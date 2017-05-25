ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ АЙСБЕРГА (окончание)

Станет ли Днепр новой столицей еврейского мира? — Олег Царев

-Украинские, а особенно Днепропетровские евреи, в основной массе приняли и поддержали майдан.

Не знаю, чем это вызвано. Может, тем, что Хабад и его цадики в своё время были вынуждены принудительно покинуть Россию. Может тем, что равнин Днепропетровска Шмуэль Каменецкий ментально американец. Когда он приехал в Днепропетровск, он на русском не умел даже говорить. Долго не мог снять квартиру, потому что, по его словам, сотрудники КГБ мешали ему. По его словам, сотрудники КГБ не разрешали с ним общаться единственному еврею в Днепропетровске, говорящему на иврите.

А может причина в другом. Во время Майдана один из моих хороших знакомых, бизнесмен и политик, член Хабада, говорил мне, что я, мол, не ту сторону занял. Что по достоверной информации из США, русские в Украине проиграют. Что, мол, у России наступят тяжелые времена и непонятно, сохранится ли Россия.

У него не было цели меня переагитировать. Он просто советовал мне так, как ему казалось лучше. Помните, как в «Тарасе Бульбе» Янкель удивлялся, что Бульба сердится на Андрея, перешедшего на сторону поляков:

— И ты не убил тут же на месте его, чертова сына? - вскрикнул Бульба.

— За что же убить? Он перешел по доброй воле. Чем человек виноват? Там ему лучше, туда и перешел».

Я думаю, для моего знакомого в этой ситуации казалось, что логично принять сторону победителя. Для него это было так же органично, как для меня органично занять свою позицию. Особенно в такой ситуации и в свете таких перспектив для моей Родины, как её описал мой знакомый.

Интересно то, что само возникновение Хабада связано с тем, что в 1800 годах, в то время, как часть еврейских лидеров поддержали Наполеона и Францию, первый Любавичский ребе (тогда ещё не проживающий в Любавичах) и словом и делом поддержал Александра I. По его призыву евреи хасиды участвовали в Отечественной войне 1812 года на стороне Русской армии в качестве разведчиков.

Именно из-за своей позиции его семья и часть последователей, скрываясь от наступающей армии Наполеона, были вынуждены покинуть Ляды и переехать в Любавичи. Вклад Ребе в русскую историю был замечен и оценен царем, наградившим Ребе титулом «Потомственный почетный гражданин», и потом пять поколений главы Хабада использовали эту привилегию.

Примечательно то, что через двести лет своей истории перед хасидами опять встал такой же выбор, как и перед евреями в 1800 году, и очень жаль, если евреи религиозного движения Хабад в этом мировом противостоянии сделают его не так, как сделал для себя и для своих последователей основоположник движения Хабад-Любавич, почетный потомственный гражданин России, раввин Шнеур-Залман Шнеерсон.

Тем не менее, о том, что на Украине еврейский мир в основной массе поддержал националистический Майдан, неоднократно публично говорил сам Шамуэль Каменецкий. Более того, он считает, что российские евреи зомбированы телевидением и запуганы властью.

Многие Днепропетровские спонсоры синагоги, такие, как Корбан, Коломойский, создавали и поддерживали националистические батальоны Донбасс, Азов, Днепр-1. Многие мои знакомые евреи после Майдана перешли в быту с русского на украинский.

Помощь еврейских активистов в снабжении бойцов АТО — беспрецедентна по объемам. Забавно видеть в ленте в социальных сетях фотографии некоторых моих знакомых, на которых они чередуют в качестве одежды лапсердаки и вышиванки, в зависимости от того, какой на улице праздник — украинский или еврейский.

Надо сказать, что идеи украинского национализма понятны хабадникам, ведь они наиболее активно среди всего еврейского мира противостоят процессу ассимиляции евреев и являются борцами за чистоту крови. О том, что его основная задача — «сохранение еврейства и борьба с ассимиляцией», неоднократно заявлял раввин Шмуэль.

Очевидно, что такой мир и дружба может продолжаться лишь до тех пор, пока украинская власть сможет удерживать украинский национализм от агрессии по отношении к евреям. Из общения с земляками из Днепропетровска видно, что еврейская община сейчас встревожена. Многие опасаются, что деятельность власти Украины, в которой столько лиц еврейской национальности, может усилить и так всегда присутствующий бытовой антисемитизм.

Опасаются того, что обнищание населения на фоне роста количества вооруженных украинских наци может привести к погромам. Опасаются того, и причём всерьёз, что антитеррористические учения, массово проводимых сейчас в вузах и школах, истерия, которая нагнетается по поводу возможных терактов, — не случайны.

Что власть для консолидации народа будет сама организовывать теракты, в результате которых пострадают дети. Согласитесь, странно выглядит то, что власти на протяжении почти трёх лет каждую неделю заявляют о якобы задержании десятков русских террористах и о якобы сотнях предотвращённых терактах на фоне того, что ни один теракт не был осуществлён.

В результате многие евреи начинают вывозить свои семьи с Украины. Симптомом таких опасений стало повышение мер безопасности в синагоге и выделение личной охраны Каменецкому по решению лидеров общины. Такие меры предосторожности введены впервые за 18 лет работы раввина Шмуэля Каменецкого в Днепропетровске.

Недавно в Иерусалиме умер 64-летний высокопоставленный раввин движения Хабад Менахем Мендель Дейч. Причиной его смерти стали последствия травм, которые он получил в результате нападения в Житомире. Под судом в Украине Борис Стекляр — 94 летний еврей-ветеран Советской Армии, который боролся с нацизмом, не зная, что пройдёт совсем немного по историческим меркам времени, и граната, брошенная им в 1952 году в схрон с нацистами-бандеровцами, будет признана военным преступлением.

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Организация в Днепропетровске Международного Иудейского Университета приведет к тому, что весь мировой хабадский раввинат будет получать путевку в жизнь из Днепропетровска. Причём финансировать университет будут не только из Днепропетровска, меценаты нашлись в США, Израиле, Канаде. Многие уже и так говорили, что Днепропетровск — это новая хасидская столица мира, но открытие университета конституирует то, о чем раньше просто говорили.

Фактически после этого Шмуэль Каменецкий может смело претендовать на статус восьмого Любавического Раби. Шмуэль Каменецкий может стать одним из самых влиятельных людей мира. Но это произойдёт лишь в том случае, если в своё время сделанная ставка на украинский национализм верная. Если национализм, переродившийся в нацизм, не пожрет тех, кто в своё время так приветствовал и помогал его становлению.

Олег Царев

22.05.2017

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108412/18706/-