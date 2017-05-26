Кем в советское время работали нынешние олигархи
Они чаще всего попадают на первые полосы российских новостных изданий. Именно в их руках сосредоточены основные капиталы страны. Но что мы о них знаем? С чего они начинали?
Трудовые будни Алишера Бурхановича начались в 1976 году. Сначала он был научным сотрудником АНСССР. Потом, пребывая на посту старшего референта ЦК ЛКСМ Узбекистана, молодой человек начал стремительно строить свою карьеру. Спустя некоторое время Усманов получил должность руководителя Внешнеэкономической ассоциации Советского комитета защиты мира.
1980 год принес прокурорскому сыну неприятные новости. Он был обвинен в мошенничестве и хищении. Алишера осудили на 8 лет тюремного заключения. Спустя 6 лет он был освобожден досрочно.
Михаил Фридман
Головокружительное восхождение на вершину бизнес-олимпа молодой инженер начал практически сразу после окончания ВУЗа в 1986 году. По распределению он попал в подмосковный город Электросталь на одноименный металлургический завод, где работал в конструкторском бюро.
Одновременно он организовал кооператив по мытью окон, затем – по доставке продуктов, создал вместе с двоюродным братом Дмитрием, окончившим тот же институт на год раньше, фирмы, торговавшие компьютерной техникой.
В 1988 году совместно с Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым и при содействии академика Алфимова, фамилия которого якобы послужила основой при формировании названия нынешней финансово-инвестиционной империи, Фридман приступил к ее созданию.
Состояние оценивают в 15,4 млрд $
Окончив школу №8 в родном Новокуйбышевске, Леонид поступил в Куйбышевский инженерно-строительный институт, где стал учиться на инженера-строителя. В 1977-м году Михельсон получил диплом и в качестве молодого специалиста отправился в Сибирь, где стал заниматься строительством первой ветки крупного газопровода «Уренгой – Челябинск». В этом месте он работал в качестве прораба, однако уже в скором времени стал делать серьезные успехи на службе, которые не остались без внимания начальства. Михельсон заслужил уважение среди коллег и стал стремительно подниматься по карьерной лестнице. В 1983-м году Леонид Михельсон занял пост начальника линии на строительстве одной из веток газопровода, которое проводилось под эгидой компании его отца. Таким образом, будущий миллиардер стал работать на «Куйбышевтрубопроводстрое». Однако уже два года спустя был переведен в Рязань, где занял пост главного инженера «Рязаньтрубопроводстроя».
Виктор Вексельберг
Состояние оценивают в 15,1 млрд $
В 1979 году юноша окончил ВУЗ с красным дипломом. При распределении он снова, по его словам, столкнулся с ограничением на прием евреев. Как отличник, Вексельберг имел право первоочередного выбора места работы, но трижды, при упоминании его фамилии, получал от работодателей отказ.
В итоге, он был вынужден просить декана, чтобы ему дали «свободный» диплом, и устраивался на работу снова через знакомых. Его согласился принять на работу в конструкторское бюро, где создавались насосы для добычи нефти, начальник по фамилии Лямц. Разрабатывая конструкции насосов и программного обеспечения к ним, молодой специалист ездил по нефтяным месторождениям и даже не предполагал, что вскоре станет владельцем некоторых их них.
Вагит Алекперов
Состояние оценивают в 14,8 млрд $
Алекперов стал работать нефтяником в крупной азербайджанской компании Каспморнефть. Сначала он совмещал работу с учебой, однако уже в 1974-м году устроился на полный рабочий день. Следующие пять лет превратились для Вагита в один бесконечный путь наверх. Начав с должности обычного инженера-технолога, парень «дослужился» сначала до начальника смены, а затем до мастера и старшего инженера.
Андрей Мельниченко
Состояние оценивают в 14,4 млрд $
Чтобы несколько улучшить свое материальное положение, в 1991 году Мельниченко Андрей на паритетных началах со сверстниками Михаилом Кузнецовым и Евгением Ищенко учредил компанию, которая стала профилироваться на оказании туристических услуг. Затем компаньоны несколько расшили бизнес и начали заниматься продажей оргтехники. Но по-настоящему крупные деньги они заработали на другом.
Владимир Потанин
Состояние оценивают в 14,3 млрд $
Еще в 1975 году Владимир Потанин был членом ВЛКСМ. В 1983 году он получил высшее образование, предприниматель окончил коммерческое отделение факультета международных экономотношений МГИМО. Его специальность – «экономист-международник со знанием иностранного языка». К слову, Потанин знает английский и французский языки. Госструктуры Сразу после ВУЗа 8 лет Потанин работал в организациях Минвнешторга. В 1988 году ведомство переименовали в Министерство внешних экономических связей СССР. В конце лета Владимир был инженером, а после старшим инженером отдела «Мочевина» в фирме «Удобрения» объединения «Союзпромэкспорт». Это организация системы Министерства внешней торговли. Далее три года по 1990 года предприниматель был в должности старшего инженера компании «Руда», той же организации.
Владимир Лисин
Состояние оценивают в 14,1 млрд $
В 1973 году юноша – студент Сибирского государственного металлургического института им. С.Орджоникидзе в городе Новокузнецке Кемеровской области. С 1975 года он устроился электрослесарем на шахту «Южкузбассуголь».
По окончании ВУЗа в 1978 году молодой специалист получил направление в Тулу на металлургический завод, где первое время он трудился сталеваром, а затем стал замначальника цеха. Кроме практической деятельности предприимчивый инженер занимался и научной работой – в 1984 году закончил в Харькове обучение в аспирантуре в УкрНИИмет.
Геннадий Тимченко
Состояние оценивают в 14,1 млрд $
После института молодой инженер-механик получил распределение на Ижорский завод в Колпино на юге Ленинграда, где с 1976 года трудился мастером электромеханического цеха по производству генераторов для АЭС. Очень скоро он получил приглашение на работу в подразделение Минвнешторга СССР в качестве старшего инженера, в обязанности которого входили частые загранкомандировки, что позволило некоторым библиографам предположить его связь с отечественными спецслужбами. Сам Геннадий принадлежность к КГБ отрицал.
Михаил Прохоров
Состояние оценивают в 13 млрд $
Через четыре года после демобилизации Михаил Прохоров стал начальником управления Международного банка экономического сотрудничества. В этой должности он был до 1992 года, после чего стал на год председателем правления «Международной финансовой компании».
Роман Абрамович
Состояние оценивают в 9,2 млрд $
В конце 80-х Абрамович начал малый бизнес, сначала занялся производством, а потом перешел на торговые и посреднические операции. Ну а позже переключился на нефтетрейдерскую деятельность.
Олег Дерипаска
Состояние оценивают в 8,5 млрд $
В 1979—1985 годах Дерипаска жил в районном центре — городе Усть-Лабинске, где закончил среднюю школу № 2. В возрасте 11 лет будущий бизнесмен получил свою первую работу помощника электрика на заводе, где работала его мать.
Источник: http://fishki.net
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Какие неприятные рожи…..Воры в законе… Отнять и не делить!!!
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Эта , с позволения сказать “информация” просто оскорбительна своей “информативностью” , “объективностью” и “полнотой”. Это что, рупор адвокатуры “нашего” олигархата и апологетика рыночного “либерализма” вместе с “нашим” правительством(которое есть управляемая верхушка этого олигархата). Просто омерзительно читать чуть ли не панегирики этим ворам и подонкам, достаточно упомянуть,что в начале 90-х Абрамович в Пятигорске шашлыки делал, а потом его подтянули по еврейской линии “работать” олигархом – то есть принимать на себя энные суммы и передавать на общак хабадский, а ему конечно проценты отскакивали(миллиардные). И теперь он на верху в лучах “рентгена” всех СМИ(принимает на себя все внимание) , а те кто его назначил на это дело, в тени и продолжают сою “работу”. Статья не то, что не несет адекватной информации, она просто для дебилов не пользующихся своими мозговыми извилинами.
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Короче в этой информацииесть несколько строк, чтоони имели поездки за границу плюс высокие должности, были у кормушки и отхватили себе.
Многие кто бывал за границей быстро сорентировались, а для остальных это был темный лес.