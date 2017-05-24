ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ АЙСБЕРГА

Станет ли Днепр новой столицей еврейского мира? — Олег Царев

Глава парламента Новороссии поднимает сложный и деликатный вопрос о религиозном факторе в политической жизни современной Украины.

Главный раввин Днепропетровска и Днепропетровской области Шмуэль Каменецкий, один из самых влиятельных религиозных деятелей на постсоветском пространстве, организовывает Международный Иудейский Университет (МИУ), в котором будут обучаться догматам веры «Хаббад-Любавич».

По словам ребе, в Днепропетровске живет пятьдесят-шестьдесят тысяч евреев, число прихожан главной синагоги Днепра около тридцати тысяч. Еврейская диаспора города Днепропетровска вторая по численности на Украине, но зато общинный центр «Менора», при площади почти 122 тыс. кв. метров, самое крупное подобное сооружение на постсоветском пространстве, в Европе, а возможно и в мире. (Московский еврейский общинный центр в Марьиной Роще имеет площадь только 17 тыс. кв. м,).

Днепропетровские евреи — хасиды. Хасидидизм, учение евреев ашкинази, зародилось на территории Речи Посполитой и распространилось вместе с евреями по всей Руси. Само слово хасид близко по значению со словом «добрый». Хасидизм — праведность, учение благочестия.

В хасидизме существуют различные направления, во главе которых стоят цадики (учителя, праведники, святые). Согласно учению хасидизма, Бог присутствует всюду, в каждом явлении и событии. Задачей человека является слияние с божественным светом.

Хасиды считают радость величайшей добродетелью, рассматривают пение и танцы как путь служения Всевышнему. Именно отсюда берут своё начало еврейская музыка и танцы.

Хасиды считают правильным постигать Бога через эмоции. В общем, выглядит учение как безусловно позитивное, но не торопитесь вставать в очередь жаждущих попасть в Царство Небесное через эту дверь. Как известно, эта дорога открыта исключительно (за редким исключением) представителям богоизбранного народа. Не буду на этом останавливаться, поскольку опасность веры в свою национальную исключительность — тема целой книги, а может и не одной.

Я уже писал, что хасидизм состоит из ряда ветвей — Карлинстоунские, Брацлавские, Сатмарские и другие хасиды. В основании каждой стоял свой праведник. Самую мощную сеть по распространению своей версии иудаизма создали хасиды Хабада (Хабад-Любавич). Их сеть насчитывает около 3 тысяч раввинов — «посланников Ребе» по всему миру.

По информации из СМИ, оборот Хабада достигает $1 млрд. в год. (Для сравнения — 10 лет назад депутат Митрохин оценил доходы РПЦ в целом примерно в $500 млн. Доходы папы римского и всего его административного аппарата (курии) — инвестиции в акции, облигации и недвижимость, а также средства, полученные в качестве пожертвований от правоверных католиков во всех уголках мира — примерно $1 млрд.).

Своё имя Хабад взял от имени местечка Любавичи в Смоленской области. Первый Любавичский ребе приехал в Любавичи двести лет тому назад. С тех пор звание Любавичского ребе передается по наследству.

Вдумайтесь. Должность и статус одного из самых влиятельных людей мира передаётся по наследству, как в монархии!

Идеологическая концепция любавичского клана изложена в книге «Танья», написанной основоположником движения Хабад-Любавич раввином Шнеур-Залманом Шнеерсоном.

Если вы видите человека в длинном чёрном пальто или такого же цвета сюртуке, брюках, из-под которых просматриваются белые чулки, в чёрной шляпе, из-под которой выглядывают длинные завитки волос, то перед вами хасид. На обуви не должно быть шнурков и пряжек. Некоторые брюки заправляют в носки, что символизируют удаленность от земной грязи. Много мужчин с бородами. Конечно, все правила нет необходимости соблюдать, например, женщины в Хабаде должны брить голову и носить парики. К счастью, сейчас мало кто так делает.

Всего было семь Любавичских ребе. Самая драматическая судьба сложилось у Шестого Любавичского ребе Йосефа Ицхака Шнеерсона. В тридцатые годы, несмотря на то, что традиционный иудаизм продолжал существовать на советской территории, Шестого Любавичского ребе, говорят, по личному распоряжению Сталина чуть не расстреляли.

Однако благодаря заступничеству международных организаций, в частности, Красного Креста, он был оставлен в живых, но депортирован в Польшу. При этом Хаббад в СССР был запрещен как ультраортодоксальная секта. Второй раз тучи сгустились над Ребе в 1939 г. В этот раз Шестому Любавичскому ребе удалось выжить благодаря заступничеству самого госсекретаря США Корделла Хэлла и главы абвера адмирала Канариса.

Йосеф Ицхак Шнеерсон беспрепятственно пересек территорию рейха и переехал в Соединенные Штаты. С 1940-х годов штаб-квартира движения Хабад-Любавич находится в Нью-Йорке, в Бруклине. С 1950 до 1994 года организацией руководил Седьмой, последний, Любавичский ребе Менахем Мендел Шнеерсон — зять Йосефа Ицхака Шнеерсона, взявший его фамилию и продолживший династию Любавичских ребе.

За время правления Менахема Мендела Шнеерсона Хабад достиг небывалого политического и финансового могущества.

Для справки — зять Трампа Джозеф Кушнер — хабадник. Дочь Трампа Иванка прошла через гиюр (процедура, посредством которой нееврей может принять иудаизм) и теперь соблюдает правила Хабада.

Именно по этой линии Коломойский и Боголюбов, являющиеся одними из основных спонсоров Днепропетровского Хабада, выстроили отношения с новым американским президентом.

На постсоветское пространство Хабад вернулся после перестройки и закрепился в качестве доминирующей структуры еврейского мира. Отец седьмого Любавичского ребе родом из Днепропетровска (Екатеринослава), даже сохранился его дом. Здесь его арестовывали большевики. Именно сюда, в Днепропетровск, он направил тогда будущего раввина Днепропетровска Каменецкого. В том числе и поэтому хабадской столицей Украины стал Днепропетровск.

Еврейский мир — это часть нашего большого мира. Весьма значимая часть. Процессы, происходящие в еврейском мире, оказывают серьезное влияние на культуру, экономику и политику — на процессы, происходящие по всей планете. Еврейское общество очень неоднородно и конфликтно.

Конфликты присущи любому человеческому обществу, но еврейскому в особенности.

Даже в обреченном Варшавском гетто было две еврейских подпольных организации, конфликтующих друг с другом. Отношение быстро растущего Хабада с остальным еврейским миром весьма непростые. От моих Днепропетровских знакомых отказались их американские еврейские родственники, когда узнали, что они хабадовцы.

Это не относится к теме этой статьи, но без понимания внутренних, глубинных процессов, происходящих внутри еврейского мира, не будет возможности понять многих глобальных политических процессов.

(Окончание следует)

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108412/18689/-