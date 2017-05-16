Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 мая 2017
- 12:31 Террористы в Мосуле находятся на грани «полного поражения».
- 10:41 Сирия: курды освободили от террористов деревню около Ракки.
- 10:37 Столкновения между САА и Тахрир аль Шам вдоль западных склонов горы Каламун.
- 08:47 Переговоры в Женеве: ожидаются очень острые дискуссии по Сирии.
- 05:00 Контроль над ресурсами: почему САА необходимо освободить Дейр-эз-Зор.
- Вчера 22:51 Военные колонны САА едут на юг Сирии, чтобы вернуть границы с Ираком и Иорданией (ФОТО).
- Вчера 22:49 США обвинили власти Сирии в массовых казнях.
- Вчера 21:09 Сирия раздора: как курды отнимают у Асада нефтяные месторождения (ФОТО).
Террористы в Мосуле находятся на грани «полного поражения»
Представитель международной коалиции во главе с США сообщил, что боевики террористической группировки «Исламское государство»* полностью окружены в Мосуле и находятся на грани «полного поражения».
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Как отмечает агентство, под контролем ИГ* в Мосуле остаются «только 12 квадратных километров».
Операция иракских военных против ИГ* в Мосуле ведется с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Сирия: курды освободили от террористов деревню около Ракки
«Сирийские демократические силы» (SDF) продолжают наступление на город Ракка, они освободили от боевиков террористической группировки ИГ* еще одну деревню.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на курдское агентство Firat.
«SDF освободили деревню аль-Рашид… Многие члены ИГ убиты, тела пятерых из них попали в руки SDF», — сообщило агентство. Сейчас бойцы SDF ведут разминирование деревни, поиск тел убитых.
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Столкновения между САА и Тахрир аль Шам вдоль западных склонов горы Каламун
Сирийская арабская армия (САА): заняла ключевые высоты на восточных склонах гор Каламун и продолжила атаковать боевиков вдоль магистрали Дамаск – Багдад; отбила мощную атаку ИГИЛ* в районе газового поля Аш-Шаир на востоке провинции Хомс, обезвредив десятки террористов; понесла потери ранеными в результате снайперского обстрела со стороны радикалов в Даръа; перехватила конвой с боеприпасами для «Джебхат ан-Нусры» из Иордании под Дамаском.
«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): постепенно покидает столичные районы Барза и Аль-Хаджар Аль-Асвад в рамках договоренности с правительством САР; причинила значительный урон отрядам «Джейш Аль-Ислам»***** в боях в Восточной Гуте, но и сама понесла серьезные потери; взорвала танк и бульдозер САА к югу от Аль-Латамины на севере Хамы.
* Запрещено в РФ
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Переговоры в Женеве: ожидаются очень острые дискуссии по Сирии
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов считает, что на женевских переговорах по урегулированию ситуации в Сирии «ожидаются очень острые дискуссии».
«Там (в Женеве — ред.) четыре блока вопросов, я коротко их обозначу: блок, связанный с правительством, с выборами, с конституцией и борьбой с терроризмом. Каждый из этих четырех блоков заслуживает не просто отельного внимания, но и ожидаются очень острые дискуссии, учитывая позиции, зачастую непримиримые, которые занимают заинтересованные стороны», — сказал Абдрахманов журналистам.
Самый короткий раунд межсирийских переговоров стартует в Женеве во вторник. Стороны попытаются закрепить успех дискуссий в Астане, которые завершились подписанием меморандума о зонах деэскалации, а также рискнут достичь реального результата на политическом треке.
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Контроль над ресурсами: почему САА необходимо освободить Дейр-эз-Зор
На востоке провинции Хомс эксперты ждут наступления Сирийской арабской армии (САА), пишет ФАН.
Одной из основных целей должно стать освобождение от боевиков террористического квазиобразования ИГИЛ* города и аэродрома Дейр-эз-Зор.
За последнюю неделю правительственным силам удалось достичь определенных успехов: был взят под контроль ряд высот восточнее гор Аль-Шумария, район Расма Хамида, а также дорожная развязка Талила.
Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о том, насколько сейчас важно САА освободить Дейр-эз-Зор и сконцентрировать на этом направлении свои усилия.
Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН пояснил, что Дейр-эз-Зор является ключевым городом в контексте конфликта, причем ключевым для всех его сторон. За него сражаются не только правительственные войска, но и различные группировки, включая Свободную сирийскую армию (ССА).
«Задача и их, и в целом любой из противоборствующих сторон — контролировать магистральный нефтепровод из Катара в Турцию.
Это по сути „бизнес-план“ вооруженных террористических группировок, которых финансируют или пытаются контролировать региональные игроки из-за рубежа Сирии. Нефть из Дейр-эз-Зора и Эль-Хасаки также должна пойти в Турцию.
Задача антиправительственных, антисирийских сил — закрепиться на стратегическом ресурсе, зарабатывать с трафика нефти. Заодно — лишить Башара Асада законных транзитных средств для пополнения бюджета страны. Асад может остаться без материальных ресурсов, запертый в Латакии, где собрались миллионы беженцев.
Это грозит и гуманитарной катастрофой, так как беженцев в Латакии даже не на что содержать.
В этом собственно состоит ключевой стратегический интерес США — за счет своих стратегических союзников в регионе, поддерживая сильную „нефтяную“ армию, установить такой режим контроля нефти в регионе, который будет независим от Сирии», — отметил Игорь Рябов.
Контроль над ресурсами: почему САА необходимо освободить Дейр-эз-Зор
Таким образом, заметил эксперт, создается своего рода транзитный нефтяной анклав, наносящий урон сирийской экономики. Логика внешних игроков в данном случае сводится к паразитированию на всей ситуации, на всей развязанной в Сирии войне.
«Раз врагам Асада не удается свергнуть нынешнее правительство и насадить в регионе подконтрольный режим, то они пытаются максимально истощить Сирию, заодно решив собственные вопросы.
Обеспечить войну постоянно восполняемыми ресурсами. Катар в большей степени, Турция в меньшей являются в этой ситуации союзниками США», — добавил Игорь Рябов.
Контроль над ресурсами: почему САА необходимо освободить Дейр-эз-Зор
Военный эксперт Юрий Лямин в комментарии ФАН отметил, что помимо деблокирования осажденного гарнизона, стратегическая важность Дейр-эз-Зора заключается в том, что его полное освобождение открывает дорогу к контролю над окружающими нефтяными полями и резко усиливает влияние Дамаска на востоке страны.
Основные газовые месторождения находятся в районе Пальмиры, а вот около Дейр-эз-Зора находятся в первую очередь нефтяные месторождения.
Их значимость велика, так как другие месторождения, на северо-востоке Сирии, заняты курдами, которые не собираются делиться с остальным сирийским народом доходами от ее продажи.
«Взятие Дейр-эз-Зора силами ССА было бы катастрофой, потому что поддержка США этого наступления означает провоцирование прямого столкновения сил Асада с силами международной коалиции.
Там объявят бесполетную зону и вернуть этот район будет практически нереально. Зеленые уже атакуют пограничный с Ираком городок Абу-Кемаль, хотя у ИГИЛ сейчас сосредоточены достаточно серьезные силы в долине Евфрата, они могут идти дальше.
Конечно, нельзя забывать про гарнизон правительственных войск в западной части Дейр-эз-Зора, но его явно не достаточно, чтобы переломить ситуацию в пользу САА», — резюмировал Юрий Лямин.
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Михаил Большаков
* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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Военные колонны САА едут на юг Сирии, чтобы вернуть границы с Ираком и Иорданией (ФОТО)
Большие колонны военной техники правительственных сил Сирии прибывают в провинцию Сувейда и в Восточный Каламун перед готовящимся масштабным наступлением.
Войска уже продвигаются с боями у района Бадия, который контролируют террористические группировки.
Подкрепление Сирийской армии, Национальных сил обороны и иракских ополченцев едут к фронту, чтобы после создания ударного кулака взять под контроль границы с Иорданией и Ираком, которые находятся в 100 км от недавно захваченного блокпоста Заза у трассы Дамаск — Багдад.
Международная трасса Дамаск — Багдад, которая связывает две столицы, оказалась под контролем ИГИЛ в начале лета 2015 года, когда истощенные правительственные войска оставили большие участки провинций Хомс и Хама, сосредоточившись на более важных направлениях в Дераа, Дамаске и Идлибе (где в то же время пал последний оплот правительства г. Джиср Аль-Шугур), сообщает арабское агентство AMN.
Пограничные пункты находились под контролем правительства до середины 2015 года, а исламистские боевики контролировали иракскую территорию у города Бадия, перерезая стратегически важную транспортную артерию, связывающую Багдад и Дамаск.
В настоящее время поддерживаемый США «спецназ оппозиции» и группировка «Джейш аль-Ашаир» контролируют большую часть региона между Бир Кассаб на востоке Сувейды и границей провинции Дейр эз-Зор, включая стратегический пограничный переход.
Командование САА поставило своей приоритетной задачей открытие стратегической магистрали.
Если вышеупомянутое шоссе будет открыто, то оно не только позволит возобновить полноценное военное сотрудничество Вооруженный сил САР и Ирака, но и возобновит удобный наземный маршрут в Иран, откуда Дамаск получает значительную часть военной и финансовой поддержки, которая позволила Сирии выдержать 6 лет жестокой войны и потерь в условиях полной экономической и политической изоляции из-за безжалостных санкций в отношении каждого сектора экономики, включая медицинскую отрасль.
Ниже приведены фотографии некоторых подкреплений САА, которые прибыли к линии фронта Сувейды для борьбы с ИГИЛ* и поддерживаемыми США незаконными вооруженными формированиями.
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*Запрещенная на территории РФ террористическая группировка
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США обвинили власти Сирии в массовых казнях
Госдепартамент США опубликовал новый доклад о «преступлениях режима Асада» в Сирии. Основные положения доклада зачитал на брифинге исполняющий обязанности помощника главы ведомства Стюарт Джонс.
По словам чиновника, за последние шесть с лишним лет гражданской войны власти Сирии совершили «многочисленные нарушения норм международного права, включая нормы о ведении вооруженных конфликтов и права человека».
Представитель Госдепартамента подтвердил неизменность позиции Вашингтона, заявив о том, что «режим Асада» виновен в бомбардировках, в том числе с применением химического оружия, мирного населения, а также во внесудебных казнях и незаконном заточении в тюрьмы представителей оппозиции.
Джонс также заявил, что власти Сирии устроили в тюрьме Седная крематорий, для того чтобы «скрывать казни заключенных».
«Согласно различным источникам, режим несет ответственность за то, что в «Сайедной» убивают по 50 заключенных в день. Надежные источники утверждают, что многие тела захоронены в братских могилах. Сейчас мы полагаем, что сирийский режим создал крематорий в тюремном комплексе «Сайедная», — сказал он.
Представитель ведомства призвал Россию использовать свое влияние на «режим Асада», чтобы остановить насилие в Сирии.
В докладе Госдеп сослался на данные правозащитных организаций и сведения разведки США.
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Запад неоднократно обвинял правительство Асада в совершении военных преступлений против мирных жителей. В феврале правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о том, что сирийские власти в тюрьме Седная в период с 2011-го по 2013 год казнили от пяти до 13 тысяч человек. В Дамаске заявили, что эти данные не соответствуют реальности.
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Сирия раздора: как курды отнимают у Асада нефтяные месторождения (ФОТО)
Нефть — «черная кровь», которая питает сирийский конфликт. Именно от ее продаж на черном или официальном мировом рынке воюют, закупают оружие, боеприпасы и провиант все четыре основные стороны сирийского кризиса.
Это Сирийская арабская армия (правительственные силы, САА), Свободная сирийская армия (ССА), которая именуется так называемой «умеренной оппозицией», боевики террористического квазиобразования ИГИЛ* и «Джебхат-ан-Нусры»*, а также военизированные курдские подразделения.
Курды являются 40-миллионным народом, который компактно проживает на территориях сразу четырех стран: Сирии, Ирака, Ирана и Турции. В результате вторжения Соединенных Штатов в Ирак в 2003 году курды, воспользовавшись подаренной судьбой возможностью, создали Иракский Курдистан. Нужно заметить, иракские и сирийские курды, которые воюют плечом к плечу против боевиков ИГИЛ — не одно и то же. Единственным украшением столицы Сирийского Курдистана Рожавы можно назвать неустанно работающие нефтяные вышки, сообщает ФАН.
Главным источником финансовой поддержки для курдов являются богатейшие нефтяные месторождения, которые находятся на севере Сирии. Важнейшим из них являются Шаддади и Румелани. Их запасы оцениваются в сотни миллионов баррелей «черного золота». До войны в районе города Эль-Хасака, которая сегодня, по некоторой информации, уже полностью находится под контролем Высшего курдского совета Западного Курдистана, добывалось порядка 40 тысяч баррелей нефти за сутки (десятая часть всей нефтедобычи Сирии).
Федерация Северной Сирии — курдские территории
В ходе сирийского конфликта нефтяные скважины не остались стоять бесхозными. По сообщениям ливанских средств массовой информации, нефтедобыча на полях вокруг Эль-Хасаки лишь выросла — до 170 тысяч баррелей в сутки. Курды в отличие от «Исламского государства», которое торговало нефтью чуть не по 10 долларов США за баррель, наладили процесс нефтедобычи со всей серьезностью. Более того, курды не только добывают нефть, но и значительную ее часть перерабатывают с помощью старого оборудования.
В настоящий момент именно курдские формирования фактически окружили столицу «Исламского государства» — Ракку. При этом военная помощь курдам оказывается как со стороны Российской Федерации, так и от международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами. Воздушно-космические силы РФ регулярно наносят удары по позициям боевиков ИГИЛ, с которыми также сталкиваются и курдские формирования. В свою очередь западная коалиция не только наносит авиаудары по террористам, но и поставляет курдам легкое стрелковое и артиллерийское вооружение. Более того, по данным СМИ, около сотни американских спецназовцев в качестве военных инструкторов находятся сейчас в рядах курдских формирований.
Карта боевых действий — Ракка
Политолог, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев в комментарии Федерального агентства новостей заметил, что одной из главных причин начала войны на территории Сирии принято считать желание отдельных стран провести трубопровод для сжиженного газа, а вероятно и нефти, из региона Персидского залива. Для этого страны Персидского залива приложили много усилий, чтобы вначале склонить политическое руководство Сирии во главе с Башаром Асадом к сотрудничеству, которое в итоге было отвергнуто.
«В результате это привело к желанию свергнуть его. Вероятно, эти же энергетические трубопроводы являются причиной активного вмешательства в судьбу сирийского народа стран ЕС и США. Они сильно заинтересованы в поставке нефти и газа из Персидского залива, в том числе для диверсификации поставок газа из РФ, с которой у ЕС и США уже в начале „арабской весны” отношения были более чем напряженными. Такое сотрудничество САР и стран Персидского залива было неприемлемым как для большей части окружения Башара Асада, так и для основного партнера Дамаска в регионе — Ирана. Для Тегерана утрата партнерской Сирии означало разрыв „шиитского” пространства, развернувшегося от Ирана до Ливана с выходом в Средиземное море, что превращало Ливан в изолированный и, по сути, малоценный анклав», — пояснил Владимир Киреев.
Таким образом, заметил эксперт, нефть и газ, наряду с проблемами в экономике Сирии и неудачами в политическом управлении, можно назвать основными причинами начала военных действий в этой арабской стране. Сирийской нефти не так много, как у стран Залива и Ирана, однако ее достаточно, чтобы «держать на плаву» на протяжении многих лет политическую систему САР, а с 2011 года и все противоборствующие стороны в Сирии. Не секрет, что все главные «игроки» в Сирии на протяжении всех лет войны финансируются в значительной мере благодаря торговле нефтью — в том числе сирийской, добываемой на захваченных территориях.
Сирия раздора: как курды отнимают у Асада нефтяные месторождения
«При изучении карты Сирии бросается в глаза, что основные очаги столкновений, опорные пункты и транспортные магистрали выстраиваются в соответствии с логикой не только крупных населенных пунктов, аэропортов и этнических территорий, но и в соответствии с районами разведанных нефтяных и газовых полей и районов добычи этого ценного полезного ископаемого. Торговля нефтью позволяет снабжать все воюющие стороны оружием, одеждой, техникой, и деньгами для оплаты бойцов. Она позволяет обеспечивать лояльность чиновников и сотрудников спецслужб, местных вождей и политиков. В этом вопросе нет разницы между САА, ССА, экстремистами из „Исламского государства” и „Джебхат-ан-Нусры”, „Армии ислама”, „Ахрар аш-Шама”, а также подразделений сирийские курдов из YPG и YPJ», — уверен эксперт.
При этом, отметил политолог, если речь идет об исламистах, то с ними более-менее понятна ситуация. Их будущее предопределено мировым сообществом. Они если и не исчезнут из политического пространства, то в Сирии и Ираке в современном виде им придется прекратить существование. Зато будущее Сирии и Ирака как целостных государств далеко не столь однозначно гарантировано. Речь идет о том, что курды — один из крупнейших разделенных народов на планете — давно и упорно добиваются создания собственного государства. И ситуация войны в Ираке и Сирии дает им такой шанс.
Сирия раздора: как курды отнимают у Асада нефтяные месторождения
«Хотя курды и заявляют о своей лояльности официальному Дамаску, но фактически можно говорить, что автономией, провозглашенной 1 января 2014, они могут и не ограничиться. Имея большую численность населения, боеспособные войска, поддержку США, ЕС, имея серьезную идеологию в лице Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллы Оджалана, сирийский Курдистан может легко стать очагом для формирования Курдского государства.
При этом в отличие от иракских курдов, фактически подчиненных Анкаре, у сирийских курдов есть мощная поддержка в лице действующей в Турции и севере Ирака РПК, симпатии европейских левых и в целом мирового антиимпериалистического движения, у которого, конечно, нет дивизий, но имидж — это тоже не пустой звук.
Главное в этой ситуации — желание США получить зону контроля в Сирии, обеспечить фактор давления на Турцию, и очаг для формирования нового курдского государства, о чем было заявлено не раз официальными лицами на научных конференциях. В этой ситуации Дамаску стоит быть внимательнее к своим северным союзникам, потому как их плавание может в результате войны стать автономным от Дамаска», — резюмировал Владимир Киреев.
Как предупреждают эксперты, результатом успешного наступления курдов на Ракку может стать потеря Сирийской республикой значительных месторождений нефти. Вернуть эти месторождения будет практически невозможно — как показывает практика, курды не делятся нефтяными доходами с остальным сирийским народом, хотя эксплуатируют скважины, расположенные на сирийской земле.
Кроме того, замечают эксперты, никто не мешает курдским подразделениям при поддержке США атаковать с севера не менее богатый нефтью Дейр эз-Зор. Если эта атака окажется успешной, Сирия потеряет все существенные месторождения нефти и газа, а значит, страна будет обречена на распад, а Башар Асад в итоге уничтожен.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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