Мужчина ежедневно кормит 80 бездомных собак, потому что не может видеть, как они голодают

Вот уже 5 лет 48-летний Майкл Бейнс ежедневно кормит 80 бездомных собак в Чонбури, Таиланд. По пути на работу мужчина дает нуждающимся животным питательную смесь из сухого корма для собак, риса, масла, рыбы или курицы на пару. Более того, Майкл никогда не оставляет голодными животных, скитающихся у ресторанов.«Мне очень жалко бездомных собак, мне хочется помочь каждой из них», — говорит Майкл.«Особенно, когда я вижу одинокую собаку, которая не принадлежит какой-либо стае».«В моей машине всегда лежит еда и свежая вода»«Поэтому, увидев собаку, я всегда останавливаюсь и даю ей еду и воду»При необходимости мужчина еще и дает животным медикаменты«Это обходится мне в 40-50 тыс. бат в месяц, не считая непредвиденные траты»«Я помог найти семьи для 30-40 собак, не считая собственных 13 питомцев (4 из них остались с бывшей женой)»«Я считаю, мы должны забирать собак с улиц, а не покупать их», — говорит Бейнс.

Источник: nashaplaneta.su