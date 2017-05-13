Главная » Невероятное в мире, Политика

Учите русский язык надлежащим образом

14:11. 13 мая 2017 Просмотров - 177 2 коммент. Опубликовал:


Оцените накал истерии на американском ТВ после визита Лаврова.
Ведущая FOX-News заговорила на русском и рассказала, что русский язык в США надо учить, чтобы понравится "потенциальным хозяевам Америки".



По словам ведущей, она стала гораздо лучше говорить по-русски после многочисленных расследований связей президента США Дональда Трампа с Россией. «Я хотела показать потенциальным хозяевам, что могу разговаривать на их языке», — призналась Рогински. Журналистка также добавила, что всего лишь хотела, чтобы «потенциальные хозяева» знали о ее успехах в изучении русского языка. «Меня учить уже не придется»

https://lenta.ru/news/2017/05/12/russianlanguage/ – цинк

PS. А ведь когда-то выпрыгнувшего из окна с криком "Русские идут" министра обороны США пытались представить рядовым сумасшедшим.
Довольно забавно, что даже российская государственная пропаганда не позиционирует Россию как абсолютно всемогущее государство, которое управляет США, в отличие от американских СМИ, продолжающих уже который месяц пережевывать жвачку "российского контроля над Белым Домом". Увольнение директора ФБР Коми, так же продолжают позиционировать так, что его уволили потому, что он якобы слишком близко подобрался к связям Трампа с Кремлем или что его вообще убрали по указу из Кремля.














































Все это идет с осени и не думает прекращаться. В американских медиа на полном серьезе пытаются формировать мнение, что Россия управляет Белым Домом, а президент США агент Кремля. Такого идиотизма даже во времена Холодной Войны с СССР не было – там конечно тоже была охота на ведьм и поиск коммунистических агентов, но чтобы несколько месяцев подряд парафинить главу исполнительной власти как агента другого государства, это надо сказать новый уровень дна.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: идиоты, карикатуры, коми, лавров, пропаганда, Путин, Россия, США, Трамп, юмор
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как в Галицкой Руси из русских создавали украинцев
...сожалению, ничего, чтобы надлежащим образом обособить свой язык от великорусского». А также... Галицкая» издавалась на русском языке. Да, этот русский язык в силу многовековой польской...учить его мудрости не взятым напрокат чужим словом, а своим родным русским...
ГЛАВА 14. За здоровье пьют лекарства
... перевёл на русский язык «Сокращённую анатомию» Л. Гейстера и таким образом стал...). Пугаться не нужно. Нужно срочно учить русский язык и понять, что в Мире... сохранить осмотическое давление крови на надлежащем уровне и поэтому объем мочи...
Плоды Ленинской нац.политики – этническая война против русских (1 часть)
... появляться группы горожан, главным образом женщины, которые наперебой обсуждали... в Россию с предоставлением надлежащих условий. Но и эта...пеной у рта на чистом русском языке деятели типа Миррахима Миррахимова,... нашей семьи, дочь Анюта училась не в той школе,...
Глава 3. Вариации в размышлениях
...начинать привыкать, начинать учиться ПОНИМАТЬ и применять...группа иностранных языков. Русский язык – самый богатый язык в мире,...при котором активнейшим образом формируется гармония ВНУТРЕННИХ... преподавателей и отсутствие надлежащего финансирования. Конечно же...
Бэкграунд, выпуск-273 за 8 сентября 2012
.... Школа, в которой человека некогда учили познавать мир, развивая свои способности...». В кадре: На русском языке понятие «детство без образов» можно назвать одним словом... — есть неумение «кидать» эти понты надлежащим образом. Умение приходит с опытом и...
Е.А. Шабельская. «Сатанисты ХХ века. Часть II. Пятнадцать лет спустя»
... — дрожащим голосом спросила русская писательница. В полсекунды, Ольга... в консерватории нас учили итальянскому языку ради пения, — ...обыкновенно собирались пикники, образовалось сравнительно небольшое, но... Его приняли с надлежащей любезностью. Маркиза находила...

2 коммент.»

  • 480 324
    Вадим 13 мая 2017 в 17:22 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    По видимому Трамп местным жидам на какой-то обрезанный орган слишком больно наступил.

    Ответить
  • 480 324
    Вадим 13 мая 2017 в 17:27 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А русский язык (Великий и могучий) учить надо-в жизни ой-как пригодиться может.
    По крайней мере поймешь,что тебя опустили ниже плинтуса,а не хвалебную Оду исполнили.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>