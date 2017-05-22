Самозанятые граждане – это преступники или жертвы?

Набирает обороты общественная дискуссия о судьбе так называемых самозанятых. Начиналось всё довольно невинно. 1 декабря 2016 года Путин, обращаясь к Федеральному собранию, потребовал окончательно решить долгоиграющий вопрос по самозанятым гражданам в 2017 году. Притом слова Путина были довольно мягкими, вегетарианскими. Он высказал пожелание избавиться от восприятия таких людей как незаконных предпринимателей. И чиновники в течение 2017 года должны потрудиться над определением статуса этих граждан, чтобы они смогли нормально, спокойно работать.

То есть подобного рода пожелание должно было восприниматься как что-то доброе, в духе "да отстаньте вы от этих людей, которым и так трудно". Но совершенно не так поняли это в Совете Федерации. В начале мая глава профильной комиссии Валерий Рязанский предложил в отношение самозанятых такие меры как лишение пенсий, запрет на выезд за границу и отказ в медицинской помощи, кроме экстренных случаев. Многие люди комментировали уже подобного рода инициативу. Самое мягкое определение – социал-дарвинизм. В любом случае, согласитесь, это крайне далеко от той помощи самозанятым, о которой говорил президент.

Ситуация стала развиваться, и в последние дни в Совете Федерации прозвучала отлакированная позиция, которую озвучил заместитель председателя СФ Евгений Бушмин. Похоже, в ближайшее время будет принят закон о самозанятых гражданах, которые, по мнению Совета Федерации, сегодня являются преступниками и должны быть репрессированы. Прямая цитата из Бушмина: "Они все занимаются незаконным предпринимательством, в любой момент полиция приходит и их всех берёт".

То есть вслед за Рязанским Бушмин продолжает пугать самозанятых. Предлагается с 2019-го года обязать самозанятых покупать патенты, то есть делать авансовые налоговые платежи. По сути это и есть вроде бы отвергнутый налог на тунеядцев. Кто сможет гарантировать так называемому самозанятому после приобретения патента, который стоит немаленькие деньги, что он получит какие-то доходы от своей деятельности?

Давайте разберёмся, кто такие в принципе эти самозанятые, потому что в обществе по этому поводу существуют совершенно разные мнения. Кто-то считает, что это мерзкие алкоголики, наркоманы, люди, которых нужно прессовать ещё больше, чем это предлагают Рязанский и Бушмин, потому что они отравляют гражданскую экологию нашей страны. Пусть они бутылки по помойкам собирают и при этом налоги за себя платят.

Кто-то считает, что это всякие злостные хипстеры, которые занимаются дизайном, собачьей стрижкой и т.п. Получают миллионы, но не хотят делиться с нашим нищим государством. Конечно, такие люди есть. Есть и хипстеры, есть злостные наркоманы, которые от государства что-то получают, а не отдают ему ничего. Но большинство самозанятых – обманутые, брошенные ростовщическим государством на произвол судьбы труженики.

Я живу в маленьком подмосковном городке, где те проблемы, которые мы обсуждаем, можно рассмотреть как в лупу. Так вот, подавляющее большинство самозанятых здесь – это жертвы 1991 года, когда власть захватили криминальные "бизнесмены", которые ни при каких условиях не будут делиться прибылью ни с работниками, ни (через налоги) с государством. А внешней законодательной надстройкой для таких предпринимательства является в том числе Совет Федерации, давно не представляющий регионы, а ставший клубом особо богатых персон.

Я специально заглянул на страницы юридических справочников, чтобы посмотреть, кто такие самозанятые по меркам закона. Оказывается, это репетиторы, фотографы, швеи, сапожники, частные водители, уборщицы, горничные, ремонтники, няни, дизайнеры, переводчики, рыбаки, ярмарочные торговцы, журналисты, копирайтеры, программисты, парикмахеры. Всё это можно увидеть на примере моего маленького города (сам я, например, долгие годы был принудительно "самозанятым" журналистом).

Все нормальные непьющие мужчины (которых всё-таки большинство) устраиваются таксистами или автослесарями (вариант – электриками). При том водители устраиваются не абы куда, а в таксистские компании, которых сейчас в городке четыре. Я сам в трудный жизненный период устроился в таксопарк предпринимателя по кличке Болт. Естественно, обратился к Болту, не желая быть самозанятым, с просьбой о том, чтобы трудовая книжка находилась у него. И получил решительный отказ. И передо мной, как и перед остальными мужчинами моего городка, стоял вопрос: или я всё-таки получаю таксистское удостоверение у гражданина Болта и осуществляю эту как бы внешне самозанятую деятельность – или кладу зубы на полку. Естественно, большинство граждан стали таким образом самозанятыми, то есть в глазах Совета Федерации – преступниками, к которым в любой момент может прийти полиция.

То же самое касается репетиторов. Есть у меня знакомый человек – Валентин Лёвочкин, он преподаёт классическую гитару. В школе искусств, где он работал, зарплата за последний год сократилась с 12 тысяч, что тоже было не очень густо, до 7 тысяч рублей. Для него потерялся, естественно, всякий смысл ежедневно ходить на работу при такой зарплате, и он ушёл в самозанятые. Получает, конечно, от своего репетиторства копейки. Вопрос: на какие деньги он купит патент? Так что он опять находится под угрозами господина Рязанского и ему подобных.

Рыбаки – это просто шикарно. У нас половина городка ходит на канал, на озёра, ловит, сушит рыбу и даже не продаёт её, а просто потребляет. Это часть жизненного уровня, который самозанятый самообеспечивает. Патент они должны на это покупать? Бред какой-то.

То же самое, по мысли наших сенаторов, касается и людей, которые живут тем, что возделывают огороды. Оказывается, это тоже самозанятые и тоже должны покупать патент. На мой взгляд, это абсолютно абсурдистская логика. Основная масса самозанятых – это не тунеядцы, не представители изысканных московских профессий. Это люди, которые работают совершенно обыкновенным образом. Так, как до 1991 года они бы работали по трудовой книжке.

Здесь я не могу не рассказать о своей собственной истории. Я 1960 года рождения, а мой трудовой стаж всего 20 лет. В советское время и немножко после я имел постоянно текущий "белый" стаж на Всесоюзном радио. Когда радио развалилось (учтите – не я его развалил), устроился работать в том же радиокомитете на Пятницкой на уже коммерческую радиостанцию "Моя волна". Год проработал. По поводу робких напоминаний о трудовой книжке мне всё время отвечали: вот сейчас, через недельку. В результате радиостанция развалилась, и все люди, которые работали на ней, так и не были внесены ни в какой реестр, в том числе нет записей и в их трудовых книжках.

Так началась моя самозанятость. Много лет длилась самозанятость на радиостанции "Народное радио". Притом я очень хотел выйти из "тени" и множество раз записывался на приём к гендиректору этой радиостанции госпоже Крикуновой. Но за все годы, которые я проработал на "Народном радио", меня не допустили даже до разговора с Крикуновой. Так что выйти из тени у меня как-то не получилось. Я считаю, что это государство, установив такие правила игры, когда работодатель – всё, работник – никто, виновато. Оно лишило меня уже лет пятнадцати стажа, а теперь ещё и грозит страшными бедами, санкциями и карами.

Обратите внимание: в законе, который разрабатывается по вопросу о самозанятых гражданах, вообще ничего не говорится об ответственности работодателей, которые загоняют – подобно господину Болту или госпоже Крикуновой – людей в серые схемы и заставляют становиться самозанятыми. Ничего. Ни слова. Никаких поправок в законы об их особой ответственности, вплоть до уголовной, о каких-то колоссальных штрафах. Виновато во всём только самое низшее, самое бесправное звено.

Ничего не говорится и о том, что налоги вообще-то неплохо было бы попробовать собирать с гниющей головы. Не подписывать законы, по которым практически все наши миллиардеры теперь официально выводятся в оффшоры и имеют право не платить налоги на родине. Не вывозить сотнями миллиардов деньги за рубеж и не ставить никаких преград этому вывозу, не держаться, как за "Отче наш", за плоскую шкалу подоходного налога. Наоборот – решили прищучить репетиторов, частных водителей и прачек.

Единственное реальное следствие, которое мы получим от "легализации самозанятых и вывода их из тени" – это увеличение количества боли и горя в нашей стране. К этому приплюсуем и тихое введение балльной системы, по которой уже многие тысячи граждан не получают пенсий из-за того, что у них маленькие зарплаты. У человека зарплата, скажем, 8, 10, 12 тысяч, а чтобы его поставили на пенсионный учёт, нужно, чтобы он получал как минимум 15. Иначе – недобор баллов, и ему говорят: иди, дорабатывай.

Ровно так случилось на днях в Брянской области с матерью моего соседа Андрея. Я спросил у него: а сколько получают вообще люди в Брянской области? Он говорит: нормальная зарплата тысяч восемь. Это значит, что граждане целой области лишатся пенсий – и уже лишаются. Это тоже увеличение горя. Это тоже усиление зла. Порасспрашивал я своих знакомых в подмосковном городке – а Подмосковье считается, как вы знаете, экономически очень успешным регионом. Вывод такой: средняя зарплата 12 тысяч в тех случаях, когда она белая. И опять пенсий не будет.

К чему я это веду? А к тому, что нет разницы: самозанятый ты или работаешь официально. Та людоедски капиталистическая система, которая у нас утвердилась, сделает так, что пенсию не получит ни самозанятый, ни работающий.

Иван Вишневский

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108265/18652/-