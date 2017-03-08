Советские женщины и непотопляемый Костиков

Более 100 лет назад дамы, как и сегодня, были не мало озадачены проблемой удачного выхода замуж. Дабы решить сие обстоятельство в газеты давались как вполне простые, так и совсем уж замысловатые объявления. 1. Молоденькая самостоятельная вдовушка, ...