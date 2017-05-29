Десятилетие Детства в России – о чем указ подписанный Путиным

Указ об объявлении 2018−2027 гг. Десятилетием детства в России подписал российский президент Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Цель этого указа — «совершенствование госполитики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 гг.».

«В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, постановляю объявить 2018-2027 годы в РФ Десятилетием детства»,— уточняется в распоряжении главы государства.

Президент также поручил правительству за три месяца согласовать план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Ранее Путин обсудил меры по противодействию снижению рождаемости в стране с главой Минтруда Максимом Топилиным. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также попросила главу правительства Дмитрия Медведева утвердить проект “Десятилетие детства” до 1 июня – Дня защиты детей.