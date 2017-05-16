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Мегаполис в ипотеку! Эргономика города

18:37. 16 мая 2017 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

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Мегаполис в ипотеку, мегаполис в аренду, мегаполис в кредит, распродажа мегаполиса, — кто из нас слышал о таких коммерческих предложениях? 

Для нас такие операции более знакомы с домами и квартирами. Но рынок мегаполисных масштабов существует, хоть он и не видим для большинства. Биржа мегаполисов полна предложений: есть — антикварный товар с историческим центром, есть высоколиквидный товар с деловыми кварталами, есть классический товар с промзонами… 

Главный на мегаполисной бирже Банкир-градостроитель. Брокеры послушно суетятся, активно раскупая лоты. В каждом лоте есть все компоненты: люди, машины, дороги, заводы, офисы, клубы и моллы… 

Для нас это жизнь, дети, учёба, профессия, судьба; для Биржи урбанизации — это бизнес, где люди лишь рассада, регулярно сдабриваемая акциями и скидками. Эргономика города, гигиена жизни на мегаполисной Бирже никого не интересуют, только — Прибыль и ничего личного. 

Механика урбанизации жестока и проста, но доступна нам для исправления. В течение суток каждому из нас доступен час свободного времени. Этот «Золотой Час» можно сливать на просмотр телевизора, а можно использовать для самообразования и перемен в обществе… 

Все эти и многие другие явления составляют единую матрицу ландшафта мегаполиса, про которую скоро будет написана одноимённая книга. Подробнее о книге «Матрица ландшафта» по ссылке.

Рассказывает Евгений Чеснов – архитектор-градостроитель, инициатор проекта “Малоэтажная планета”.

Первая часть интервью: Берегись мегаполиса! Эргономика города

Мегаполис в ипотеку! Эргономика города

Источник: zakonvremeni.ru

Метки: frontpage
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