Главная » Актуально

Ломать – не строить

13:45. 16 мая 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Когда совсем недавно все подневольные московские СМИ показывали и рассказывали о групповом восторге москвичей от предстоящего сноса тысяч столичных пятиэтажек, а Сергей Собянин на всех экранах хоть и брезгливо, но с натянутой улыбкой вяло пожимал протянутые столичными бабушками их артрозные пальцы, мне показалось, что мэр нашёл свою счастливую реперную точку в должности градоначальника.

Ломать – не строить
 

Подумалось, что москвичи даже простят ему царский подарок кому-то в виде подряда по бесконечной замене тротуарной плитки и переделке улиц на многие бюджетные миллиарды. Ошибся… Видимо, опять кому-то не хватило.

Шумим, братцы, шумим…

Инициатива мэра по сносу хрущёвок (т.н. реновация) внезапно вызвала в Москве небывалой силы протестную волну. Вот те на! Ведь Сергей Семёнович успел о своей инициативе и радости москвичей даже доложить президенту. Тот вроде бы даже одобрительно улыбнулся в ответ. И вдруг – такой облом!

– Не хотим мы реконструкции в таком виде! – загудели те же артрозные бабушки, которые ещё вчера лобызали градоначальника перед телекамерами.

Усиление недовольства горожан (редкий случай. – С.М.) вызвало озабоченность (тоже большая редкость. – С.М.):

«Именно с этим были связаны недавние заявления и президента, и думского руководства о том, что торопиться с принятием закона о сносе нельзя». Кремль «посоветовал» мэру города в срочном порядке найти гуманные и законные меры погасить протестные настроения горожан.

Даже президент высказался в том духе, что программу расселения пятиэтажек необходимо скорректировать в соответствии с пожеланиями граждан. Так что же так неожиданно возбудило москвичей?

Ко всему прочему, бросок мэрии на столичные пятиэтажки сильно тормознул и Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, где пришли к выводу, что законопроект о сносе необходимо переработать.

Я не я, и площадь не моя!

Московские власти, по традиции, всё тут же свалили на бессловесных и бесправных глав управ, которые, дескать, не так пояснили жителям суть программы. А жители просто не понимают, почему сама программа о сносе их домов волевым решением г-на мэра уже запущена, а федерального закона об этой весьма масштабной социальной программе как не было, так и нет.

Было лишь первое чтение законопроекта, в мае планировалось второе рассмотрение (торопятся. – С.М.), но теперь всё изменилось.

Спикер Госдумы Володин, хорошо понимающий, что может натворить кремлёвский сквозняк, перенёс второе чтение аж на июль. Идею поддержали и все фракции: спорить с Кремлём дураков нет. Почему?

Есть такая профессия: бабки защищать

Тот законопроект о реновации, что был внесён в Госдуму и так экстренно пытался быть рассмотрен, наделяет региональных баронов неограниченными полномочиями.

Другими словами говоря, московские власти под крышей сырого закона легко могли бы внести в список приговорённых к сносу домов любое строение, обозвав его «ветхим и устаревшим». Хоть сталинскую высотку.

Более того, мнение жильцов никого бы не интересовало (оно и сейчас-то властям по барабану: вон что с Садовым кольцом сделали, смотреть страшно, ходить и ездить невозможно, и что? – С.М.)

При этом если собственник квартиры, получив от мэрии «чёрную метку» о переезде, в течение двух месяцев не исполнит волю бояр, то будет выселен решением суда, без права обжалования в нём же прекращения пользования своей недвижимостью. (Кто там говорит о «независимости» судов от воли властей? – С.М.)

Жители небезосновательно боятся, что их из «ветхих» домов на Патриарших или Чистых прудах тут же переселят в панельные новостройки Новой Москвы, откуда не добраться ни до привычной школы, ни до детсада, ни до работы, где нет магазинов и больниц.

При всей бурной активности московских властей многие аварийные дома почему-то в список вообще не попали. Забыли?

В общем недовольство москвичей понятно и оправданно: ничего нового, всё абы как! Конечно, людей переселять, это не плитку по всей Москве перекладывать! Только вот когда плитку всю поменяют, что делать-то будут? Крыши, что ли, сдирать? Там деньжат поднять можно поболе…

А так всё хорошо, прекрасная маркиза!

 

 

http://argumenti.ru/society/2017/05/534973

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Строим защиту от паразитов. Часть 1
... ломаются на вопросе: А чему мешают-то? Что вы такого интересного строите... пороков, а партноменклатура СССР круглосуточно ломала голову исключительно над проблемой повышения...
Путину придется ломать «колониальную систему» через «революцию сверху»
... всего, Путину придется ломать эту колониальную систему, ломать эту либеральную модель, потому..., ориентирующейся на внутренние ресурсы. «Нужно строить экономику, как самодостаточную. Связь с...
Самолет или корабль? Российский «Каспийский монстр» возвращается в строй
...? Российский «Каспийский монстр» возвращается в строй Ракетный экраноплан «Лунь» «История экраноплана... завершится проект, над которым сегодня ломают головы инженеры на судоверфях в...
Россию гнуть не надо. Мы не ломаемся...
... кто, что и как будет строить на руинах — не их забота...
Поразительные находки исследователя истории Руси
... науки, я узнал, какие копья ломают учёные по поводу не только... после уборки урожая всем селом строили молодожёнам не просто дома, а...
Противоречия и абсурдизмы в рисунках Монферрана о возведении Александровской Колонны и Исаакиевского Собора
...Где такие 7 - метровые ломы берут? На рисунке действительно ... считать, что это не лом, а измерительный инструмент. Чтобы...Сплошная бредятина. Раньше мужики ломы держали вместо табуретки с ...никакой нагрузки. Ради чего их строили? Вывод однозначный - внешние ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>