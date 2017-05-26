Русская идея на Карпатах

Российское общество настолько свыклось с широким распространением русофобских настроений на Западной Украине, что с трудом готово поверить в возможность существования среди галицийского населения симпатий к России и русскому миру в целом.

Сегодня политические настроения на Западной Украине ассоциируются у большинства россиян с оголтелой русофобией. Действительно, во многом так оно и есть. Значительная часть «западенцев», как в просторечье называют галичан – жителей Галиции, действительно относится к России, русской культуре и русскому народу достаточно негативно, а то и с открытой ненавистью. Эти настроения поддерживаются и культивируются националистическими украинскими политиками, которые рассматривают Западную Украину как основную электоральную базу. Именно выходцы с областей Западной Украины, прежде всего из Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской, составляли основную часть актива протестующих на Евромайдане, а затем – костяк военизированных формирований «Правого сектора» и «Национальной гвардии».

Между тем, русофобия галичан, приведшая их к сотрудничеству с германскими нацистами в годы Великой Отечественной войны, к десятилетию бандеровского бандитизма, к Евромайдану и вооруженной агрессии против Донбасса, отнюдь не присуща им изначально.



Антирусские настроения в Галиции явились результатом долгой и кропотливой работы заинтересованных политических акторов, в первую очередь – Австро-Венгрии и Германии, по конструированию украинской национальной идентичности как оппозиции идентичности российской, то есть – русской.

Галицко-волынские земли некогда были частью русского мира и, соответственно, ни о какой русофобии в этом регионе не могло быть и речи. Основы современного неприятия массой галичан русской государственности были заложены в тот период, когда земли Галиции попали под власть Речи Посполитой, а затем – Австро-Венгрии.



Столетия существования в изоляции от русского мира сами по себе еще не означали укоренения русофобии в менталитете жителей Западной Украины. Гораздо большую роль в распространении антирусских настроений сыграла целенаправленная политика австро-венгерских властей, приступивших к искусственному конструированию «украинства» как инструмента раскола русского мира и противодействия русскому влиянию в Карпатском регионе.

Как известно, территория Карпат, Прикарпатья и Закарпатья населена несколькими этническими группами восточных славян. Условно их можно обобщить под названиями галичане и русины.



Галичане и есть те самые «западенцы», которые населяют Восточную Галицию. Это потомки населения Галицко-Волынского княжества, земли которого впоследствии оказались разделенными между Польшей, Венгрией и Литвой, затем входили в состав Речи Посполитой и, наконец, вплоть до 1918 года, принадлежали Австро-Венгрии под названием «Королевство Галиции и Лодомерии».







Территориальные изменения королевства в 1772—1918 годах

Русинами вплоть до ХХ века именовалось все восточнославянское население региона, однако сегодня под этим названием понимают, прежде всего, жителей Карпатских гор и Закарпатья.



Также выделяются этнокультурные группы бойков, лемков, гуцулов, долинян, верховинцев и т.д., проживающих как на территории Западной Украины, так и в Румынии, Польше, Венгрии, Словакии. Бойки населяют горные районы Львовской и Ивано-Франковской областей, их численность еще в 1930-е годы достигала не менее ста тысяч человек, однако следствием процесса украинизации русинов в советское время стало то, что сегодня к бойкам себя причисляет лишь 131 житель постсоветской Украины.

Гуцулы, в частности, традиционно занимавшиеся пастбищным скотоводством, наиболее интересы в плане сохранения архаичных народных традиций, дающих представление о жизни славянских племен Карпатских гор во времена тысячелетней давности. Они населяют территорию Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей.



Общая численность людей, идентифицирующих себя как гуцулов, составляет на Украине 21,4 тысячи человек. Гуцулы проживают также на территории Румынии, где насчитывают 3 890 человек. В действительности большая часть гуцулов была украинизирована в годы советской власти и в настоящее время идентифицирует себя с украинцами.

Лемки, населяющие стык границ Польши, Словакии и Украины, в большей степени сохраняют русинское самосознание, предпочитая при этом выделять себя в отдельную этническую группу. Их численность колеблется в пределах 5-6 тысяч человек.



Польские лемки предпочитают определять себя как отдельный народ, тогда как лемки Украины, проживающие во Львовской области, украинизировались в годы советской власти и в настоящее время называют себя украинцами.

Несмотря на многочисленные политические перипетии, в результате которых карпатские земли переходили от одних хозяев к другим, от Венгрии – к Польше, от Польши – к Австро-Венгрии, их население на протяжении столетий сохраняло русское самосознание. Жители Карпат и Прикарпатья рассматривали себя в качестве составной части русского мира, о чем свидетельствовали и их самоназвания – «руськие», «русь», «русины», «червонороссы». Слово «украинцы» в лексиконе населения Галиции и Закарпатья отсутствовало вплоть до конца XIX века.

Естественно, что русское самосознание коренного населения региона никогда не вызывало особого восторга у владевших карпатскими землями польских и венгерских королей, австро-венгерских императоров.



Сохранение русского самосознания у восточнославянского населения Карпат и Прикарпатья означало постоянный риск укрепления позиций России в регионе, вплоть до полного возвращения этих территорий в орбиту российской государственности. По понятным причинам, ни Австро-Венгрию, ни Пруссию, ни другие европейские державы такое развитие событий не устраивало и они были готовы предпринять любые усилия, только чтобы ослабить политическое и культурное влияние Российской империи в Восточной Европе.

Чем сильнее становилось российское государство, тем активнее оно проявляло заботу о братьях – славянах, будь то болгары или сербы, сопротивлявшиеся игу Османской империи, чехи и словаки, жившие под пятой Австро-Венгрии, или те же жители Карпат. Тем более, что последние вообще не отделяли себя от других русских, пользуясь в качестве самоназвания тем же этнонимом.

Подъем национального самосознания в странах Восточной Европы пришелся на середину XIX века. Революции 1848-1849 гг. привели к зарождению мощных национально-освободительных движений в Австро-Венгерской империи – итальянского, венгерского, чехословацкого.



Не стала исключением и территория современной Западной Украины. Здесь получили широкое распространение русофильские настроения, выразившиеся в формировании политического русского движения в Галиции.



Общественные деятели Галиции, которым удалось побывать в Российской империи, были восхищены сходством русского языка с диалектами карпатских русинов и галичан, которые в тот период объединялись под названием «руських».



В конце XIX века литературный русский язык получил широкое распространение в галицких землях. Сложилась даже целая русскоязычная поросль писателей Галиции и Закарпатья, традиции которой отчасти сохраняются до сих пор, несмотря на целое столетие украинизации.



Растущее политическое могущество Российской империи также не осталось без внимания галицийской общественности, которая увидела в ней долгожданного освободителя от диктатуры чуждых в лингвистическом и этнокультурном отношении австро-венгров.



Отметим, что именно в XIX веке Российская империя окончательно превращается в державу мирового уровня, в сферу естественных интересов которой входят, в первую очередь, земли, населенные славяноязычными жителями, а также территории, прилегающие к границам российского государства.

Дальнейшему укреплению пророссийских настроений в Карпатском регионе способствовала активизация российского военно-политического присутствия в Восточной Европе. Жители Карпат видели, что Россия оказывает помощь болгарам, сербам, другим славянским народам, сопротивляющимся Османской империи.



Соответственно, появилась надежда и на участие Российской империи в судьбе славянского населения Австро-Венгрии. К 1850-1860-м гг. относится появление нескольких пророссийских печатных изданий в Галиции.

Богдана Андреевича Дедицкого считают основоположником журналистики в галицких землях. В двадцатидвухлетнем возрасте состоялось его знакомство со священником проходившей через территорию Галичины в Австро-Венгрию российской армии. Эта встреча оказала ключевое влияние на всю дальнейшую жизнь Дедицкого. Он превратился в горячего сторонника интеграции Галицкой Руси с Российской империей, подчеркивал необходимость распространения великорусского языка в Карпатских землях.



Резкую критику Дедицкого вызывала идея австро-венгерского правительства о введении для галицко-руського языка латинской письменности. Последняя мера рассматривалась австро-венгерским руководством как инструмент отторжения Галиции от русского мира в культурном отношении, что прекрасно понимал и Дедицкий, остававшийся убежденным сторонником использования кириллицы.



Закарпатье пророссийское общественное движение возглавил Адольф Иванович Добрянский. Этот выходец из древнего шляхетского рода получил образование на философском, а затем на юридическом факультетах. Во время учебы и произошло его знакомство с миром великорусской культуры.



Русин Добрянский по вероисповеданию был униатом, однако с большой симпатией относился к православию и был убежден в необходимости постепенного перехода униатов обратно в православную веру. Этому способствовали и его тесные контакты с сербской общиной.

Одной из первоочередных задач, по мнению Добрянского, являлось объединение Угорской Руси, входившей в состав Венгерского королевства, с Галичиной, образовывавшей Королевство Галиции и Лодомерии. Этот шаг, по мнению общественного деятеля, способствовал бы объединению всех русин Австро-Венгерской империи в едином территориальном образовании.



Естественно, что австро-венгерские власти подобные предложения отвергали, поскольку прекрасно понимали, что разобщенность русинских земель представляет собой прекрасную почву для сохранения своего господства над карпатскими территориями, а объединение Галицкой и Угорской Руси повлечет за собой активизацию сепаратистских настроений, выгодную российскому государству.

Политические позиции Добрянского вызывали ненависть и у мадьярских националистов, которые видели в его программах развития Угорской Руси и ее воссоединения с Галицкой Русью прямую угрозу венгерским интересам в регионе. Закономерным результатом пророссийской деятельности Добрянского стало покушение на его жизнь.



В 1871 г. в центре Ужгорода, где в тот период жил Добрянский с семьей, его экипаж атаковали мадьярские националисты. Был тяжело ранен сын Адольфа Добрянского Мирослав. Тем не менее, отважный патриот Карпатской Руси не прекратил своей общественной деятельности.



Он опубликовал Политическую программу для Руси Австрийской, которая основывалась на глубокой убежденности в единстве восточнославянских народов – великороссов, малороссов и белорусов.

По мнению Добрянского, карпатские и галицкие русины являются такой же частью единого русского народа, как и великороссы, белорусы и малороссы. Соответственно, русская культура в Галиции и Угорской Руси нуждается во всестороннем поощрении и распространении.



В формировании отдельного малороссийского (украинского) языка и его усиленной пропаганде сторонниками «украинства» Добрянский видел интересы германского мира, стремившегося не допустить усиление позиций России в Карпатском регионе и отколоть от нее Малороссию. Как оказалось позже, эти мысли русинского общественного деятеля были пророческими.



Другим видным деятелем русского движения Галицкой Руси был священник Иван Григорьевич Наумович. Скромный сельский священник, Иван Наумович принадлежал к униатской церкви, однако был горячим сторонником сближения униатов с православной церковью, с перспективой постепенного воссоединения с православием.



Политическая деятельность Наумовича заключалась в активном участии в делах русского движения Галиции. Этот удивительный человек был также поэтом, писателем и баснописцем, одним из основоположников галицко-русской литературы.

Иван Наумович выступал за единство всех восточнославянских народов, которые он рассматривал как один русский народ. По мнению Наумовича, «Русь Галицкая, Угорская, Киевская, Московская, Тобольская и пр. с точки зрения этнографической, исторической, языковой, литературной, обрядовой — это одна и та же Русь… Мы не можем отделиться китайской стеной от наших братьев и отказаться от языковой, литературной и народной связи со всем русским миром».



За активную пророссийскую деятельность Иван Наумович был отлучен Папой Римским от церкви и в 1885 году, в шестидесятилетнем возрасте, перешел в православие. Переехав в Российскую империю, он продолжил службу сельским священником в Киевской губернии, где и был похоронен в 1891 году.

Распространение пророссийских настроений в Галиции и Закарпатье вызывало крайне негативную реакцию австро-венгерских властей, которые перешли к прямым репрессиям против представителей русского движения. В 1882 году жертвой репрессий Австро-Венгрии против русского движения стали сам Добрянский, его дочь Ольга Грабарь и несколько единомышленников.



Поводом для возбуждения дела стала история с переходом в православие крестьян галицкого села Гнилички. Прежде жители села относились к греко-католической церкви. Пожелав создать свой отдельный приход в селе, они обратились к помещику графу Иерониму Делла Скала.

Помещик, румын по национальности, исповедовал православие и посоветовал крестьянам также принять православную веру. Крестьяне обратились за советом к известному униатскому священнику Ивану Наумовичу, который сочувствовал русскому движению и, естественно, уверил крестьян в том, что православие и есть исконная вера русин, поэтому переход в православие является возвращением к истокам и даже желателен.



Данный инцидент вызвал серьезные подозрения австро-венгерских властей, которые увидели в массовом переходе крестьян в православие результат подрывной деятельности пророссийских организаций.

Поскольку как раз в этот период во Львове находился Адольф Добрянский с дочерью Ольгой Грабарь, первое подозрение пало на них. Были арестованы не только Адольф Добрянский и Иван Наумович, но и Ольга Грабарь, а также восемь других видных деятелей русского движения – Олекса Залуцкий, Осип Марков, Владимир Наумович, Аполлон Ничай, Николай Огоновский, Венедикт Площанский, Исидор Трембицкий и Иван Шпундер.



Главный пункт обвинения заключался в том, что подсудимые утверждали единство русин и русского народа. Присяжные заседатели были специально подобраны из числа поляков и евреев, поскольку русины могли принять решение, руководствуясь национальной солидарностью. Однако обвинения в государственной измене были оспорены талантливыми адвокатами, защищавшими подсудимых.



В результате, часть активистов была освобождена, Иван Наумович, Венедикт Площанский, Олекса Залуский и Иван Шпундер были осуждены за нарушение общественного порядка и получили незначительные сроки в 8, 5, 3 и 3 месяцев заключения соответственно.

Процесс Ольги Грабарь стал далеко не единственным примером попыток австро-венгерского руководства уничтожить пророссийское движение в галицийских и закарпатских землях. Периодически активисты русских организаций подвергались преследованиям, на их квартирах происходили обыски, закрывались печатные издания, ориентированные на пропаганду русского единства.



Важную роль в противодействии русскому движению играло католическое духовенство, стремившееся любыми путями не допустить распространения в карпатских землях православия и перехода в православную веру униатской паствы. С другой стороны, в противодействии русскому движению австро-венгерские власти использовали потенциал поляков, составлявших большую часть населения Западной Галиции и негативно относившихся к галичанам.

Гораздо более серьезные репрессии против русского движения в Галиции и Угорской Руси последовали после начала Первой мировой войны, в которой Австро-Венгрия выступила против Российской империи. В годы войны пророссийские активисты уже не отделывались столь либеральными приговорами как на процессе Ольги Грабарь.



До сих пор неизвестно точное количество русинов, казненных по решению австро-венгерских военных трибуналов или погибших в концентрационных лагерях. Только с безымянного кладбища в Талергофе были извлечены тела 1767 человек, убитых австро-венграми.



Таким образом, Австро-Венгерская империя в попытках искоренить российское влияние в Галиции и Закарпатье перешла к открытым массовым убийствам, жертвами которых становились не только политические активисты, но и любые заподозренные русины и галичане, прежде всего – православные верующие.

Параллельно с репрессиями в отношении русского движения, Австро-Венгрия искусственно культивировала концепцию «украинства» на территории Галиции и Закарпатья. Важную роль в формировании концепции «украинства» сыграла Греко-католическая церковь, опасавшаяся усиления позиций православия вследствие самоидентификации русинов с русским народом.



По крайней мере, в 1890 году депутаты галицкого сейма Юлиан Романчук и Анатолий Вахнянин заявили, что жители Галицкой Руси не имеют никакого отношения к русскому народу, а представляют собой особую украинскую нацию. Это утверждение было принято «на ура» австро-венгерскими властями.



С тех пор концепция «украинства» превратилась в основной аргумент Австро-Венгрии, Германии, а в современном мире – США и ее сателлитов, используемый в интересах разрушения русского мира.

Первая мировая война нанесла сильнейший удар по позициям русского движения в Австро-Венгрии. Вследствие репрессивной политики австро-венгерских властей движение впало в состояние глубокого кризиса. Печатные издания были закрыты, большая часть активистов была убита или находилась в заключении.



Свою лепту в ослабление позиций русского движения в Галиции и Закарпатье внесла и Гражданская война в России. Как и российское общество, галичане и карпатские русины раскололись на сторонников «белого» движения и прокоммунистическую часть. Последняя тяготела к сотрудничеству с Коммунистической партией Западной Украины.



Тем не менее, в Польше и Чехословакии, в состав которых после распада Австро-Венгрии вошли, соответственно, земли Галичины и Угорской Руси, действовали русофильские политические организации. Польские русофилы даже выдвигали идею создания Российской федеративной республики на землях Галиции.

Следующий удар, от которого русское движение в Галиции и Закарпатье практически не оправилось, был нанесен Второй мировой войной. Гитлеровские оккупационные власти, равным образом как и венгерские и румынские союзники Гитлера, также осуществляли жестокие репрессии против любых активистов, заподозренных в просоветских симпатиях.



Тем не менее, в отличие от галичан, которые в большинстве своем поддерживали вооруженное сопротивление украинских националистов из Украинской повстанческой армии, русины Закарпатья изначально приняли сторону Советского Союза и воевали против гитлеровской Германии и ее союзников в составе Первого чехословацкого армейского корпуса. Значителен вклад русинов, тысячи которых приняли участие в Великой Отечественной войне на стороне Советского Союза, в победу над гитлеровской Германией.

Лемки, проживающие на территории Польши, также внесли большой вклад в дело победы над гитлеровской Германией, развернув мощное партизанское движение еще в 1939 году, после нападения гитлеровцев на Польшу. Именно представители русского направления в русинском движении оказали героическое сопротивление гитлеровцам, тогда как сторонники концепции «украинства», получив поддержку германских властей, выступили в качестве коллаборционистов.

После 1945 года территории Галиции и Угорской Руси вошли в состав Советского Союза и были присоединены к Украинской советской социалистической республике. Однако долгожданное присоединение к СССР не стало радостью для русского движения Галиции и Закарпатья.



Дело в том, что национальная политика советского государства, во многом идущая вразрез с подлинными интересами русского мира, предусматривала формирование единых советских наций. При этом этническим группам, которым «не повезло» попасть в число привилегированных, могла светить единственная участь – быть приписанными к какой-либо крупной «нации». Так, талышей и курдов в Закавказье записывали азербайджанцами, таджиков в Узбекистане – узбеками, ассирийцев и езидов – армянами.

Не стала исключением и Украинская ССР. Именно советская власть сыграла в «украинизации» Малороссии едва ли не большую роль, чем австро-венгерские спецслужбы или петлюровские и бандеровские националисты. В Галиции и Закарпатье сам факт существования русинов всячески игнорировался. Все без исключения русины были записаны в паспортах украинцами, началась усиленная кампания по искоренению остатков русского самосознания и прививанию «украинства», т.е. украинской национальной идентичности.

Естественно, что реализация на практике политической и культурной концепции «украинства» требовала разрыва всех напоминаний о связях с русским миром. Под строгий запрет попало не только само русское движение, но и любая память о деятельности пророссийских общественных движений в Галицкой и Угорской Руси.



Сами названия «Галицкая Русь» и «Угорская Русь» не употреблялись в официальной литературе, которая также стремилась всячески замолчать и факт о существовании целой культурной русской традиции в галицких и закарпатских землях.

Следствием политики «украинизации», достигшей апогея как раз в период советской истории, стало разрушение единства карпатороссов, или русинов. Так, этнические группы бойков и гуцулов в настоящее время идентифицируют себя как украинцев, русинами же продолжает называть себя часть долинян, проживающих в Закарпатской области Украины.

Только с распадом Советского Союза у русинского населения вновь появилась возможность постепенно восстанавливать свое русское самосознание. Галичина, где процессы украинизации, начавшись еще в годы австро-венгерского владычества, зашли слишком далеко, фактически оказалась потерянной для русского мира.



Сегодня она является цитаделью украинства и украинского национализма, а редкие сторонники единства с Россией очень рискуют повторить участь своих идейных предшественников, ставших жертвами австро-венгерских и гитлеровских репрессий. Тем более, в настоящее время сложно говорить о наличии в Украине правовых механизмов, позволяющих противостоять незаконным действиям в отношении инакомыслящих, в первую очередь из числа пророссийски настроенных активистов.

В то же время в Закарпатской области Украины надежда на рост русского самосознания имеется. Русины Закарпатья, развивавшиеся в составе Угорской Руси, сохранили свое название, и даже в настоящее время значительная часть русинов продолжает симпатизировать России.



Так, лидер русинского движения Петр Гецко выразил солидарность с народом Донецкой и Луганской республик, также провозгласив создание Республики Подкарпатская Русь. Тем не менее, развития событий по донецко-луганскому сценарию в Закарпатской области не последовало, что говорит о противоречивости настроений населения региона.

Таким образом, мы видим, что нынешняя политическая ситуация на Западной Украине во многом является следствием искусственного насаждения в галицийских и закарпатских землях конструкта «украинства», разработанного в Австро-Венгрии именно с целью разрушения русского мира и ослабления российского влияния в Восточной Европе. Если бы земли Галиции развивались в составе российского государства изначально и не были на протяжении столетий оторванными от основного ядра русского мира, вряд ли бы стало возможным появление самого феномена украинского национализма.

Стравливание славян, начатое еще в Средние века, продолжается и в настоящее время, только Австро-Венгрию сменили Соединенные Штаты, также заинтересованные в разрушении русского единства. Некогда единый с Россией народ Галиции и Закарпатья стал жертвой манипуляций сознанием и в настоящее время используется внешними силами для реализации антироссийской политики, которая неизбежно ударит бумерангом и по жизни самой Западной Украины.





Илья Полонский