Нашествие мигрантов из Африки в Европу спонсируют американские миллиардеры

Атака «Добрых волонтеров» на корреспондента «КП» Дарью Асламову. Наш спецкор Дарья Асламова побывала в Италии, куда сотнями тысяч свозят мигрантов с африканского континента. Как возник новый рынок рабов в Средиземном море? Кто они: торговцы живым товаром? Ливийские контрабандисты, международные НПО или Коза Ностра?

Источник: https://www.kp.ru/ Наш спецкор Дарья Асламова побывала в Италии, куда сотнями тысяч свозят мигрантов с африканского континента. Как возник новый рынок рабов в Средиземном море? Кто они: торговцы живым товаром? Ливийские контрабандисты, международные НПО или Коза Ностра?

— Ты молодец, что не струсила. А я вот испугался, когда нас атаковал этот громила, типичный мафиози низшего звена. Я сицилиец. Я мафию носом чую. Все эти «гуманитарные неправительственные организации», перевозящие в Италию беженцев, нанимают в Сицилии мелких бандитов для охраны от журналистов. Они ненавидят журналистов, которые раскапывают их грязные делишки. А я трус. Я боюсь мафии, кошек, собак, прочных отношений, сыра с плесенью. Я бесхарактерное существо!

Мой переводчик Джузеппе (имя изменено) совсем раскис.

— Бояться — это нормально, — говорю я. — Ну и рожа у этого охранника! Вылитый Лука Брази из «Крестного отца». А как он больно щиплется! У меня теперь все руки будут в синяках. Ничего, они за это ответят. У нас есть снимки и видео. Пусть теперь итальянское правительство выясняет, что это за «гуманитарии» объявились в Кастель-Умберто, которые атакуют журналистов.

Охрана «отеля для беженцев» пыталась довольно бесцеремонно обращаться с нашим спецкором Дарьей Асламовой (на фото справа).

И В РАЮ БЫВАЮТ НЕПОЛАДКИ

Кастель-Умберто — крохотный сицилийский городок где-то совсем в поднебесье. Чтобы добраться сюда, новичку потребуются крепкие нервы. Узкая извилистая дорога, где не разойтись двум машинам, ведет прямо в облака. Навигатор нагло врет, и в какой-то момент я оказываюсь на краю пропасти, колеса буксуют в пустоте, и я кричу от ужаса. В двух шагах от вечности прилепился какой-то домишко, где на крыльце сидит пожилой крестьянин и мирно поедает спагетти, запивая вином прямо из литровой бутылки. Сзади в меня упирается маленький «фиат», ещё одна жертва навигатора. Мы все выходим на дорогу, кричим и бурно жестикулируем, как бы нам тут разойтись. Крестьянин никак не реагирует. Просто наливает всем по глотку вина чернильно-синего цвета и открывает свои ворота, чтобы мы смогли разъехаться. Для него это явно привычная процедура.

Очередная партия мигрантов-африканцев (почти 600 человек, из них 130 — в возрасте до 18 лет), снятых с утлых лодок в Средиземном море, доставлена в итальянский порт Палермо. И таких «привозов» бывает по несколько в сутки

Кастель-Умберто — городок относительно молодой, XIX века. Но люди здесь селились с древних времен из соображений безопасности. Остров Сицилия, лакомый кусок, всегда был жертвой завоевателей. Только горы могли защитить от вторжения орд, которые захватывали людей, уводили скот, топтали посевы. И все шло хорошо в этих идиллических местах, пока чужестранцев не начали завозить автобусами тайно по ночам, как «ядерные отходы», по выражению местного мэра.

Мэра коммуны уведомили утром телефонным звонком, что в городок ночью привезли пятьдесят молодых негров без документов и заселили в пустующий отель.

— Это настоящее вторжение! — возмущается мэр Лионетто Чива. — Никто не спросил жителей коммуны, а хотят ли они жить рядом с чужеземцами? Нас просто поставили перед фактом. Мы не знаем, кто эти люди, из каких стран. Все 50 иностранцев разом «забыли» дома документы. Мы также не знаем волонтеров, которые ими занимаются. Мы вообще ничего не знаем! И это называется интеграцией?! В Кастель-Умберто страшная безработица. Когда-то мы производили прекрасные молочные продукты, но из-за кризиса и глобализации все предприятия закрылись. Мы даже вынуждены закупать молоко из других стран! Абсурд! И что нам делать с этими черными ребятами?

— Но ведь государство должно платить деньги на их содержание, — замечаю я. — Может, коммуне удастся на них подзаработать.

— Вот уж нет! — фыркает мэр. — Государство не дает деньги муниципалитетам, зато щедро платит частным ассоциациям, НПО, волонтерам. Нам ничего не перепадет.

Африканский район Палермо Балларо

«ГУМАНИТАРИИ» С КУЛАКАМИ

Во дворе отеля «для беженцев» молодые черные ребята увлеченно гоняют в футбол. Один из них радостно машет мне рукой и кричит «Чао!» На здании почему-то развивается гей-флаг. Дорогу нам преграждает здоровенный мужик: гора жира, мясистый нос, толстые губы и презрительное выражение лица. Я представляюсь и показываю документы.

— Убирайтесь отсюда! — кричит он.

— А по какому праву вы тут распоряжаетесь? — возмущенно говорю я. — Я журналист. А вот вы кто такой?

— Пошли вон! — вопит громила и пытается столкнуть меня с лестницы.

— А ну, убери свои лапы, жирная сволочь! — кричу я.

Внезапно из отеля выбегает молодой человек интеллигентной наружности с шарфиком на шее в сорокаградусную жару. Он жестом останавливает своего «цепного пса». Я снова представляюсь. Спокойно объясняю, что пишу материал о беженцах.

— Вы не имеете права их снимать! — заявляет молодой человек. — Это политические беженцы!

Я с удивлением смотрю на юные круглые черные лица. Большинство не старше двадцати. Политические беженцы? Да они слыхом не слыхивали о политике!

— Пусть так, — говорю я. — Но я хочу знать, кто, собственно, вы такие? Из какой организации? Я могу сделать интервью с вами. Вы просто ОБЯЗАНЫ представиться.

— Уходите, или я вызову карабинеров, — вызывающе говорит этот «волонтер».

Отель для беженцев в Кастель-Умберто

— Да вызывайте кого хотите! — заявляю я. — Вам есть что скрывать? Мне нечего. Если я не имею права снимать беженцев, то вас-то я имею полное право снимать, раз вы отказываетесь представиться и препятствуете деятельности журналистов.

Я включаю камеру, и тут они оба набрасываются на меня. «Волонтер» пытается разбить мне камеру, а его громила выкручивает мне руки. Силы явно не равны. Мой переводчик Джузеппе испуганно отбегает в сторону. Нас выталкивают из отеля, и мы ретируемся в ресторан напротив. Отличная наблюдательная площадка. В огромном зале ни одного посетителя. В холле мрачный сицилийский дедушка с палкой режется в карты в пятилетней внучкой. Хозяева спят. Сиеста.

Я подхожу к окну, и у меня перехватывает дыхание. Дивный вид на горную пропасть. Кажется, что весь мир у твоих ног. Где-то вдалеке синеет море. Разбуженная хозяйка мечет на стол хитроумные сицилийские закуски.

— Такой чудесный ресторан! — говорю я. — Где же посетители?

— Да откуда ж им взяться? — сетует хозяйка. — Особенно, когда у нас появились такие «соседи».

— Но ведь это выгодно. Пятьдесят человек надо чем-то кормить. Наверняка, они заказывают у вас питание. Вы же в двух шагах.

— Да вы местных дел не знаете! — изумляется хозяйка. — Им заказывают еду в 30 километрах отсюда, и заказы получают люди непростые. Сами понимаете как. А нам никогда не заработать. Беженцы — это колоссальный бизнес, и маленьким людям в нем ничего не светит.

Отель для беженцев в Кастель-Умберто

СПАСТИ ЕВРОПУ

Катания. Сицилийский город-порт. Главное место прибытия беженцев. Солнце палит нещадно. Я и немецкий активист Симон Кауперл, борец с нелегальной миграцией, терпеливо потеем под тентами для беженцев.

— Сейчас эти тенты пусты, — объясняет Симон. — Беженцев обычно доставляют ночью. Здесь их регистрируют, кормят, оказывают первую медицинскую помощь. Итальянские военные приезжают в порт и блокируют доступ для журналистов. Ночью же приезжают автобусы и развозят беженцев по всей Сицилии автобусами в специальные центры.

Маршруты спасательных экспедиций НПО MOAS у берегов Ливии, которые прокуроры Сицилии считают нелегальным трафиком людей. Скриншот с сайта moas.eu

Благодаря расследованиям, мы, активисты, знаем всю индустрию доставки мигрантов в Италию. Большинство из них даже не ливийцы, как и в 2015 году по балканскому маршруту шли, в основном, не сирийцы. Мигранты со всей Африкиприбывают в Ливию. Часть из них совсем не бедные люди. Доставка в Европустоит не менее десяти тысяч долларов. Часто вся деревня скидывается, чтобы послать двух-трех парней в расчете на то, что хотя бы один из них доберется до Германии, Австрии или Франции. Он возместит сородичам деньги сполна, а заодно, благодаря закону о воссоединении семей, сможет вызвать к себе маму, папу, братьев и сестер, словом, весь клан. В Германии политический беженец получает 837 евро в месяц, бесплатное жилье и еду.

Как действует нелегальный трафик людей? До Ливии далеко, и раньше только самые отчаянные храбрецы рисковали сесть в утлую лодочку, чтобы добраться до ближайшего итальянского острова Лампедуза. Многие задыхались в трюмах из-за тесноты, тонули в море. Сейчас трафик поставлен на широкую ногу.

Мигранты жарят шашлыки прямо на улице

Корабли международных неправительственных организаций (НПО) ждут в двенадцати милях от ливийского берега. Они работают рука об руку с контрабандистами. Вроде бы не впрямую, но кто знает. Они подают световые и радиосигналы. Мол, мы тут. И контрабандисты знают, что резиновые лодки с мигрантами доберутся до кораблей без проблем. Подадут сигнал SOS, и согласно морскому закону о спасении утопающих их подберут. 80 процентов «спасенных» были подняты на борт недалеко от ливийского города Зувара (это западнее Триполи). НПО аргументируют свои действия тем, что Ливия — несостоявшееся государство. Это правда. Но кто сделал его несостоявшимся? Американские и европейские интервенты сравняли Ливию с землей, как и Ирак. Да, Ливия — опасная страна, но не для мигрантов со всей Африки.

В 2016 году Евросоюз договорился с Турцией, и Эрдоган за шикарную взятку в 3 миллиарда долларов закрыл балканский маршрут. Испания также перекрыла доступ беженцам через Гибралтар. Но международные НПО нашли новый путь — средиземноморский. В глазах общественного мнения балканский миграционный кризис 2015 и средиземноморский кризис 2017 — это два разных события. На самом деле это один процесс. У нас есть доказательства, что два НПО, которые прежде занимались трафиком людей из Турции на остров Лесбос, просто переехали в Италию. Их бюджеты впечатляют.

Правые европейские активисты собрали в интернете 75 000 евро и снарядили судно под названием «DEFEND EUROPE» («СПАСТИ ЕВРОПУ»)

НПО «Sea Watch» — полтора миллиона евро. MOAS (самое крупное и активное НПО) — 6 миллионов евро. Два корабля и дроны. SEA EYE — полмиллиона евро. Совместно с другим НПО имеет два корабля. PROACTIVA OPEN ARMS — 2,5 миллиона евро. YOUTH SAVES — 480 000 евро. SOS MEDITERRANEE — минимум 4 миллиона евро. И это лишь вершина айсберга.

— Но это огромные деньги! Кто стоит за этим? — спрашиваю я.

— Один из главных спонсоров — Сорос. Он этого и не скрывает. Но не только он. Американская финансовая элита, крупные предприниматели, чья цель — ослабление Европы, её дестабилизация и хаос. А также международная политическая элита, у которой есть высшая идеологическая цель — создание универсального человечества. Нет границ — нет наций. Сделать континент единым — в культуре, языке (разумеется, английском), в цвете кожи, в потреблении. Правящие классы ненавидят людей, которые отстаивают свою идентичность. Нет немцев, шведов, греков, венгров. Есть глобальный человек, который ест гамбургеры, покупает помидоры из Нидерландов и молоко из Франции, одежду из Китая. Вот для этого и нужен поток мигрантов, чтобы сделать Европу «мультикультурной». В германских университетах уже стали готовить специалистов, которые должны работать с беженцами. Вообрази, это становится профессией! Вот почему мы, активисты из разных стран, бросили клич и собрали деньги на собственный корабль.

Сейчас кораблик курсирует в Средиземном море и пытается предотвратить нелегальную миграцию в Европу из Африки

Немецкие, австрийские, итальянские и французские ребята создали организацию с гордым названием Defend Europe («Защитить Европу») и через интернет собрали 75 тысяч евро для аренды монгольского(!) судна с целью расследования деятельности НПО в Средиземном море. Их немедленно объявили фашистами и расистами. По пути судно блокировали во всех портах, обвиняли в перевозке оружия и даже в пиратстве, а мэр Катании вообще запретил кораблю входить в порт. Однако, неделю назад я получила от ребят радостные сообщения, что они прорвались сквозь все бюрократические препоны и теперь идут к ливийскому берегу.

— Наша цель — собрать доказательства преступлений НПО, их участия в нелегальном трафике людей, — объясняла мне красотка-итальянка Элеонора. — Мы не сможем их остановить в одиночку, но им придется оправдываться и защищаться.

КАК ЗАТКНУТЬ РОТ ПРОКУРОРУ

Сицилия остается Сицилией. Петух, который первый прокукарекал, все равно попадет в суп. В феврале этого года храбрый прокурор города Катания Кармелло Зуккаро заявил, что у него есть доказательства прямых контактов между международными НПО и ливийскими контрабандистами. Более того, он говорил о перехвате телефонных переговоров между представителями ИГИЛ (организация запрещена в России) и «спасателями». Прокурора поддержал министр иностранных дел Анджелино Алфано, заявив, что он на «сто процентов» согласен с позицией прокурора. Италия буквально задыхается под натиском мигрантов. Только в марте прибыло 85 тысяч человек. А всего ожидается прибытие 250 000, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году.

Международные НПО подняли дикий вой, и оказалось, что они куда сильнее итальянского правительства. В Министерство юстиции на должность политического советника взяли некую Костанзу Херманин, занимавшую прежде высокую позицию в фонде Сороса «Открытое общество». Госпожа Херманин тут же опубликовала статью в The Huffington Post, заявив, что деятельность НПО в Средиземном море по перевозке мигрантов — фальшивка, изобретенная заграницей. Прокурору Зуккаро посоветовали заткнуться. На днях он сделал заявление, что у него нет доказательств связей НПО и контрабандистов. С его карьерой покончено.