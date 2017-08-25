Литва против России

Именно так строится показательный судебный процесс в Литве: судят российских (советских) военных, а на самом деле собираются судить Россию. Полковник Юрий Мель, освобождения которого мы уже не раз требовали может получить от «независимого» литовского суда пожизненное заключение за то, что, будучи офицером советской армии, выполнял приказ своего руководства. На территории своего государства – СССР!



Виктор Бут, летчик Ярошенко, полковник Мель. Когда же граждан России перестанут захватывать по лживым обвинениям? Ответ один – когда Россия начнет давать жесткий и четкий отпор таким попыткам…

Подробности происходящего – в материале писателя Владислава Шведа.

«НЮРНБЕРГ» ДЛЯ РОССИИ

Источник: http://www.specnaz.ru/

Фото: На основании абсурдных обвинений литовские прокуроры будут требовать для гвардии полковника запаса Юрия Меля пожизненного заключения

Последние годы Россия, её политика и история подвергаются беспрецедентному политическому, экономическому, дипломатическому и информационно-пропагандистскому шельмованию Запада. Злостные измышления в адрес России переполняют страницы тамошних СМИ. Активным участником этой кампании в последние годы стала Литва.

Она пытается перевести проблемные вопросы литовско-российских отношений в правовую плоскость. Основой для этого должны послужить приговоры литовских судов по уголовным делам, посвященные трагическим январским событиям в Вильнюсе в 1991 году.

Напомню, что в январе 1991-го президент СССР М. Горбачёв дал указание провести в Литве силовую операцию по восстановлению действия Конституции СССР на территории республики, ультимативно заявившей о выходе из Союза.

Тогда в результате масштабной провокации у вильнюсской телебашни и зданий Литовского телерадиоцентра, организованной литовскими сепаратистами, погибли четырнадцать человек. Однако обвиняемыми по делу «13 января» литовские власти объявили бывших советских граждан. Литовские суды уже вынесли обвинительные приговоры россиянам по пяти уголовным делам, тем или иным образом связанным с январскими событиями.

На очереди вынесение приговора по уголовному делу № 09-2-031-99, или делу «13 января», которое Вильнюсский окружной суд рассматривает с января 2016 года. Он станет основным правовым документом, обосновывающим историко-правовые и материальные претензии Литвы к России. Обвиняемыми являются пятьдесят восемь российских, три — белорусских и два украинских гражданина. Им всем грозят немалые сроки тюремного заключения, вплоть до пожизненного. К сожалению, адекватная и внятная реакция России на это судилище пока отсутствует.

ЖАЖДА «ТРИБУНАЛА» ДЛЯ СССР И РОССИИ

Уголовный процесс в Вильнюсе против бывших советских граждан, среди которых четверо являлись представителями высшей власти СССР (министр обороны Дмитрий Язов, Председатель КГБ Владимир Крючков, министр МВД Борис Пуго и член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Олег Шенин), должен представить бывшее руководство Союза как исчадий ада, сравнимых с бонзами нацистской Германии. Неважно, что из этой верхушки трое уже мертвы, но в материалах дела они фигурируют как представители советского тоталитарного режима, якобы организовавшие «военную агрессию» против независимой Литвы, в ходе которой были совершены военные преступления.

На проходящем процессе по делу «13 января» упор делается на показания свидетелей, число которых, согласно пресс-релизу, размещенному на официальном сайте Генпрокуратуры Литовской Республики (далее ЛР), за двадцать пять лет следствия литовская Фемида сумела довести до 2800. С их участием Вильнюсский окружной суд разыгрывает псевдоправовой спектакль, главной целью которого является создание впечатления всестороннего, объективного и открытого расследования дела «13 января».

В 2016 году к хору литовских русофобов присоединились и наши соотечественники. 13 января в екатеринбургском «Ельцин центре» открылась фотовыставка «Танки не взяли Вильнюс»

Это впечатление должны подкрепить объемы материалов этого уголовного дела. Оно насчитывает 709 томов, в том числе тринадцать томов обвинительного акта (литовская юстиция отказалась от термина «заключение» и взяла на вооружение термин западной юстиции «акт»), в которых более 60 тысяч листов. К этому следует добавить заявления более 1300 пострадавших, 1230 фотоснимков и 60 видеозаписей.

Отмечу, что за грандиозностью объема материалов уголовного дела «13 января» скрывается попытка литовской Фемиды выдать желаемое за действительное и доказать, что советские граждане, а ныне граждане России якобы совершили в январе 1991 года в Вильнюсе военные преступления. На непосвященного обывателя, не только западного, но и российского, подобный объем уголовного дела может оказать ошеломляющее воздействие.

Используя этот эффект, литовские власти постараются преподнести результаты максимально политизированного и необъективного уголовного процесса по делу «13 января» как «Нюрнберг-2» для СССР и его правопродолжателя и правопреемника России.

Когда речь заходит о событиях января 1991 года, то как‑то не принято делать акцент на боевиках «Саюдиса»

Видимо, заочный уголовный процесс по делу «13 января» в Вильнюсе завершится признанием военными преступниками всех 63-х бывших советских граждан. Дополнительно сообщу, что, судя по информации из литовских СМИ, Литва одновременно готовит следующий уголовный процесс против семидесяти четырех россиян, большинство из них, видимо, это офицеры спецгруппы «А» КГБ СССР, принимавшие участие в силовой операции в Вильнюсе. Уголовные дела на девятерых из этих 74-х уже переданы в суд, по остальным идет досудебное следствие.

Не вызывает сомнений, что Литва, ссылаясь на приговоры судов в отношении бывших советских граждан, признанных военными преступниками, будет настаивать на признании СССР преступным государством. Это требование, как всегда, поддержат Евросоюз и США. Соответственно, перед Россией может замаячить процедура отрешения её от статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

К сожалению, за исключением дежурных заявлений представителей МИД России и аналогичного заявления Государственной Думы, конструктивной реакции со стороны России пока не последовало. Рабочая группа, созданная Общественной палатой РФ на слушаниях 7 апреля 2016 года, так и осталась на бумаге. Видимо, для некоторых российских чиновников статьи 45-я и 46-я Конституции РФ о гарантиях государственной защиты прав и свобод гражданина России являются пустым звуком.

Идеолог-организатор январских событий Витаутас Ландсбергис. Этот человек навсегда останется проклятием литовского народа

Удивляет молчание Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ, которые могли бы дать надлежащую оценку абсурдным обвинениям россиян. Напомню, что о правовой несостоятельности и недоказательности обвинений против российских граждан Михаила Головатова и Владимира Котлярова, задержанных Интерполом на основании литовских ордеров в 2011 году в Вене и 2014 году в Милане, заявили представители австрийской и итальянской юстиций.

Они проанализировали обвинения, сформулированные Генпрокуратурой ЛР. Австрийские юристы расценили литовский ордер на задержание М. Головатова (командира Группы «А» в 1991-1992 годах — В. Ш.), как простой «пересказ исторических событий», в котором не было «вменяемых конкретному лицу преступлений», вследствие чего Михаилу Васильевичу было разрешено вылететь из Вены в Москву.

Миланский суд освободил В. Котлярова, сославшись на основной принцип международного права «iure imperii» (лат.), гарантирующий иммунитет военным контингентам, исполняющим приказ в период военных операций. При этом было отмечено, что литовской стороне не удалось доказать наличие явно преступных приказов, которые Котлярову якобы отдавало советское военное командование. Он также был освобожден и отбыл на родину.

Российской юстиции остается лишь продолжить работу, которую начали австрийские и итальянские юристы. Не вызывает сомнений, что анализ обвинений россиян в совершении преступлений против человечества и военных преступлений следует осуществить на официальном уровне с привлечением солидных государственных учреждений. И на основе этого анализа сделать официальное заявление России в адрес Литвы до вынесения приговоров Вильнюсским окружным судом.

К сожалению, в российских заявлениях относительно судилища, проходящего в Вильнюсе, явно прослеживается надежда на то, что литовская сторона проявит объективность и примет обоснованное решение. Однако, при том русофобском настрое, которым охвачены власти Литвы, надеяться на это бесполезно.

Не нужно быть специалистом, чтобы понять: что стало бы с человеком, окажись он на самом деле под гусеницами такой махины!

История известных мировых уголовных процессов свидетельствует о том, что опровергать лживые обвинения после того, как на их основе уже вынесены обвинительные приговоры, значительно сложнее, нежели предотвращать вынесение таких приговоров. Оснований для этого утверждения более чем достаточно.

В этой связи представлю читателям газеты «Спецназ России» и журнала «Разведчикъ» некоторую информацию, свидетельствующую о надуманности и недоказательности обвинений, предъявляемых россиянам. Но прежде о самом уголовном процессе.

НЕПРАВОВОЕ СУДИЛИЩЕ В ВИЛЬНЮСЕ

Уголовный процесс по делу 13 января длится уже восемнадцатый месяц. 30 июня 2017 года Вильнюсский окружной суд завершил третий этап рассмотрения этого дела и ушел на летний отдых. Утверждают, что суд рассмотрел более половины эпизодов дела. Причем рассмотрел явно тенденциозно, с привлечением лишь свидетелей и фактажа, подтверждающего литовскую версию.

Абсолютное большинство адвокатов россиян заняли на процессе тактику выжидания и молчания. Это понятно. Если начать опровергать политизированные и надуманные доводы обвинения, можно легко попасть в число инакомыслящих. А это чревато серьезными последствиями… Ведь многие в Литве знают, что даже Зигмас Вайшвила, бывший активный сторонник независимости Литвы, сигнатор (подписант) Акта о независимости 1990 года, бывший вице-премьер и директор Департамента госбезопасности за несогласие с политическим курсом нынешних литовских властей и попытку разобраться с коммунистическим прошлым президента Д. Грибаускайте объявлен человеком, представляющим угрозу национальной безопасности Литвы.

Конфискованное огнестрельное оружие. Так литовские националисты готовились к «свободе и демократии». 26 марта 1990 года

Не выдерживают критики историко-правовые аргументы, которыми оперирует литовская Фемида, пытаясь придать сомнительному уголовному делу пристойный правовой вид. Так, базовой исторически-правовой скрепой дела «13 января» является утверждение, что в январе 1991 года Литва была субъектом международного права и независимым государством. Якобы поэтому ЛР имеет право рассматривать это уголовное дело с позиций международного права.

В то же время мировая практика свидетельствует, что дата обретения независимости государства не может быть автоматически «привязана» к дате принятия Акта или Декларации о независимости. Таковые могут рассматриваться лишь в качестве отправной точки процесса обретения независимости.

Точкой отсчета реальной независимости Литвы следует считать не 11 марта 1990 года, дату провозглашения независимости, а 6 сентября 1991 года, дату принятия Госсоветом Союза ССР Постановления о выходе Литовской ССР из Советского Союза.

Утверждение о том, что Литва в январе 1991 года была независимым государством, разрушается простым напоминанием о том, что 19 ноября 1990 года министр иностранных дел ЛР А. Саударгас не был допущен к участию в парижском Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе глав тридцати четырех государств. Основанием было то, что министр был представителем страны, не являющейся субъектом международного права. Это неопровержимый исторический факт.

Также напомню, что в ноябре и декабре 1990 года Витаутас Ландсбергис, Председатель Верховного Совета Литвы (далее ВС) летал в США и Великобританию, пытаясь добиться у их руководства признания независимости Литвы, но тщетно.

Особо отмечу, что бывшие советские граждане в Литве незаконно обвиняются в преступлениях, предусмотренных статьями Уголовного кодекса ЛР 2000 года, в редакции, вступившей в силу 31 марта 2011 года.

Трагические события произошли в январе 1991-го и, согласно статье 7-й Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением.

Аналогичные положения содержатся в статье 11-й Всеобщей декларации прав человека 1948 года и статье 15-й Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года.

Ссылки литовских юристов на второй абзац статьи 7-й Европейской конвенции 1950 года, якобы допускающий применение принципа обратной силы закона, не выдерживают критики. Напомню, что Европейский суд по правам человека в Постановлении от 20 октября 2015 года по делу «Василяускас против Литвы» отверг такое толкование статьи 7-й Конвенции, отметив, что вышеуказанное положение не допускает каких-либо общих исключений из правила о недопустимости принципа обратной силы закона.

КРОВАВАЯ ЯНВАРСКАЯ НОЧЬ

Полагаю целесообразным напомнить ситуацию, предшествующую январским событиям, а также и сами события. Сегодня можно уверенно заявлять, что в кровавых январских событиях был особо заинтересован Ландсбергис и его окружение. Дело в том, что уже в марте 1990 года, через три месяца после провозглашения независимости, многим в республике стала очевидна губительность политики ландсбергистского Верховного Совета.

31 июля 1990 года двадцать литовских деятелей, представляющих интеллектуальное ядро «Саюдиса» или Литовского Движения за перестройку, опубликовали «Обращение» к народу Литвы. В нем было заявлено, что символами обретенной свободы в новой Литве стали: «корыто власти, денежные мешки, охота на ведьм и врагов, черный стяг хозяйственной и политической суматохи».

В «Обращении» фактически был объявлен вотум недоверия Ландсбергису и его Верховному Совету. Было предложено «избрать Сейм возрождения» («Respublika», 31 июля 1990 г.).

В октябре 1990 года интеллектуалы Литвы создали Форум будущего Литвы (ФБЛ), ставший общественно-политической альтернативой «Саюдису» Ландсбергиса. Далее рост недовольства политикой ландсбергистов в республике пошел по нарастающей. Это общеизвестный и легко проверяемый факт.

К январю 1991 года стало ясно, что недовольство политикой ВС Литвы приобрело массовый характер. Вопрос о досрочных выборах в новый Верховный Совет / Сейм Литвы стал на повестку дня. Власть уплывала из рук Ландсбергиса и его окружения. В этой ситуации ландсбергисты пришли к выводу, что вернуть утраченные позиции возможно лишь в том случае, если вынудить Москву пойти на силовую акцию, результатом которой будут кровавые жертвы.

Второй идеолог-исполнитель январских событий Аудрюс Буткявичюс, первый министр охраны края Литвы

Факт существования такого преступного замысла подтвердил в январе 2014 года Алоизас Сакалас, бывший в 1990-1992 гг. членом Президиума ВС Литвы. В своем интервью под названием «Nezinomi Viespaties keliai» («Неисповедимы пути Господни», Delfi.lt от 2 января 2014 года) он напомнил, что в 1990 году на заседании Президиума Верховного Совета министр правительства Александрас Абишала заявил: «Независимости не получим, пока не будет пролита кровь». Все с этим согласились, так как Председатель ВС Литвы Витаутас Ландсбергис давно и упорно повторял: «Независимости нужна искупительная жертва».

Президент СССР М. Горбачёв также жаждал кризисной ситуации в Литве, которая заставила бы его согласиться с выходом республики из СССР, который он обещал президенту США. Генсек ЦК КПСС и Президент СССР виртуозно владел искусством превращения проблемных ситуаций в непреодолимые, которые затем позволяли ему реализовывать предательские планы. Так М. Горбачёв поступил и с Литвой. Он дал команду навести порядок в республике и попутно позволил ситуации развиваться до непреодолимой.

В результате январская силовая акция 1991 года по восстановлению действия Конституции СССР на территории Литовской ССР изначально была обречена на провал. Ландсбергис и его окружение отменно подготовились к советской силовой акции. Благо, что планы Москвы незамедлительно становились известными в Вильнюсе.

Был подготовлен не только план защиты стратегических объектов литовской столицы, но из так называемых литовских «пограничников» была сформирована группа из восемнадцати стрелков, которые должны были стрелять в митингующих с телебашни и с крыш домов, окружающих телебашню, для гарантированного обеспечения жертв «советской агрессии».

Также известно, что ландсбергисты создали специальные группы из крепких молодых людей, которые должны были толкать людей под движущуюся советскую военную технику. Об этом написала в своих воспоминаниях известный литовский историк-этнограф А. Янкявичене-Грибаускайте. Ландсбергису требовалась страшная кровавая жертва, которая должна была потрясти мир и СССР и дать ему козырь в споре с Москвой.

Пресса, как оружие массового поражения. Читатели в СССР ужасались тому, что танки «безжалостно давили людей», а десантники и спецназ «расстреливали беззащитных манифестантов»

Не надеясь на то, что танки будут давить людей, ландсбергисты сформировали группы, которые инсценировали наезды танков на людей. Для этого под гусеницы периодически останавливавшихся танков подкладывались добровольцы, а фотографы снимали «шокирующие» фото. Затем, когда танк ревуном подавал сигнал о начале движения, «жертва» благополучно извлекалась из-под танка.

В 1996 году о технологии этой фальсификации на судебном процессе по делу «Единства» рассказал свидетель В. Ярец. Его свидетельство было зафиксировано в уголовном деле № 09-2-068-91 (т. 10, л.д. 168) и опубликовано в газете «Lietuvos rytas» (№ 79, 4 апреля 1996 года). Вот почему, несмотря на обилие зарубежных фотокорреспондентов и видеооператоров у телебашни в ночь на 13 января, не существуют кадры, на которых были бы зафиксированы раздавленные танками жертвы.

Таковыми пришлось представить погибших в автоавариях. Для этой цели в ночь на 13 января в Вильнюсе действовали бригады, которые искали трупы и доставляли их в морги для выдачи за жертвы советских военнослужащих. За больницами были закреплены специальные люди, которые обеспечивали беседы и фотосъемки пострадавших. Все было рассчитано на максимальный эффект от советской силовой акции.

Не случайно рано утром 13 января Ландсбергис, не дожидаясь результатов судмедэкспертизы о причинах смерти январских жертв, торжествующе заявил по литовскому ТВ: «Горбачёв в крови с головы до ног!»

Силовая акция Президента СССР в Вильнюсе решила главную задачу для ландсбергистов. Благодаря ей они удержались у власти ещё год и девять месяцев. В отсутствие такой акции, по всей вероятности, к марту-апрелю 1991 года скомпрометировавший себя ландсбергистский Верховный Совет досрочно прекратил бы свою деятельность. Известно, что самороспуск ВС по причине провальной социально-экономической политики произошел 11 октября 1992 года, то есть почти на два года раньше установленного законом срока.

АБСУРДНЫЕ ОБВИНЕНИЯ

О том, что обвинения россиян в совершении военных преступлений носят заказной, политический характер, свидетельствуют обвинения, инкриминируемые российскому гвардии полковнику запаса Юрию Мелю. В марте 2014 года ветеран был захвачен литовскими властями на пограничном КПП Литвы и Калининградской области. В январе 1991 года Ю. Мель был юным лейтенантом, командиром танка. У телебашни его танк по приказу командования произвел три холостых выстрела в воздух.

Но этого хватило для того, чтобы Ю. Меля обвинили в совершении следующих военных преступлений: участие в запрещенных международным правом военных действиях, преследование людей, находившихся под защитой международного гуманитарного права по политическим и национальным мотивам, лишение их свободы, пытки, убийства, причинение вреда их здоровью и иное бесчеловечное обращение.

На основании этих абсурдных обвинений литовские прокуроры будут требовать для Ю. Меля пожизненного заключения.

Ну, а для того, чтобы обвинения советских военнослужащих носили хоть какой-то обоснованный характер, литовские прокуроры начали фальсификацию обстоятельств гибели январских жертв и характера их смертельных ранений уже в ночь 13 января. Об этом свидетельствует ситуация с расследованием обстоятельств гибели А. Канапинскаса, погибшего у здания Литовского радиотелецентра (ЛРТ). Он самоподорвался, пытаясь применить самодельное взрывное устройство.

Однако в морге следователь прокуратуры г. Вильнюса З. Бурокас, выполняя указание «свыше» любой ценой обеспечить наличие жертв советской агрессии, зафиксировал у Канапинскаса «стреляную рану на правом боку». К счастью, несколько ранее судмедэксперт С. Козловский в том же морге зафиксировал, что смерть А. Канапинскаса наступила в результате «повреждения взрывным устройством».

Еще более нагло фальсифицировались обстоятельства гибели некого И. Шимулёниса, представляемого защитником телебашни. В акте утверждается, что при так называемом «штурме» телебашни неустановленный военнослужащий Группы «А» из автомата АКС-74У расстрелял «защитника» телебашни И. Шимулёниса, а после его падения стволом автомата «зверски» раздробил ему затылочную часть головы.

В официальной справке Республиканского бюро литовской судмедэкспертизы № 29 от 6 февраля 1991 года за подписью начальника бюро, доктора медицинских наук Антанаса Гармуса было зафиксировано, что черепно-мозговая травма у Шимулёниса является следствием «перекатывания колес транспортного средства». То есть он погиб в автоаварии и к защите телебашни не имеет отношения.

На руках у боевиков «Саюдиса» хватало огнестрельного оружия. В здании Верховного Совета Литовской ССР. Январь 1991 года. Фото Дмитрия Борко

В той же справке отмечено наличие у Шимулёниса семи огнестрельных ран (две нанесены выстрелами спереди, пять — сзади, из которых два выстрела были произведены сверху вниз, два — снизу вверх).

У литовских прокуроров не хватило ума, чтобы сообразить, что офицер-«альфовец», даже при желании, в ходе кратковременной атаки не смог бы нанести Шимулёнису столько ранений с разных сторон и разной высоты.

Доктор юридических наук, криминалист с многолетним стажем И. Д. Кучеров, исследовав характер ранений Шимулёниса, пришел к выводу, что после его гибели труп, для подтверждения «зверств советских оккупантов», был расстрелян литовскими боевиками с разных сторон и под разными углами.

Заслуживает внимания тот факт, что в материалах уголовного дела 13 января, которое рассматривает Вильнюсский окружной суд, справка литовской судмедэкспертизы № 29 от 6 февраля 1991 года уже не фигурирует. Там присутствуют справки других судмедэкспертиз неясного происхождения.

К этому сообщу, что в 2015 году в телефонном разговоре с российской журналисткой Галиной Сапожниковой вышеупомянутый А. Гармус заявил, что справка № 29 ему неизвестна и он её якобы не подписывал.

Однако неопровержимым фактом является то, что данная справка в 1996-1997 гг. находилась в уголовном деле № 10-09-057-96 (уголовное дело лидера интернационального движения «Единство» Валерия Иванова, т. д. 8, л.д. 126-130).

Исчезновение результатов литовской судмедэкспертизы, которая проводилась по «горячим следам», убедительно свидетельствует о масштабной фальсификации материалов уголовного дела «13 января», предпринятой Генпрокуратурой ЛР, после его реанимации в 2010 году по указанию президента ЛР Д. Грибаускайте.

Командир Группы «А» КГБ-МБ в 1991‑1992 годах и «враг литовского народа» Михаил Головатов и историк, публицист Владислав Швед — бывший член ЦК КПСС и 2‑й секретарь Компартии Литвы / КПСС

Не вызывает сомнений, что так называемые «наезды» танков на митингующих у телебашни, которые акцентируются литовской стороной как неопровержимые свидетельства советских «зверств», были сфальсифицированы. Главной жертвой наезда советского танка в уголовном деле 13 января представлена Лорета Асанавичюте. Танк Т-72 якобы переехал её по тазобедренной части. Однако в больницу Лорету доставили в сознании. Она четко отвечала на вопросы медперсонала. И это после переезда 41-тонным танком?

Опрос Асанавичюте в больнице зафиксирован в видеофильме режиссера Б. Талочки, который в марте 1994 года демонстрировался судьям Верховного суда ЛР в рамках слушаний по уголовному делу № 09-2-068-91. В январе 1995 года он был показан по литовскому ТВ. Но, тем не менее, в Литве Асанавичюте считается жертвой наезда советского танка.

Не меньшие странности сопровождают «наезд» танка на других пострадавших: Л. Тручиляускайте, А. Пладите и А. Сакалаускаса. Для представления степени некритического, политизированного подхода литовских судей к оценке свидетельских показаний, процитирую показания А. Пладите, данные ею на судебном заседании. Она заявила, что, будучи у телебашни, упала и ползла, когда «танк прижал ногу. Танк постоял, начал делать повороты. Нога все ещё находилась под гусеницей».

Как выяснилось, ногу Пладите сохранила, она даже ходила без палочки. Аналогичные показания суду дали Л. Тручиляускайте и А. Сакалаускас. Ноги у них также уцелели, хотя общеизвестно, что после наезда танка, да ещё с поворотом, остается лишь кроваво-костное месиво!

О стрельбе советских военнослужащих боевыми патронами на поражение митингующих можно было бы не говорить, но надо. Представьте себе, в материалах дела утверждается, что в так называемом «штурме» телебашни участвовало 234 советских военнослужащих, в том числе 29 специально подготовленных офицеров Группы «А» КГБ и 165 десантников, вооруженных автоматами и снайперскими винтовками. Все они якобы стреляли боевыми патронами на поражение в толпу митингующих.

Так формируют образ врага. Литовские дети рисуют соседа. И вот уже флаг — не советский, а российский!

Между тем известно, что погибших от огнестрельных ранений у телебашни оказалось лишь девять. Причем характер их смертельных ранений и направление раневых каналов исключают причастность советских военнослужащих к их смерти.

Все вышеизложенное подтверждает, что кровавая провокация была продумана «саюдистами» до мелочей. За каждый её эпизод отвечали конкретные люди, начиная от стрелявших с крыш боевиков и заканчивая бригадами, выталкивавшими людей под технику, занимавшимися организацией постановочных «наездов танков» и видеосъемкой в больницах и моргах.

Активное участие в этой фальсификации принимали литовские прокуроры, которые сознательно искажали характер смертельных ран и травм погибших, пытаясь выдать их за последствия действий советских военнослужащих.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ИЛИ ПАРОДИЯ НА ПРАВОСУДИЕ

Несмотря на явную абсурдность и недоказательность обвинений, изложенных в уголовном деле «13 января», его рассмотрение Вильнюсским окружным судом идет по колее, предписанной литовскими властями. Рассматривается только версия, представленная Генпрокуратурой ЛР.

Приглашаемые в суд свидетели, как правило, подтверждают официальную версию. В этой связи особо расскажу о том, как давал показания, а точнее читал нотации судьям «серый кардинал» Литвы Витаутас Ландсбергис.

В начале своей речи, которую никто из судей не посмел прервать вопросами, он пафосно и безапелляционно заявил: «Идет суд над преступниками 13 января, разрешите мне использовать это слово. Следует расследовать все преступление целиком, а не только судить двоих человек (Ю. Меля и Г. Иванова — В. Ш.), которые находятся в суде».

Ландсбергис фактически указал Вильнюсскому окружному суду, что обвиняемых россиян изначально следует расценивать как военных преступников. Вот так просто, без доказательств, без суда. Россия в очередной раз промолчала по поводу такой пародии на правосудие.

Ещё одни «мирные» участники январских событий 1991 года

Вышеизложенное позволяет утверждать, что литовская Фемида находится под полным контролем тандема: бывшего Председателя Сейма ЛР В. Ландсбергиса и его ставленницы, нынешнего президента ЛР Д. Грибаускайте. Объективное рассмотрение уголовного дела «13 января» грозит этой парочке не просто потерей общественно-политического положения в Литве, но и уголовным преследованием за преступления, совершенные с использованием служебного положения.

В такой ситуации России следует не надеяться на добрую волю литовской стороны, а действовать в рамках Конституции РФ, гарантирующей каждому российскому гражданину достойную защиту не только в России, но и за рубежом».

P.S. Предыдущая статья В. Н. Шведа «На эти могилы посол России не должен возлагать цветы»

Источник: nstarikov.ru