Антицивилизация снисходительна к тому, к чему цивилизация нетерпима

В каком смысле 90-е «святые»? В каком смысле можно быть «благодарным Ельцину»? Только в том случае, если ты веришь в возрождение попранной в 1917 году нормы. То есть веришь, что была нормальная жизнь, потом власть захватили террористы, устроили безобразие. А потом пришли люди (среди них Ельцин) – которые попытались вернуть нормальную, человеческую жизнь. За попытку вернуть норму можно многое простить.

Не будем опускаться до площадной полемики. Да, авторы, и сегодня славящие Ельцина, тем самым глумятся над памятью миллионов безвинных жертв этого упыря. Но давайте без эмоций.

Хуже то, что она влияет на выстроенный на наших костях Ельцин-Центр, превратившийся в своего рода сатанинский храм в Екатеринбурге. А тот в своей деятельности всячески популяризирует эпоху девяностых годов как эпоху беспрецедентного расцвета демократии в России…

Есть уровень жизни – о котором спорят физики и лирики. А есть уровень шизни – удел "шизиков", удельный вес шизоиздов в обществе… Вдова Бориса Ельцина 5 июня на презентации своей книги «Личная жизнь» предложила считать девяностые годы «святыми». Собственно, от вдовы чего ещё ждать? Была бы жива Ева Браун – она бы предложила пересмотреть память об Адольфе Гитлере, на то они и вдовы, чтобы чтить покойных мужей… Хуже, что болтовню свихнувшейся старушки, которая ничем не лучше (и не хуже) Евы Браун – транслируют самые многотиражные СМИ.



Вот как излагает эту ИСТОРИОСОФСКУЮ КАРТИНУ бытия дочь Ельцина Т. Юмашева:

«Я считаю, что это (термин «лихие девяностые» – ЭиМ) совершенно несправедливо по отношению к 1990-м. Да, это было очень непростое время (выделено нами – ЭиМ). Рухнула огромная империя под названием Советский Союз. Над страной в течение 70 лет проводили бесчеловечный эксперимент, строили великий СССР, параллельно в сталинское время уничтожая миллионы, лучшую часть людей, пропагандой оболванивали народ, который жил верой в сказку, не понимая, в каком реальном положении находится страна. И в конце концов из-за этого вранья и неэффективности коммунисты довели страну до такого кризиса, что она в 1991 году развалилась».

В такой картине мира все ужасы ельцинизма оказываются расплатой за грехи предков.

Ельцинисты делают с кошмаром то же самое, что до них делали идеологи КПСС: ужасы первых лет советской власти объявлены были тяжёлым наследием предыдущего режима. А раз так, то виноват в кошмаре не современный правитель, а его предшественники. Промежуточный вариант такой историософии – когда Хрущёв все свои провалы пытался свалить на Сталина…

Значит, основной вопрос не в ужасе, не в жертвах (количество которых всякий раз зашкаливает). Основной вопрос в том, кто строитель нового, а кто – погромщик, поджигатель и разрушитель цивилизации. Где норма жизни – и кто «захватившие власть террористы»?

Люди, которые верят, что СССР – аномалия истории, «чёрная дыра» с точки зрения прогресса – обречены уважать Ельцина, несмотря на все гекатомбы его жертв, как лидера, вытаскивающего свой народ из чёрной дыры.

На этом, собственно, и строится вся либеральная демагогия: «да, время было непростое, но как оно могло быть простым? Перед ним-то что было!!!»[1]

Такая историософия – зеркальное отражение коммунистической доктрины, которая о 1917 годе говорит абсолютно то же самое: «да, время было непростое, но как оно могло быть простым? Перед ним-то что было!!!»

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…Я тоже не сразу просёк «фишку»! Сейчас расскажу!

Смотрите, если рояль стоит на земле, то ему некуда падать, правда? Если вы подняли на лебёдке рояль на два этажа – теоретически он может упасть с двух этажей. Не обязательно упадёт, но может. Если подняли ещё выше… Короче, чем выше рояль – тем выше потенциал падения.

Теперь вместо рояля поставьте человечество. Пока оно дикое – падать ему некуда. Оно на земле стоит в прямом смысле слова. Цивилизация что делает? Начинает его поднимать. Образуется ПРОСТРАНСТВО ПАДЕНИЯ, и чем выше цивилизация – тем больше этого пространства вероятного полёта вниз…

То есть цивилизация собственной высотой сама порождает антицивилизацию – равную ей по протяжённости. Это всё равно что «действие равно противодействию». Увеличиваешь нажим на пружину – возрастает и встречная упругость…

Кто такие Ельцин и весь его выводок? Яркие представители АНТИЦИВИЛИЗАЦИИ. Это как раз те самые энтузиасты ПАДАЮЩЕГО ПОЛЁТА с достигнутой высоты, которые называют падение – свободой…

У антицивилизации – антилогика. В этой антилогике чем хуже – тем лучше.

Чем хреновее человек – тем он больше «умеет жить». Чем паскуднее предательство – тем больше в нём «героического». Чем более дикое и разнузданное поведение человека – тем он «свободнее»…

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Мы говорим со всей ответственностью: мотивы действий Горбачёва, Ельцина – можно обсуждать. Были ли они сознательными преступниками и убеждёнными сатанистами, или же они были преступно-некомпетентными непрофессионалами, обманутыми сатаной – этот вопрос предлагаю дискутировать.

Но нельзя в 2017 году, когда прошла уже значительная часть XXI века, века всепланетной деградации, спорить о реакционной и роковой роли, которую эти деятели сыграли в судьбе человечества.

Никого из «чёрной дыры» Ельцин не вытаскивал: наоборот, он подкрался к беспечным, вполне благополучным людям, и столкнул их в чёрную дыру, поступив то ли как маньяк, то ли как одержимый, слышащий бесовские голоса… Именно это сталкивание беззаботных и благополучных людей в бездну стало основным содержанием 80-90-х годов.

Люди, конечно, тоже виноваты. Очень виноваты. Нельзя было быть такими ротозеями и верхоглядами, нельзя быть настолько бестолковыми и наивными… Но это не отменяет того факта, что лидеры, приведшие этих советских обалдуев в 90-е годы, были одержимы злым духом (верующий поймёт мои слова буквально, атеист – пусть считает аллегорией).

Существует несколько параметров благополучия, единых для любого периода цивилизации и для любого цивилизованного человека.

На всех параметрах самым роковым образом сказались адские 90-е годы и бесовские «реформы»…

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Самый простой параметр – материальное обеспечение среднестатистического человека. Оно имеет два измерения: пространственный и временной. Проще говоря – это размер получки и гарантии её получения на будущее. Если вы много получаете – это хорошо. Но если она ненадолго – это плохо.

О чём тут спорить? Лучше получать много, но многократно, чем мало, но единовременно. «Лучше много раз по разу, чем ни разу много раз»…

Что касается величины среднего заработка, то уровень 1989 года не был достигнут ни разу, ни в один из пост-советских годов (2008 год приближался к отметкам прошлого века, но недолго[2]). Что же касается гарантий – ДОЛГОВРЕМЕННОСТИ благополучия, то либералы сами, не стесняясь, пишут (ставя себе в заслугу) что лишили людей гарантий нормального быта.

По словам «Форбса» травма 1990-х – это исчезновение государства с его гарантиями безопасности, работы и «минимальной пайки». «Минимальная пайка», правда, была больше, чем все достижения «реформаторов» за четверть века, ну да не об этом…

В 1990-е оставили людей наедине с необходимостью искать себе хлеб и одежду, самим гарантировать безопасность своей семьи. Выбросили людей из уютного быта с ясной картиной мира и попали в пространство бытовой сложности. Люди потеряли надежду на помощь государства, стали «гораздо больше работать», что и предлагается либералами считать за благо[3].

Итак, хлеба меньше, и получить его гораздо сложнее. Но не хлебом единым жив человек…

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Другой параметр цивилизации – человеческий фактор. Ведь хлеб насущный, все материальные блага для цивилизации – только средство. А цель – в духовном развитии личности.

Всякий предмет, который не помогает, а мешает развитию личности – не материальное благо, а отравляющее вещество, токсин.

То есть – нельзя считать материальными благами вещи, которые делают из человека тупого скота, как нельзя считать питьевой ядовитую воду. Не всякую жидкость можно пить, не всякая вещь помогает человеку быть человеком.

Чем дольше живу на свете, тем больше понимаю: оценка уровня жизни зависит не столько от жизни, сколько от человека, который оценивает.

Один скажет:

- Вот здорово, я устроился лакеем, сегодня за хозяином доедал фуа-гру, лобстеров и допивал «Дон-Периньон»! Где бы у себя в деревне среди родни-ватников я такое попробовал!

А другой скажет:

- Господи, я лакей, какой стыд, дай мне средства, Господи, чтобы вырваться из такого позора… Что? Сегодня, говорите, я кушал лобстеров и пил «Дон Периньон»? Да при чём здесь это, я с чужой тарелки кушаю, стыдно…

Антицивилизация снисходительна к тому, к чему цивилизация нетерпима: к подлости, к проституции, к «холопскому недугу», к гомосексуализму и прочим извращениям, к вырождению человека в «ротожопа».

А когда утрачена нетерпимость общества к ублюдочным формам жизнедеятельности, утрачена массовая и бескомпромиссная ненависть к бл**ству и гомосятине – тогда жизнь превращается в кровавое месиво, в резню и бойню вокруг материальных благ.

Которых все хотят. И все – любой ценой.

И дерутся за них не на жизнь, а на смерть, не зная в этой драке "запрещённых приёмов" (ибо ненависть к ублюдочным формам жизни сменилась "толерантностью")…

Таким путём нормальное, здоровое потребление перерождается в какую-то раковую опухоль неопрятных и неразборчивых потребительских вожделений, когда люди режут друг друга, чтобы жрать, а жрут только, чтобы жрать, не видя иных ориентиров.

Одним словом такое состояние – «90-е». Они поставили общество «по ту сторону» добра и зла, они пробудили в массах самые архаичные, самые зверские, самые примитивные инстинкты и побуждения.

Вместе с нормальными продуктами (заменёнными химическими суррогатами) в 90-е пропал и нормальный человек. Нездоровое питание переплелось с нездоровой психикой и «моральным помешательством», поведенческой аномией.

Следуя курсом либеральной историософии о норме и разрушивших норму террористах-большевиках, «Форбс» пишет:

«…обо всей системе сословного рабства, государственного распределения благ, ограниченной частной собственности (зависимой от близости к власти) и общей психологической привязки человека к государству»[4].

Если мы внимательно прочитаем фразу, то увидим, что в ней антицивилизация клеймит чувство долга и ответственность, справедливость, законность и право, иерархию и патриотизм. Причём антицивилизация этого не понимает – как зверь не понимает, чего он нарушил, растерзав в лесу прохожего…

Но цивилизованный человек – какого бы века классиков он ни читал – прекрасно понимает, что справедливость неотделима от упорядоченного и нормированного распределения благ, что право и законность неотделимы от государства (разрушая государство – разрушаем и законность), что права человека жёстко противоречат неограниченной частной собственности[5], и что «без общей психологической привязки человека к государству» вообще не будет человека, а останется только эгоистичный, свирепый и аморальный зверь, держащий нос по ветру.

А потому цивилизация должна была сломать ту «норму», которая так мила авторам «Форбса» и Наине Ельциной.

Исторически цивилизация сделала это в 1917 году в форме переворота. Может быть, течение реки цивилизации могло найти и другие русла, другие способы слома звериной практики рыночной экономики.

Но так или иначе – цивилизация должна всё это ломать – иначе сама будет сломлена (что мы и наблюдаем в XXI веке).

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90-е сделали из человека зажиточного и обеспеченного – человека нищего, потерянного и остро-недостаточного. При этом они из человека нравственного сделали человека безнравственного, высмеяв всякое благородство и вознеся на немыслимую высоту всякую подлость.

На самом деле это две стороны одного процесса: становясь подлее, люди разрушали свою среду обитания, нищали, а нищая – в ужасе и панике хватались за все средства к спасению, включая и самые подлые.

Эти процессы неизбежно и логично коррелировались с третьим параметром цивилизованности – Познанием.

С точки зрения выдающихся людей цивилизации в любой из её веков и на любом континенте – человека выводят из нищеты, чтобы сделать его духовным, нравственным и стремящимся к знаниям. Нет такой задачи у цивилизации, и никогда, со времён египетских пирамид не было – накормить голодного негодяя, озолотить мерзавца – чтобы у него больше сил и средств на мерзости и гадости появилось.

Главная цель материального достатка, изобилия – выражена в христианстве как «свобода от греха». Человек голодный может грешить по нужде, человек обеспеченный – не имеет такой необходимости. Нет нужды воровать сытому хлеб, если он – не клептоман…

90-е не только стали кузницей нищих аморалов. Они (что, в общем-то и неизбежно) стали кузницей тупых нищих аморалов.

Человеческая Наука мечтает о будущем – но корни её в прошлом. Основа науки и познания мира – в традиции, в преемственности, в сохранении наследия предков. Учёные много поколений работают для того, чтобы передать эстафету ученикам: иначе познанию пришлось бы каждый раз всё начинать с ноля.

Я не открою никакой сенсации, и не скажу чего-то удивительного, подчеркнув: наука и культура, технические и гуманитарные знания неразделимы. Там, где нет культуры – там нет места и науке, даже самой технической и прикладной. В обществе эгоистов и рвачей наука вытесняется магией, и чем дальше, тем всё более чёрной магией[6].

Для развития человеческого разума и знания 90-е стали временем величайшего провала со времён европейских «тёмных веков»[7].

Уровень чтения масс упал в сотни раз, американцы разучились делать ракетные двигатели, наши школьники перестали выигрывать мировые математические олимпиады[8].

Лаборатории в параличе, за четверть века ничего путного и годного не открыли, системы образования разрушены до самых азов[9], медицина погрузилась в низменное знахарство и алчное невежество…

Весь культурный фон деградирует, культура никому не нужна, искусство опустилось до самых низкопробных поделок-штампов, но даже и в таком виде всё меньше востребовано.

Утрачены сотни научных школ, средний возраст научного работника – около пенсионного, преемственности нет нигде – ни в Академиях, ни на заводах возле станков мастеров своего дела. Министры образования открыто ставят целью отучить учеников быть творцами и созидателями[10].

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Цель цивилизации (о чём глупо спорить) – это появление гармонично развитой человеческой личности. Она должна жить в нормальных условиях, с соблюдением всех физиологических и санитарных норм, иметь доступ к самым разнообразным материальным благам.

При этом очень важны духовное развитие и умственное совершенствование личности. Личность – не домашнее животное, чтобы можно было закрыть вопрос о её развитии только материальным снабжением.

К тому же это и утопия: общество, зацикленное на потреблении материальных благ – расхищается и нищает день ото дня, говорить об изобилии потребительских благ в таком обществе – смешно. Если цель потреблять блага (а не служить идее, обществу) – то какой же дурак станет их производить? Потребительское отношение к жизни, усиливаясь, автоматически усиливает и нищету.

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Если общество тупеет, дуреет, морально разлагается и нищает – как назвать эпоху, в которой такое происходит?

Очевидно, это и есть АНТИЦИВИЛИЗАЦИЯ, то есть пространство потенциального падения, увеличивающееся по мере подъёма цивилизации.

Чем выше поднялась цивилизация – тем выше и падать, и тем страшнее результаты падения «с ускорением».

Конечно, в торжестве антицивилизации виноват далеко не один Ельцин. Но навеки ему быть символом и обликом страшного регресса человечества в XXI веке…

[1] Как пишет об этом «Форбс» – «Российское общество 1990-х было похоже на больного в запущенной стадии рака, когда метастазы уже повредили мозг: во всех своих бедах он винит врачей, диагностировавших болезнь и прописавших тяжелое лечение». (http://www.forbes.ru/mneniya-column/tsen nosti/300525-travmaticheskii-opyt-svobod y-pochemu-u-nas-tak-nenavidyat-90-e) [2] В 1989 году на среднюю зарплате в РСФСР можно было купить 1211 кг. картофеля(молчу о том, что очень многие ныне платные вещи в СССР были бесплатными). Этот рекорд никогда больше не повторялся. Путин принял Россию со средней зарплатой в 272 кг. картофеля. В 2008 году довёл её до 1036 кг. После этого пошло снижение, которое продолжается и по сей день. [3] «Травма 1990-х, видимо, была прежде всего связана с непривычным для России опытом свободы, с исчезновением государства с его гарантиями безопасности, работы и минимальной пайки. Русская жизнь вообще регулируется циклами дыхания огромного Левиафана, государства, его расширением и сокращением. В 1990-е Левиафан на короткое время отступил, оставив людей наедине с «голой жизнью», как называет ее итальянский философ Джорджо Агамбен, с необходимостью встать и добыть себе хлеб и одежду, гарантировать безопасность своей семьи, принять непростые решения о том, где жить, и оставаться ли в стране вообще или эмигрировать. Люди выпали из затхлого, уютного быта с простой картиной мира, профсоюзной путевкой и водкой по 3,62 и попали в пространство сложности. Им пришлось строить жизнь, учиться жить независимо от государства и полагаться на собственные силы, гораздо больше работать и, главное, постоянно делать выбор».( http://www.forbes.ru/mneniya-column/tsen nosti/300525-travmaticheskii-opyt-svobod y-pochemu-u-nas-tak-nenavidyat-90-e) [4]http://www.forbes.ru/mneniya-column/tsen nosti/300525-travmaticheskii-opyt-svobod y-pochemu-u-nas-tak-nenavidyat-90-e [5] Ты хоть сдохни – но я, собственник, своего тебе уступать не обязан, даже если ты с голоду помираешь. [6] Отличие европейской науки от мировой практики магии заключается в том, что учёный открыт как потомкам, так и своим коллегам. Он активно делится результатами своего познания мира – и наука складывается из множества находок. С точки зрения эгоиста такое невыгодно. Всякое познание мира маг хранит в тайне ото всех – чтобы с выгодой им пользоваться. Скрывая свой путь познания, маг стремится представить себя чудотворцем, и обогатиться на этом. Наука, грубо говоря, знание, бескорыстно открытое всем желающим, магия – знание о мире, спрятанное от чужих глаз и мистифицированное с корыстной целью. [7] Факт деградации США: общий вес экспорта товаров (реальных благ) из США в 2017 году меньше, чем был в … 1900 году! [8] В 2015 году впервые в истории участия школьников СССР и Российской Федерации в математических олимпиадах (а Международная математическая олимпиада в Таиланде была 56-й по счёту) отечественная команда не завоевала ни одной награды высшей пробы. Мало того, в общекомандном зачёте российская сборная впервые в истории не вошла даже в двадцатку сильнейших команд. Последний российский успех (имеется в виду первое общекомандное место) датирован 2007 годом. А последнее российское призовое место (второе) в общекомандном зачёте было завоёвано 5 лет назад. [9] Вот что констатировали эксперты ( в число которых вошли 154 представителя различных научных отраслей, кандидаты и доктора наук, профессора) в Центре научной политической мысли и идеологии в сентябре 2015 года, обсуждая 25-летие дегенеративных «реформ» в РФ: «За двадцать пять лет по стране почти в два раза сократилось число школ. Сокращение школ коррелирует с проблемами депопуляции Численность детей, достигающих возраста начальных классов и нуждающихся в учебных местах, в связи со снижением рождаемости в постсоветской России уменьшилась почти в полтора раза. Качество школьной подготовки в связи с переходом на новые образовательные стандарты и введением ЕГЭ только снижается. Детей не учат мыслить системно, а формируют отрывочные фрагментарные знания, необходимые для успешного прохождения тестовых заданий. качество образования стремительно падает, деградация населения усиливается.

[10] "Недостаток коммунистического образования в том, что они воспитывали созидателей, а мы должны воспитывать грамотного потребителя…" (Министр образования РФ Фурсенко).