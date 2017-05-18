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Иранский взгляд: Афганистан – поле битвы США и России?

15:53. 18 мая 2017 Просмотров - 132 Один комментарий Опубликовал:

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В начале весны европейские издания стали задаваться вопросом о судьбе Афганистана. Резонный вопрос, если принять во внимание тот факт, что США планирует избавиться от лимита на число военных специалистов в Афганистане, введенного во времена Барака Обамы. Над этим задумались и в Иране, чьи стратегические императивы также завязаны на эту страну.

Иран и Афганистан между собой связаны благодаря географическому расположению. Безопасность, рост экономического и социального благосостояния этих стран зависят от их общей геополитической судьбы. Поэтому Тегеран и заинтересован в сильном и стабильном Афганистане, особенно в областях, примыкающих к западной афганской границе.

Стоит ли говорить, что откровения издания Newsweek о том, что Россия и США после Сирии сойдутся в борьбе за влияние на новом поле битвы – Афганистане, Тегеран явно не радуют? Зачем администрации Трампа увеличивать американскую группировку в регионе на 3 тысячи человек? Только ли для борьбы с Талибаном? А ведь во время избирательной кампании Трамп утверждал, что обстановка в Афганистане относительно стабильная и нет необходимости в усилении военного присутствия.

С чем связаны изменения во внешнеполитической стратегии США?

Сначала провели показательные испытания мощнейшей неатомной бомбы МОАВ, теперь задумались об увеличении воинского контингента. Одна из причин: усиление российского влияния в регионе. Советники убеждают Трампа, что такая стратегия кардинально изменит ход войны в Афганистане, снимет ограничения для американской группировки войск и вынудит талибов сесть за стол переговоров. На деле же: обойти и переиграть Россию!

Проект пока на рассмотрении Трампа, но уже появились его противники. Саму операцию в шутку прозвали «войной Макмастера» по имени генерала Герберта Макмастера, советника президента по нацбезопасности. Именно он планирует довести численность контингента США до 8400 военнослужащих. Существует вероятность, что и право принимать все решения по Афганистану Трамп передаст Пентагону.

Об увеличении численности группировки в Афганистане задумались и в НАТО. Верный вассал Вашингтона в лице Йенса Столтенберга намерен обсудить данный вопрос с британским премьер-министром Терезой Мэй. В настоящее время общая численность сил НАТО в Афганистане достигает 13 тысяч военнослужащих. Вероятно, это не предел.

Противоречия и столкновение интересов: Иран и США

Американцам не по душе растущее влияние России в Афганистане, да и заинтересованность Тегерана не радует. Американо-иранские отношения давно оставляют желать лучшего, и санкции тому пример. С Россией только более-менее все гладко.

С начала 2000-х гг. США пристально следили за попытками Тегерана получить рычаги воздействия на Афганистан посредством расширения диапазона влияния через группы шиитов типа хазарейцев, кызылбашей и персов. Иран, к слову, традиционный покровитель афганских шиитов.

Но присутствие американцев в Афганистане не по душе иранским властям. Желая ослабить американские позиции, Тегеран может способствовать дестабилизации ситуации с целью воздействия на интересы США на Ближнем Востоке. Также Иран желает получить возможность влиять на все решения, принимаемые в Кабуле, и не допустить талибов к власти в стране.

Увеличение воинского контингента США и НАТО в регионе вряд ли им придется по душе, хоть иранцы и задумались о том, что главной целью Запада стала России. Станет Афганистан новым театром военных действий или нет - покажет время, но политическая нестабильность вряд ли сойдет на нет. Не стоит забывать и про афганские интересы…

 

 

Метки: афган, афганистан, война в афганистане, иран, соединённые штаты
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