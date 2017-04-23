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СМЕРШ: что осталось за кадром

13:45. 23 апреля 2017 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

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74 года назад была создана самая эффективная спецслужба Второй мировой войны
 
Хотя легендарная контрразведка была реорганизована и прекратила самостоятельное существование много лет тому назад, одно упоминание ее названия по сей день выводит из равновесия русофобов всех мастей и вызывает у них приступы бешенства.
 
Четыре года назад грандиозный скандал возник из-за выхода на экраны федеральных каналов телесериала, посвященного деятельности СМЕРШа. На фильм незамедлительно отреагировал известный либеральный деятель и высокопоставленный сотрудник РОСНАНО Леонид Гозман. В своем ЖЖ он написал, что СМЕРШ якобы ничем не отличался от СС, кроме того, что «у СМЕРШ не было красивой формы».
 
Самый лучший способ развеять лживый миф — не срываться в эмоции, а взять и аккуратно разложить все по полочкам…
 
Итак, критики СМЕРШа любят называть его сотрудников «гебистами», сравнивать с эсэсовцами, обвинять в массовых расстрелах и «стрельбе в спину фронтовикам в составе заградотрядов». Все эти утверждения не выдерживают никакой критики.
 
Особые отделы Главного управления государственной безопасности НКВД были ликвидированы еще в феврале 41-го. Вместо них были созданы «Третьи управления» Наркомата обороны и Наркомата военно-морского флота. Таким образом, военная контрразведка получила сугубо военное подчинение и именно в таком виде встретила войну. В июле 1941 года Третье управление НКО было переименовано в Управление особых отделов НКВД, но лишь на время. Уже в апреле — мае 1943-го на базе УОО возник СМЕРШ («Смерть шпионам!»). А если быть точным — целых три СМЕРШа: Главное управление контрразведки Народного комиссариата обороны, Управление контрразведки Народного комиссариата военно-морского флота и Отдел контрразведки НКВД.
 
Главное управление контрразведки СМЕРШ НКО (во главе с Виктором Абакумовым) подчинялось лично Иосифу Сталину. Остальные СМЕРШи — соответствующим народным комиссарам.
 
Поэтому ГУКР «СМЕРШ» растрельной структурой никогда не было. Напротив, оно являлось сугубо военной организаций. И если на первых порах в нее действительно перешли «особисты» с опытом службы в НКВД, то затем — массово призывались хорошо зарекомендовавшие себя офицеры-фронтовики. Кроме того, учитывая специфику работы, им в помощь направлялись сотрудники уголовного розыска, прокуратуры, партийных органов.
 
Вопреки расхожим мифам, «смершевцы» не были ни палачами, расстреливающими бедных перепуганных солдатиков, ни «спецназовцами», которые только и знали, что бегать по лесу, стрелять и кувыркаться.
 
В первую очередь сотрудники СМЕРШа занимались агентурно-оперативной и аналитической работой, писали запросы, собирали информацию о странных происшествиях. И работа у них была просто титанической.
 
К 1943 году времени гитлеровцы с одной стороны осознали, что блицкриг не получился, и стали все активнее заниматься организацией диверсий в советском тылу, а с другой — они накопили серьезный кадровый ресурс из числа военнопленных-предателей и представителей эмигрантских кругов. Перед одними перебежчиками ставились задачи по сбору военной и политической информации, перед другими — по проведению диверсий и актов террора. Шпионов и диверсантов доставляли в советский тыл по-разному. Одних — сбрасывали с парашютом, других — проводили через линию фронта, третьих — оставляли на территориях, которые должна была занять Красная армия.
 
Среди миллионов людей, задействованных на фронте, находящихся на лечении, отбывающих в отпуск, увольняющихся по ранению, найти врага было не легче, чем иголку в стоге сена. Но ведь находили! Потому что просто не было другого выбора. Грамотное использование гитлеровцами всего лишь одной разведывательно-диверсионной группы могло нанести нашим войскам при определенных обстоятельствах такой же ущерб, как сразу несколько дивизий Вермахта…
 
Следует особо подчеркнуть, что с СС, даже исходя из функциональных обязанностей, СМЕРШ не имел практически ничего общего. «Смерть шпионам» — ведомство узкоспециализированное, в отличие от занимающейся всем, чем только можно СС. В составе СС существовала служба безопасности рейхсфюрера — СД, однако она осуществляла политический сыск, и с работой СМЕРШ функционально пересекалась нечасто. А основным оппонентом СМЕРШа являлся Абвер (служба военной разведи и контрразведки, до февраля 1944 года подчинявшаяся руководству Вермахта, а после — частично перешедшая под управление Главного управления имперской безопасности).
 
В СМИ можно встретить и миф о 700 тысячах арестованных и 70 тысячах расстрелянных СМЕРШем. Он не выдерживает никакой критики. Казнями военная контрразведка не занимались, передавая выявленных преступников в руки правосудию. Достоверно можно говорить об ориентировочно 40 — 50 тысячах обнаруженных СМЕРШем шпионах, диверсантах и террористах. Более ста человек из числа задержанных военной контрразведкой по подозрению в различных преступлениях были представителями высшего офицерского состава. Невиновными из них оказались менее десяти процентов.
 
В состав центрального аппарата ГУКР СМЕРШ входили отделы оперативной работы в НКО, работы с бывшими военнопленными, защиты тыла от вражеской агентуры, работы под маской противника, работы в округах, следствия, оперативных учетов и аналитики, спецтехники, активных мероприятий, спецзаданий, шифровальной работы. Плюс — вспомогательные подразделения. В центральном аппарате СМЕРШа проходили службу всего около 700 человек.
 
Гордостью советской военной контрразведки были радиоигры с Абвером, проводимые, преимущественно, после захвата вражеских радистов. По итогам примерно 250 игр в руки СМЕРШа заманили порядка 400 немецких шпионов. Кроме того, гитлеровское командование передавало несуществующим группам оружие, амуницию, деньги, продовольствие, радиотехнику.
 
В случае гибели командиров армейских подразделений, офицеры СМЕРШа часто принимали командование на себя, проявляя при этом чудеса героизма. Впрочем, и основная работа оперативников СМЕРШа была не менее опасна, чем участие в боевых действиях на фронте. Сотрудники выбывали из строя из-за гибели или ранений каждые три-четыре месяца. Ведь им приходилось противостоять людям, прошедшим специальную подготовку. Зачастую — представителям военной элиты Третьего Рейха с многолетним опытом участия в боевых операциях. А действовать «смершевцам» приходилось в составе небольших групп, а то и вовсе в одиночку.
 
Естественно, в спину никому сотрудники СМЕРШа не стреляли и к действиям «заградотрядов» никакого отношения не имели (те, впрочем, вопреки известным заблуждениям, в бой пулеметами тоже никого не гнали — но это уже тема для отдельного разговора). Единственные «заградительные» мероприятия, в которых непосредственно принимали участие «смершевцы» — это блокирование районов, в которых могли действовать вражеские диверсанты.
 
В 1944—1946 годах сотрудники СМЕРШа приняли активное участие в ликвидации оставленного нацистами бандподполья на территории Западной Украины, Белоруссии, Прибалтики.
 
Несмотря на «медийную» известность, в реальности мы знаем о деятельности советской контрразведки в годы Великой Отечественной войны относительно немного. Очевидно, значительная часть документов о ее работе по-прежнему остается засекречена. И это не удивительно. Во-первых, еще наверняка живы люди, помогавшие СМЕРШу. Во-вторых, формы и методы деятельности спецслужбы по сей день могут оставаться актуальными. Ведь не зря СМЕРШ считается самой эффективной контрразведывательной структурой времен Второй мировой войны… 
 
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