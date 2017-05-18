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Как в США показывают Россию

14:08. 18 мая 2017 Просмотров - 276 2 коммент. Опубликовал:

Как преподносят политику американские СМИ? И как обычные граждане США это воспринимают?

Анатолий Клёсов, профессор, доктор химических наук, ведущий специалист в области ДНК-генеалогии, который 30 лет живёт в США, рассказывает о том какой образ России создают американские масс-медиа. Как гаплогруппы R1a и R1b разделили Европу на Запад и Восток, где проходит граница между ними. Кто такие арии.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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2 коммент.»

  • 2106 1022
    Maleos 18 мая 2017 в 16:17 Ссылка Пометить
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    ПиндоСМИ демонизируют Россию и ни слова плохого про пиндосию… Хотелось бы узнать, что думают читатели сайта по поводу того, почему российские СМИ тоже демонизируют Россию и ни слова плохого про пиндосию?..

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  • 15579 5577
    Люся 18 мая 2017 в 16:21 Ссылка Пометить
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    Интереснейшая беседа!

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