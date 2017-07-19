Налог на самозанятых – пролог к подушной подати

Новый законопроект от сенаторов вводит патентную систему для граждан, которые «работают сами на себя и не платят налоги». Таким образом в фискальную систему планируется интегрировать около 15 миллионов россиян. Как сетуют законодатели – «процесс легализации самозанятых граждан идёт трудно. В конце прошлого года президент подписал закон о двухлетних налоговых каникулах для репетиторов, нянь и лиц, предлагающих услуги по ведению домашнего хозяйства. Ожидалось, что это побудит у них желание узаконить свои отношения с государством. Данные Федеральной налоговой службы говорят об обратном: за первые три месяца действия закона в налоговой инспекции зарегистрировались только 40 самозанятых».

Непонятна одержимость людей, давно не ступавших на асфальт, не говоря уже о ниве – обложить копеечными налогами бедолаг, которые и без налогов едва сводят концы с концами. Тут расходов на вредную затею больше, чем в итоге получишь, даже если всех «зайцев» отловишь! В прицеле алчных богачей – няни, репетиторы и домработницы, лица, которые занимаются отделкой квартир, мелким бытовым ремонтом, кустарным сельским промыслом.

Они что, от хорошей жизни этим занялись?

Действующий Гражданский кодекс не содержит такого понятия, как «самозанятые». Над выработкой критериев для определения этой категории граждан Минюст трудился около полугода – и только на днях представил проект закона на общественное обсуждение.

Согласно документу, цена патента для различных профессий и порядок уплаты в каждом регионе будет устанавливаться отдельно. В стоимость включат и страховые взносы, которые рассчитают по пониженной ставке: 5 процентов от МРОТ в месяц единым платежом (3 процента – на пенсионное страхование, 2 процента – на медицинское). Для сравнения: сейчас индивидуальные предприниматели отчисляют на эти цели 31,1 процента от МРОТ в месяц.

Не дождавшись от Минюста законодательного определения самозанятых, сенаторы в своём проекте закона предложили собственный вариант.

Согласно ему – это любые «физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие без привлечения наёмных работников услуги физическим лицам для личных, домашних и (или) иных подобных нужд». Достаточно универсальная формулировка. От себя добавлю – и циничная. Покусились на тощий кошелёк самых слабых, самых бедных, самых незащищённых...

Минюст полагает, что самозанятыми следует называть граждан старше 16 лет, которые самостоятельно на свой риск оказывают услуги или выполняют работы для физических лиц с целью систематического получения прибыли.

Оказание услуг или выполнение работы при этом должны быть основаны исключительно на личном трудовом участии. Кроме того, самозанятые граждане не могут быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Наконец, они должны предоставить в налоговую службу «уведомления об осуществлении указанной деятельности».

Сейчас, разбежались! Прямо в очередь в налоговую службу выстроились!

Как видно, определения Минюста и сенаторов почти совпадают. Хотя ведомственный вариант более подробный – признал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, добавив, что разрабатывали определение самозанятых неоправданно долго. Наверное, не все там до конца потеряли совесть... И тянули с неблагодарным, к тому же экономически бесперспективным делом...

«По крайней мере появляется ясная формулировка, – подчеркнул Рязанский. – Это очень важное уточнение, чтобы вывести из тени все остальные категории неформально занятых, которые работают в индивидуальных подсобных хозяйствах, в личных фермерских хозяйствах и так далее».

То есть слуг, батраков, видимо, и нищих на паперти до кучи включат – мол если побираетесь, патент покупайте! Это яркий пример инициативы нравственно-ущербной, а экономически – ничтожной. На чём государство точно не разбогатеет, так это на брошенных им давно и грубо "самозанятых", которым оно ничем не может помочь в выживании, но упорно стремиться мешать.

Видимо, дело ведут к подушной подати – в старые времена каждый подданный короны обязан был платить ей определённую сумму, невзирая на его доходы или отсутствие оных. Подать начислялась не на прибыль, а по времени: раз в год отдай рубль (по тем временам – считай, корова) – или за недоимки у тебя избу опишут! По сути, патент на самозанятых – очень близкое к подушной подати начинание...

Дмитрий Николаев

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/34/19505/-