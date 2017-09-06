Как нами управляют

В данный момент написано много статей о манипуляции общественным сознанием, с конкретными примерами. Несмотря на это данная тема не перестаёт быть актуальной, так как нами всё равно манипулируют, а основная часть населения все равно этого не видит.

Ярким примером манипулирования сознанием является введение Ювенальной Юстиции в России. На этом примере можно написать целую книгу, так как здесь используется огромное количество методов и приёмов манипуляции. Успешность этих приёмов (методов) напрямую связана с западными организациями, которые активно радеют за введение ювенальной юстиции в нашей стране.

Так «Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации», «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения» тесно взаимодействуют между собой и связаны с USAID – Американское агентство по международному развитию, которое занимается продвижением интересов США в других странах мира и было официально изгнано из России (но дело его живет). Среди партнеров «Национального фонда защиты детей от жестокого обращения» официально называется: < ![CDATA[ ]]> ЮНИСЕФ< ![CDATA[]]> (который российская власть попросила прекратить работу в России еще в 2013 г.); < ![CDATA[ ]]> Американский союз профессионалов против жестокого обращения с детьми (APSAC)< ![CDATA[]]>; < ![CDATA[ ]]> Институт социальных услуг (IHS)< ![CDATA[]]> (штат Огайо, США).

Оба Фонда активно внедряют в российское общество, в учебные программы, в стандарты работы социальных служб, в нормативные акты различные антисемейные технологии.

Конечно, следует понимать, что большие средства и усилия на Западе, не тратятся на бесперспективные проекты. А Россия – очень нужна Западу.

Мы рассмотрим некоторые приемы манипуляции общественным сознанием: 1) подмена понятий и сути вещей, 2) замалчивание информации, 3) программирование через СМИ негативного образа родителей, 4) постепенное применение, – все эти методы тесно переплетаются между собой.

Постепенное применение: чтобы добиться принятия какого-либо негативного явления, которое будет отвергнуто массами, достаточно внедрять его постепенно, день за днем, год за годом. При этом программируя сознание людей на позитивное отношение к данному явлению.

Рассмотрим на примере. Так с 2000-х годов в Росси внедряется ювенальная юстиция западного образца. Закон о ювенальной юстиции (о ювенальных судах) был отвергнут Государственной думой РФ в 2010 году во втором чтении. Общественность на тот момент была не готова к принятию ювенальной юстиции. Стоит отметить, что не одно здоровое общество, ориентированное на сохранение традиционной семьи, выступающее на стороне отцовства и материнства не поддержит Ювенальную Юстицию.

Лоббитсы ювенальной юстиции тем не менее продолжили медленное и планомерное её введение, но не в открытом виде, а под лозунгами «защита детей от жестокого обращения». Так в 2012 г. был подписан указ “О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы“. С целью улучшить положение детей в России, руководствуясь Конвенцией о правах ребенка, то есть защитить от жестоко обращения.

По факту в течение пяти лет в России внедрялись ювенальные технологии, только открыто об этом не говорилось, да и сам документ носил иное название: «Национальная стратегия в интересах детей». Но лоббисты решили на этом не останавливаться и сейчас продвигают проект «Десятилетие детства» (2017 -2028), который во многом ювенальный.

Таким образом, в течение 17 лет в нашей стране вводится ювенальная юстиция.

Дальше идёт подмена понятий (универсальный метод манипуляции) – это слова, закреплённые в сознании и несущие определённые эмоциональные реакции, подменяются на другие слова, к которым общество относится нейтрально или положительно. То есть, если общество не готово к какому-то явлению, лучше это явление назвать по-другому.

Так никто не говорит открыто о ювенальной юстиции, но в проектах продвигаются ювенальные технологии и при этом они тоже завуалированы.

Например, за введение ювенальной юстиции активно выступает «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения», они же выпускают методические рекомендации для работников соцзащиты.

Неустанно работаю над общественным сознанием, указанные выше фонды, внушая мысль, что в российских семьях поголовно дети подвергаются насилию. Они активно апеллируют словами «эмоциональное насилие», «психологическое насилие», «моральное насилие», «базовые потребности ребёнка», но когда вникаешь, о чём конкретно идёт речь, то получается: под насилием понимается – любое воспитательное воздействие. Вот вам и подмена: насилие – это воспитание.

К психологическому насилию они относят повышение голоса на ребёнка (и не важно, чем вызвано повышение голоса: хамским поведением ребёнка, нежеланием делать уроки или помогать по дому). К насилию относится родительский запрет либо наказание.

«Эмоциональное насилие над ребенком – любое действие, которое вызывает у ребенка состояние эмоционального напряжения…». Но эмоциональное напряжение может вызвать всё что угодно, любая жизненная ситуация и не только у ребёнка но и у взрослого!

На данный момент выясняется что «к эмоциональному насилию» относятся следующие действия родителя:

- «торговля запретами: если ребенок в определенное время не выполнил уроки или не убрал постель, то за этим на определенное время следует запрет смотреть телевизор или гулять» – это эмоциональное насилие.

- «запугивание наказанием».

- «угрюмость, отказ от обсуждения проблемы». Источник: «Насилие и жестокое обращение с детьми: источники, причины, последствия, решения»: учебное пособие/под ред. Е. Н. Волковой». Пособие допущено Минобрнауки.

Проект «Десятилетие детства», также как и «Национальная стратегия в интересах детей» пронизаны размытыми формулировками («базовые потребности», что конкретно входит в данное понятие? и т.д.). Но эти размытые формулировки могут быть критерием для вмешательства в семью и изъятия ребёнка – чисто ювенальный подход.

Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения разработаны методички (1) < ![CDATA[ ]]> http://www.sirotstvo.ru/rus/info/index.shtml 2< ![CDATA[]]>) Алексеева И.А.. Новосельский И.Г., Жестокое обращение с ребёнком. Причины. Последствия. Помощь). Из этих документов видно, что социальных работников учат вмешиваться в семьи, когда нет угрозы жизни ребёнка. Учат выявлять семьи группы риска, и при необходимости вмешиваться в такие семьи (например, факт не обращения родителей за медицинской помощью по самому незначительному поводу, расценивается как «рискованный» – семья попадает в группу риска, а значит есть вероятность изъятия ребёнка). Но при внимательном изучении таких документов, оказывается, что любая семья может быть отнесена к группе риска.

В проекте «Десятилетие детства» вводится понятие «ответственное родительство. И снова не понятно что это, потом срабатывает ассоциативный ряд, и возникает безответственный родитель, у которого ребёнок предоставлен сам себе, ошивается на улице, дома с ним жестоко обращаются, в школу не ходит и т.д. Но нет, оказывается «ответственное родительство» это иное, его предлагают выявлять через индекс ответственности (который складывается из материальной обеспеченности семьи + степени напряжения в отношениях между родителями и детьми (?) + частоты использования родителями физических наказаний (шлепок по попе тоже считается?)). Таким образом, разработчики индекса ответственности предполагают выявить до 70% безответственных родителей! Выходит то, что многие родители в России ещё сами не знают, что попадут в разряд безответственных.

Вводится также понятие «замещающих семей», если семья попала в группу риска или в группу безответственных родителей, то ребёнок может быть направлен в замещающую семью. И замещающим семьям будет оказываться хорошая финансовая поддержка.

Продолжая разговор о подмене понятий как манипуляции, стоит сказать и о профилактики рискованного поведения (Проект десятилетие детства, п. 144).

Профилактика рискованного поведения – это программы сексуального просвещения.

В апреле 2013 года Россия ратифицировала Конвенцию Совета Европы «О защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений». Эта Конвенция обязывает нас вводить программы сексуального просвещения в систему образования.

Данные программы пишутся по стандартам ВОЗ (специальное учреждение ООН), а их в свою очередь для ВОЗ создают различные организации Европы. В частности Rutgers Nisso Groep, ряд учёных-сексологов из данной организации выступают за педофилию.

Программы «сексуального просвещения» по идеи должны убедить подростков: самое лучшее средство борьбы со СПИДом — применение презервативов при занятиях сексом. А также максимально полная информация о сексе (не только традиционном!): «предупрежден — значит, вооружен».

Опасность данной информационной установки в том, что, под видом «профилактики СПИДа», «профилактики рискованного поведения», подросткам (начиная с 13-14 лет) прививается половая распущенность и вседозволенность, ранние половые связи. Неокрепшая подростковая психика описание «безопасного секса» в силу возрастных особенностей воспринимает как рекламу секса, подкрепляющую естественный интерес к нему и желание попробовать. Все это ведет в итоге к неприятию семейных обязанностей, к отсутствию восприятия семейных ценностей и детей как наивысшей ценности в жизни. Подростков убеждают: «дети — это обуза, главное в жизни — наслаждение» (в первую очередь — сексуальное).

Замалчивании информации. Как рассуждают многие, если об этом не говорят, значит этого и нет. Если бы это было настолько серьёзно, то это бы обсуждалось по телевидению. Но не стоит забывать, что телевидению тоже отведена своя роль: отвлечь внимание!

Посмотрим статистику, сколько было изъято детей из семей за последние годы. Органы соцзащиты, не спешат оглашать свои цифры, дабы не пугать общественность. Поэтому озвучим цифры, которые называет сенатор Елена Мизулина: ежегодно на протяжении последних лет из семей в России изымается 309 тысяч детей. В России 850 детей каждый день принудительно разлучаются с родителями, 740 детей изымаются на время. 38% детей возвращают семьям в течение года. Речь здесь идёт и о благополучных семьях тоже! Источник информации:

< ![CDATA[ ]]> https://ivan4.ru/news/semeynye_tsennosti/elena_mizulina_in_russia_every_day_from_families_seized_850_children_and_more_than_300_thousand_a_ye< ![CDATA[]]>

Важную роль в программировании сознания общества играют СМИ, и введение ювенальной юстиции – не исключение. Общество нужно убедить в том, что семья не может должным образом позаботиться о ребёнке, родители халатно относятся к своим обязанностям, родители не умеют воспитывать, родители плохие. Если в этом убедить людей, то автоматически возникнет необходимость: защиты детей от халатных родителей, от жестоко обращения, требуется ввести «ответственное родительство» и т.д.

Как убедить общество, что родители плохие? Ответ прост, нужно эмоционально воздействовать на аудиторию. При этом акцентируя внимание на одной части информации, и замалчивая другую.

Примеров можно приводить много, в последние годы СМИ незаметно, но планомерно подрывают образ семьи. Так 4 сенятбря 2017 года (в минувший понедельник) прошло заседание во всероссийском детском центре «Орлёнок», на заседании подводились итоги летней оздоровительной компании: обсуждалась работа детских оздоровительных лагерей, говорилось о необходимости улучшения качества здравниц (Источник: < ![CDATA[ ]]> http://center-orlyonok.ru/< ![CDATA[]]>).

Как эту информацию преподносят различные сайты.

ИА ТАСС пишет «Более 200 детей погибли во время летнего отдыха в России, еще 632 ребенка пострадали. Только за три летних месяца в результате утопления погибли 215 несовершеннолетних, электротравмы, во многих случаях не совместимые с жизнью, получили 19 детей, в результате происшествий на заброшенных стройках и других объектах пострадали 15 детей… за время летнего отдыха пострадали в результате несчастных случаев 632 ребенка, находившихся без надзора родителей.

Каждый трагический случай свидетельствует о недостатках в профилактической работе с несовершеннолетними, а также об отсутствии должного контроля со стороны родителей и других взрослых».

И только в конце текста идёт речь о вожатых, и о заседании.

Сайт Утро.ru, ссылкой на ТАСС, приводит эти же цифры и говорит о вине родителей, при этом нет ни слова о детских лагерях, зато упоминается заседание во Всероссийском детском центре “Орленок. Но что это за заседание и чему оно посвящено – ни слова! Ну, а теперь давайте разбираться.

С каких пор родители отвечают за организацию работы летних оздоровительных лагерей? Как родитель может присматривать за ребёнком, если ребёнок в детском лагере? Если внимательно посмотреть на цифры, то вообще не понятно откуда взялась цифра 632? Из чего она складывается? Что это за заброшенные стройки и другие объекты? Электротравмы?

Если заседание было посвящено работе наших здравниц, то что тогда это за цифры? Откуда они взялись? И причем здесь родители?

Вывод напрашивается один – все цифры взяты наобум! Главное это то, что они кричаще большие и привлекают внимание! А про то, что вся эта информация вытекает из заседания посвященного работе здравниц – никто и не вспомнит.

Так мы видим, как работает манипуляция: из одной новости, получается 2 разных, с замалчиванием информации и подменой сути вещей.

Ссылки: ИА ТАСС < ![CDATA[ ]]> http://tass.ru/proisshestviya/4531201< ![CDATA[]]>

Утро.ru < ![CDATA[ ]]> https://utro.ru/news/2017/09/04/1338870.shtml< ![CDATA[]]>

Примеры манипулирования сознанием в современном российском обществе можно приводить много – это и «приоритет интересов личности» и «инклюзивное образование», «оптимизация» и т.д.

Чтобы защитить соё сознание от манипулирования — необходимо думать (определять причинно-следственные связи), анализировать, сопоставлять. Думающая аудитория — это аудитория, которая видит логические ошибки средств массовой информации, не поддается красочным описаниям ужасных и беспощадных явлений, самостоятельно ищет факты, сопоставляет их с фактами, приводимыми СМИ, и делает выводы. Только думающая аудитория не подвержена манипуляции своим сознанием.

И под конец добавим. Одним из надежных признаков того, что в какой-то момент осуществляется большая манипуляция сознанием является то, что люди перестают внимать разумным доводам, фактам, наглядным примерам — они как будто желают быть одураченными.