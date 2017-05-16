Ломать – не строить

Когда совсем недавно все подневольные московские СМИ показывали и рассказывали о групповом восторге москвичей от предстоящего сноса тысяч столичных пятиэтажек, а Сергей Собянин на всех экранах хоть и брезгливо, но с натянутой улыбкой вяло пожимал протянутые столичными бабушками их артрозные пальцы, мне показалось, что мэр нашёл свою счастливую реперную точку в должности градоначальника.

Подумалось, что москвичи даже простят ему царский подарок кому-то в виде подряда по бесконечной замене тротуарной плитки и переделке улиц на многие бюджетные миллиарды. Ошибся… Видимо, опять кому-то не хватило.

Шумим, братцы, шумим…

Инициатива мэра по сносу хрущёвок (т.н. реновация) внезапно вызвала в Москве небывалой силы протестную волну. Вот те на! Ведь Сергей Семёнович успел о своей инициативе и радости москвичей даже доложить президенту. Тот вроде бы даже одобрительно улыбнулся в ответ. И вдруг – такой облом!

– Не хотим мы реконструкции в таком виде! – загудели те же артрозные бабушки, которые ещё вчера лобызали градоначальника перед телекамерами.

Усиление недовольства горожан (редкий случай. – С.М.) вызвало озабоченность (тоже большая редкость. – С.М.):

«Именно с этим были связаны недавние заявления и президента, и думского руководства о том, что торопиться с принятием закона о сносе нельзя». Кремль «посоветовал» мэру города в срочном порядке найти гуманные и законные меры погасить протестные настроения горожан.

Даже президент высказался в том духе, что программу расселения пятиэтажек необходимо скорректировать в соответствии с пожеланиями граждан. Так что же так неожиданно возбудило москвичей?

Ко всему прочему, бросок мэрии на столичные пятиэтажки сильно тормознул и Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, где пришли к выводу, что законопроект о сносе необходимо переработать.

Я не я, и площадь не моя!

Московские власти, по традиции, всё тут же свалили на бессловесных и бесправных глав управ, которые, дескать, не так пояснили жителям суть программы. А жители просто не понимают, почему сама программа о сносе их домов волевым решением г-на мэра уже запущена, а федерального закона об этой весьма масштабной социальной программе как не было, так и нет.

Было лишь первое чтение законопроекта, в мае планировалось второе рассмотрение (торопятся. – С.М.), но теперь всё изменилось.

Спикер Госдумы Володин, хорошо понимающий, что может натворить кремлёвский сквозняк, перенёс второе чтение аж на июль. Идею поддержали и все фракции: спорить с Кремлём дураков нет. Почему?

Есть такая профессия: бабки защищать

Тот законопроект о реновации, что был внесён в Госдуму и так экстренно пытался быть рассмотрен, наделяет региональных баронов неограниченными полномочиями.

Другими словами говоря, московские власти под крышей сырого закона легко могли бы внести в список приговорённых к сносу домов любое строение, обозвав его «ветхим и устаревшим». Хоть сталинскую высотку.

Более того, мнение жильцов никого бы не интересовало (оно и сейчас-то властям по барабану: вон что с Садовым кольцом сделали, смотреть страшно, ходить и ездить невозможно, и что? – С.М.)

При этом если собственник квартиры, получив от мэрии «чёрную метку» о переезде, в течение двух месяцев не исполнит волю бояр, то будет выселен решением суда, без права обжалования в нём же прекращения пользования своей недвижимостью. (Кто там говорит о «независимости» судов от воли властей? – С.М.)

Жители небезосновательно боятся, что их из «ветхих» домов на Патриарших или Чистых прудах тут же переселят в панельные новостройки Новой Москвы, откуда не добраться ни до привычной школы, ни до детсада, ни до работы, где нет магазинов и больниц.

При всей бурной активности московских властей многие аварийные дома почему-то в список вообще не попали. Забыли?

В общем недовольство москвичей понятно и оправданно: ничего нового, всё абы как! Конечно, людей переселять, это не плитку по всей Москве перекладывать! Только вот когда плитку всю поменяют, что делать-то будут? Крыши, что ли, сдирать? Там деньжат поднять можно поболе…

А так всё хорошо, прекрасная маркиза!