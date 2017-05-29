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Почему на фотографиях из космоса не видно звёзд?

20:10. 29 мая 2017 Просмотров - 339 Один комментарий Опубликовал:
Вопрос так и остаётся неотвеченным. Разве что кто из физиков пояснит: почему свет от звёзд не даёт, пусть и крайне размытую, засветку на фотографии?


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: загадки, космос, планета, физика
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Один комментарий»

  • 214 186
    john 29 мая 2017 в 21:21 Ссылка Пометить
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    Короче,запудривание мозгов. Странные вопросы,почему не видно звезд днем. Звезды видно ночью,это отражение света от объекта,когда солнце находится с другой стороны земли. А когда из космоса видно землю,значит солнце находится с той стороны где и корабль,иначе землю было бы видно в черном цвете,а почему не видно звезд…Простой фокус,ночью включите фонарик и посмотрите сбоку через луч,увидите ли вы что нибудь.

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