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Африканская миграция: Европе надоели беженцы?

20:50. 14 мая 2017 Просмотров - 252 3 коммент. Опубликовал:

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И мы бежим, бежим, бежим… в Европу, но нас здесь не ждут! Примерно такая ситуация складывается на сегодняшний день в Евросоюзе. Усталость от людей другой национальности, культуры и религии. И главный вопрос, которым сейчас задаются европейские политики: как сократить этот поток?

Власти Италии и Германии предлагают как можно скорее отправить миссию Евросоюза на границу Ливии и Нигера, чтобы сократить поток беженцев из Африки в Европу. По словам министров внутренних дел этих стран – де Мезьера и Миннити: «Центральный средиземноморский маршрут в 2017 году по-прежнему используется чаще всего».

Так, в месяце апреле почти 97% мигрантов, прибывших в Италию, составили ливийские беженцы. Министров опечалила судьба этих людей, вынужденных отправиться в морское плавание на судах контрабандистов, подвергая свою жизнь опасности. Но ведь не от нечего делать они отправляются в дальний и полный лишений путь.

Причины имеются, значит, следует устранить саму проблему. Это может быть военный конфликт или непростая экономическая ситуация в стране. В случае с Ливией и то, и другое, опять же, спасибо Западу и его жажде наживы. Пока был жив Каддафи, нелегальных мигрантов отлавливали на границе. Европа жила спокойно, пока сама все не испортила.

Но то ли еще будет впереди?

Эксперты и экологи давно говорят о глобальном изменении климата: увеличении средней годовой температуры, таянии ледников и повышении уровня Мирового океана. Природные системы расбалансированы, что уже привело к возникновению температурных аномалий, ураганам, наводнениям и засухе. Особенно тяжело потепление скажется на слаборазвитых странах Африки, Азии и Латинской Америки.

Люди начнут испытывать недостаток питьевой воды и голод уже к 2080 году, что станет причиной миграции. Вслед за миграцией увеличится число эпидемий и в северных районах появятся такие тропические болезни как малярия и лихорадка. Начнется борьба за ресурсы, причем на уровне правительств. Тут уж никакие миссии ЕС не исправят ситуацию.

Вместо кардинального решения проблемы, европейские политики занимаются «косметическим ремонтом». Не беженцы проблема Европы, а необдуманные политические шаги, сомнительная миграционная политика и внешнеполитическая слепота. Может, сменить приоритеты, пока не поздно?

Метки: Африка, беженцы в европе, Европа, миграция, политика ес
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