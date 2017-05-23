Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 мая 2017
- 10:08 Сирия: под Дамаском прогремел взрыв.
- 09:59 ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Манчестере (ФОТО).
- 06:58 Разгром суданских наемников.
- 05:40 «Тигры» при поддержке ВКС РФ освобождают восток Алеппо и приближаются к границе Ракки (КАРТА).
- 05:19 Жизнь под огнем боевиков: Выходцы из России — черкесы Сирии (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:23 ИГИЛ ведет настоящую охоту на курдов в Ракке, а союзники YPG покидают проамериканскую коалицию (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:21 Российские военные, боевики с М-16 и флаги РФ и САР — репортаж из Хомса (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:21 Черный лагерь “Ахрар-аш-Шам”.
Сирия: под Дамаском прогремел взрыв
Мощный взрыв прогремел во вторник рядом с кварталом Сейида-Зейнаб в южном пригороде Дамаска.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
«Взрыв произошел, скорее всего, у КПП армии на въезде в Сейида-Зейнаб со стороны трассы в аэропорт. Причина взрыва и есть ли пострадавшие, пока неизвестно», — говорится в сообщении.
Квартал Сейида-Зейнаб, где преимущественно проживают мусульмане-шииты, является постоянной целью террористов. И несмотря на усиленные меры безопасности, радикалам удается пробраться в густонаселенные места для совершения терактов.
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ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Манчестере (ФОТО)
Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт на стадионе Манчестера (Великобритания).
Напомним, как ранее сообщала «Русская Весна», в результате подрыва во время концерта, предположительно, террориста-смертника, погибли 22 человека, почти 60 ранены.
На видеозаписи, которая распространяется в соцсетях, человек с закрытым лицом говорит, что это только начало войны с неверными.
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* ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая группировка
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Разгром суданских наемников
Пока саудиты затаривались оружием у американцев, в Йемене хуситы громили суданских наемников, которых оккупанты наняли, чтобы снизить потери собственных вооруженных сил.
Результат напомнил погромы, которые террористическая группировка "Аль-Шабаб" устраивала кенийской армии в Сомали. Когда любят шутить про то, что из арабов плохие вояки, стоить помнить, что есть еще африканские армии, а там уровень днища порой совершенно беспредельный. Впрочем, хуситы на фоне среднестатических арабских формирований, выделяются своей достаточно высокой боеспособностью, которую можно оценивать как "выше среднего".
https://www.almasdarnews.com/article/gra
Как не трудно догадаться, оружие саудитам конечно понадобиться, хотя хорошее оружие не заменит хорошую пехоту, что происходящее в Йемене неумолимо доказывает вновь и вновь.
https://www.almasdarnews.com/article/pic
Хуситам удачи в борьбе с интервентами.
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«Тигры» при поддержке ВКС РФ освобождают восток Алеппо и приближаются к границе Ракки (КАРТА)
Сирийская Армия освободила значительные территории на востоке провинции Алеппо в понедельник, пробиваясь с боями к стратегически важной сахарной фабрике и соседнему городу Рас-Аль-Айн.
Во главе со штурмовой дивизией «Тигры» САА освободила территорию к северу от Сахарного завода, оказавшись в удобном положении для удара по этому объекту, который находится всего в 7 км к северу от последней цитадели ИГИЛ* в восточной части Алеппо.
В настоящее время Tiger Force атакуют сахарный завод и г. Рас-Аль-Айн, а ВКС России наносят удары по позициям ИГИЛ в ключевом городе Маскана.
Сирийская Арабская армия ликвидировала около 200 террористов и уничтожила не менее 30-ти единиц бронетехники после возобновления наступления на востоке Алеппо в начале этого месяца, передает арабское агентство AMN.
Также сообщается, что САА планирует достичь города Маскана в течение недели. Как только им это удастся, они окажутся на юго-западной границе провинции Ракка.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Жизнь под огнем боевиков: Выходцы из России — черкесы Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
Неоднократным обстрелам со стороны захваченных группировками «Файлак ар-Рахман» и «Джейш аль-Ислам» районов Восточной Гуты неоднократно подвергалось находящееся в районе Дахият Аль-Асад города Дамаска здание Благотворительного черкесского общества «Адыгэ Хасэ Сирии».
60-летний глава благотворительного черкесского общества «Адыгэ Хасэ Сирии» Имад Булад показал корреспонденту «Русской Весны» последствия обстрелов со стороны боевиков «оппозиции».
«Я руководитель организации «Благотворительное черкесское общество «Адыгэ Хасэ Сирии», которая призвана оказывать социальную и гуманитарную помощь потомкам переселенцев — выходцев с Кавказа, поддерживать черкесскую культуру в Сирии. Наша организация помогает беженцам из захваченных боевиками районов материально и медицинскими препаратами», — рассказал Имад Булад.
«Здание неоднократно обстреливалось группировками «Файлак ар-Рахман» и «Джейш аль-Ислам». Мы понесли материальный ущерб, но, слава Богу, никто не пострадал», — добавил собеседник «Русской Весны».
Кроме того, глава «Адыгэ Хасэ Сирии» показал нам остатки минометных снарядов, которые разорвались во дворе здания благотворительного общества.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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ИГИЛ ведет настоящую охоту на курдов в Ракке, а союзники YPG покидают проамериканскую коалицию (ФОТО, ВИДЕО)
В то время как террористы ИГИЛ развернули настоящую охоту на курдов, в коалиции SDF продолжаются расколы.
Медиа-крыло группировки ежедневно публикует фото и видео атак смертников, снайперского огня, а также обстрелов из ПТРК и бомбардировок дронами в провинции Ракка, где боевики ИГИЛ* пытаются остановить наступление курдов. В результате этого огня силы SDF несут ощутимые потери.
Ранее мы рассказывали о разногласиях внутри «Сирийских демократических сил», возглавляемых курдами, которыми, в свою очередь, руководят американцы.
Конфликт между «Отрядами народной самообороны Курдистана» (YPG) и группировками, состоящими из арабов-уроженцев города Ракка («Дивизия Ракки», «Соколы Ракки» и др.), разгорелся около месяца назад.
Курды обвиняли эти группировки то в симпатиях к Асаду, то в связях с Турцией. Так или иначе, вооруженные формирования, состоящие из местных арабов, были изгнаны в Кобани. Скорее всего для того, чтобы курды могли единолично занять город Ракка, в данное время являющийся «столицей ИГИЛ».
Но вчера появилось заявление от представителей «Дивизии Ракки», что их отряды вновь вступают «в игру» и уже разместились к востоку от северо-восточного фланга группировки курдов, участвующей в штурме города. По слухам, на подобный шаг «Дивизия», «Соколы» и другие отряды сирийцев решились после переговоров CША и Турции. Содержание этого диалога неизвестно, но известно, что одной из тем переговоров стал «курдский вопрос», и возможно, участие арабских отрядов, лояльных Турции, в штурме Ракки стало одним из условий, выдвинутых Эрдоганом.
Таким образом, сирийские отряды будут участвовать в штурме «столицы ИГИЛ», но уже как самостоятельная структура. Учитывая, что основная специальность «Дивизии» и союзных отрядов — бои в городе (в свое время с группировками работали американские инструкторы), то, несмотря на сравнительно небольшую численность, у них есть шансы успеть вернуть себе «кусок пирога». И в таком случае курды вряд ли решатся после штурма Ракки начать конфликт с бывшими союзниками, которые в отличие от «народной самообороны» имеют право остаться в этом городе.
Кроме того, совсем недавно езиды, входящие в состав «Пешмерга», объявили о выходе своих вооруженных отрядов из этого альянса и присоединении к «Иракским силам народной мобилизации» (вооруженное формирование, сражающееся с ИГИЛ на северо-западе Ирака и поддерживающее Б. Асада). Свой демарш езиды сопроводили заявлениями, что не стоит их путать с курдами и что сами курды «не пошевелили и пальцем, чтобы изгнать ИГИЛ из наших поселений, в отличие от иракцев».
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Сергей Иванов, для «Русской Весны»
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Российские военные, боевики с М-16 и флаги РФ и САР — репортаж из Хомса (ФОТО, ВИДЕО)
Как сутки назад сообщала «Русская Весна», 3-й по величине сирийский город перешел под полный контроль правительственных сил.
Последние члены бандформирований покинули центр провинции Хомс в минувшее воскресенье. Автобусы отправились в город Джераблус на севере мухафазы Алеппо, и Хомс перешел под полный контроль Сирийской армии.
Напомним, что отправка боевиков проходила под охраной сил военной полиции Министерства обороны РФ и офицеров Центра по примирению враждующих сторон в САР.
Часть российских военнослужащих отправились сопровождать автоколонну в сторону г. Джераблус, расположенный у сирийско-турецкой границы.
По словам офицеров, после отъезда членов незаконных вооруженных формирований бойцы военной полиции усилили ряд блокпостов на въездах в ставший мирным город.
Вечером в воскресенье на центральной площади Аль-Ваера в присутствии губернатора провинции Хомс были торжественно подняты государственные флаги Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики.
О том, как происходила эвакуация, в фоторепортаже местных журналистов.
Квартал Аль-Ваер долгие годы был оплотом банд.
Как сообщала «Русская Весна», в ходе одиннадцатого этапа Хомс покинули свыше 2500 сторонников «вооруженной оппозиции», включая 700 членов НВФ. Большинство из боевиков, согласно ранее заключенным договоренностям, увезли с собой личное огнестрельное оружие.
За предыдущие десять этапов из района Аль-Ваэр выехали примерно 17 000 человек, включая свыше 3500 участников бандформирований.
На фотографиях российские военные и боевики во время последних этапов эвакуации НВФ из Хомса.
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Черный лагерь “Ахрар-аш-Шам”
Боевики ориентированной на Турцию группировки "Ахрар-аш-Шам" выложили большое видео снятое в одной из тренировочных лагерей в Идлибе, где показан процесс подготовки боевиков к боевым действиям, включая взаимодействие с бронетехникой, действия в уличных боях и тому подобное.
PS. Стоит отметить, что в результате вчерашнего взрыва у офиса "Ахрар-аш-Шам" в Идлибе погибло 14 боевиков и еще несколько десятков получили ранения. Смертник связанный с "Ан-Нусрой", подъехал на мотоцикле к офису конкурентов, зашел в помещение, после чего подорвал сначала заминированный мотоцикл, а потом и себя. Примерно так выясняют отношения борцы с диктатурой Асада.
И немного богоизбранности…-)
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