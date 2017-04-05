Новости Украины и Новороссии 05 апреля 2017
- 08:29 Премьер Украины рассказал, кто разворует новый транш от МВФ.
- 08:08 Жители Риги встретили Порошенко, как убийцу.
- 05:39 Двух жителей Херсонщины приговорили к 6 годам тюрьмы за газету “Новороссия”.
- 05:38 Донбасс с вами.
- 03:30 Более миллиона человек в Донбассе могут остаться без воды.
- 02:39 “Фурия”.
- 01:36 Ургант, твоя карта бита.
- 00:01 МВФ обнародовал текст меморандума по Украине.
- Вчера 23:20 Герои ДНР впервые примут участие в шествии «Бессмертного полка» 9 мая в Донецке.
- Вчера 22:01 Украинский суд официально признал ДНР.
Премьер Украины рассказал, кто разворует новый транш от МВФ
Кредитный транш МВФ в размере одного миллиарда долларов направят на пополнение резервов Национального Банка Украины, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман в эфире телеканала «112 Украина».
«Он (транш — прим. ред) попадет именно в резервы Национального банка. Будут сняты ограничения на валютные операции, а это означает укрепление нашей национальной валюты и поддержку макроэкономической стабильности», — цитирует Гройсмана РИА Новости.
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Жители Риги встретили Порошенко, как убийцу
Группа рижан, которых волнует судьба мирных жителей Донбасса, оказавшихся под огнем украинской армии, провели акцию протеста напротив Посольства Украины в Латвии.
Мероприятие приурочено к приезду в Латвию президента Украины Петра Порошенко.
«Порошенко, останови войну, прекрати убийство детей, женщин, мирного населения независимого Донбасса!» — сказано в обращении, с которым протестующие обратились к украинскому президенту.
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Двух жителей Херсонщины приговорили к 6 годам тюрьмы за газету “Новороссия”
Новокаховский городской суд признал виновными двух жителей Херсонской области, у которых в 2014 году обнаружили газеты “Новороссия”. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
“Правоохранители установили, что двое мужчин в 2014 году распространяли в Новой Каховке сепаратистское печатное издание “Новороссия”, – говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали одного из осужденных в почтовом отделении при получении посылки из Донбасса.
“По выводам экспертов, тираж полученной газеты содержал публичные прямые призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя, а также совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины вопреки Конституции Украины,” – заявили в СБУ.
Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!
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Донбасс с вами
Дети Донецка в память о погибших в Санкт-Петербурге.
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Более миллиона человек в Донбассе могут остаться без воды
Около 1,2 миллионов людей на Донбассе могут остаться без воды.
Об этом говорится на сайте Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.
По данным ООН, в зоне «АТО» фиксируются многочисленные повреждения важных инфраструктурных объектов, из-за чего происходят перебои с водо- и электроснабжения.
Кроме проблем с водой у жителей Донбасса могут возникнуть проблемы с продовольствием. Недавний анализ вопросов продовольственной безопасности показал, что 620 тыс. человек на Донбассе находятся в неблагоприятной продовольственной ситуации.
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“Фурия”
Очередная история в духе прославленных минометов "Молот".
Умельцы из украинского ВПК состряпали "новейший БПЛА" из китайских комплектующих и при реальной цене в 160 000 гривен за штуку, продавали их украинским силовым структурам по 2 800 000 гривен.
Не так давно в Украине с помпой была проведена презентация "отечественного" беспилотника "Фурия. Однако в результате небольшого расследования удалось установить, что беспилотник этот не вполне украинский, и его цена несколько отличается от той по которой его закупают ВСУ. Смотрим видео…
Многие обратили внимание на внешнее сходство этого беспилотника с одним один из коммерческих летательных аппаратов, который предлагается в интернете, но, согласно официально распространяемой информации, он был сконструирован и выпускается на мощностях украинского завода – «Атлон авиа».
Однако, когда авторам видео-расследования удалось разобрать одну из «Фурий» упавших на Донбассе, то оказалось, что и фюзеляж и вся начинка этого аппарата представляет из себя простейшие коммерческие детали, главным образом китайского производства, которые любой желающий может купить в интернете. То есть под видом разработки и выпуска авиационной техники в Украине, в лучшем случае, подразумевается деятельность авиамодельного кружка, а в худшем – шопинг в интернете.
Но самое интересное начинается при подсчёте цены «Фурии».
Оказалось что реальная цена беспилотного комплекса, который «Атлон авиа» продаёт украинским силовикам, составляет не более 160 тысяч гривен. В то время как из бюджета за него платится 2 миллиона 800 тысяч, что разумеется было бы невозможно без покровительства в украинском военном и политическом руководстве.
http://chervonec-001.livejournal.com/181
Разумеется, данная история была бы невозможна, если бы осуществлялся реальный контроль над этими закупками, что скорее всего указывает на то, что некоторые чиновники МОУ получали процент с продаж "передовых БПЛА".
Само собой, такие факты никак не мешает пиарить единичные или мелкосерийные модели, как небывалые достижения конструкторской мысли украинских оборонщиков.
На полигоне под Гончаровском завершились проверочные испытания нового тактического беспилотного комплекса БпАК А1-С Фурия®, который создан, серийно производится и совершенствуется киевским Научно-производственным предприятием «Атлон Авиа». Мероприятие проводилось для подтверждения заявленных характеристик комплексов, которые в ближайшее время будут передаваться в Вооруженные силы Украины. На испытаниях присутствовали представители профильного управления Генерального штаба, специалисты Государственного научно-испытательного центра Вооруженных сил Украины. Были уточненные как массо-габаритные, так и проверены тактико-технические возможности комплекса. На развертывание, на максимальную дальность, на работу в ночных условиях. БпАк А1-С Фурия® выполнял полеты как днем, так и ночью – с применением тепловизора. Испытания превзошли ожидания. Так, в частности, БпЛА выполнил задачу по обнаружению и контролю объекта на удалении в 50 км (!) от пункта управления, имея устойчивое управление и передавая качественное изображение на станцию приема. Ранее заявлялось, что комплекс обеспечивает выполнение поставленных задач разведки и целееуказания днем и ночью в радиусе 30-40 км, при длительности одной миссии более двух часов. С учётом новых решений, которыми укомплектованы модификации комплекса А-1С Фурия®, для Вооруженных Сил, эти показатели были существенно улучшены. Сухопутные войска – а именно Ракетные войска и артиллерия – получат 5 комплексов. В каждом комплексе – система управления, три летательных аппарата, четыре сменных камеры двух типов. Это дневная гиростабилизированная камера с хорошими оптическими возможностями (гиростабилизированный оптический модуль позволяет вести с борта запись видео в FullHD качестве, имеет большой оптический зум и режим повышенной контрастности (псевдоночной режим). Также есть стабилизированная тепловизионная головка, которая даёт возможность качественно выполнять задания в тёмное время суток. Оператор может выбрать или тепловизионную или оптическую камеру под задачу (замена – в течение нескольких секунд). Все это упаковано в 5 герметичных и транспортабельных бокса. Время разворачивания БпАК из походного положения в боевое, что подтвердили испытания, около 4 мин. Старт – с катапульты. Посадка БпАк А1-С Фурия® – по парашютному. Это пока единственный отечественный БпЛА, создатели которого надежно и эффективно решили эту задачу, что обеспечивает безопасную посадку в ночных условиях.
http://www.milnavigator.com/bpla-furiya-r
Количество закупаемых аппаратов так же не особо впечатляет, как и во многих других случаях, "новинки" в лучшем случае идут мелкими сериями, так как о развертывании крупносерийных производств говорить не приходиться ввиду системных проблем украинского ОПК, что особенно характерно проявляется в вопросах производства тяжелой бронетехники и современных артиллерийских систем.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Ургант, твоя карта бита
Исследование одного исследования
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
МВФ обнародовал текст меморандума по Украине
Среди прочего в МВФ опубликовали исследования о коррупции в Украине, необходимости реформирования пенсионной системы Украины с рекомендацией постепенно повысить пенсионный возраст.
Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF
Материалы МВФ содержат среди прочего письмо от 29 марта, подписанное президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины. В нем описывается влияние на ситуацию в стране в связи с блокадой неподконтрольных территорий Донбасса и решением фонда отложить рассмотрение вопроса о выделении 4-го транша.
Кроме того, в МВФ опубликовали исследования о коррупции в Украине, необходимости реформирования пенсионной системы Украины с рекомендацией постепенно повысить пенсионный возраст до 63-65 лет к 2026 и 2031 гг. и о переходе к инфляционному таргетированию и улучшению денежно-кредитной политики.
МВФ одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Герои ДНР впервые примут участие в шествии «Бессмертного полка» 9 мая в Донецке
Общественники ДНР сегодня на круглом столе обсудили концепцию памятной акции «Бессмертный полк», которая пройдет в Донецке на праздновании Дня Великой Победы. Предполагается, что изменится формат, а также численность участников шествия.
В обсуждении приняли участие руководитель общественной организации «Молодая Республика» Никита Киосев, помощник сопредседателя движения «Бессмертный полк России» Владимир Орлов, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин и другие.
«В проведение акции „Бессмертный полк“ в этом году мы внесли определенные изменения, изменили ее концепцию», — отметил лидер ООМР.
Так, впереди колонны пронесут копию Знамя Победы. В первых рядах будут идти Герои Советского Союза, участники войн в Афганистане и Донбассе. В частности, по словам Киосева, ранее в шествии «полка» Герои Донецкой Народной Республики не участвовали. Кроме этого, желающие смогут присоединиться к акции на любом этапе парада, что также станет нововведением.
«С каждым годом количество участников шествия увеличивается. В прошлом году было 30 тысяч человек только в Донецке. Я уверен, что в этом году акция на 9 мая соберет еще большее число людей. На сегодня уже почти 1000 волонтеров оказывают содействие в организации», — подчеркнул глава «Молодой Республики».
«Для Донбасса эта акция несет не только смысл памяти, но и показывает остальному населению Украины, что мы помним, где правда, а где — ложь. Также мы показываем властям Киева, что они не правы, когда запрещают людям помнить свою историю», — сказал Орлов.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Украинский суд официально признал ДНР
Суд обязал внести в госреестр Украины выданные в ДНР документы
На Украине Октябрьский районный суд Полтавы во время рассмотрения дела в 2016 году ссылался на документы выданные в Донецкой Народной Республике.
Об этом в Facebook написал Андрей Портнов.
«Ну разве это не прекрасно, что полностью отреформированный президентской администрацией и парламентской коалицией украинский суд признал в своём решении Донецкую Народную Республику», — пишет он.
Суд сослался на органы ДНР, чем признал их легимность и обязал внести в официальные государственные реестры Украины выданные там документы.
«Сделал это ни какой-то осколок диктаторского прошлого, а прошедшая через чистилище люстрации отреформированная новыми властями судья», — добавил Портнов.
Ну разве это не прекрасно, что полностью отреформированный президентской администрацией и парламентской коалицией украин…
Опубликовано Андреем Портновым 4 апреля 2017 г.
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