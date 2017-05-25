Мужчина ежедневно кормит 80 бездомных собак, потому что не может видеть, как они голодают
14:58. 25 мая 2017 Просмотров - 151 2 коммент. Опубликовал: brahman
Вот уже 5 лет 48-летний Майкл Бейнс ежедневно кормит 80 бездомных собак в Чонбури, Таиланд. По пути на работу мужчина дает нуждающимся животным питательную смесь из сухого корма для собак, риса, масла, рыбы или курицы на пару. Более того, Майкл никогда не оставляет голодными животных, скитающихся у ресторанов.
«Мне очень жалко бездомных собак, мне хочется помочь каждой из них», — говорит Майкл.
«Особенно, когда я вижу одинокую собаку, которая не принадлежит какой-либо стае».
«В моей машине всегда лежит еда и свежая вода»
«Поэтому, увидев собаку, я всегда останавливаюсь и даю ей еду и воду»
При необходимости мужчина еще и дает животным медикаменты
«Это обходится мне в 40-50 тыс. бат в месяц, не считая непредвиденные траты»
«Я помог найти семьи для 30-40 собак, не считая собственных 13 питомцев (4 из них остались с бывшей женой)»
«Я считаю, мы должны забирать собак с улиц, а не покупать их», — говорит Бейнс.
Источник: nashaplaneta.su
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Не примазаться хочу:кормлю бездомных котов в нашем дворе, и другие люди тоже в этом участвуют.И воробьев зимой-тоже. Им негде еду добывать, большая часть мелких птах погибает. Но и других людей кормящих птиц тоже вижу.