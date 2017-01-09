Разрушители эндокринной системы в предметах ежедневного употребления

Теперь фталаты связывают со снижением IQ у детей

БФА, имитирующий гормон эстроген, связывают с такими состояниями:

Осторожно: утверждения об отсутствии БФА не гарантируют безопасности

Как избежать токсичных химикатов

Это особенно проблематично для детей, которые все еще растут и развиваются, так как железы эндокринной системы и выделяемые ими гормоны влияют почти на все клетки, органы и функции организма.Эндокринная система в целом играет важную роль в регуляции настроения, роста и развития, функции тканей, обмена веществ, а также сексуальной функции и репродуктивных процессов, а разрушающие эндокринную систему химикаты связаны с рядом проблем в области репродуктивного здоровья.Фталаты – одни из наиболее распространенных известных разрушителей эндокринной системы. По оценкам Агентства по охране окружающей среды (EPA), ежегодно производится более 213 тыс. тонн фталатов.Они используются, в первую очередь, для придания пластмассам, таким как поливинилхлорид (ПВХ), большей гибкости и упругости, но, кроме этого, они присутствуют в освежителях воздуха, антистатиках, а также средствах личной гигиены, таких как шампуни, гели для душа и косметика. Именно их распространенность в товарах личной гигиены, как полагают, и является причиной, по которой уровень фталатов в организме женщин, как правило, выше, чем у мужчин.Мебель, обивка, матрасы и настенные покрытия тоже могут содержать фталаты. Их находят даже в детских смесях и детском питании (возможно, из-за того, что они мигрируют из упаковочных материалов).Пока предыдущие исследования связывали воздействие фталатов с врожденными дефектами, низким количеством сперматозоидов, поликистозом яичников, ранним или поздним половым созреванием, недавние исследования показали, что пренатальное воздействие фталатов может привести к снижению IQ у детей.Также была установлена связь между концентрацией фталатов в организме матери во время беременности и способностью ребенка к концентрации внимания, кратковременной памятью ребенка, его навыками понятийной аргументации и временем, необходимым для обработки и получения информации, ребенку в возрасте семи лет. Как сообщает CNN Health:«Женщины, у которых в организме во время беременности было большое количество химических веществ ди-н-бутил-фталата и ди-изобутил фталата, рожали детей со значительно более низкими показателями IQ, как установило новое исследование, проведенное журналом «PLoSOne».Исследование показало, что к возрасту семи лет, IQ детей, подверженных воздействию высоких уровней этих химических веществ, более чем на шесть пунктов ниже, чем у детей, подвергшихся воздействию низких уровней химических веществ…Результаты этого исследования были не совсем такими, как ожидали авторы.«Нас несколько удивила величина снижения IQ, – сказал Фактор-Литвак. – Нас совсем не радуют эти результаты, ведь фталаты очень широко распространены в окружающей среде».Точная причина снижения IQ пока неизвестна, поскольку это было только обсервационное исследование, но предыдущие исследования на животных установили, что:Фталаты могут влиять на активность ароматазы – фермента, который превращает тестостерон в эстроген. Эстроген играет важную роль в развитии мозгаХимическое вещество может мешать производству гормонов щитовидной железы, которые играют определенную роль в сроках развития мозгаФталаты также могут нарушать деятельность мозга, связанную с нейромедиатором дофамином, что может вызывать такие симптомы, как невнимательность и гиперактивностьБФА может оказывать непосредственное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системыФталаты – это не только эндокринные разрушители, способные стать причиной хронических проблем со здоровьем. В бесчисленных товарах личной гигиены и пластмассовых изделиях, в том числе, во внутреннем покрытии консервных банок, пластиковых и антипригарных контейнерах для пищевых продуктов, пластиковых обертках, бутылках с водой, а также кассовых квитанциях есть не только фталаты, но и бисфенол-А (БФА).Структурное повреждение мозгаРаннее половое созревание, стимуляция развития молочных желез, нарушение репродуктивных циклов, токсичность яичников и бесплодиеГиперактивность, повышенная агрессивность и нарушение обучаемостиБолезни сердцаУвеличение образования жира и риск развития ожиренияСтимуляции клеток рака простатыИзменения иммунной функцииУвеличение размеров простаты, снижение выработки спермы и гипоспадия (деформация пениса)Теперь к этому списку можно добавить высокое артериальное давление. По результатам нового рандомизированного контролируемого исследования, БФА из консервных банок или пластиковых бутылок способно повысить артериальное давление всего через несколько часов после попадания внутрь организма. Как сообщает газета «New York Times»:«Исследование показало, что когда люди пили соевое молоко из банки, уровень бисфенола в моче резко возрос в течение двух часов, как и артериальное давление. Но когда они пили тот же напиток из стеклянных бутылок, в которых не используется покрытие с БФА, – не отмечалось никаких существенных изменений в уровне БФА или артериального давления.Эти данные позволяют предположить, что у людей, которые каждый день пьют из банок или пластиковых бутылок, постоянное воздействие с течением времени может способствовать развитию гипертонии».Количество БФА, которое просачивается из внутреннего покрытия банок может быть более значительным, чем считалось ранее. После того, как участники пили из банки, уровень бисфенола в их моче вырос примерно на 1 600 процентов, по сравнению с тем, когда они пили соевое молоко, которое хранилось в стекле.По мнению авторов, этот эффект может быть вызван тем, что бисфенол блокирует эстрогенные рецепторы, связанные с восстановлением кровеносных сосудов и контролем артериального давления. Нарушая гормон щитовидной железы, БФА также косвенно влияет на артериальное давление. Ведущий автор исследования доктор Юн-Чул Хун рассказал «New York Times»:«Клиницисты и пациенты – в частности, страдающие гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями – должны знать о потенциальных клинических проблемах повышения артериального давления при употреблении консервированных продуктов питания и напитков…» Он рекомендует отдавать предпочтение свежим продуктам и стеклянным бутылкам, а не банкам и пластиковым контейнерам, и призывает производителей «разрабатывать и использовать здоровые альтернативы БФА для внутреннего покрытия банок».В ответ на потребительский спрос на товары, не содержащие бисфенол, многие производители перешли на использование другого химического вещества под названием бисфенол-S (БФС). Но БФС не менее токсичен, чем БФА. А в некоторых случаях он еще хуже!Замена одного химического вещества, разрушающего эндокринную систему, другим не делает продукцию безопаснее, а ярлык «без бисфенола-А» может ничего не значить. В прошлом году исследователи из медицинского отделения Университета штата Техас обнаружили, что даже мельчайшие концентрации, менее одной части на триллион – БФС способны привести к нарушению функционирования клеток.Потенциальными последствиями такого сбоя являются такие нарушения обмена веществ, как ожирение, диабет и даже рак.Другие исследования на животных также показывают, что БФС по воздействию схож с БФА. Так, исследователи, изучающие влияние БФС на эмбрионы полосатой гиреллы обнаружили, что у рыб, подвергшихся воздействию БФС в тех же концентрациях, что и в воде близлежащей реки, отмечен взрывной рост нейронов, приведший к гиперактивному и непредсказуемому поведению. У эмбрионов рыб, подвергшихся воздействию БФС, отмечен 170-процентный рост нейронов, а у подвергшихся воздействию БФА – 240-процентный рост.Еще одно исследование на крысах установило, что воздействие БФА или БФС вызывает сердечную аритмию у самок. В данном случае используемая доза была аналогична концентрации, обнаруженной в организме человека. Исследователи выявили, что БФС блокирует рецептор эстрогена (который встречается только у самок) и разрушает кальциевые каналы. Это является частой причиной сердечной аритмии и у людей.Хотя держаться подальше от всех потенциально опасных химических веществ практически невозможно, все-таки можно свести к минимуму их воздействие, если помнить о ключевых принципах:Ешьте в основном свежие, сырые цельные продукты. Обработанные и упакованные продукты – распространенный источник БФА и фталатов, особенно банки, а также продукты, упакованные в полиэтиленовую пленку.Покупая продукты, отдавайте предпочтение упакованным в стеклянные бутылки, а не в пластик или банки.Храните продукты питания и напитки в стеклянной, а не пластиковой таре, и не используйте полиэтиленовую пленку. Разогревая еду в микроволновой печи, пользуйтесь стеклянной посудой, поскольку высокая температура увеличивает выделение химических веществ из пластика. Помните, что даже из «пластмассы без БФА» вымываются другие разрушающие эндокринную систему химические вещества, которые так же вредны, как и БФА.Для детского питания используйте стеклянные бутылочки.Будьте осторожны с кассовыми чеками. Если вы регулярно ходите в магазин, обратитесь к руководству с рекомендацией перейти на квитанции без БФА. Я покупаю еду в «Publix», и, когда я позвонил им насчет квитанций, оказалось, что они давно уже перешли на такие. Тем не менее, имеет смысл поменьше контактировать со всеми этими квитанциями.Ищите продукты, изготовленные компаниями, которые заботятся об экологии и животных, являются устойчивыми, имеют сертификат о производстве органической продукции без ГМО. Это относится ко всему – от продуктов питания и товаров личной гигиены до строительных материалов, ковровых покрытий, красок, детских товаров, мебели, матрацев и многого другого. Делая ремонт в доме, обратите внимание на «зеленые» альтернативы без токсинов, вместо обычных красок и виниловых напольных покрытий, которые являются еще одним источником фталатов.Выбирайте игрушки, сделанные из натуральных материалов, чтобы избежать пластиковых химических веществ, таких как фталаты и БФА/БФС, особенно в тех элементах, которые дети могут сосать или жевать.По возможности, кормите ребенка только грудью, по крайней мере, в первый год жизни (так вы избежите воздействия фталатов из упаковки детского питания, пластиковых бутылочек и сосок).Используйте натуральные чистящие средства или готовьте их сами.Перейдите на органические туалетные принадлежности, включая шампунь, зубную пасту, дезодоранты и косметику. В базе данных Skin Deep Специальной группы по защите окружающей среды вы сможете найти средства личной гигиены без фталатов и других потенциально опасных химических веществ.Виниловую занавеску для душа замените на тканевую.Предметы женской гигиены (тампоны и гигиенические прокладки) замените более безопасными альтернативами. Хотя большинство ингредиентов в этих товарах и не разглашаются, тесты показывают, что в них могут содержаться диоксины и нефтехимические добавки.Ищите товары без отдушек; фталаты зачастую используются, чтобы продукт дольше удерживал аромат. В искусственных отдушках могут содержаться сотни, даже тысячи, потенциально токсичных химических веществ. По той же причине старайтесь не пользоваться кондиционерами для белья, антистатиками, освежителями воздуха и ароматическими свечами.Проверьте водопроводную воду на наличие загрязнений и при необходимости фильтруйте ее. Кроме того, можно заменить водопроводные ПВХ-трубы на альтернативные.Приучите детей не пить воду из садового шланга, ведь шланги, как правило, делают из пластмасс, содержащих фталаты. Шланги лучшего качества, как правило, более дорогие, но они стоят своих денег.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com