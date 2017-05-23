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Общественники предложили обязать инициаторов развода платить алименты

17:29. 23 мая 2017 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:
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Межрегиональное общественное движение «Отцовский комитет» выступило с предложением внести в Семейный кодекс поправку, в соответствии с которой выплачивать алименты на несовершеннолетнего ребёнка обязан инициатор расторжения брака. Об этом сообщил глава движения Игорь Серебряный.

Данная инициатива направлена на рассмотрение в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, а также премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«Введение такой поправки положит конец практике, когда тысячи детей становятся разменной монетой в спорах между их родителями; положит конец произволу нечистоплотных матерей, которые шантажируют отцов разводом, зная, что суды с вероятностью 95% примут их сторону, невзирая ни на какие объективные обстоятельства», — утверждает Серебряный.

Автор инициативы пояснил, что данная мера должна вступать в силу, если между родителями отсутствует согласие по этому вопросу.

Также в «Отцовском комитете» предложили лишить инициатора расторжения брака права претендовать на совместное проживание с общими несовершеннолетними детьми, если родители не решат иначе.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: депутаты, дети, общество, развод, родители, семья, суд
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