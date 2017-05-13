Учите русский язык надлежащим образом

...сожалению, ничего, чтобы надлежащим образом обособить свой язык от великорусского». А также... Галицкая» издавалась на русском языке. Да, этот русский язык в силу многовековой польской...учить его мудрости не взятым напрокат чужим словом, а своим родным русским...