Вот уже 20 лет нам рассказывают, что капитализм — хотя и не идеальная, но лучшая из всех возможных экономических систем, которая, к тому же, делает человека свободным, даёт каждому равные возможности проявить себя и достичь успеха в жизни. Более того, нам говорят, что кризис, который с 2008 года прогрессирует во всём мире — это не проблема самой системы. А происходит он потому, что у нас сейчас — не капитализм, а своеобразный полуфабрикат. Нам надо, мол, только перейти к «чистому» капитализму и все наши экономические бедствия сами собой закончатся.

Однако так думают далеко не все. Например, Гильерме Алвес Коэльо — экономист из Португалии ,страны испытавшей на себе все «прелести» современного капитализма, думает совершенно по-другому. Он убежден: капитализм как система неэффективен и исчерпал себя, а по Старому Свету бродит призрак чего-то очень похожего на «арабскую весну». Итак, давайте более детально познакомится со взглядами португальского экономиста, который он изложил в статье «12 мифов о капитализме».

Существует известное выражение — о том, что каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Это не совсем верно. Люди могут вводиться в заблуждение агрессивной пропагандой, формирующей образ мысли, а затем стать теми, кем легко можно манипулировать. Ложь и манипуляции является современным оружием массового поражения и угнетения народов. Оно даже более эффективно, чем традиционные средства ведения войны. Во многих случаях, они дополняют друг друга. Оба метода используются для достижения победы на выборах и уничтожения непокорных стран, пишет Гильерме Алвес Коэльо. Есть много способов для обработки общественного мнения, в котором идеология капитализма была обоснована и доведена до уровня не обсуждаемых догм. Это сочетание ложных истин, которые повторяются миллионы раз, на протяжении поколений, и поэтому стали непререкаемыми для многих. Они были разработаны для представления капитализма как надежной системы, чтобы заручиться поддержкой и доверием масс. Распространению этих мифов способствовали средства массовой информации, учебные заведения, семейные традиции, церковное общение и т.д. Вот наиболее распространенные из этих мифов.

Миф 1. При капитализме, тот, кто много работает, может стать богатым.

Капиталистическая система якобы автоматически обеспечивает богатство трудолюбивых людей. На этом основании рядовые труженики бессознательно формируют иллюзорные надежды, и если их планам не суждено сбыться, они обвиняют в этом только себя.

На самом же деле, при капитализме, независимо от того, сколько и как вы работали, вероятность успеха, примерно такая же как и в лотерее. Богатство, за редкими исключениями, создается не тяжелой работой, а является результатом мошенничества и полного отсутствие моральных принципов у тех, кто имеет больше влияния и власти. Это миф, что успех является результатом тяжелой работы и, в сочетании с удачей и хорошей дозой оптимизма, зависит от способности заниматься предпринимательской деятельностью и уровня конкурентоспособности. Этот миф создает последователей системы, которые поддерживают его. Религия, особенно протестантство, также работает в поддержку этого мифа.

Миф 2. Капитализм создает богатство и процветание для всех

Богатства, накопленные в руках меньшинства, якобы рано или поздно будут перераспределены между всеми. Цель заключается в обеспечении обогащения работодателя без лишних вопросов. В то же время всем предлагается верить в то, что рано или поздно трудящиеся получат достойное вознаграждение за свою работу и преданность делу.

На самом деле, еще Карл Маркс пришел к выводу, что конечной целью капитализма является не справедливое распределение богатства, а его постоянное накопление и концентрация в одних руках. Увеличивающийся в последние десятилетия разрыв между богатыми и бедными — и отдельными людьми и целыми странами, особенно после установления глобального господства неолиберализма, доказал правоту марксизма. Указанный миф был одним из самых распространенных на этапе так называемой социализации капитализма, и его главной задачей было уничтожение социалистических стран.

Миф 3. Мы все в одной лодке

Капиталистическое общество, якобы, не имеет классов, поэтому ответственность за провалы и кризисы лежит на всех, и всем за все приходится платить. Цель состоит в создании комплекса вины у рядовых работников, что позволяет капиталистам увеличивать доход, переложив часть своих убытков на обычных людей.

На самом деле, ответственность целиком лежит на элите, состоящей из миллиардеров, которые поддерживают правительство, а оно, в свою очередь, поддерживает их. Они всегда пользовались наибольшими льготами в налогообложении, тендерах, финансовых спекуляциях, море, кумовстве и т.д. Этот миф имплантируется в элиту, чтобы избежать ответственности за бедственное положение людей и заставить их платить за ошибки элиты.

Миф 4. Капитализм — это свобода

Истинная свобода якобы достигается при капитализме только с помощью, так называемой, «рыночной саморегуляции». Цель состоит в том, чтобы создать нечто похожее на религию капитализма, где все принимается, как есть, а также лишить людей права на участие в принятии макроэкономических решений.

На самом деле, свобода в принятии решений является конечной формой свободы, но она является прерогативой только узкого круга влиятельных лиц, а не простых людей или даже государственных учреждений. Во время всевозможных саммитов и форумов, в узких кругах за закрытыми дверями, руководители крупных компаний, банков и транснациональных корпораций принимают крупные финансовые и экономические решения стратегического характера. Таким образом, рынки не саморегулируются, в настоящее время ими манипулируют к4рупные собственники. Этот миф был использован для оправдания вмешательства во внутренние дела некапиталистических стран, основанный на догмате о том, что у них нет рыночной свободы, которая якобы является основой основ демократии.

Миф 5. Капитализм — это демократия

Утверждается, что демократия может существовать только при капитализме. Этот миф, который плавно вытекает из предыдущего, был создан для того, чтобы изначально предотвратить обсуждение любых других моделей общественного устройства. Он утверждает, что все они являются диктатурами. Капитализм узурпирует понятия, как свобода и демократия а их смысл искажается.

На самом деле, капиталистическое общество разделено на классы, где богатые, являющиеся элитарным меньшинством, доминируют над всеми остальными во всех сферах жизни. Такая капиталистическая «демократия» есть не что иное, как скрытая диктатура, а «демократические реформы» являются процессами противоположными прогрессу. Миф о демократии, как и предыдущий также служит в качестве предлога для критики и атак на некапиталистические страны.

Миф 6. Выборы — синоним демократии

Выборы являются синонимом и высшим проявлением демократии. Целеполагание этого мифа состоит в том, чтобы очернить или демонизировать другие политические системы и предотвратить обсуждение в обществе альтернативных возможностей, в которых лидеры определяются по небуржуазным критериям, например, в силу возраста, опыта и личной популярности кандидатов.

На самом деле, выборы при капитализме — это абсолютная вершина лицемерия и обмана. Где голосование это только условный ритуал, а выборы формальный акт. Тот факт, что на выборах всегда побеждают представители буржуазного меньшинства, показывает их заведомую необъективность. Миф в том, что буржуазные выборы гарантируют наличие демократии, является одним из наиболее укоренившихся, и даже некоторые левые партии поддались этому искушению.

Миф 7. Чередующиеся во власти партии — доказательство наличия демократического выбора.

На самом деле это полная чушь. Типичный пример — двухпартийная система США, где две основные буржуазные партии, постоянно сменяющие друг друга практически ничем не отличаются и проводят даже в мелких подробностях одну и ту же политику. Цель мифа о наличии выбора состоит в том, чтобы увековечить капиталистическую систему и господствующий класс, который якобы приходит к власти в результате свободного волеизъявления граждан.

На самом деле э, что двухпартийная что многопартийная парламентская система по сути является однопартийной. Эти две или более фракций одной политической силы, чередуются, имитируя партии с альтернативной политикой. Люди всегда выбирают агента системы, будучи уверенными, что делают лучший выбор. А на самом деле не имеют никакого выбора. Миф о том, что буржуазные партии имеют различные платформы и даже находятся в оппозиции, является одним из самых важных, он постоянно нагнетается, чтобы сделать капиталистическую систему власти легитимной.

Миф 8.Избранный политик представляет народ и поэтому может решать за него

Политик получил власть от народа, и может управлять ИМ по своему желанию. Цель этого мифа кормить людей пустыми обещаниями и скрыть реальные меры, которые будут реализованы на практике.

На самом деле, избранный лидер не выполнит эти обещания, или, хуже того, начнет осуществлять не заявленные меры, часто противоречащие даже конституции. В основном такие политики избираются активным меньшинством и в середине своего срока достигают минимальной популярности. Но и в таких случаях потеря народного доверия не ведет к изменению политики конституционным путем, но, напротив, приводит к вырождению капиталистической демократии в реальной или скрытой диктатуре. Систематическая практика фальсификации демократии при капитализме является одной из причин увеличения числа людей, не ходящих на выборы.

Миф 9. Альтернативы капитализму нет

Капитализм не является ни совершенным, ни единственно возможным общественным строем, он всего лишь наиболее подходящий для правящей сегодня экономической и политической элиты. Цель мифа состоит в том, чтобы устранить даже потенциальную конкуренцию, путем ликвидации возможностей для изучения и развития других систем, используя для этого все возможные средства, включая насилие.

На самом деле, есть и другие политические и экономические системы, а наиболее известная из них это научный социализм. Даже в рамках капитализма, существует Южно Американский «демократический социализм» или европейский «социалистический капитализм». Этот миф призван запутать людей, чтобы не допустить обсуждения других альтернатив капитализму и обеспечить покорное единогласие общества.

Миф 10. Экономия генерирует богатство

Экономический кризис якобы вызван избытком льгот для работников. Если их убрать, то государство сэкономит и страна преодолеет кризис. Цель — переложить на государственный сектор, в том числе, на пенсионеров, ответственность за оплату долгов капиталистов. Заставить людей согласиться на обнищание, убеждая, что оно временное. МИФ также предназначен для облегчения приватизации государственного сектора. Народ убеждают, что экономят во «спасение», не упоминая при этом, что оно достигается приватизацией наиболее прибыльных секторов, чьи будущие доходы будут потеряны. Эта политика приводит к снижению доходов государства и сокращению льгот, пенсий и пособий. То, что происходит сегодня в странах Евросоюза, где происходит массовое сокращение социальных льгот, а сотни миллиардов евро направляются на спасение ведущих банков — наглядная иллюстрация неприглядной реальности этой капиталистической экономии.

Миф 11. Чем меньше роль государства, тем лучше

Частный сектор ЯКОБЫ управляет экономикой лучше, чем государственный. Цель — «подсластить пилюлю» экономии, чтобы облегчить приватизацию активов и услуг. Этот миф дополняет предыдущий. На самом деле, как правило, расклад после приватизации всегда хуже для работников, поскольку возрастает давление на налогоплательщика, а пособия и пенсии уменьшаются. С капиталистической точки зрения управление общественным сектором является просто возможностью для бизнеса. Капитализму нет дела до социальной справедливости. Этот миф является одним из самых «идеологических» мифов неолиберального капитализма. Управлять страной должен частный бизнес, а государство только его поддерживать.

Миф 12. Нынешний кризис капитализма кратковременный и будет разрешен во благо народа

Нынешний финансово-экономический кризис якобы является обычным циклическим кризисом капитализма, а вовсе не системным, и не приведет к его краху. Этот миф является, прежде всего идеологическим прикрытием для финансового капитала, который заинтересован продолжать грабить государство и эксплуатировать людей, пока это будет возможно. Это также средство удержаться у власти. Однако, по сути и по Марксу, то, что сегодня происходит, является системным кризисом капиталистической системы, то есть ростом противоречий между общественным характером производства и частным характером присвоения прибыли, и является принципиально неразрешимым в рамках данной системы. Некоторые капиталистические теоретики, в том числе, «социалисты» и социал-демократы, утверждают: капитализм сумеет выжить, если изменится.

Они утверждают, что кризис объясняется отдельными ошибками политиков, слишком жадных банкиров и спекулянтов или отсутствием свежих идей у лидеров и механизмов разрешения конфликтов. Однако то, что мы видим сегодня, — это постоянное ухудшение уровня жизни людей без всякой надежды на улучшение. Капитализм умирает, но это будет медленный процесс с большими лишениями для народов. Наша задача считает португальский ученый — поспособствовать его скорейшему уходу.

Итак, наш исследователь подверг критике ту универсальную модель неолиберального капитализма, которая сложилась сегодня в мире. При этом многие отечественные специалисты отмечают, что кроме общих недостатков, которые есть у мирового капитализма, эта экономическая формация особенно не подходит именно нам — странам постсоветского пространства. Прежде всего, потому что многовековая традиция совместной трудовой жизни, огромная территория и необходимость постоянно обороняться от внешних врагов, выработали у наших народов врождённое чувство коллективизма. Отечественный опыт построения капитализма показывает, что, в отличие от Запада, где в определённых условиях он некоторое время был способен играть более-менее положительную роль, России, Украине, другим странам бывшего СССР, капитализм не подходит как система. Как сказал заведующий кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ Александр Дугин: всем нам пора искать альтернативы тем грубым, примитивным представлениям об экономике и процветании, которые в нашем обществе приобрели характер догм. Необходимо расстаться с несостоятельной догматикой и аксиоматикой капитализма и либерализма! Это в наших условия не работает и никогда работать не будет, а стало быть, и смысла продолжать этот путь в никуда нет никакого…