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Суд ООН дал Украине год на подготовку требований к России

15:37. 13 мая 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

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После получения украинского меморандума Россия сможет заявить свои предварительные возражения
Международный суд ООН дал Украине время на подготовку требований по иску к России. До 12 июня 2018 года официальный Киев должен предоставить меморандум с развернутыми требованиями. Москве дали время на ответ на претензии до 12 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
"После получения украинского меморандума Россия сможет заявить свои предварительные возражения против осуществления Судом юрисдикции. В этом случае рассмотрению дела по существу будет предшествовать отдельная стадия процесса, специально посвященная рассмотрению этих возражений", - говорится в сообщении.

 

Встреча делегаций двух стран с председателем Международного суда ООН в Гааге состоялась 12 мая. Обсуждался иск о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, аспекты дальнейшего рассмотрения в суде.

 

https://sm-news.ru/news/vneshnyaya-politika/sud-oon-dal-ukraine-god-na-podgotovku-trebovaniy-k-rossii/
Метки: оон, Россия, Украина
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