В Китае суд приговорил чиновника к смерти и конфискации имущества за кражу народных денег и взятки

Экс-заместитель председателя Народного политического консультативного совета и глава управления общественной безопасности города Тяньцзиня У Чаншунь приговорен к смертной казни и конфискации имущества. Исполнение отложено на два года, но приговор не может быть смягчен. Также осужденный не может рассчитывать на УДО, пишет ТАСС.

Такое суровое наказание У Чаншунь получил за присвоение почти 50 миллионов долларов государственных средств и взятки в 2,3 миллиона долларов. Суд учел, что бывший чиновник не запирался на следствии и помог раскрыть другие преступления.

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