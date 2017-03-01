Продолжение статьи https://nstarikov.ru/blog/75193 постоянного обозревателя ресурса nstarikov.ru Степана Михайличенко о том, как в Австро-Венгрии готовили «проект Украина».



«Как в Галицкой Руси из русских создавали украинцев -2

В предыдущей статье мы остановились на том, что в середине 19 века австрийским правительством было профинансировано и создано в Галиции движение «Молодые рутены». Молодыми их назвали не из-за возраста, а по причине их отказа от старых взглядов. «Старые» русины (рутены) считали великороссов и малороссов единым народом. «Молодые» же рутены провозгласили себя уникальной, самодостаточной и самостоятельной рутенской нацией. Именно в этот период в Галиции и был запущен лозунг «Мы — не русские, мы – рутены». Главной задачей, поставленной перед «молодыми рутенами» австрийскими Габсбургами, было создание нового и самостоятельного языка. Такого языка, который бы в корне отличался от общепринятого великорусского. Но «молодые рутены» явно не справились со своей задачей, о чём предельно лаконично и заявил наместник Габсбургов в Галиции граф Агенор Голуховкий: «Рутены не сделали, к сожалению, ничего, чтобы надлежащим образом обособить свой язык от великорусского, так что приходится правительству взять на себя инициативу в этом отношении.

Теперь, чтобы не демонизировать сверх меры действия Габсбургов по вычленению Галичины из исконно Русского мира и обособлении её, как «не России», мы должны понять, что данная практика в тогдашнем противостоянии империй не являлась чем-то уникальным. В Германской империи использовали такую же логику. Силезию, населённую поляками, онемечивали точно таким же методом. Немцы пытались создать обособленный «силезский язык», с помощью которого надеялись вытеснить родной польский. Точно так же действовали австрийские Габсбурги после захвата Боснии. Для местного, коренного населения — сербов был придуман «боснийский язык». Этот так называемый «боснийский язык» отличается сейчас от сербского ровно настолько, насколько теперешний украинский от русского. То есть действия Габсбургов по обособлению Галичины в контексте завоевания и удержания чужих земель предельно логичны.

Чтобы понять, какие именно факторы влияли на зарождение Галичины как «не России», нам необходимо обозначить два очень важных нюанса.

Граф Агенор Голуховский, наместник Галичины, который констатировал, что «Рутены не сделали, к сожалению, ничего, чтобы надлежащим образом обособить свой язык от великорусского». А также заявившего, что «приходится правительству взять на себя инициативу в этом отношении», был не только наместником Галичины, но и министром внутренних дел Австрийской империи. Но самое главное, он принадлежал к старому польскому аристократическому роду Голуховских. Он был поляком по национальности. В 1654 году, после воссоединение России с Малороссией, Россия сразу же объявила полякам войну (русско-польская война 1654-1667 г). Началась серия нескончаемых русско-польских войн, которые в конечном счёте привели к полному поражению поляков и утрате польской государственности. В 1795 году Речь Посполитая исчезла с географической карты Европы и была разделена между Россией, Пруссией и Австрией. В свете заявленной темы статьи это очень важный нюанс. Потому что поляки воспринимали Россию и русских как главных виновников потери своей государственности. А ведь именно поляки были на начальном этапе главными исполнителями Галицкого проекта как «Анти-России». Провозглашённая во Львове в 1848 году Антонием Петрушевичем идея Великой России от Карпат и до Камчатки с единым русским народом, объединившем в себе малороссов, великороссов и белорусов, да ещё и с единым русским языком, приводила бывших властелинов Галичины и Малороссии в ярость. Сохранившиеся до нашего времени исторические документы подтверждают, что поляки, не жалея себя трудились над искусственно созданным проектом «Украина». В этом контексте очень интересны воспоминания галицкого писателя Адольфа Добрянского: «Все польские чиновники, профессора, учителя, даже ксендзы стали заниматься по преимуществу филологией, не мазурской или польской, нет, но исключительно нашей, русской, чтобы при содействии русских изменников создать новый русско-польский язык».

Ещё раз внимательно прочитайте, про что говорит Добрянский: все польские чиновники, профессора, учителя и даже священники стали создавать новый русско-польский язык. А кто такой Добрянский? Почему так ценны его воспоминания? Да потому, что Адольф Иванович Добрянский был свидетелем и непосредственным, активным участником политической организации галицких русинов: «Главной Русской Рады», созданной во Львове в 1848 году. И распущенной австрийским правительством уже в 1851 году. Он пишет не о том, что кто-то ему сказал, или о том, что он где-то прочитал. Он говорит как очевидец тех событий.

А теперь давайте вспомним демонизированный «современными украинцами» «Валуевский циркуляр». Вот две выдержки из этого документа, которые выявляют непосредственных создателей нового русско-польского языка.

(Из циркуляра Павла Александровича Валуева): «…общерусский язык так же понятен для малороссов как и для великороссиян, и даже гораздо понятнее, чем теперь сочиняемый для них некоторыми малороссами и в особенности поляками, так называемый, украинский язык».

Из далёкого Санкт-Петербурга Павел Александрович Валуев одних из создателей нового языка интеллигентно называет «некоторые малороссы» . Хотя во Львове Добрянский двадцатью годами ранее дал этим создателям куда более точную характеристику: поляки, при содействии русских изменников.

И ещё одна цитата.

(Из циркуляра Павла Александровича Валуева) «Явление это тем более прискорбно и заслуживает внимания, что оно совпадает с политическими замыслами поляков, и едва ли не им обязано своим происхождением, судя по рукописям, поступившим в цензуру, и по тому, что большая часть малороссийских сочинений действительно поступает от поляков».

Интересно получается — все польские чиновники, профессора, учителя, даже ксендзы стали заниматься русской филологией, чтобы при содействии русских изменников создать новый русско-польский язык. И рукописи сочинений на этом новом языке лавиной поступают в цензурные комитеты России в большей части от самих поляков! А в меньшей части, я так понимаю, от русских изменников.

После выявления факта начала создания поляками нового русско-польского языка перед нами органично встаёт следующий вопрос: а как они это делали? Как именно поляки создавали новый русско-польский язык? На начальном этапе создания современного украинского языка русские слова просто заменялись на польские. Галицкий, львовский священник Иоанн Наумович пишет о том же: «Наш язык идет на польское решето. Здоровое зерно отделяется как московщина, а высевки остаются нам по милости».

В сорока трёх произведениях Ивана Франко, изданных в 1870-1880, выявлено более 10 000 изменений, где русские слова заменены на заимствованные слова из польского, латинского и немецкого. Но в основном из польского.

«взгляд» –»погляд»

«воздух» — «повітря»

«войско»- «військо»

«вчера»- «вчора»

«жалоба»- «скарга»

«много»- «багато»

«невольник»- «невільник»

«но»- «але»

«образование»- «освіта»

«ожидала»- «чекала»

«осторожно»- «обережно»

«переводить» –»перекладати»

«писатель» – «письменник»

«сейчас»- «зараз»

«слеза»- «сльоза»

«случай» — «випадок»

«старушка» — «бабуся»

«угнетенный» — «пригноблений»

«узел» — «вузол»

«хоть» — «хоч»

«читатели» — «читачі»

«чувство» — «почуття»

Люди уже настолько оболванены «украинской пропагандой», что просто отказываются воспринимать очевидные вещи: никаких украинцев в Галичине не было и просто быть не могло. Великий «украинский» писатель галичанин Иван Франко, когда его назвали «украинцем», воспринял это, как оскорбление! И такая его реакция совершенно оправдана: («Дневник»): «Меня сегодня кровно образили (польский, оскорбили по-русски). Меня обозвали украинцем, хотя все знают, что я – РУСИН».

Самая тиражная газета Галичины – «Зоря Галицкая» издавалась на русском языке. Да, этот русский язык в силу многовековой польской оккупации Галичины был уже изрядно полонизирован. Но всё же это был русский язык. Сами галичане пытались противостоять полонизации русского языка. В 1848 году во Львове на съезде галицко-русских учёных они приняли решение об очищении народной речи от полонизмов и возвращении галицкого говора к исконно русскому языку – единому языку от Карпат и до Камчатки. Также возьмите во внимание, что с 1795 года, когда Галичина, уже перешла под протекторат Австрии, Габсбурги практически всегда наместниками Галичины назначали именно поляков. Кстати, именно польский наместник граф Голуховский закрыл во Львове русскую газету «Зоря Галицкая», издаваемую «Главной Русской Радой». Польский наместник, тот самый, который непосредственно и создавал из русских новую нацию «Рутенов», предтечу «Украинцев», главным лозунгом которых провозгласили: «Мы не русские – мы рутены!» Воззвания «Зори Галицкой», безусловно, были как бельмо на глазу у этого поляка:

«Мы, Рускии Галицки, належимо до великого руского народу, который одним говорит языком и пятнадцать миллионов выносит, зъ котрого пôлтретя мілѣона землю Галицку замешкує» («Зоря Галицкая» от 15 мая 1848 года)

«Подносятся голосы, подозревающие нас в тяготении к России и не желающих нам национального розвития. Та точка состовляет с долгого времени опасную засаду, из которой наши враги со смертоносными ударами нападают на нашу национальность, когда лишь она дерзнет объявляти знамена жизни. Великороссы наши соплеменники. Та самая славянская кровь кружит в наших и их жилах, общая судьба в прежних временах, сродный язык, обычаи делают великорусских братьев для наших сердец ценными и дорогими. Если бы мы то отрицали, мы бы лгали и не могли бы перед очами Европы выступить в виде честных и добросовестных людей.» («Зоря Галицкая» от 2 августа 1848 года)

Читаешь всё это, и расстраиваешься… Наивные русские, всё пекутся о человечности, о честности и добросовестности, не хотят лгать перед очами Европы, хотя «враги со смертоносными ударами нападают на нашу национальность». Как же всё это, к сожалению, по-современному звучит. Только вот нам здесь, в современной «Украине», придётся осознать, что нет уже давно у Европы честных, добросовестных очей. А может быть и не было никогда. И если мы хотим выжить и растить детей, то нам всё же придётся разобраться, кто, как и с какой целью создал из нас «украинцев».

Итак, «Все польские чиновники, профессора, учителя, даже ксендзы стали заниматься по преимуществу филологией, не мазурской или польской, нет, но исключительно нашей, русской, чтобы при содействии русских изменников создать новый русско-польский язык». Но дело это по созданию нового русско-польского языка продвигалось туговато. И тут на помощь полякам пришло пресловутое русское безоглядное человеколюбие. Вернее сказать, поляки решили воспользоваться русским человеколюбием в своих корыстных целях. Я веду речь о Пантелеймоне Кулеше и о придуманной им в 1857 году «украинской грамматике», изначально прозванной в Галичине — «кулишовкой».

В своём письме к товарищу Якову Головацкому Пантелеймон Кулиш предельно ясно изложил, какую цель он ставил перед собой, создавая «украинскую граматку»: «Вам известно, что правописание, прозванное у нас в Галиции «кулишивкою», изобретено мною в то время, когда все в России были заняты распространением грамотности в простом народе. С целью облегчить науку грамоты для людей, которым некогда долго учиться, я и придумал упрощённое правописание».

То есть Кулиш, движимый желанием помочь простым людям, которым просто некогда долго учиться, придумал упрощённое правописание. В чём заключалось, это упрощение? Кулиш изъял из алфавита буквы «Ы», «Э» и «Ъ». Но добавил отсутствующие в русской грамматике буквы «Є» и «Ї». Эти, новые буквы, он добавил с одной единственной целью: по его мнению, фонетика именно этих новых букв передавала звуковую мелодику простонародного говора. Грубо говоря, как слышится, так и пишется.

Намерения Кулиша облегчить науку для людей и способствовать распространению грамотности в России, безусловно, были благими. Ну а как же «просвещённая» Европа ответила на столь искренние деяния русского человека и России, которая, со слов Кулиша, была обеспокоена распространением грамотности в простом народе? Да как всегда использовала в своих корыстных целях. В данном случае для вычленения и обособлении части русского народа. Для чего? Для каких целей, спросите вы? Ответ на этот вопрос предельно прост, так как главную цель предельно ясно обозначил тот же наместник Габсбургов в Галичине, поляк граф Голуховский: «Пустить русина на русина, дабы они сами себя истребили».

Чтобы русинское население приняло перемены, «новый алфавит» сразу же в приказном порядке ввели в школы. Мотивировалась необходимость нововведения тем, что подданным австрийского императора «и лучше, и безопаснее не пользоваться тем самым правописанием, какое принято в России». А теперь, давайте посмотрим, как сам создатель «украинской грамматики» отреагировал на то, как поляки использовали его благие намерения в распространении грамотности среди простонародья.

(П.Кулиш. Из письма Я.Головацкому): «…Я придумал упрощённое правописание. Но из него теперь делают политическое знамя. Полякам приятно, что не все русские пишут одинаково по-русски; они в последнее время особенно принялись хвалить мою выдумку: они основывают на ней свои вздорные планы и потому готовы льстить даже такому своему противнику, как я … Теперь берёт меня охота написать новое заявление в том же роде по поводу превозносимой ими «кулишивки». Видя это знамя в неприятельских руках, я первый на него ударю и отрекусь от своего правописания во имя русского единства».

И тут всё та же наивная русская искренность. И полная растерянность от беспардонного и наглого извращения истины, в угоду своим корыстным интересам… И нам лишь остаётся констатировать, что при обильном финансировании Габсбургов, неимоверных стараниях обиженных поляков и небольшой кучки русских предателей, в Галичине во второй половине 19 века был запущен маховик насильственной украинизации русских. А начата тотальная украинизация была именно с приказного введения в галицких школах изучения новой «украинской грамматики». Галицкий священник Иван Наумович в «Путеводителе доброй жизни» удивительно точно описал это в диалоге деда Онуфрия и его внука Николая – ученика 6 класса львовской гимназии: «Пошло всё навыворот! На русской земле – да по-русски не учат. Но нет, сжалится Господь когда-нибудь над нашим православным народом, — будут учить его мудрости не взятым напрокат чужим словом, а своим родным русским, и тогда свет учения разольётся в нашем народе»!

Да уж, точней и не скажешь. Но думаю, что после всех наших «украинских» предательств, после рек пролитой братской крови, нам всё же придётся засесть за учёбу и разобраться кто, когда и с какой целью превратил нас — русских малороссов — в «украинцев». Разобраться и вернуть навязанное нам напрокат чужое слово. Осознать, что у «Украины» и «украинства» нет, никогда не было, и даже не предполагалось никакой другой идеи, кроме как «Пустить русина на русина, дабы они сами себя истребили». И как только мы осознаем всем народом Правду, нашу Русскую Правду, по которой жили наши предки на Руси, мы придём к покаянию в своём «украинстве»… И лишь тогда «свет учения разольётся в нашем народе», и у наших детей появится шанс на будущее. На счастливое будущее, о котором так мечтали галицкие русины: Великая Россия от Карпат и до Камчатки…

Степан Михайличенко».

Источник: nstarikov.ru