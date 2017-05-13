Суд ООН дал Украине год на подготовку требований к России

После получения украинского меморандума Россия сможет заявить свои предварительные возражения

Международный суд ООН дал Украине время на подготовку требований по иску к России. До 12 июня 2018 года официальный Киев должен предоставить меморандум с развернутыми требованиями. Москве дали время на ответ на претензии до 12 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

"После получения украинского меморандума Россия сможет заявить свои предварительные возражения против осуществления Судом юрисдикции. В этом случае рассмотрению дела по существу будет предшествовать отдельная стадия процесса, специально посвященная рассмотрению этих возражений", - говорится в сообщении.

Встреча делегаций двух стран с председателем Международного суда ООН в Гааге состоялась 12 мая. Обсуждался иск о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, аспекты дальнейшего рассмотрения в суде.