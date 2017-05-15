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Можно ли снять цыганское проклятье? Стоит ли нам опасаться их чар?

18:29. 15 мая 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:
Цыгане – удивительный народ. Его представителей можно встретить в любой стране мира. На протяжении многих веков эта народность считалась загадкой для науки. Ее происхождение и сегодня вызывает споры в ученом мире, как и необычные способности цыган. Цыгане могут предсказывать судьбу человека. В основном для этого им достаточно взглянуть на его руку. 
Знания в сфере хиромантии накапливались на протяжении веков и передавались из поколения в поколения. Но почему они никогда не записывались? Историки утверждают, что цыгане обладают феноменальной памятью, и все свои традиции передают из уст в уста. Страшные легенды с давних пор ходят о цыганском проклятье, эзотерики считают, что снять его невозможно. 
Стоит ли нам опасаться их чар? Как отличить истинную цыганскую колдунью от шарлатанки? И что такое знаменитый цыганский гипноз, с помощью которого цыгане одурманивают не только людей, но и животных?
 
Метки: гадание по руке, проклятье, хиромантия, цыгане
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