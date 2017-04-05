Новости Украины и Новороссии 05 апреля 2017

Премьер Украины рассказал, кто разворует новый транш от МВФ

Кредитный транш МВФ в размере одного миллиарда долларов направят на пополнение резервов Национального Банка Украины, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман в эфире телеканала «112 Украина».

«Он (транш — прим. ред) попадет именно в резервы Национального банка. Будут сняты ограничения на валютные операции, а это означает укрепление нашей национальной валюты и поддержку макроэкономической стабильности», — цитирует Гройсмана РИА Новости.

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Жители Риги встретили Порошенко, как убийцу

Группа рижан, которых волнует судьба мирных жителей Донбасса, оказавшихся под огнем украинской армии, провели акцию протеста напротив Посольства Украины в Латвии.

Мероприятие приурочено к приезду в Латвию президента Украины Петра Порошенко.

«Порошенко, останови войну, прекрати убийство детей, женщин, мирного населения независимого Донбасса!» — сказано в обращении, с которым протестующие обратились к украинскому президенту.

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Двух жителей Херсонщины приговорили к 6 годам тюрьмы за газету “Новороссия”

Новокаховский городской суд признал виновными двух жителей Херсонской области, у которых в 2014 году обнаружили газеты “Новороссия”. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

“Правоохранители установили, что двое мужчин в 2014 году распространяли в Новой Каховке сепаратистское печатное издание “Новороссия”, – говорится в сообщении.



Сотрудники спецслужбы задержали одного из осужденных в почтовом отделении при получении посылки из Донбасса.

“По выводам экспертов, тираж полученной газеты содержал публичные прямые призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя, а также совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины вопреки Конституции Украины,” – заявили в СБУ.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Донбасс с вами

Дети Донецка в память о погибших в Санкт-Петербурге.

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Более миллиона человек в Донбассе могут остаться без воды

Около 1,2 миллионов людей на Донбассе могут остаться без воды. Об этом говорится на сайте Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. По данным ООН, в зоне «АТО» фиксируются многочисленные повреждения важных инфраструктурных объектов, из-за чего происходят перебои с водо- и электроснабжения. Кроме проблем с водой у жителей Донбасса могут возникнуть проблемы с продовольствием. Недавний анализ вопросов продовольственной безопасности показал, что 620 тыс. человек на Донбассе находятся в неблагоприятной продовольственной ситуации. Читайте также: Под Донецком и Горловкой идут бои, ВСУ применили бронетехнику и артиллерию

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“Фурия”

Очередная история в духе прославленных минометов "Молот".Умельцы из украинского ВПК состряпали "новейший БПЛА" из китайских комплектующих и при реальной цене в 160 000 гривен за штуку, продавали их украинским силовым структурам по 2 800 000 гривен. http://chervonec-001.livejournal.com/181 8315.html – цинкРазумеется, данная история была бы невозможна, если бы осуществлялся реальный контроль над этими закупками, что скорее всего указывает на то, что некоторые чиновники МОУ получали процент с продаж "передовых БПЛА".Само собой, такие факты никак не мешает пиарить единичные или мелкосерийные модели, как небывалые достижения конструкторской мысли украинских оборонщиков. http://www.milnavigator.com/bpla-furiya-r ekordsmen-sredi-ukrainskix-bespilotnikov/ – цинкКоличество закупаемых аппаратов так же не особо впечатляет, как и во многих других случаях, "новинки" в лучшем случае идут мелкими сериями, так как о развертывании крупносерийных производств говорить не приходиться ввиду системных проблем украинского ОПК, что особенно характерно проявляется в вопросах производства тяжелой бронетехники и современных артиллерийских систем.

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Ургант, твоя карта бита

Исследование одного исследования

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МВФ обнародовал текст меморандума по Украине

Среди прочего в МВФ опубликовали исследования о коррупции в Украине, необходимости реформирования пенсионной системы Украины с рекомендацией постепенно повысить пенсионный возраст.

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF

Материалы МВФ содержат среди прочего письмо от 29 марта, подписанное президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины. В нем описывается влияние на ситуацию в стране в связи с блокадой неподконтрольных территорий Донбасса и решением фонда отложить рассмотрение вопроса о выделении 4-го транша.

Кроме того, в МВФ опубликовали исследования о коррупции в Украине, необходимости реформирования пенсионной системы Украины с рекомендацией постепенно повысить пенсионный возраст до 63-65 лет к 2026 и 2031 гг. и о переходе к инфляционному таргетированию и улучшению денежно-кредитной политики.

МВФ одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи.

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Герои ДНР впервые примут участие в шествии «Бессмертного полка» 9 мая в Донецке

Общественники ДНР сегодня на круглом столе обсудили концепцию памятной акции «Бессмертный полк», которая пройдет в Донецке на праздновании Дня Великой Победы. Предполагается, что изменится формат, а также численность участников шествия.

В обсуждении приняли участие руководитель общественной организации «Молодая Республика» Никита Киосев, помощник сопредседателя движения «Бессмертный полк России» Владимир Орлов, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин и другие.

«В проведение акции „Бессмертный полк“ в этом году мы внесли определенные изменения, изменили ее концепцию», — отметил лидер ООМР.

Так, впереди колонны пронесут копию Знамя Победы. В первых рядах будут идти Герои Советского Союза, участники войн в Афганистане и Донбассе. В частности, по словам Киосева, ранее в шествии «полка» Герои Донецкой Народной Республики не участвовали. Кроме этого, желающие смогут присоединиться к акции на любом этапе парада, что также станет нововведением.

«С каждым годом количество участников шествия увеличивается. В прошлом году было 30 тысяч человек только в Донецке. Я уверен, что в этом году акция на 9 мая соберет еще большее число людей. На сегодня уже почти 1000 волонтеров оказывают содействие в организации», — подчеркнул глава «Молодой Республики».

«Для Донбасса эта акция несет не только смысл памяти, но и показывает остальному населению Украины, что мы помним, где правда, а где — ложь. Также мы показываем властям Киева, что они не правы, когда запрещают людям помнить свою историю», — сказал Орлов.

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Украинский суд официально признал ДНР

Суд обязал внести в госреестр Украины выданные в ДНР документы

На Украине Октябрьский районный суд Полтавы во время рассмотрения дела в 2016 году ссылался на документы выданные в Донецкой Народной Республике.

Об этом в Facebook написал Андрей Портнов.

«Ну разве это не прекрасно, что полностью отреформированный президентской администрацией и парламентской коалицией украинский суд признал в своём решении Донецкую Народную Республику», — пишет он.

Суд сослался на органы ДНР, чем признал их легимность и обязал внести в официальные государственные реестры Украины выданные там документы.

«Сделал это ни какой-то осколок диктаторского прошлого, а прошедшая через чистилище люстрации отреформированная новыми властями судья», — добавил Портнов.

Ну разве это не прекрасно, что полностью отреформированный президентской администрацией и парламентской коалицией украин… Опубликовано Андреем Портновым 4 апреля 2017 г.

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