровым решениям, как и мэр Днепра Борис Филатов. Сначала на Днепре «титушки» и полиция 9 мая избили ветеранов АТО, а потом мэр города назначил главой муниципальной полиции Днепра экс-командира «Беркута». Радикалы в шоке! До этого Аваков назначил на должность главы полиции всей Днепропетровской области «любителя СССР», а теперь еще и это?

Впрочем, Аваков продолжает «отжигать» по полной: его подчиненный Юрий Голубан подозревается в связях с ДНР, одесский коп Иван Ищенко помогает сторонникам «русского мира» в Одессе, а МВД Украины по завышенным ценам арендует вертолет. Косячков хватает, если копнуть поглубже.

Евровидение- 2017: дутые расходы и филейная часть Седюка

Интересно, куда уходят деньги? Украинцы подсчитали расходы на Евровидение и сравнили с бюджетом конкурса в Швеции. Шведы уложились в 10 млн. евро, а Киеву потребовалось вложиться в 30 млн. евро. И ладно бы Джамала или Онука затребовали огромные гонорары, но нет: шарики, водичка и аренда вертолета. И как «вишенка на торт» - пранкер Седюк оголил свой зад во время выступления Джамалы. Да, полный «зашквар»…

Блокировка русских сайтов, обнищание Вилкула и сексуальные аппетиты нардепа Шахова:

Украинцы посчитали, что решение Порошенко, поставившее украинские офисы русских компаний вне закона, по сути, было правильным, но вот по форме – глупым и незаконным. Получил бы решение суда для начала и не позорился, но тут сработал принцип: «заставь дурака богу молиться».

Насмешил соцсети и Александр Вилкул лично сходивший в магазин за хлебушком. Это с его-то декларацией на миллионы. Ну, а секс-переписка нардепа Сергея Шахова в Раде просто бьет рекорды популярности. «Вышел из сумрака» герой-любовник благодаря студентке с пониженной социальной ответственностью и оправданиям уровня «школота».

Досталось «на орехи» и певице Светлане Лободе благодаря ее заработкам в России. Украинские активисты сорвали ее концерты и уже нацелились на следующую жертву - Дорна, предварительно заклеймив певицу как продажную.

А еще говорят, что в месяце мае только маяться. Украинцы вон как развлекаются, подсчитывая промахи президента с его семейкой, политиков и представителей творческой «интеллигенции». Да и нам настроение поднимают, не стану уж лукавить. Еще раз убеждая россиян, что Украина превратилась в нечто, сочетающее в себе дурдом с борделем. Так что, господа, не стесняйтесь! Если страна потеряна, то хоть клоуны остались.