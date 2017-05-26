Кем в советское время работали нынешние олигархи

Трудовые будни Алишера Бурхановича начались в 1976 году. Сначала он был научным сотрудником АНСССР. Потом, пребывая на посту старшего референта ЦК ЛКСМ Узбекистана, молодой человек начал стремительно строить свою карьеру. Спустя некоторое время Усманов получил должность руководителя Внешнеэкономической ассоциации Советского комитета защиты мира.

1980 год принес прокурорскому сыну неприятные новости. Он был обвинен в мошенничестве и хищении. Алишера осудили на 8 лет тюремного заключения. Спустя 6 лет он был освобожден досрочно.