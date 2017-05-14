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9 мифов о социализме

11:36. 14 мая 2017 Просмотров - 132 Один комментарий Опубликовал:


Занятная подборка современных социалистических плакатов.



















http://vestnikburi.com/sotsializm-i-svoboda-mifyi-i-realnost/ – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: капитализм, плакаты, социализм
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Один комментарий»

  • 2026 98
    Михаил 14 мая 2017 в 15:21 Ссылка Пометить
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    1. Частная собственность на средства производства – Это вообще ни о чем. Речь идет о ситуации, когда человек (или группа лиц) является владельцем предприятия производящее товар. Только он(они) несет всю финансовую нагрузку при организации предприятия и все риски его убыточности. Таких людей немного и они основа общества (в нормальных странах), они создают рабочие места, платят основную массу налогов.
    Основная же масса людей предпочитает гарантированную зарплату – и это правильно.
    2,3 и 4. Социализм, в том виде как мы его знаем, основан на полной зависимости человека от государства. Государство дает ему все. Работу, зарплату, жилье, дет. сады, школы, путевки на отдых… Ты либо полностью зависишь от государства, либо преступник. Понятно что на всех денег не хватает. поэтому все очень скромно: 6 соток, холодильник, телевизор, польский гарнитур … да и то не всем.
    5. Социализм всегда тоталитаризм. Это исторический факт. Сегодня осталось только одно истинно соц. государство – северная Корея. Очевидно что режим там тоталитарный.
    6. Рыночные отношения и свобода слова вещи не очень связанные. Но для социализма ограничение свободы слова вещь принципиальная, даже жизненно необходимая.
    7. Творчеству сложно при любом режиме.
    8. Социализм – это вера в прекрасное будущее. Иметь 2 веры невозможно. Значит религия должна уступить свое место как минимум.
    9. Нет такого мифа – это просто бред.
    Вообще в 70е годы существовало 14 соц. государств и большинство остальных в том или ином виде шли по пути соц. развития. Сегодня оно одно КНДР(Китай не в счет, Куба потихоньку “сливается”) и ни одно государство в мире не видит соц. как путь развития. Полный крах социализма говорит о его несостоятельности.

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