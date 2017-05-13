Уничтожена последняя кафедра детской литературы

В Санкт-Петербургском государственном институте культуры (СПбГИК) уничтожена кафедра детской литературы – она закрыта последней из 12 аналогичных кафедр университетов и институтов культуры в России. Кафедра начала работу в 1945 году по инициативе Самуила Маршака. Открытые лекции на этой кафедре когда-то читали лучшие детские писатели, включая Астрид Линдгрен.

Об окончательном прекращении существования кафедры сообщил на своей странице в соцсети известный петербургский ученый, сотрудник Центра исследований детской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН Валентин Головин.

«Всё! R.I.P. Кафедра детской литературы СПГИК окончательно объявляет о прекращении своей деятельности. Группам, имевшим номер 17, уже не быть. Тургаев (ректор СПбГИК. – Прим. ред., Кох (Ольга Кох, «прославившаяся громким скандалом с противостоянием Зубовского института и Минкульта, назначенная Минкультом директором Института истории искусств, но потом вернувшаяся в Институт культуры. – Прим. ред.) и иже с ними сделали свое дело, — пишет Валентин Головин. – Месяц назад кафедру литературы и детского чтения СПбГИК покинул последний педагог детской литературы – к.ф.н., доцент Инна Сергиенко, блестящий знаток массовой детской литературы, чей великолепный доклад вызвал бурные аплодисменты на семинаре в Блумингтоне.

Последняя кафедра детской литературы из 12 в институтах и университетах культуры почила. Насколько я знаю, такие кафедры исчезли из пединститутов. Особенно обидно за РГПУ (Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена), где объединительный процесс сопровождался потерей как кафедры детской литературы, так и прекрасной кафедры детской речи. Фактически кафедра перестала существовать еще 5 лет назад, когда ее объединили с кафедрой литературы. Сейчас я очень полно осознаю свою вину, когда пошел на конкурс на заведование объединенной кафедрой. Ошибочно хотел что-то сохранить. Из почти 30 человек двух кафедр осталось 5».

Головин приводит список преподавателей и лаборантов, покинувших кафедру за последние 5 лет. И кратко рассказывает об истории кафедры. Приведу этот текст с небольшими сокращениями. Я когда-то сама училась в этом вузе и завидовала студентам с «детской кафедры» — там даже в унылые времена позднего застоя, наряду с бесконечной «Историей КПСС» и военной подготовкой, было гораздо больше литературы и вообще живой жизни гуманитарного ленинградского вуза, чем на всем остальном потоке.

Итак, о кафедре, которой больше нет:

«Кафедра была основана в 1946 году по инициативе С. Я. Маршака. Первой заведующей кафедрой стала выпускница Бестужевских курсов Екатерина Петровна Привалова. Затем – смолянка Наталья Николаевна Житомирова. Расцвета кафедра достигла, когда ею два десятилетия заведовала выпускница кафедры, профессор Генриетта Ивановна Позднякова. На кафедре преподавали блестящие педагоги и переводчики – В. Д. Разова, Л. Ю. Брауде, А. Н. Акимова, А. П. Ефремов и многие другие. Небольшие спецкурсы на кафедре читали: С. А. Рейсер, Л. Р. Коган, Р. Ш. Ганелин, Мария Николаева, Николай Гуськов, М. С. Куракина, Олег Николаев и другие.

С открытыми лекциями выступали Астрид Линдгрен, Юрий Герман, Радий Погодин, Виктор Голявкин, Виктор Конецкий, Имант Зиедонис, Николай Сладков, Владимир Бахтин, Михаил Яснов, Павел Клубков, Анна Некрылова и многие другие. Студентка кафедры Ирина Лукьянчикова, одна из немногих, спасала Олега Григорьева и его стихи. Кафедру закончил Валентин Виноградов. На кафедре было выпущено более 100 книг (монографий, учебников, сборников и семинариев), опубликовано свыше 200 переводов (Л. Ю. Брауде, В. М. Мальтатули).

Защитили диссертации 40 человек. Мы еще напишем историю кафедры со всеми именами и списком основных трудов. Субкультура кафедры теплится в Центре исследований детской литературы ИРЛИ РАН (низкий поклон Пушкинскому Дому), в редакции научного журнала по детской литературе «Детские чтения» ИРЛИ РАН), в гранте РГНФ по истории критики детской литературы, в ежемесячном «Детском семинаре» ИРЛИ РАН, проекте «Антропология детского чтения» Ленинградской областной детской библиотеки, международных конференциях и семинарах по детской литературе».

Головин также сообщает, что «на кафедре осталась большая библиотека детских книг, теперь бесхозных» и просит всю корреспонденцию, которая будет приходить на адрес уничтоженной кафедры направлять в Пушкинский Дом или в редакцию журнала «Детские чтения».

Источник: nnm.me