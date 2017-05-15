«СМЕРШ» Главное управление контрразведки СССР. Cталинский «СМЕРШ» называют и самой эффективной контрразведкой Второй мировой войны

Смерш (сокращение от «Смерть шпионам!») — как считают специалисты была самой мощьной и эффктивной контрразведывательной организацией в мире во время Второй мировой войны.





Главное управление контрразведки «Смерш» Наркомата обороны (НКО) — военная контрразведка, начальник — В. С. Абакумов. Подчинялось непосредственно наркому обороны И. В. Сталину.

Управление контрразведки «Смерш» Наркомата Военно-Морского Флота, начальник — генерал лейтенант береговой службы П. А. Гладков. Подчинялось наркому флота Н. Г. Кузнецову.

«СМЕРШ» называют и самой эффективной контрразведкой Второй мировой войны. На полях невидимых сражений «тайной войны» эта короткая аббревиатура из пяти букв наводила ужас на врагов. «СМЕРШ» (сокращение от «Смерть шпионам») существовал недолго, около трех лет — с 1943 по 1946 гг. Однако опыт, накопленный контрразведчиками в эти трудные времена, изучается и применяется контрразведками всего мира до сих пор…



В августе 44-го CМЕРШ

http://www.youtube.com/watch?v=bZz2Nfths-E



Описание: О работе контраззведки СМЕРШ в годы войны на только что освобожденной от фашистов территории. События происходят в августе 1944 года. На территории уже освобожденной Белоруссии действуют агенты противника. Регулярно с территории республики в эфир выходит шпионская группа, передающая шифрованные радиограммы, которая остается неуловимой. Так возникает дело военной контрразведки "Неман", главную роль в которой предстоит сыграть капитану Алехину и его оперативной группе…

Лучшая спецслужба XX века. С Днём рождения, СМЕРШ!

19 апреля 1943 года была создана военная контрразведка СМЕРШ, от «Смерть шпионам», признанная многими специалистами и историками, как самая эффективная специальная служба XX века.



СМЕРШ создавался не на пустом месте. Его предшественником было Управление особых отделов НКВД СССР. Постановление Совнаркома СССР (№ 415 – 138, сов. секретно) о реорганизации старого Управления в новую спецслужбу отличался лаконичностью и состоял всего из одной фразы:



«Утвердить положение о Главном управлении контрразведки «СМЕРШ» (Смерть шпионам) и его органах на местах».



Тем самым, Управление особых отделов» передавалось из ведения НКВД в подчинение Наркомата обороны и становилось Главным управлением контрразведки СМЕРШ.



Руководить вновь созданной спецслужбой было поручено комиссару госбезопасности 2 ранга (генерал-полковнику) Виктору Абакумову. ГУКР СМЕРШ и Абакумов подчинялись напрямую Наркому обороны, то есть, Иосифу Виссарионовичу Сталину.



Как это не странно прозвучит, всю войну действовал не один СМЕРШ, а целых три. Морское Управление ОО НКВД было преобразовано в СМЕРШ НК ВМФ (если кто забыл, в войну и некоторое время после войны ВМФ имел собственный наркомат, или министерство, с собственным военно-морским министром). Кроме того, 6-й отдел УОО НКВД был реорганизован в отдел контрразведки СМЕРШ НКВД.



Интересно, что органы СМЕРШ никогда не были многочисленными. Так, структура ГУКР СМЕРШ окончательно утверждённая Сталиным 27 апреля 1943 года, насчитывала всего 646 человек, считая генерал-полковника Абакумова, его заместителей и начальников отдела. При необходимости, контрразведке придавались армейские подразделения, а также радиодивизионы пеленгации и радиоперехвата.



Первоочередная задача СМЕРШ состояла в обеспечении безопасности Действующей армии и её оперативных тылов. В поле зрения спецслужбы попадала любая шпионская, террористическая, диверсионная деятельность иностранных разведок, а также профилактическая работа с личным составом РККА с целью выявления изменников Родине и дезертиров.



Главным противником СМЕРШ во время войны, безусловно, были спецслужбы гитлеровской Германии, и в первую очередь Абвер – служба военной разведки и контрразведки нацистов, во главе которой стоял изощрённый разведчик адмирал Канарис. Кроме Абвера, против Красной Армии действовали служба безопасности СД и тайная полевая полиция ГФП, в которых не было любителей, а также секретные службы стран из гитлеровских союзников, вторгшихся в СССР.



С началом освобождения Украины, Белоруссии и Прибалтики работы для СМЕРШ прибавилось, поскольку безопасности Действующей армии стало угрожать националистическое подполье. Всё это отребье и охвостье на содержании у оккупантов, известное как ОУН–УПА, «лесные братья», «Белорусская краевая оборона», а также боевики Армии Крайовой, подчинявшиеся польскому эмигрантскому правительству в Лондоне…



Источник: http://cccp-2.su

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Источник: slavyanskaya-kultura.ru