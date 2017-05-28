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В Китае суд приговорил чиновника к смерти и конфискации имущества за кражу народных денег и взятки

10:30. 28 мая 2017 Просмотров - 202 5 коммент. Опубликовал:

Экс-заместитель председателя Народного политического консультативного совета и глава управления общественной безопасности города Тяньцзиня У Чаншунь приговорен к смертной казни и конфискации имущества. Исполнение отложено на два года, но приговор не может быть смягчен. Также осужденный не может рассчитывать на УДО, пишет ТАСС.

Такое суровое наказание У Чаншунь получил за присвоение почти 50 миллионов долларов государственных средств и взятки в  2,3 миллиона долларов. Суд учел, что бывший чиновник не запирался на следствии и помог раскрыть другие преступления.

Кампания по борьбе с коррупцией активизировалась в Китае после прихода к власти генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина.

Видео: Как в Китае борются в коррупционными “тиграми” и “мухами”

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Источник: www.kramola.info

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