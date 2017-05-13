Учите русский язык надлежащим образом
14:11. 13 мая 2017 Просмотров - 177 2 коммент. Опубликовал: brahman
Оцените накал истерии на американском ТВ после визита Лаврова.
Ведущая FOX-News заговорила на русском и рассказала, что русский язык в США надо учить, чтобы понравится "потенциальным хозяевам Америки".
По словам ведущей, она стала гораздо лучше говорить по-русски после многочисленных расследований связей президента США Дональда Трампа с Россией. «Я хотела показать потенциальным хозяевам, что могу разговаривать на их языке», — призналась Рогински. Журналистка также добавила, что всего лишь хотела, чтобы «потенциальные хозяева» знали о ее успехах в изучении русского языка. «Меня учить уже не придется»
https://lenta.ru/news/2017/05/12/russian
PS. А ведь когда-то выпрыгнувшего из окна с криком "Русские идут" министра обороны США пытались представить рядовым сумасшедшим.
Довольно забавно, что даже российская государственная пропаганда не позиционирует Россию как абсолютно всемогущее государство, которое управляет США, в отличие от американских СМИ, продолжающих уже который месяц пережевывать жвачку "российского контроля над Белым Домом". Увольнение директора ФБР Коми, так же продолжают позиционировать так, что его уволили потому, что он якобы слишком близко подобрался к связям Трампа с Кремлем или что его вообще убрали по указу из Кремля.
Все это идет с осени и не думает прекращаться. В американских медиа на полном серьезе пытаются формировать мнение, что Россия управляет Белым Домом, а президент США агент Кремля. Такого идиотизма даже во времена Холодной Войны с СССР не было – там конечно тоже была охота на ведьм и поиск коммунистических агентов, но чтобы несколько месяцев подряд парафинить главу исполнительной власти как агента другого государства, это надо сказать новый уровень дна.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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По видимому Трамп местным жидам на какой-то обрезанный орган слишком больно наступил.
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А русский язык (Великий и могучий) учить надо-в жизни ой-как пригодиться может.
По крайней мере поймешь,что тебя опустили ниже плинтуса,а не хвалебную Оду исполнили.