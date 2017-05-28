Правда о том, как «плохо» жилось в СССР
22:22. 28 мая 2017 Просмотров - 160 5 коммент. Опубликовал: brahman
Чем дальше от нас советское прошлое, тем большим количеством небылиц оно обрастает. Одни на голубом глазу уверяют, что жить «в эту пору прекрасную» было легко и весело, другие вспоминают исключительно ужасы вроде километровых очередей и острой нехватки джинсов. Как же все было на самом деле?
Дети и БелАЗ, Минск, 1980 г.
Миф 1. В СССР платили маленькие зарплаты
Большинству людей ужасно хочется верить в то, что живется им лучше, чем предкам. Вера верой, а факты фактами: если бы Советский Союз не распался, а продолжал бы существовать в той же форме, что в конце 80-х, даже по самым скромным выкладкам у 80% населения зарплаты были бы выше теперешних примерно в четыре раза.
С середины 1950-х годов уровень годовых доходов советского населения неуклонно рос и к концу 1980-х увеличился вчетверо. На закате советской эпохи рубль был не мелкой разменной монетой – на него можно было много что купить. Например, 50 тетрадей для школьника. Или 10 кг картофеля, или пять батонов белого хлеба. Или 33 билета на трамвай (и еще осталась бы копейка!). Или аж 50 раз позвонить по телефону-автомату.
Те, кто утверждает, что зарплаты со времен СССР значительно выросли, ориентируется на уровень больших мегаполисов. Да, проживая в Москве и работая в престижной компании, сегодня можно получать немаленькие деньги. Но большая часть населения еле-еле зарабатывает на хлеб и оплату коммунальных услуг.
После денежной реформы 1961 года 10 рублей превратились в рубль.
Миф 2. В СССР не был решен квартирный вопрос
Да, чтобы купить однокомнатную квартиру, нужно было выложить шесть тысяч рублей. На то, чтобы выплатить эту сумму полностью, у людей уходило 20-25 лет – и, заметьте, никто не требовал процентов. Однако тем, кто несколько лет проработал на государственном предприятии, давали казенную квартиру. Что же до коммунальных платежей, то их размеры, как правило, не превышали десятой части от зарплаты. Сейчас большинство граждан платят за воду, электричество, отопление и прочие нехитрые радости 20-30% от ежемесячного заработка, а ипотека и вовсе стала напоминать долговое рабство. А возможность получить квартиру от государства практически исчезла.
Общага, фотограф Михаил Блонштейн.
Миф 3. В СССР не был развит курортный отдых
Да, заморские берега для большинства населения были недоступными – даже если речь шла об относительно дружественной Болгарии или Карловых Варах (город в Чехии). Однако на курорты люди все же ездили – и отнюдь не только за тем, чтобы жариться на солнце. Санаторно-курортные комплексы были понастроены по всей стране – не только на крымских берегах, но и в Абхазии, и в Поволжье, и в Подмосковье, и даже в Сибири. В СССР функционировало более 14 тысяч санаториев, турбаз и домов отдыха. Миллионы трудящихся ездили туда каждое лето. Причем расходы на отдых – частично или полностью – брало на себя государство. Тогдашние руководители еще отдавали себе отчет в том, что хорошо отдохнувший человек станет и работать хорошо. А болеть будет меньше.
Отрытка 30-х годов XX века с изображением счастливого отдыха трудящихся на курорте «Аркадия» в Одессе.
Миф 4. В СССР уровень медицины оставлял желать лучшего
Сейчас медицину можно назвать условно бесплатной. Столкнувшись с болезнью, вы либо обиваете пороги государственных поликлиник, надеясь, что именно ваш врач окажется тем высокообразованным бессребреником, каких сейчас все меньше, либо платите немаленькие деньги за обследование в негосударственной клинике. В советских поликлиниках и больницах кишмя кишел хамящий пациентам младший медперсонал, да и обстановка в них была, прямо скажем, небогатая – однако врачи, которые там работали, знали свое дело. А право граждан на бесплатное медобслуживание отнюдь не было пустым звуком.
Молочный отдел универсама, Новокузнецк, 1983 г.
Миф 5. Образование в СССР было некачественным
Образование было, во-первых, доступным, а во-вторых – массовым. В хорошие школы попадали способные дети, а не те, чьи родители готовы выложить за обучение отпрысков круглую сумму. Кроме того, существовала разветвленная сеть дополнительного образования – музыкальные и художественные школы, школы танцев, спортивные секции всевозможные кружки во дворцах пионеров. И все это было либо бесплатно, либо за весьма приемлемую сумму. Система была настолько продуманной, что даже после развала страны она рухнула не целиком; так, обучение в музыкальных и художественных школах сейчас вполне доступно, хотя время от времени и предпринимаются попытки это прекратить.
Каникулы. Фотограф А. Дроздов, 1976 г.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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И самое главное – было чувство уверенности в завтрашнем дне.Сегодня же есть постоянное чувство неуверенности, даже у богатых и очень, что превращается в разного рода физические и психические заболевания…
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А в чём ты неуверен? Твои страхи – это твои психологические проблемы. Избавляйся от них.
Процитирую К.Кастанеду:
“Чтобы держать нас в кротости и покорности, они (хищники) прибегли к изумительному маневру – разумеется, изумительному с точки зрения воина-стратега. С точки же зрения того, против кого он направлен, этот маневр ужасен. Они дали нам свой разум! Ты слышишь? Хищники дали нам свой разум, ставший нашим разумом. Разум хищника изощрен, противоречив, замкнут и переполнен страхом того, что в любую минуту может быть раскрыт.
- Я знаю, что несмотря на то, что ты никогда не голодал, – продолжал он, – ты беспокоишься о хлебе насущном. Это не что иное, как страх хищника, который боится, что его трюк в любое мгновение может быть раскрыт и еда может исчезнуть. Через посредство разума, который в конечном счете является их разумом, они вносят в жизнь человека то, что удобно хищникам. И таким образом они в какой-то мере обеспечивают свою безопасность и смягчают свои страхи.”
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Статья очень ангажированная. Ни в коем случае не оправдываю нынешний волчий олигархический капитализм в нашей колонии. Но и про СССР добрые сказки я бы поостерёгся рассказывать. Моя бабушка чётко знала, что СССР и надежды на светлое будущее были похоронены вместе с Иосифом Виссарионовичем, о чём сильно горевала, а я этого по наивности своей не понимал.
1. Насчёт зарплат. Они реально были низкими. Особенно если сравнить со стоимостью водки, которую тогда пить должен был каждый и помногу, это было национальной политикой. Некоторые товары стоили неподобающе дёшево (видимо, Госплан что-то забыл включить в затраты), поэтому приводили к небрежному отношению населения к ценному ресурсу. Наценка же на другие товары (хрусталь, бытовая техника, ковры, книги, индийские свитера – в десятки раз, кстати) была запредельной. На селе зарплаты были просто нищенскими. При Сталине аргумент был простой: у селян есть приусадебное хозяйство, значит, деньги нужны только на промтовары, а они ещё и на продаже мяса и продуктов подработают. Так и было. Но потом пришёл Хрущёв. Селянам запретил “нетрудовые” доходы, но зарплаты не повысил, превратив их в класс отверженных.
2. Про то, как был решён квартирный вопрос, не надо и говорить. Коммуналки и бараки были одним из основных вариантов по союзу. И если кто-то тогда был более успешен, не надо забывать и про простолюдинов. Это просто некорректно. В очередях стояли десятилетиями.
3. Курортный отдых при советах все мы помним. Это флигель бабушки Серануш или отвратительный ведомственный пансионат (если повезёт, не для всех). Помню, как в детстве поехал с бабушкой на море в “Дом отдыха”. Приехали. А там фанерные бараки и отвратительные обоссаные матрасы. И на этой же территории корпус для “белых людей”. Помню, как бабушка просила за доплату поселить нас в нормальные условия. Категорически отказали, хотя корпус был почти пустой. Сказали, что это резерв обкома партии, вдруг кто из них надумает приехать. А там простолюдины рядом живут. Нельзя так. Уехали мы тогда домой… Хорошо я это запомнил. И отношение к союзу нашему сформировал.
4. Медицина в поликлиниках была. Попадались талантливые врачи “от бога”, которым не долбили головы отчётами перед страховыми компаниями, поэтому они могли реально лечить как хотели. и получалось иногда. Если же говорить о сложной медицине (сложные операции, реабилитация и т.п.), она была простым людям абсолютно недоступна. Элита региональная ездила лечиться в страны соцлагеря, а элита повыше – в капстраны. Ну и не надо забывать, что вакцинация проводилась как стаду овец – принудительно и поголовно (хоть и календарь прививок был более гуманным, а вакцины – отечественные). Поэтому мы и видим посланницу на Евровидение в инвалидной коляске. Сейчас хоть адекватные родители могут спасти своих детей. А тогда овцы безропотно верили пастуху, тем более, что кнут никто не отменял.
5. Образование было лучше, несомненно. Но воспитывало оно робота-совка. Который молча, с отрешённым взглядом пережёвывая котлету, смотрел, как рушится страна. И ничего не предпринимал. Отдельные искры осознания бывали (Новочеркасск, например), но это именно что искры. И если вспомнить, как на следующий день после новочеркасских событий в “контору” и милицию стояли огромные очереди с повинными головами (угораздило же рабов восстать!), то становится понятно, кого воспитывало то образование. И понятно, почему “Рабыню Изауру” и “Тропиканку” бежали смотреть сломя голову. Это всё плоды образования. Также не забываем, что никто не рассказывал про опыты Тесла, никто не говорил про эфир и “альтернативную” энергетику. Один лишь Сталин распорядился сделать макет таблицы Менделеева в МГУ в первозданном виде, с эфиром в начале. И академики, “скрипя зубами”, повиновались, т.к. боялись открыто перечить, хотя попытки были.
Как итог: не надо идеализировать прошлое. Надо принять его, взять оттуда главное – человечность, и строить новое лучшее.
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Ну по себе других не судят. Если у тебя все было так плохо..Это либо запросы непомерные,либо было с чем сравнивать. Не знаю,я жил хорошо,все устраивало и на юг ездили,комнату снимали и в лагеря ездил с голоду не помирал. А то что в деревне мало получали, так это наверное любители выпить.Дед у меня 5 раз “сидел” в колхоз не брали,так он сам набирал всяких,хромых,кривых,которых тоже не брали в колхоз и дома строил,плотником был. Да и зарабатывал за 2.5 недели 5-6 тысяч. Коровники белил. Тогда и не в почете было показывать,что ты лучше других,поэтому деньги складывали не шиковали,как сейчас. А пришел 1993 год и 150 тыс взяло и улетело…Так что,если работать можешь,то и жить нормально можно было.Не как сейчас,в банк денег положил и на проценты живешь,что то купил,перепродал с наваром бизнес..Ничего не производя жить хорошо хочешь.
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“…не надо идеализировать прошлое. Надо принять его, взять оттуда главное – человечность, и строить новое лучшее.”- золотом на мраморе высечь.В этом что-то правильное есть…НО – как бы ДА и как бы НЕТ.Всё так да не совсем так…