Как в США показывают Россию
Как преподносят политику американские СМИ? И как обычные граждане США это воспринимают?
Анатолий Клёсов, профессор, доктор химических наук, ведущий специалист в области ДНК-генеалогии, который 30 лет живёт в США, рассказывает о том какой образ России создают американские масс-медиа. Как гаплогруппы R1a и R1b разделили Европу на Запад и Восток, где проходит граница между ними. Кто такие арии.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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ПиндоСМИ демонизируют Россию и ни слова плохого про пиндосию… Хотелось бы узнать, что думают читатели сайта по поводу того, почему российские СМИ тоже демонизируют Россию и ни слова плохого про пиндосию?..
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Интереснейшая беседа!