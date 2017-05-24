Любите ли вы аллигаторов?

Давняя тема, о которой столько говорено, но всегда острая, постоянно актуальная.

Сквозная тема современного русского бытия. Тема, которую подновляют и расковыривают. Ведь новостная повестка то и дело подкидывает новые поводы.

Олигарх для наших людей что-то вроде аллигатора. Зол и ужасен, гадок и зубаст, и уж точно: не отмоешь добела.

Огромный народ на своем опыте узнал, каково это быть униженным и оскорбленным. Сначала миллионы граждан поверили в перемены, но в результате самые хищные завладели собственностью: что кусками территорий (республики стали государствами), что недрами и предприятиями — нефтью, газом, металлургией. А миллионы оказались ни с чем, и с тех пор никому не верят.

Впрочем, если довериться красоте слов, иногда кажется: что-то как-то поменялось, и мы в какой-то другой реальности, из которой куда-то отодвинули королей «залоговых аукционов» и мастеров «приватизации за бесценок».

Но вот, верный традиции, «Forbes» опубликовал список самых-самых. Санкции, кризис, низкие цены на нефть… Народ нищает, 20 миллионов за чертой бедности, доходы за несколько лет упали на 13%. А что там у богатых? Парадоксально процвели!

То есть, пока «верхи» прикидывают, какие бы еще поборы ввести для «низов», а затюканные «низы» увлечены выживанием, богачи лихо богатеют.

В целом состояние двухсот самых богатых за год увеличилось на $ 100 млрд и составляет теперь $ 460 млрд (почти вдвое больше доходной части российского бюджета в 2017 году). Число долларовых миллиардеров выросло за год почти на четверть.

Еще статистика. На один процент населения приходится 74,5% всего богатства, которым владеют люди у нас в стране. По неравномерности распределения богатств Россия на первом месте в мире.

Или я говорю неправду? Вдруг всякий наш сверхбогач — это такой сверхчеловек? Благодаря необычайному сверхдару вскарабкался на сияющую высоту пресловутого списка, и оттуда приносит всем нам большую пользу…

Порой милые, подчас сентиментальные люди, они, конечно, никакие не аллигаторы… Но их система, увы, та самая, дикая и зубастая.

В нашей богатейшей на ресурсы стране почти везде, куда приезжаешь, видишь бедность. Нет денег на содержание школ, больниц, фельдшерских пунктов, библиотек, домов культуры. Безжалостно сокращают, или, как теперь говорят чиновники, «оптимизируют». А те, что не закрывают, часто в удручающем состоянии. Приехал в село Огни Алтайского края: крыша школы держится на полене, вот-вот обвалится на головы ребятишкам. И приходит такой простой (пускай для кого-то популистский) вопрос: может вся эта неустроенность, эта горькая бедность от того, что три четверти всех богатств у одного процента?

Упаси Боже, я не против богатых. Но только в Китае или в Америке как правило богатеют те, кто создал что-то новое, построил сам, а нашим олигархам досталась чужая собственность. И поэтому такое ощущение, что и все остальные им тут тоже чужие.

Нет, народ не завидует, народ мыслит здраво: изобрел, внедрил — молодец, успехов тебе, а если просто подмял под себя то, что раньше принадлежало всем — это достойно совсем других похвал.

А как честно? Специалисты подсчитали, что если бы в США была единая ставка налога в 13%, госбюджет сократился бы вдвое. Там богатые отдают в казну до половины доходов. У нас же олигархи, получающие доход от своих акций, даже не платят, как большинство работающих, взносов в страховые фонды.

Часто можно услышать: народ в России не тот. Темен, неблагодарен. Лузеры, лохи, лишние рты…

Обычно об этом рассуждают или самодовольные «хозяева жизни», или еще более напыщенная их прислуга. Кстати, среди прочего, не мешало бы им задуматься: когда большинство бедствует, а некоторые роскошествуют напоказ, у этого большинства — скажу языком психоаналитика — заметно снижается мотивация к нормальному созидательному труду.

Но психоаналитик точно нужен самим передовикам из золотого списка. Они-то знают, что взяли богатство неправедно и не верят, что навсегда.

Это знание — в их словах и покупках, в безобразных понтах и в том, как настраивают свое потомство…

Богатые у нас точно не те.