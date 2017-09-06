Экономическая война, развязанная США против России, приведет к неожиданным результатам

Многие люди не осознают того, что США действительно рискуют столкнуться с необходимостью выплаты своего внешнего долга, если произойдет какая-нибудь глобальная нештатная ситуация. В общей сложности долг Америки составляет 20 триллионов долларов, и это абсолютный рекорд среди всех стран мира. Если сложить внешний долг 28 стран-членов Евросоюза, то получится приблизительно такая же сумма. К слову, 20 триллионов долларов – это больше, чем годовой ВВП Соединенных Штатов. Давайте же рассмотрим структуру этой ошеломляющей задолженности.

Америка в трудном положении

Показатель соотношения внешнего долга к ВВП США ясно показывает инвесторам, что страна может столкнуться с проблемами при выплате своей задолженности. Президент Барак Обама поставил своеобразный рекорд: при нем внешний долг США достиг самой высокой отметки за всю историю страны. Администрация Буша в этом «соревновании» занимает почетное второе место: она тоже внесла «приличный» вклад, существенно опустошив казну страны, начав «войну с терроризмом» после теракта 11 сентября. Теперь иметь дело с этим огромным долгом и расплачиваться за ошибки американской администрации придется так называемым «бэби-бумерам» - послевоенному поколению. При том, что эти люди рискуют остаться без заслуженной пенсии. Но ведь деньги из казны идут не только на внутренние нужды американского общества – что же насчет иностранных инвесторов и кредиторов?

Такие страны, как Япония, Китай и Великобритания покупают казначейские облигации США. Это помогает им поддерживать конкурентоспособность своих валют к американскому доллару. Однако в 2016 году мода на покупку американских казначейских обязательств изменилась, когда Китай резко снизил свою долю американского долга. Вслед за этим, отношение долга к ВВП увеличилось, и теперь страны-кредиторы могут потребовать более высокие процентные платежи, чтобы компенсировать повышенный уровень риска. После этого произойдет снижение спроса, что приведет к росту процентных ставок. Эта ситуация создаст нисходящую спираль, и будет оказывать давление на доллар, что в конечном итоге приведет к увеличению процентных платежей до неустойчивых уровней. Как только правительство США больше не сможет поддерживать социальное обеспечение и другие внутренние программы, справедливо предположить, что весь карточный домик упадет. В настоящее время социальное обеспечение обходится Соединенным Штатам более, чем в 1 триллион долларов в год, а налоги фонда заработной платы больше не покрывают эти расходы. Таким образом, Конгресс больше не может «заимствовать» средства из Целевого фонда социального обеспечения на оплату других федеральных программ.

В течение 2018 года проценты по долгу достигнут 315 миллиардов долларов, и эта сумма удвоится к 2027 году. Теперь перейдем к ситуации в России для сравнения.

Россия без долгов

Государственный долг России является самым низким в Европе и самым низким среди стран бывшей «Большой восьмерки». На самом деле, до того, как разразился кризис на Украине, Россия демонстрировала поразительный экономический рост по сравнению с США, Германией, Францией, Японией и другими странами «Большой восьмерки». Агентство Рейтерс (Reuters) сообщило, что темпы роста экономики России были в 2,5 раза выше, чем у США в четвертом квартале 2011 года. Президент России Владимир Путин вовремя выплачивал все внешние обязательства страны. Высокие цены на энергию в сочетании с большими объемами российского экспорта в Европу, создавали в России мощную экономику, основанную на энергетической отрасли.