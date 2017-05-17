Товарищ Сталин и наша экономическая стратегия: как расстрелять? за что?

Итак Путин утвердил "Стратегию экономической безопасности страны на период до 2030 года", что привело в неописуемый восторг тех, кому по долгу службы надлежит прославлять всякий исходящий от власти позитив. Поскольку в реальной сфере удач пока нет, приходится восторгаться красотой намерений и громадьём планов – но и это уже хоть что-то. Лучше чем ничего.

Понятно, у рядовой публики отношение к планам властей ироничное: нам уже и коммунизм к 1980-у году обещали, и решение квартирного вопроса к 2000-у, и укладывание Ельцина на рельсы, если цены вырастут, и две Волги за ваучер, и майские указы Путина... Теперь вот суверенитетом к 2030-у году озаботились. Но так как речь идёт о далёком сроке, к которому или Насреддин, или ишак, или шах умрёт и спрашивать будет не с кого, то отношение к Стратегии в народе такое же, какое было в 1960-м к обещанию построить коммунизм в 1980-м. Тем более что за стратегию будет отвечать нынешнее правительство. Козёл, которому доверили капусту.

Но больше всего убивает радость от очередной хорошей Стратегии фраза о "необходимости сохранять направленность на привлечение инвестиций". Это штрих превращает в воду все вроде правильные констатации документа. Опора на иностранные инвестиции – главный признак несуверенной страны, ибо зависимость от внешних источников финансирования на корню уничтожает всякий суверенитет.

Своя эмиссия – вот источник суверенитета. Но в Стратегии говорится об улучшении инвестиционного климата, снижении административных барьеров и защите прав собственности – прежде всего иностранного инвестора. И я не вижу, где здесь суверенитет. Вижу как раз отдачу развития на откуп обладающим дешёвыми длинными деньгами корпорациям – то есть вовсе не нашим. Наши как раз от долларовых кредитов отрезаны. А рублёвые нереально дороги.

Всякая Стратегия только тогда чего-то стоит, когда не содержит внутренне противоречивых установок. С ними же она превращается в некое рекламное чтиво, стремящееся угодить всем понемногу перед выборами…

Но представим себе на минуту такую ситуацию не с Путиным, а со Сталиным. Приходит к нему некий либерал и советует то, что советуют сегодня Путину. Как бы это выглядело? Думаю, так:

– Иосиф Виссарионович, спасибо, что власть наконец прислушалась к настоящим экономистам, а не лжеучёным, обещающим народу неосуществимые вещи. Мы убеждены – поскольку мир давно создал общий рынок с узкой специализацией, Советскому Союзу надо встраиваться в существующие технологические цепочки. И не конфликтовать с Западом, а договариваться с ним.

– Мы не можем развиваться в отсутствии собственных капиталов. Их нет у нас и никогда не было. Но есть мировой рынок капиталов, где нас ждут. Какая индустриализация? Зачем? Мы никогда не будем делать машины лучше немцев, шить костюмы лучше французов, делать шерсть лучше англичан и строить самолёты лучше американцев. Мировой финансовый центр давно находится в Лондоне, из этого и нужно исходить. Очень поднимается Америка. Нельзя печатать рубли под пятилетние планы развития экономики. Рублей должно быть столько, сколько у СССР есть валюты. Тогда рубль будет полновесным.

– Нам нужны инвестиции – а потому и права иностранных инвесторов. Для этого нужны во власти те, с кем у иностранцев доверительные отношения – гарантия, что их деньги не пропадут. Ошибка в том, что мы проводим милитаристский курс – напали на суверенную Украину, это пугает Запад, который объединяется для торговых целей.

– Зачем нам танки? Если мы не хотим нападать на Европу, нам нечего опасаться. У нас много нефти, но неужели это безумие – заливать солярку в танки – лучше продажи нефти за валюту? Зачем нам строить самолёты? Кто на них будет летать? У нас отсталое инженерное сословие и бедное население. Ему некуда и незачем летать. Купим Боинги – и решим сразу все вопросы. И западный бизнес привлечем в союзники, и наших чиновников заинтересуем – они получат свои комиссионные за содействие инвесторам. А главное – получим пусть медленное, но устойчивое развитие. Пусть 2% в год, пусть даже минус 2% – но это реально, поймите...

– Как расстрелять? За что? Я же все по науке – высшая школа экономики и академик Кудрин не дадут соврать!

Александр Халдей

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108984/18588/-