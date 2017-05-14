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Путин сыграл на рояле мелодии песен о двух российских столицах

09:53. 14 мая 2017 Просмотров - 69 2 коммент. Опубликовал:

фото из открытых источников

После выступления на форуме «Один пояс — один путь» Путин отправился на китайскую правительственную виллу Чжуннаньхай, передает РИА «Новости».

Перед встречей с председателем КНР, Путин сел за рояль и сыграл «Московские окна» Тихона Хренникова, а также мотив «Города над вольной Невой».

Видео: Zlovredkin / YouTube

Напомним, президент России Владимир Путин находится с двухдневным визитом в Китае. В ходе открытия форума «Один пояс – один путь» Путин обратился к собравшимся политикам с призывом развивать евразийское партнерство и отказаться от воинственной риторики. Путин также выдвинул идею подготовки всеобъемлющего евразийского соглашения об упрощении торговли.

Источник: voicesevas.ru

Метки: Новости
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