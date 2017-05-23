На эти могилы посол России не должен возлагать цветы

В чем задача дипломатии великой державы? Удивлять. Удивлять наших «партнеров» по планете своими неожиданными ходами, четкостью дипломатических формулировок и неожиданными аргументами в пользу своей позиции.



А чем дипломатия великой державы не должна удивлять? Изменением своей позиции в ключевых мировых вопросах, в настойчивости в отстаивании своей точки зрения и интересов в сложных дипломатических баталиях.

И первое не должно путать со вторым. Иначе получается совсем уж несъедобное дипломатическое блюдо.

О чем это мы заговорили? О, мягко говоря, неожиданном поведении посла России в Литве Александра Удальцова, который возложил цветы к могилам … лесных братьев, боровшихся против СССР. Это как если бы на Украине цветы были положены … на могилы бандеровцев.

Но и это ещё не все…

Об этом статья известного писателя Владислава Николаевича Шведа, чья книга «Тайна Катыни» исчерпывающе рассказала и доказала факт расстрела польских офицеров нацистами. Владислав Николаевич прислал мне свой материал и попросил его обнародовать.

Но прежде, чем вы его прочтете, небольшая справка о самом авторе, которая поможет вам лучше понять саму статью.

Швед Владислав Николаевич

Родился 1 июля 1944 г. в Москве в семье советского офицера, участника военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 г. С 1947 г. по 1992 г. проживал в Литве. …В 1988 и 1989 гг., будучи первым секретарём Октябрьского райкома Компартии Литвы г. Вильнюса, неоднократно направлял в ЦК КПСС письма о том, что в Литве отрабатывается псевдоправовая технология одностороннего ультимативного выхода республики из состава СССР. Реакции не последовало. Впоследствии при личных встречах с М. Горбачёвым поднимал эту тему, но в ответ звучало «Не драматизируйте ситуацию!». В 1990-1991 гг. член ЦК КПСС, 2-ой секретарь ЦК Компартии Литвы, депутат Верховного Совета/Cейма Литовской Республики, Председатель Комитета граждан СССР Литвы, защищавшего права русскоязычного населения.

После официального выхода Литвы из состава СССР в сентябре 1991 г. отказался принять литовское гражданство и, соответственно, от мандата депутата ВС Литвы. В мае 1992 г. задерживался Генпрокуратурой Литвы, но в связи с отсутствием улик и реакцией общественного мнения был выпущен на свободу. В июне 1992 г. с семьей выехал из Литвы.

С 1996 г. по 2004 г. работал в аппарате Госдумы ФС РФ. Действительный государственный советник РФ 3 класса. С июля 2004 г. на государственной пенсии. Член Союза писателей и Союза журналистов России.

«Как посол России удивил литовцев

8 мая 2017 г. в Вильнюсе на Антакальнисском кладбище зарубежные дипломаты отдали почести и дань памяти литовским воинам и жертвам Второй мировой войны. В церемонии возложения венков приняли участие представители посольств России, Казахстана, Украины, Грузии, США и других стран, Министерства охраны Края (Минобороны Литвы) и литовской армии. По заявлению заведующей протокольным отделом Министерства охраны Края Литвы Сальвины Таукинайтене, акция была организована их ведомством. Она отметила, что зарубежным посольствам было сообщено, что 8 мая Литва организует церемонию, но посольствам предоставляется право свободного выбора кого и как чествовать.

Странные действия сотрудников посольства России

Церемония началась у Мемориала памяти советским воинам и литовским партизанам, погибшим в Великой Отечественной войне. Посол РФ Александр Удальцов в Литовской Республике первым возложил венок к мемориалу. Его примеру последовали представители других посольств. Руководство Литвы это мероприятие проигнорировало, так как советские воины в республике считаются оккупантами.

Всё шло традиционным путем, пока сотрудники, а точнее посол России, не совершил то, что повергло литовцев в изумление. Для предельной объективности процитирую статью, опубликованную на новостном интернет-портале «Delfi.lt». Она называлась «Keisti Rusijos ambasados veiksmai Vilniuje suglumino lietuvius: taip elgiamasi pirmą kartą», в переводе «Cтранные действия посольства России в Вильнюсе удивили литовцев: такое поведение было впервые».

Что же удивительного совершил российский посол? Читаем дальше (в переводе): «Александр Удальцов первым возложил венок к мемориалу советским воинам. Затем представителей литовской делегации удивило то, что случилось затем, посол России с членами делегации направился к другому памятнику – монументу погибшим за свободу Литвы, находящемуся в нескольких сотнях метров».

Далее в статье сообщается, что это за памятник: «Памятник, спроектированный скульптором Казисом Венцловой и открытый в 2015 г., посвящен памяти всех воинов Литвы, которые погибли в годы партизанской войны, в ссылках, тюрьмах, места захоронений которых неизвестны. Надпись на нем гласит: «Погибшим за Отчизну. Их могилы известны Господу».

Цитируем статью далее: «…Посол не только возложил венок, но уважительно склонился перед памятником, который, прежде всего, предназначался партизанам Литвы, боровшимся против Советского Союза. Официальная Москва антисоветское сопротивление до сих пор считает деятельностью незаконных вооруженных группировок против советской власти, а партизан Литвы называет националистическими группировками или просто бандитами. …Более того, сотрудники посольства России возложили цветы на находившиеся недалеко могилы жертв 13 января 1991 года. Тогда при штурме советскими военными Телевизионной башни и зданий комитета Радио и телевидения погибли 13 гражданских и были ранены сотни людей. …Литва эту акцию советских военных расценивает, как военное преступление, совершенное при попытке государственного переворота. Но Москва отказывается выдать Литве подозреваемых в деле о событиях 13-ого января и даже обвиняет самих литовцев. …Кремль по пропагандистским каналам почти ежегодно повторяет версию о том, что «свои стреляли в своих» — якобы литовцы, погибшие у Телебашни пали от пуль мистических «снайперов Саюдиса». Якобы люди были специально вытолкнуты под бронетехнику, причем за тела погибших были выданы трупы людей, погибших в автоавариях. …В завершение посол России посетил мемориал в Панеряй, где почтил вниманием не только жертв Холокоста, поляков, но и созданной в период Второй мировой войны Местной дружины Литвы для борьбы с советскими партизанами и Красной Армией. Здесь представители протокольного отдела посольства России также возложили цветы. …Что значит эта неожиданная, необъяснимая с позиций дипломатического протокола инициатива посольства России? Согласована ли она с официальной Москвой и если так, не является ли она первым реальным дружественным шагом России и рукой, протянутой для примирения с Литвой. Ведь, если официальные представители России склонились перед жертвами 13-ого января, памятниками партизанам, ссыльным и Местной дружине, не значит ли это, что Россия признает советские преступления, отрицаемые много лет?».

Вот на такие мысли литовскую общественность натолкнуло поведение сотрудников посольства России на Антакальнисском кладбище. Казалось бы, они совершили то, что делают любые нормальные люди – почтили память погибших за свободу и независимость страны, в которой они представляют Россию. Тем более, что надпись на мемориале была нейтральной — «Погибшим за Отчизну. Их могилы известны Господу». Это так, если не знать подлинной истории этих погибших. Кстати, литовские журналисты, понимая слабость тезиса о «героях, могилы которых неизвестны» в статье на русском языке назвали спорный мемориал «монументом литовским солдатам, погибшим в рядах иностранных армий».

Между тем известно, что данный монумент проектировался и устанавливался, как памятник «воинам Литвы, погибшим в годы антисоветской партизанской войны 1944-1953 гг., а также в советских ссылках и тюрьмах». Впрочем, и эти люди, казалось бы, достойны почестей. Да, достойных врагов надо уважать, но только не трусливых убийц, расправлявшихся с безоружными жертвами. Представьте себе ситуацию, в которой посол РФ на Украине возложил бы венок к памятнику погибшим бандеровцам, а послы РФ в Латвии и Эстонии почтили бы память латышских и эстонских Waffen SS!? Ведь их в вышеназванных республиках считают героями и борцами за свободу и независимость! Но Президент РФ Владимир Путин 9 мая 2017 г. в этом плане расставил точки над «i». Он не направил лидерам этих стран поздравлений с Днём Победы. Тем не менее, российский посол почтил память литовских «бандеровцев».

Кстати, литовские журналисты, понимая щекотливость ситуации, в которую попало посольство РФ на Антакальнисском кладбище, в статье «Дипломаты, литовские военные и политики почтили память погибших в ВМВ» размещенной на русском варианте «Delfi.lt» сообщили, что после мемориала советским воинам венок был якобы возложен к «монументу литовским солдатам, погибшим в рядах иностранных армий». Вот так! В этой связи сделаю несколько пояснений.

Герои или агенты нацистов?

Известно, что литовцы помимо национальной армии служили только в Красной Армии и в гитлеровском Вермахте. Напомню, что после вхождения Литвы в СССР в августе 1940 г. литовская армия была преобразована в 29-й территориальный (литовский) стрелковый корпус Красной Армии, включивший в себя 179-ю, 184-ю стрелковые дивизии, организованные на базе литовских военных частей и бывшее Литовское юнкерское училище. Роковую роль сыграло то, что практически весь офицерский состав литовской армии, бывший особой привилегированной кастой в Литовской буржуазной республике, был призван на службу в корпус Красной Армии. Литовские офицеры первыми стали выказывать недовольство не только условиями службы и питанием в КА, но и многочисленными перегибами в процессе поспешной советизации и национализации, проводимой в 1940-1941 гг. в Литве. Вскоре вокруг них стали формироваться группы недовольных военнослужащих корпуса.

В результате 22 июня 1941 г., как утверждал на следствии бывший командующий войсками Западного особого военного округа Дмитрий Павлов, в первые же часы наступления Вермахта на СССР 29-й стрелковый (литовский) корпус прекратил свое существование и открыл немцам дорогу на Вильнюс. Литовцы расстреляли русский командный состав и стали массово дезертировать или переходить на сторону нацистов. Из 16 000 военнослужащих 29-го корпуса с частями Красной Армии отступили лишь 2 000 человек.

Следует напомнить, что 22 июня 1941 г. в Литве началось так называемое «июньское» восстание, инспирированное прогерманским Фронтом литовских активистов (ФЛА, Lietuvių Aktivistų Frontas – LAF), ставившим целью свержение советской власти в Литве. Подпольные группы ФЛA начали совершать диверсии в тылу советских войск, блокировать мосты, нападать на отступающих солдат РККА, устраивать расправы над совпартактивом. О том, что 22 июня «повстанцы» действовали по указаниям нацистов, свидетельствует письмо бывшего посла Литовской Республики в Германии, создателя и организатора ФЛA Казиса Шкирпы (K. Škirpa) генерал-фельдмаршалу Вильгельму Кейтелю от 28.12.1941 г.: «Фронт Литовских Активистов осуществлял свои задачи по инструкциям, выработанным мною с Высшим военным руководством, и по указаниям немецких военных» (V. Brandišauskas «Siekiai atkurti Lietuvos valstybinguma», с. 41.)

Но восставшие не только помогали нацистам, они зверски расправились с семьями комсостава Красной Армии, живущими в Литве. Вот свидетельство Ларисы Страдаловой, дочери лейтенанта КА. Она с матерью в июне 1941 г., спасаясь от немцев, добрались до Каунаса. Здесь: «в городке, где жили семьи комсостава Красной армии, увидели жутчайшую картину: всюду валялись истерзанные, замученные тела женщин и детей. Это были члены семей военнослужащих, над которыми кровавую расправу вершили «белоповязочники» из числа восставших». (Б. Берг. «Восстание «зоологических» антисемитов». Литовский курьеръ, 01.07.2011).

Попытки литовских властей представить «повстанцев» 1941 г. борцами за независимость Литвы тщетны. «Повстанцы» просто усердно расчищали дорогу нацистским оккупантам и расправлялись с так называемыми «врагами» Литвы. Заявления литовских историков о том, что «повстанцами» двигала надежда получения Литвой из рук фюрера Германии независимости, просто смешны. Гитлер к этому времени уничтожил независимость большинства европейских государств, более могущественных, нежели Литва. Часть из этих стран вошла в германский Рейх, а часть стала его бесправными вассалами. Почему же Литва должна была избежать этой участи? Она её и не избежала. Об этом говорится в Меморандуме «Фронта литовских активистов» от 15 сентября 1941 г., адресованном вождю германской империи А. Гитлеру и главнокомандующему германской армии В. Браухичу. В нем литовские националисты слезно жаловались на крах своих надежд, которые они связывали с приходом нацистов. Причем «активисты» жаловались на то, что немецкая администрация оказалась более суровой, нежели советская. Из вышеизложенного следует неизбежный вывод о том, что так называемые повстанцы июня 1941 г. это не герои борьбы за независимость, а агенты германских нацистов. Они не заслуживают никаких почестей.

Что же касается погибших воинов 16-ой Литовской дивизии, мужественно сражавшейся с нацистами в составе Красной Армии, то для увековечивания их памяти и других советских воинов, освобождавших Вильнюс в 1951 г. на Антакальнисском кладбище был сооружен мемориал с вечным огнем. В 1954—1955 гг. туда были перенесены останки советских партизан, сражавшихся за свободу Литвы. В 1976—1984 гг. мемориал подвергся комплексной реставрации. На его территорию были перенесены останки советских воинов, погибшие в боях за освобождение Вильнюса, ранее захороненные у ворот кладбища. Вместо гранитного обелиска появились шесть вертикальных стел из светло-серого гранита одинакового размера, изображающие воинов различных родов войск. Так в Вильнюсе появился Мемориальный ансамбль памяти советским воинам и литовским партизанам, который также считается Мемориалом воинам 16-ой Литовской дивизии.

Партизаны или бандиты?

Как же следует относиться к литовским «героям» антисоветской партизанской войны 1944-1953 гг., к мемориалу которых посол РФ возложил венок? Обращусь к истории. Документально установлено, что первыми «партизанами» в послевоенной Литве стали литовские коллаборационисты, служивших в 24-х полицейских батальонах самообороны (savigynos batalionai), численностью 13 тыс. человек. Они по указаниям нацистов выполняли карательные функции на территориях Литвы, Белоруссии, Польши, Ленинградской и Псковской областей СССР. (ЦА ФСБ. Ф.14, оп. 5. д. 1303, л. 151).

Большинство этих коллаборационистов были виновны в массовых расправах над евреями. В Литве их называют «žydšaudžiai» (дословно «расстрельщики евреев»). Официально признано, что в республике насчитывают 227 мест, где массово убивали евреев. По данным сборника «The Holocaust Chronicle: A History in Words and Pictures», обеспечивая окончательное решение «еврейского вопроса» в Литве, «žydšaudžiai» вместе с нацистами в период нацистской оккупации сумели уничтожить более 94% всего еврейского населения республики (205 тыс. из 220 тыс.). Известно, что только два батальона под командованием бывших майоров литовской национальной армии А. Импулявичюса (А. Impulevičius) и К. Шимкуса (K. Šimkus) в Литве уничтожили около 40 тыс. евреев (из материалов, подготовленных Институтом военной истории по запросу депутата ГД РФ Ю. Квицинского).

Но в советской Литве эти факты замалчивались, а в постсоветской они стали под запретом. В 2016 г. литовцы испытали настоящий шок от книги литовской журналистки Руты Ванагайте (R. Vanagaitė) Книга называлась «Mūsiškiai» («Наши»). В ней на солидном документальном материале было предельно достоверно рассказано о Холокосте в Литве, кто и как его осуществлял. Всё это подкреплялось рассказами ещё живых очевидцев и архивными свидетельствами «расстрельщиков». Рассказала Ванагайте и об «Особом отряде» из литовцев, созданном гестапо. Он осенью 1941 г. расстрелял несколько десятков тысяч евреев. Журналистка также напомнила о многочисленных добровольцах из литовцев, в том числе и школьников, которые ради завладения еврейским имуществом участвовали в расстрелах.

После выхода книги «Mūsiškiai» с Ванагайте перестали знаться родные и друзья. Да, в Литве постоянно вспоминают грехи советской власти, но о своих прегрешениях предпочитают не вспоминать. Но вернусь к теме литовских «партизан». В 2010 г. в статье литовского журналиста Бориса Берга «Оборотная сторона полуночи» было сообщено, что треть так называемых литовских «партизанских» командиров участвовала в расстрелах евреев. (Литовский курьеръ. 02.12.2010). Несомненно, реальная цифра выше. Для «расстрельщиков евреев» не было пути ни на Запад, к американцам, ни на Восток, к советским. Поэтому они стали организационным ядром для антисоветского партизанского движения в Литве.

Литовский историк Пятрас Станкерас (P. Stankeras) в своем исследовании «Литовские полицейские батальоны» (М.: Вече, 2009) сообщает, что в начале 1944 г. начальник VI управления Главного имперского управления безопасности бригаденфюрер СС Вальтер Шелленберг (W. Schellenberg)и оберштурмбаннфюрер СС Отто Скорцени (О. Skorzeny) разработали план по созданию на территории Прибалтийских республик широкой сети разведывательно-диверсионных групп и отрядов, которые впоследствии назвали «партизанскими». Известно, что в 1944 г. в нацистских диверсионных школах обучалось несколько сотен будущих главарей литовских «партизан». Впервые 25 таких «партизан» были самолетом заброшены на территорию Литвы в августе 1944 г. Всего в 1944-1945 гг. в Литву было переброшено около 200 подготовленных нацистами агентов. Нацисты щедро снабдили их вооружением. Только в 1944 г. литовские «партизаны» получили от нацистов 2400 пулеметов, 14 тысяч автоматов, 20 тысяч винтовок, 15 тысяч пистолетов, 3 миллиона патронов и т. д.

Не секрет, что вооруженное сопротивление советской власти в послевоенной Литве приняло достаточно широкие масштабы. По данным литовского историка А. Анушаускаса в лесах Литвы насчитывалось примерно 33 тыс. «партизан». Но, как сообщает Центр изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы, к 1950 году их число сократилось до 1200. Известно, что литовские «партизаны» вели борьбу не столько против советских «оккупантов», сколько против собственного народа. С советскими воинскими частями они вступали в бой лишь тогда, когда те выявляли их местонахождение в лесу. Отсутствуют сведения о какой-либо серьезной военной акции «партизан» против советских воинских частей, дислоцированных в Литве. Также не известна хотя бы одна попытка отбить эшелон со ссыльными из Литвы, направляющийся в Сибирь.

Основным методом борьбы «лесных братьев» с советской властью был бандитский террор, направленный против тех, кто представлял эту власть или сочувствовал ей. В «расстрельный список» «лесные» вносили партийных, советских и хозяйственных работников, милиционеров, врачей, учителей, колхозников и их семьи. Немало в этом списке было простых крестьян, вина которых была лишь в том, что они стали жертвами корыстных доносов соседей. В книге современного литовского историка Миндаугаса Поцюса «Другая сторона Луны: борьба литовских партизан с коллоборацией в 1944-1953» (М. Pocius. «Kita mėnulio pusė…». Vilnius, 2009) приводится масса примеров бесчеловечных расправ, которые творили так называемые «партизаны» над соотечественниками.

В 2011 г. в Литве была издана Повиласа Масилёниса «Книга памяти жертв «партизанского» террора». В ней представлен далеко не полный перечень мирных жителей республики, истреблённых в 1944–1953 гг. так называемыми «партизанами», а проще говоря – бандитами. Считается, что от рук литовских «партизан», именуемых сегодня «героями», в период «партизанской войны» погибло 25.108 мирных жителей республики, из них 993 ребёнка в возрасте до 10 лет и 52 – до 2 лет. Причем около 90% жертв были литовской национальности. По другим данным жертв было около 14, 5 тыс. Но суть не только в цифрах.

Приведу пример, как подходили к человеческим жизням «партизанские» командиры. Так, Адольфас Раманаускас-Ванагас (А. Ramanauskas-Vanagas), командир Дайнавского партизанского округа и, одновременно, заместитель Председателя Президиума партизанского «Саюдиса» в 1946 г. был крайне удовлетворен, что на совещании командиров была утверждена нечеловеческая террористическая тактика – за одну ночь массово уничтожать подозреваемых в коллаборационизме, то есть сотрудничестве с советской властью, гражданских лиц в разных местностях (A. Ramanauskas. Daugel krito sūnų. /Много пало сынов/. Vilnius. 1999, p. 251-252).

18 января 1946 г. командир партизанского округа «Великой борьбы» Йонас Мисюнас (J. Misiūnas), по прозвищу «Зелёный чёрт» (Žalias velnas) издал Директиву № 2 о массовых террористических действиях в день выборов в Верховный Совет СССР. Она предписывала командирам «партизанских» подразделений:

«10 февраля 1946 г. с началом голосования начать уничтожение избирательных участков…

Всех, кто голосовал по собственному желанию, расстрелять на месте, как предателей народа.

/…/ Местечки и деревни, где проживают коммунисты, сжечь.

Если враг будет проводить в широком масштабе аресты и выселения безжалостно уничтожать заложников. В состав заложников входят: коммунисты­литовцы и их семьи; русские, проживающие в Литве и их семьи; самоохрана и все служащие советских властей и их семьи.

Выловить и уничтожить всех коммунистических шпионов, которыми в большинстве являются школьники из семей коммунистов…». (Прибалтийский национализм в документах… С. 259­260).

Заслуживает внимания и приказ, изданный партизанским командиром, а ранее бывшим надзирателем в лагере смерти Майданек, Антанасом Балтусисом-Рыбаком (А. Baltūsis-Žvejys):

«Округ Движения борьбы за свободу Литвы «Таурас»,

командирам отрядов,

ПРИКАЗ № 1, 10 февраля 1947 года

…всем командирам отрядов приказываю:

1) за каждого сосланного литовца и семью уничтожить не менее одной семьи большевика, уничтожить всех членов семьи;

б) по возможности – всех повесить без расстрела… (Цит. Lietuvos partizanų Tauro apygarda 1945-1952 m. /Литовский партизанский округ «Таурас» 1945-1952 гг./ Vilnius, 2000).

Прошу обратить внимание, что убийство мирных граждан «партизаны» осуществляли под лозунгом Движения (Саюдиса) борьбы за свободу Литвы. Вот такая была борьба за свободу. Не случайно многие в Литве их считали «бандитами». Напомню, что в 1988 г. Движение за перестройку в Литве, созданное по указанию из Москвы, также именовалось «Саюдис».

Приведу факты зверств «партизан», а точнее бандитов, известные мне. В 1949 г. маленький литовский городок Утену, в котором проживала наша семья, потрясла страшная весть. Бывший гимназист Антанас Крауялис (A. Kraujelis) застрелил заведующего районным отделом народного образования (РОНО), ранее преподававшего Антанасу литовский язык и историю. Заведующего РОНО хоронил весь город. Это был учитель от Бога. Прощались с ним в зале литовской гимназии, куда мать привела и меня с сестрой. Народу было много, гроб утопал в цветах. С тех пор запах смерти у меня навсегда связан с удушливо­приторным запахом цветов. Кстати, если бы все «партизаны» последовали бы примеру Крауялиса в отношении учителей, то в республике никогда не сформировалась бы интеллигенция, обеспечившая выход Литвы из СССР.

В лесу Крауялис взял себе псевдонимы «Pabaisa» и «Siaubūnas» («Чудовище» и «Ужасный»). Узкоплечий, с женоподобным лицом и длинными волнистыми волосами, он отличался особой жестокостью в расправах с жертвами. В послевоенные годы Крауялис, помимо учителя, убил ещё 10 мирных литовцев, в том числе семью Гячасов, оборудовавших для него убежище. Причём его не остановило, что жена Гячаса была беременна. Крауялис убивал Гячасов в присутствии их малолетних детей.

И ещё. Где-то в начале 1950-х годов осенью пропал истопник Утенского райкома Компартии, литовец, поехавший в лес за дровами. Нашли его только весной, зверски замученного «партизанами», обмотанного колючей проволокой. У него остались две дочери. Они жили недалеко от нас. Я до сих пор помню печальные глаза этих девочек. Они лишились кормильца. Заслужил ли такую страшную смерть их отец только потому, что был истопником у коммунистов? В Утене тогда была безработица и каждая семья выживала, как могла. Устроиться на любую работу было счастьем.

Вот и судите – следовало ли посольству России возлагать венок к мемориалу, посвященному таким «героям» Литвы? К этому сообщу, что вышеупомянутый А. Раманаускас, помимо всего, уличенный в расправах над евреями, в современной Литве был посмертно удостоен звания бригадного генерала и награжден орденами Креста Витиса I и II степени. Мисюнас также участвовал в убийстве евреев. Но и он посмертно был удостоен звания полковника и награжден орденом Креста Витиса II степени. А. Балтусис-Рыбак также посмертно был признан военным добровольцем и удостоен звания полковника. А. Крауялис также был посмертно признан борцом за свободу Литвы, ему было присвоено звание старшего лейтенанта и он был награжден орденом Креста Витиса III степени. Это явное свидетельство того, что в современной Литве убийцы считаются «героями». Посольству РФ не мешало бы это знать.

О жертвах 13 января 1991 г.

Особо следует сказать о жертвах трагических событий, произошедших в ночь на 13 января 1991 г. у вильнюсской телебашни и зданий Комитета по радио и телевидению Литвы. Не вызывает сомнений, что погибшие 13 января являются и героями республики и, одновременно, жертвами политики Ландсбергиса, который преступно использовал их в качестве «живого щита», запрещенного международным правом. Россия обоснованно не признает ответственности бывших советских, а ныне российских граждан за гибель январских жертв. Литва же настаивает на этом. Напомню, что в настоящее время в Вильнюсе проходит уголовный процесс по делу о событиях 13 января. Обвиняемыми на этом процессе являются 58 граждан РФ. Большинству из них грозит пожизненное заключение. Даже бывшему лейтенанту Юрию Мелю, который, будучи командиром танка, в январе 1991 г. у телебашни произвел три холостых выстрела из пушки в воздух. Особо отмечу, что уголовный процесс по делу 13 января явно направлен против России. Литовские власти стремятся преподнести этот максимально политизированный и необъективный уголовный процесс, как новый Нюрнберг не только для СССР, но и для России, которая якобы продолжает «советскую агрессивную политику» в отношении соседей. И в этой крайне непростой ситуации сотрудники посольства РФ возложением цветов фактически поддержали позицию Литвы.

Давно пора доказать, что уголовный процесс в Вильнюсе политически мотивирован, а с правовых позиций он неправомочен по целому ряду причин. Уголовное дело 13 января, несмотря на 709 томов, в том числе 13 томов Обвинительного Акта, общим объемом в 60 тыс. листов, в правовом и доказательном плане является ничтожным, так как большинство доказательств и свидетельств или некорректны, или сфальсифицированы. Не вызывает сомнений, что тогдашний глава Верховного Совета (ВС) Литвы Витаутас Ландсбергис и его окружение являются основными организаторами кровавых январских событий 1991 г. Простой анализ литовской прессы за 1990 г. позволяет установить, что к январю 1991 г. что недовольство политикой ландсбергистского ВС Литвы в республике приобрело массовый характер. Вопрос о досрочных выборах в новый Верховный Совет/Сейм Литвы стал на повестку дня. В этой ситуации ландсбергисты пришли к выводу, что вернуть утраченные позиции возможно лишь в том случае, если вынудить пойти Москву на силовую акцию, результатом которой будут кровавые жертвы.

Факт существования такого преступного замысла подтвердил в январе 2014 г. Алоизас Сакалас (А. Sakalas), член Президиума ВС Литвы в 1990-1992 гг. Он в своем интервью под названием «Nežinomi Viešpaties keliai» («Неисповедимы пути Господни», Delfi.lt. 02.01.2014) напомнил, что в 1990 г. на заседании Президиума ВС Литвы под руководством В. Ландсбергиса прозвучала фраза: «Независимости не получим, пока не будет пролита кровь». Все с этим согласились. По свидетельству первого лидера «Саюдиса» писателя В. Петкявичюса в ночь на 13 января из так называемых литовских «пограничников» была сформирована группа из 18 стрелков, которые должны были стрелять в митингующих с телебашни с крыш домов, окружавших телебашню, чтобы гарантированно обеспечить жертвы «советской агрессии». Эти стрелки в 1993 г. приходили на прием к Петкявичюсу, тогда председателю Комитета Сейма по национальной безопасности, с просьбой о восстановлении их в списках защитников республики. Фамилии этих «пограничников» до сих пор держатся в строжайшей тайне.

К этому добавлю, что 24 октября 2011 г. на заседании 1-ого участкового суда по делу лидера Соцфронта Литвы Альгирдаса Палецкиса бывший член Совета «Саюдиса» Бронисловас Билотас (B. Bilotas) под присягой заявил, что 13 января 1991 г. в 15 часов состоялось заседание этого Совета. На нём было сообщено, что ночью у телебашни в митингующих стреляли «свои литовцы». Члены Совета поклялись молчать об этом (у. д. № 1-41-88/2012, т. 4, л. 235-236). Также известно, что у телебашни действовали специальные группы из крепких молодых людей, которые должны были толкать людей под движущую советскую военную технику. Об этом в своих воспоминаниях «Mano prisiminimų kraitelė» («Лукошко моих воспоминаний», 2007 г.) писала директор Историко-этнографического музея Литвы Агота Янкявичене-Грибаускайте (А. Jankevičienė-Gribauskaitė). Ландсбергису требовалась страшная кровавая жертва у телебашни, которая должна была не только потрясти мир и СССР, но и дать ему козырь в споре с Москвой.

Не надеясь на то, что танки будут давить людей, ландсбергисты сформировали группы, которые инсценировали наезды танков на людей. Под гусеницы остановившихся танков подкладывались добровольцы, а фотографы снимали «шокирующую» картинку. Затем, когда танк подавал ревуном сигнал о начале движения, добровольцы благополучно извлекались из-под танка. Вот почему, несмотря на обилие зарубежных фотокорреспондентов и видеооператоров у телебашни в ночь на 13 января, не существуют кадров, на которых были бы зафиксированы раздавленные танками жертвы.

Между тем, травмы жертв так называемых «танковых наездов» литовские судмедэксперты определили, как травмы от переезда автомобилями. Так утверждается, что танк переехал Лорету Асанавичюте по тазобедренной части. Однако в больницу её доставили в сознании. Она четко отвечала на вопросы медперсонала. Это зафиксировано в видеофильме режиссера Б. Талочки, Лит. ТВ­1995 г. (у. д. № 09­2­068­91.). И это после переезда 41-тонным танком?

В этой связи сообщу, что в августе 1991 г. от наезда БМП, которая более чем в два раза легче танка, в тоннеле московского Садового кольца погиб Дмитрий Комарь. В сборнике «Коричневый путч красных. Август — 91. Хроника, свидетельства, фотодокументы». (М.: 1991, с. 212) сообщается, что «его тело потом собирали по частям». Вот что такое реальный переезд человека военной гусеничной техникой.

Обвинительный Акт по делу о событиях 13-ого января, которое в настоящее время рассматривает Вильнюсский окружной суд, буквально нашпигован утверждениями о стрельбе советских военнослужащих боевыми боеприпасами на поражение в мирных граждан. Так в Акте сообщается, что в атаке на здания Комитета по радио и телевидению Литвы (ЛРТ) участвовало 119 вооруженных автоматическим оружием советских военнослужащих, в том числе 25 специально подготовленных офицеров спецгруппы «А» КГБ СССР. Однако погибших от огнестрельных ранений в этой атаке не было. Лишь несколько человек получили огнестрельные ранения неясного происхождения. Что это за стрельба на поражение?

Несколько слов о так называемом «штурме» телебашни. В нем, как сообщается в Акте, участвовало 234 военнослужащих СССР, в том числе: — 29 офицеров группы «А» КГБ. Известно, что «альфовцы» взяли телебашню под охрану без единого выстрела. Остальная масса советских военнослужащих выполняла роль статистов, стреляя холостыми патронами в воздух, отвлекали внимание митингующих от действий группы «А».

Тем не менее, утверждается, что у телебашни от выстрелов советских военнослужащих погибло 8 человек. Но… 6 потерпевших, согласно выводам литовской судмедэкспертизы, были убиты в результате 1-7 выстрелов в каждого из них с разных точек, в том числе выстрелами сверху и в спину, тогда как советские военнослужащие находились не на крышах, а перед митингующими. Причем один из погибших был убит пулей образца 1908 г. к винтовке Мосина образца 1891/1930 г. Подобных абсурдных эпизодов в уголовном деле о событиях 13 января и в Обвинительном Акте немало. Их достаточно для того, чтобы поставить под сомнение уголовное дело по событиям 13 января 1991 г., а также уголовный процесс в Вильнюсе. Но Россия молчит. А посол и сотрудники посольства РФ в Литве возлагают цветы на могилы жертв 13 января, как бы признавая вину российских граждан за эти жертвы.

О Местной дружине Литвы

Несколько слов о возложении цветов на место расстрела нацистами в 1944 г. 83 воинов Местной Дружины Литвы (МДЛ, Lietuvos Vietinė rinktinė) в Панеряй. Были ли они героями, достойными цветов от России? Судите сами. Историк П. Станкерас в уже упомянутом исследовании «Литовские полицейские батальоны» сообщает, что «13 февраля 1944 г., после совещания генерала П. Плехавичюса с руководителем СС и полиции в рейхскомиссариате «Остланд» обергруппенфюрером СС и генералом полиции Ф. Еккельном (F. Jeckeln) и руководителем СС и полиции в Литве бригадефюрером СС и генерал-майором полиции Г. Хармом (G. Harm), было объявлено соглашение о создании МДЛ». Её командиром был назначен литовский генерал-лейтенант Повилас Плехавичюс (P. Plechavičius).

В Литве была развернута широкая агитация за вступление мужчин в дружину: ученикам старших классов гимназий даже было обещано выдать аттестаты досрочно, без выпускных экзаменов. Молодёжь Литвы с энтузиазмом вступала в МДЛ, веря, что это ядро будущей литовской армии. Но Плехавичюс уже 11 марта был вынужден прекратить регистрацию добровольцев, потому что вместо разрешённых 18 000 уже записалось 30 000 юношей. В дружину было принято около 12 000 добровольцев, из которых сформировали 13 батальонов.

Известно, что в феврале 1944 г. германский Вермахт, покоривший Европу и планировавший поработить весь мир, откатывался на Запад под сокрушительными ударами Красной Армии. И вдруг нацисты согласились на создание малочисленной литовской дружины. Ясно было, что военнослужащих этой дружины они решили использовать в качестве своих пособников. Почему этого не понял такой опытный офицер, как Плехавичюс, непонятно. Тем более, что батальоны МДЛ сразу же были использованы в карательных акциях против польских партизан.

Неужели генерал верил, что литовская дружина остановит Красную Армию у границ Литвы и восстановит независимое Литовское государство!? Эти мечты Плехавичюса 9 мая 1944 г. были разрушены приказом Еккельна, по которому батальоны МДЛ переходили в его подчинение и подчинение немецким областным комиссарам. В результате несколько батальонов МДЛ были преобразованы во вспомогательную службу полиции и переодеты в эсэсовскую униформу. Подобное уже было в июле 1941 г., когда созданные Временным правительством Литвы батальоны «Охраны национального труда» («Tautinio darbo apsaugа»), превратились в карательные полицейские батальоны, подчиненные немцам. То же повторилось и в мае 1944 г. В этой связи Плехавичюс отдал «Дружине» приказ – уходить в леса. Часть дружинников подчинилась генералу, другая – немцам. А 83-х дружинников нацисты, в назидание литовцам, расстреляли в Панеряй (местность под Вильнюсом).

Литовские историки утверждают, что дружинники погибли за независимость Литвы. Можно не сомневаться, что они желали восстановления независимого Литовского государства, однако немцы расстреляли их не как борцов за независимость, а как дезертиров, не желавших выполнять приказ. А как же иначе? Ведь дружинники вступили в воинское подразделение, созданное под эгидой СС. Нацисты именовали дружину, как «Litauische Sonderverbände» или «Литовское специальное соединение». Обмундирование у дружинников было получено с немецких складов, оружие — тоже, питание — немецкое, да и жили дружинники за счёт нацистов.

В данной ситуации выбора не было. Нельзя стать коллаборантом наполовину. Дал согласие, надел форму, получил оружие, паёк, изволь воевать. Нет – получи пулю. Как во «Французском легионе». Там ты можешь иметь любые убеждения, но воевать обязан за Францию. Иначе… Вот, и судите, были ли «героями» дружинники генерала Плехавичюса? Заслужили ли они цветы от российского посольства? В таком случае, возможно, что и на могилы власовцев, желавших восстановить Россию без большевиков, тоже следует 8 мая возлагать цветы?

***

В завершение несколько слов об ответе посольства России в Литве на критику в интернете действий сотрудников посольства 8 мая 2017 г. Он был размещен на сайте посольства РФ 12 мая 2017 г. и назывался «Об участии сотрудников Посольства России в Литве в праздновании Дня Победы» (http://lithuania.mid.ru/-/ob-ucastii-sotrudnikov-posol-stva-rossii-v-litve-v-prazdnovanii-dna-pobedy).

Не собираюсь разбирать аргументы, которыми пресс-служба посольства пытается оправдать своих сотрудников. Лишь замечу, что испытал чувство неловкости за неуклюжие попытки пресс-службы выдать желаемое за действительное. Меня также поразило историческое невежество сотрудников посольства. Совершив ошибку, они её усугубили нелепыми сомнительными историческими пояснениями в духе Михаила Сергеевича Горбачева. Предоставляю читателям самим сопоставить аргументы, изложенные в моей статье и аргументы в ответе посольства.

Помимо этого замечу, что в своей практике мне не довелось встречать таких словосочетаний, как в этом ответе: «роспосол», «роспосольство». Уверен, что министр иностранных дел РФ С.В. Лавров вряд ли будет приветствовать использование российскими дипломатами словосочетаний, которые явно нивелируют высокий статус Посольства Российской Федерации.

Действительный государственный советник РФ 3 кл., бывший депутат Верховного Совета Литвы Владислав Швед».

P.S. Будем надеяться, что министр иностранных дел России С.Б. Лавров проведет для послов нашей страны «курс молодого бойца», пояснив некоторым забывшим историю дипломатам, что возложение цветов не является благом само по себе и может нести массу рисков, если возлагать венки куда попало.

Послы Великой России не могут класть цветы на могилы тех, кто против России боролся и убивал солдат России.

Как бы она не называлась, в какой исторический период это бы не происходило.

Источник: nstarikov.ru