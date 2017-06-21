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В РФ уничтожили последнюю кафедру детской литературы. А в то же время…

19:58. 21 июня 2017 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:
В РФ уничтожили последнюю кафедру детской литературы. А в то же время...

 

14 июня, 2017 В Санкт-Петербургском государственном институте культуры (СПбГИК) уничтожена кафедра детской литературы – она закрыта последней из 12 аналогичных кафедр университетов и институтов культуры в России.

 


Кафедра начала работу в 1945 году. Открытые лекции на этой кафедре когда-то читали лучшие детские писатели. Сотрудник Центра исследований детской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН Валентин Головин пишет:

«Последняя кафедра детской литературы из 12 в институтах и университетах культуры почила. Особенно обидно за РГПУ (Российский государственный педагогический университет им. Герцена), где объединительный процесс сопровождался потерей как кафедры детской литературы, так и прекрасной кафедры детской речи. Фактически кафедра перестала существовать еще 5 лет назад, когда ее объединили с кафедрой литературы. Сейчас я очень полно осознаю свою вину, когда пошел на конкурс на заведование объединенной кафедрой. Ошибочно хотел что-то сохранить».

Власти РФ год от года сокращали финансирование работы кафедры – в результате сотрудники вынуждены были увольняться и искать другую работу. В прошлом на кафедре было выпущено более 100 книг (монографий, учебников, сборников и семинариев), опубликовано свыше 200 переводов. Защитили диссертации 40 человек.

Головин также сообщает, что «на кафедре осталась большая библиотека детских книг, теперь бесхозных» и просит всю корреспонденцию, которая будет приходить на адрес уничтоженной кафедры направлять в Пушкинский Дом или в редакцию журнала «Детские чтения».

http://3rm.info/main/67855-v-rf-unichtozhili-poslednyuyu-kafedru-detskoy-literatury.html

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А В ТО ЖЕ ВРЕМЯ… 

Американская библиотека оцифровала и выложила в интернет советские детские книги 1918-1938 годов:

Библиотека Принстонского университета оцифровала и открыла для общего просмотра более сотни советских детских книг, изданных в 1918-1938 годах.

Интересен комментарий самой библиотеки. Американцы предлагают своим читателям посмотреть, как СССР экспериментировал с формами, иллюстрациями и подачей информации в детских книгах, рассказывая о своей истории.

http://citifox.ru/2016/09/08/amerikancy-ocifrovali-sovetskie-det/?_utl_t=vk

 

 

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: Культура
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