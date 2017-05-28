В Китае суд приговорил чиновника к смерти и конфискации имущества за кражу народных денег и взятки
Экс-заместитель председателя Народного политического консультативного совета и глава управления общественной безопасности города Тяньцзиня У Чаншунь приговорен к смертной казни и конфискации имущества. Исполнение отложено на два года, но приговор не может быть смягчен. Также осужденный не может рассчитывать на УДО, пишет ТАСС.
Такое суровое наказание У Чаншунь получил за присвоение почти 50 миллионов долларов государственных средств и взятки в 2,3 миллиона долларов. Суд учел, что бывший чиновник не запирался на следствии и помог раскрыть другие преступления.
Кампания по борьбе с коррупцией активизировалась в Китае после прихода к власти генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина.
Видео: Как в Китае борются в коррупционными “тиграми” и “мухами”
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Источник: www.kramola.info
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Почему то в мире никто за это китайцев не ругает, а сталин почему то негодяй по этому вопросу
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Мёртвого льва и осёл пинает.
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Меня волнует не приговор, а то, как это возможно в таких условиях красть такие суммы?
И вообще кто оставляет в системе такие лазейки?
Зачем ему такие деньги?
Откуда такая наивность, что не поймают?
…
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Лесть сослуживцев
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Греф, Кудрин. ау…