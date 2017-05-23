Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 мая 2017

В то время как террористы ИГИЛ развернули настоящую охоту на курдов, в коалиции SDF продолжаются расколы.

Медиа-крыло группировки ежедневно публикует фото и видео атак смертников, снайперского огня, а также обстрелов из ПТРК и бомбардировок дронами в провинции Ракка, где боевики ИГИЛ* пытаются остановить наступление курдов. В результате этого огня силы SDF несут ощутимые потери.

Ранее мы рассказывали о разногласиях внутри «Сирийских демократических сил», возглавляемых курдами, которыми, в свою очередь, руководят американцы.

Конфликт между «Отрядами народной самообороны Курдистана» (YPG) и группировками, состоящими из арабов-уроженцев города Ракка («Дивизия Ракки», «Соколы Ракки» и др.), разгорелся около месяца назад.

Курды обвиняли эти группировки то в симпатиях к Асаду, то в связях с Турцией. Так или иначе, вооруженные формирования, состоящие из местных арабов, были изгнаны в Кобани. Скорее всего для того, чтобы курды могли единолично занять город Ракка, в данное время являющийся «столицей ИГИЛ».

Но вчера появилось заявление от представителей «Дивизии Ракки», что их отряды вновь вступают «в игру» и уже разместились к востоку от северо-восточного фланга группировки курдов, участвующей в штурме города. По слухам, на подобный шаг «Дивизия», «Соколы» и другие отряды сирийцев решились после переговоров CША и Турции. Содержание этого диалога неизвестно, но известно, что одной из тем переговоров стал «курдский вопрос», и возможно, участие арабских отрядов, лояльных Турции, в штурме Ракки стало одним из условий, выдвинутых Эрдоганом.

Таким образом, сирийские отряды будут участвовать в штурме «столицы ИГИЛ», но уже как самостоятельная структура. Учитывая, что основная специальность «Дивизии» и союзных отрядов — бои в городе (в свое время с группировками работали американские инструкторы), то, несмотря на сравнительно небольшую численность, у них есть шансы успеть вернуть себе «кусок пирога». И в таком случае курды вряд ли решатся после штурма Ракки начать конфликт с бывшими союзниками, которые в отличие от «народной самообороны» имеют право остаться в этом городе.

Кроме того, совсем недавно езиды, входящие в состав «Пешмерга», объявили о выходе своих вооруженных отрядов из этого альянса и присоединении к «Иракским силам народной мобилизации» (вооруженное формирование, сражающееся с ИГИЛ на северо-западе Ирака и поддерживающее Б. Асада). Свой демарш езиды сопроводили заявлениями, что не стоит их путать с курдами и что сами курды «не пошевелили и пальцем, чтобы изгнать ИГИЛ из наших поселений, в отличие от иракцев».

Похоже, «уберменши-курды» перегнули с ролью «альфа-самцов» в военном союзе, а в плане по созданию Курдистана, похоже, нет места другим народам.

Читайте также: Сирия раздора: как курды отнимают у Асада нефтяные месторождения (ФОТО)

Сергей Иванов, для «Русской Весны»

* Запрещенная в РФ террористическая организация.