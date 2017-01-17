Новости Украины и Новороссии 17 января 2017

Смог, сэр!

Киевляне вновь жалуются на смог. Не нравится жителям столицы дышать гадостью повисшей в столичном воздухе.

Экологи успокаивают: «Само рассосётся. Просто погода безветренная. Да, и чего вы хотели, киевляне? «Революция» ведь. Газа и мазута нет. Все котельные, которые только и смогли, перешли на уголь. А уголь, честно говоря, хреноватый. С донецким углём есть некоторые проблемы, вот и палим то, что есть. Вот «оно» и сыпется на ваши головы, а то, что полегче, в атмосфере висит.

Да и количество автомобилей в столице только за прошлый год увеличилось почти вдвое. Это не потому, что вы, киевляне, зарабатывать стали больше. Это потому, что в других регионах Украины уже давно вообще ничего не зарабатывают, вот и потянулись автомобильные караваны в столицу. А что делать? Все жить хотят. Не только «революционеры».

Да и не самое это страшное. Вредно это, конечно, но не очень смертельно. Смерть от загрязнения «революционной» атмосферы медленная. А вот настоящие экологические катастрофы, которые нас с вами ожидают, это вот серьёзно. Денег в стране нет. Атомных станций и химических предприятий разных полно. Их-то вот уже давно никто должным образом и не ремонтирует, из-за отсутствия этих самых денег.

Так что привыкайте, киевляне. Привыкайте жить хоть и в грязи, но зато в «гидности».

Успокаивают экологи.

Василий Волга

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МВФ, пенсионный возраст, скука

Ты жива еще, моя старушка?

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Геращенко: никто не может назвать дату получения Украиной “безвиза” с ЕС

“Мы на финишной прямой, но дату никто не может назвать”,

“Зачем использовать двойные стандарты, связывая безвиз для Украины с включением этого специального механизма? Да, это право Европы на защиту своих территорий от миграционных рисков. Но при этом действует безвизовый режим для других стран. Поэтому это нечестно в отношении Украины, которая выполнила все условия”,

Дату получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом пока назвать никто не может, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.— сказала Геращенко в опубликованном во вторник интервью интернет-изданию “Украинская правда”.Она выразила сожаление, что Украина не смогла получить безвизовый режим в 2016 году, хотя выполнила все свои обязательства.— заявила Геращенко.

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Власти ДНР утвердили бюджет на 1-й квартал 2017 года, почти половина расходов пойдет на соцвыплаты

“Бюджет Донецкой Народной Республики на l квартал 2017 года социально ориентирован. Основная часть расходов – более 45% – будет направлена на осуществление социальных выплат населению через министерство труда и социальной политики”,

“Мы стараемся распределить бюджет таким образом, чтобы была возможность улучшить благосостояние народа, и, в первую очередь, социально незащищенных слоев населения. Для этого мы ведем беспрерывную и плодотворную работу со всеми министерствами и ведомствами Республики”,

Почти половина расходов из госбюджета Донецкой Народной Республики в первом квартале 2017 года уйдет на социальное обеспечение населения. Об этом сегодня заявила министр финансов ДНР Екатерина Матющенко.— сказала она.Матющенко отметила, что в казну также заложены средства на выполнение работ и услуг по проектам ликвидации нерентабельных шахт. В целом, по словам министра, принципы бюджетной политики в части планирования и исполнения по сравнению с минувшим годом не изменились.— дополнила глава ведомства.

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Порошенко попросил Китай помочь в решении конфликта в Донбассе

“Глава украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе”,

Президент Украины Пётр Порошенко попросил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина содействовать в урегулировании конфликта в Донбассе.— говорится в сообщении на сайте украинского лидера.Порошенко и Си Цзиньпин встретились на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

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Готовьтесь к земле: на Украине стартовали учебные сборы резервистов (ФОТО)

На Украине на полигоне под Харьковом начались учебные сборы резервистов. Более 1000 человек «оперативного резерва» из всех регионов «незалежной» будут «совершенствовать военные навыки и боевое слаживание», рапортует пресс-служба Генштаба ВСУ. «В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок», — говорится в сообщении пресс-службы. Программа сборов включает два этапа. На первом в течение 15 суток в учебных центрах будут «совершенствоваться» указанные навыки, а на втором этапе состоятся собственно «тактические учения с боевой стрельбой, которые подведут итог учебных сборов». Особо подчеркивается, что переохлаждение и голод «оперативному резерву» не грозит. «Подготовлен полевой лагерь, оборудованный для проживания личного состава, развернуты полевые столовые, бани, заготовлен запас угля, дров и топливных брикетов», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ. По старой советской традиции, за резервистами сохраняется место работы и должность, кроме того за 30 суток сборов резервист получит около 8 тыс. гривен. Курс киевского руководства на силовое «решение» конфликта в Донбассе хорошо известен и в лишних доказательствах не нуждается. В некотором роде успокаивает то, что по отзывам «партизан», проходивших подобные сборы в 2016 году, мероприятия проводятся исключительно «ради галочки», реальной боевой подготовки нет, царит пьянство, а большинство «резервистов» озлоблены тем, что в течение месяца теряют реальные доходы.

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Лавров: у России нет намерения переписывать минские договоренности

“У меня нет каких-либо намерений их (минские договоренности – прим.) переписывать. Они закреплены единогласно принятой резолюцией Совета Безопасности ООН”,

“Наоборот, все мировое сообщество повторяет, что альтернативы минским договоренностям не существует”,

У России нет никаких намерений переписывать минские договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.— сказал он на пресс-конференции.По словам Лаврова, он “не слышал, чтобы Франция, Германия как страны-участницы “нормандского формата”, либо чтобы Донецк и Луганск как участники контактной группы предлагали эти договоренности поменять”.— отметил глава МИД РФ.

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Киев требует в суде ООН компенсации за “причиненный Россией ущерб”

“Украина просит суд обязать Россию возместить причиненный ущерб, в том числе выплаты надлежащей компенсации”,

“Сумма будет определяться в положенное время позже, в ходе производства. Первый шаг — это установление юридической ответственности России за ее международные противоправные деяния”,

Украина требует в Международном суде ООН компенсации якобы за причиненный Россией ущерб, заявила в эфире телеканала “112 Украина” официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.— заявила Беца.По ее словам, размер компенсации будет определяться позже, сейчас главное — юридически доказать ответственность России за “международные противоправные деяния”.— заявила представитель МИД.Она уточнила, что Киев обвиняет Москву в нарушениях двух конвенций ООН. По ее словам, Украина просит международный суд объявить, что Россия нарушает обе конвенции, и настаивает на соблюдении указанных договоров.

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Украина ни при каких условиях не откажется от евроинтеграции, — Порошенко

В понедельник на Ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными на Украине, Петр Порошенко поблагодарил «союзников Киева в поддержке курса евроинтеграции и противостоянии российской агрессии». «Категорически не согласен с пессимистическими, а иногда и паническими настроениями относительно будущего Европейского Союза, которые сегодня подсказываются европейцам российскими пропагандистами. Европейский проект имеет гораздо больший запас прочности, чем это представляют себе в Кремле», — заявил Порошенко. «В Украине в Европейский проект и ценности верят иногда больше, чем даже в самой Объединенной Европе. И как бы этого кому-то не хотелось, мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса», — подчеркнул он. Порошенко предупредил послов, что сегодня «как никогда высок риск перечеркнуть все достижения послевоенного сотрудничества и откатиться на целые десятилетия в прошлое в случае потери уважения к своим принципам и ценностям, а также нормам международного права». Порошенко особо отметил, что пока «хотя бы метр нашей территории находится под российской оккупацией, все наши достижения будут под угрозой — и не только в Украине». Но, надо полагать, и в Италии, Бельгии, Нидерландах и Германии.

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Петя и Твиттер. Юлия Витязева

Байден улетел и Петю прорвало. В Твиттере.

Итак. Часть первая:

Демократическая Украина — расширение границы свободы. Стабильная Украина — надёжная защита Европы. Процветающая Украина — рост континента.

Дальше идёт про борьбу с коррупцией и Россией, желающей построить железный занавес. Петя этому противостоит. Скромно замечает, что успешно!

Часть вторая:

Весь мир — Кремль. Включая коррупцию, наёмников, псевдожурналистов, хакеров и тотальное враньё.

Москва хочет лишить Европу права выбора.

Россия — зло.

В 2017 Украина будет закреплять логику Минских договорённостей.

Резолюция ООН является указателем (дороговказом — по укр.!!!) в деле возвращения Крыма.

Крымчане! Петя ни за что вас не бросит за новым железным занавесом российской оккупации.

Дайте безвиз и тогда Крым и Донбасс вернутся.

Часть третья:

Поздравления с 20-летием партнёрства с НАТО.

Реверансы и благодарность за помощь МВФ, ЕБРР и особенно США, которые стабилизировали макроэкономику Украины.

Надежда на сотрудничество с Китаем.

Спасибо Японии. Особенно, за голосование в «большой семёрке».

Сотрудничество с Канадой засияет новыми красками.

Привет Турции и Азербайджану.

Просится в гости на Ближний Восток, в Латинскую Америку, страны Африки.

Похоже, на этом энтузиазм, фантазия и глобус кончились. С чувством выполненного долга президент мира закрыл ноутбук и пошёл вершить историю. На другом конце провода томились в ожидании Олланд и Меркель…

Юлия Витязева

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Украинские порты переименуют: названия напоминают об «оккупации рабами-московитами» (ДОКУМЕНТ)

И.о. министра инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил переименовать ряд портов в Одесской и Николаевской области с целью «безжалостной ликвидации всего навязанного с целью приучить украинцев, что они общей крови с ордынцами, такие же лузеры и рабы, как московиты». Переименованию подлежат порт «Южный» и Ильичёвский порт в Одесской области, порт «Октябрьский» в Николаевской, так как их названия содержат коммунистическую символику, содержат русизмы и «угрожают независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины». Кроме того, демонтажу подлежат все памятники коммунистической эпохи на территории портов. Читайте также: С пьяных глаз: возрождается экономика, запускаются заводы, строятся элеваторы, — Порошенко о Николаеве (ВИДЕО) Подтверждающие такое распоряжение документы чиновник опубликовал на своей странице в соцсети. Демонтаж памятников должен завершиться до конца февраля текущего года, а переименование — до 29 апреля. «Надеюсь, что руководство “Укрзализныци”, морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины, — призывает Омелян к дальнейшим переименованиям. — Причём даже если не хочешь — придётся».

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МВФ требует от Украины продать Одесский припортовый завод ради транша

Украина должна продать Одесский припортовый завод уже в первой половине 2017-го года, если хочет получить очередной транш от МВФ.

Соответствующее требование содержится в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ.

Кроме того, согласно меморандуму, Украина обязуется до конца сентября 2017-го года запустить приватизацию других государственных активов — как крупных (типа «Центрэнерго» или «Энергоатома»), так и мелких, включая отдельные здания, сооружения и земельные участки.

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Высокий суд Лондона сегодня начнет рассмотрение иска России против Украины

Высокий суд Лондона во вторник приступит к рассмотрению дела по иску Российской Федерации к Украине по задолженности по выпуску еврооблигаций на 3 миллиарда долларов. Ожидается, что заседание суда будет проходить до 20 января включительно. РФ в феврале 2016 года подала иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины 3 миллиардов долларов задолженности и невыплаченных процентов на 75 миллионов долларов. Евробонды на 3 миллиарда долларов были размещены на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в пользу Украины в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Затем украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому теперь исход дела должен определить суд. В конце декабря 2016 года глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал высокими шансы России выиграть суд у Украины по этому долгу. Российский министр выразил сожалением в связи с тем, что «Украина больше имитировала деятельность» по достижению договоренностей с РФ. Читайте также: Украина подала в суд ООН иск против России В своих возражениях против исковых требований РФ, поданных в Высокий суд Лондона, Украина заявила, что договор о займе в 3 миллиарда долларов «является недействительным и не подлежит принудительному исполнению» по ряду причин. В том числе Киев указал на якобы имевшее место принуждение, которое осуществлялось со стороны России на Украину в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС. Читайте также: Украина может хоть ежедневно подавать в суд на Россию, — экс-замгенсека ООН При этом российский Минфин ранее отмечал, что Украина включила в отзыв на иск ряд исключительно политических аргументов, никак не относящихся к очевидному требованию исполнить долговые обязательства и, зачастую, не соответствующих действительности.

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Если ты не веришь своим долбаным глазам

Гимн украинским “журналистам”.

Часть первая – https://www.youtube.com/watch?v=f8s_o…

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Украина может хоть ежедневно подавать в суд на Россию, — экс-замгенсека ООН

Заместитель секретаря Общественной палаты, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе прокомментировал Life подачу иска со стороны МИД Украины на РФ в международный суд. Он отметил, что Россия, Китай и США не признают его обязательную юрисдикцию. — Мы не признаём обязательную юрисдикцию международного суда. Её не признают также США и Китай. Мы не можем доверить национальную безопасность нашей страны решать каким-то судьям. Украина может хоть каждый день подавать в этот суд — толку не будет, — отметил Орджоникидзе. Напомним, МИД Украины подал в международный суд на РФ иск о нарушении Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Я заинтересован, чтобы следствие было предвзятым и необъективным, — Пашинский (ВИДЕО)

Нардеп Пашинский, который оказался в эпицентре скандала из-за стрельбы под Киевом, заявил о заинтересованности в предвзятом и необъективном расследовании инцидента. Об этом он сказал во время короткого брифинга в кулуарах Верховной Рады, отвечая на вопрос о следствии по делу. «Я больше всего заинтересован в том, чтобы следствие было проведено необъективно и предвзято», — сказал он. «И своими действиями я это всем подтвердил, за последнюю неделю было проведено 5 допросов», — отметил нардеп.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Зато у вас всегда будет гимн и вышиванка. Ольга Бондаренко

Вот обнародовали меморандум с МВФ.

Я недавно смотрела старый эфир с министром нынешним Розенко. Он тогда был в оппозиции. И говорит: «Это лоооожь, что МВФ заставляет власть поднимать пенсионный возраст. Они просто лгут».

Сегодня мы видим это требование в меморандуме. А ещё требование о рынке земли.

И ведь что самое интересное — не надо ждать прозрения народа. Народ будет говорить о тяжелых условиях во время войны, о том, что они отвоевали себе на Майдане надежду, х*ежду, веру, перспективу.

Они так и будут верить этому оползню Порошенко об укреплении экономики. Они так и будут платить по 1000 грн. за газ и получать 2300 грн. зарплаты, расчищая всю ночь снег на улицах Киева.

Я тоже так думала. Что вот придёт жопа и все скажут: «Так жопа же вокруг, мы же расхерачили все».

А оно постепенно так идёт. И просто спустя лет 10-15 вдруг окажется, что всё.

Ваш великий чернозём будет выкуплен европейскими компаниями. И на них не будет НИЧЕГО. Землю выкупят и она будет пустой. Потому что вы не нужны никому, как товарный конкурент. Ваши производства, если они ещё есть — порежут. С пенсии вы будете сразу идти в гроб. Потому что здоровье наших людей не позволяет им работать до такого возраста.

Ваши Карпаты вырубят. Янтарь вывезут. Набережную, которая ещё осталась, застроят феодалы. Ваши новаторские идеи никому не будут нужны. Вы бы и могли придумать аппарат для движения атрофированных конечностей или даже открыть вакцину от рака. Но вам не дадут денег, вы никому неинтересны. Поэтому у вас есть шанс, если вы свалите, как Ян Кум.

Вы не станете известным журналистом, потому что там нужны собаки олигархов.

Но зато у вас всегда будет гимн и вышиванка.

Вы всегда будете «патриотами», а я нет.

Поэтому вы останетесь с пустой землёй, а такие как я могли ее сохранить.

Но вы так попросили — забирайте.

Ольга Бондаренко

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Захарченко и Плотницкий прибыли в Крым

В Крым с визитом прибыли лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко.





«Нам очень важно, что в период проведения мероприятий Переяславкой рады братские нам республики находятся здесь, и мы тем самым хотим показать нашу неразрывную духовную связь, что крымчане сопереживают за все происходящие на Донбассе», — подчеркнул Козенко.



Делегации из Донбасса прибыли в Крым по приглашению Русской общины Крыма. Кроме Захарченко и Плотницкого, в республику также приехали председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.



В рамках визита, который продлится до 20 января, запланирована совместная пресс-конференция в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня», торжественный митинг в Симферополе у памятника Богдану Хмельницкому, посвященный годовщине Переяславкой рады, а также форум славянского единства «С Россией навеки».



«На форуме мы сделаем ряд политических заявлений, где Русская община Крыма подпишет соглашение о сотрудничестве с общественным объединением «Мир Луганщине», — отметил депутат.



Переяславская Рада состоялась 18 января 1654 года в Переяславе. На ней запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого было принято историческое решение о переходе Украины под покровительство царя московского Алексея Романова.



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Марьяна Наумова в ДНР: Хочу посетить попавшие под обстрелы школы и поддержать детей





Видео от пресс-службы УНМ ДНР.



Чемпионка мира по пауэрлифтингу, спортсменка из России Марьяна Наумова на пресс-конференции сообщила о своих планах в ходе визита в Донецкую Народную Республику.

«Я поставила перед собой задачу в этот приезд посетить школы ДНР, попавшие под обстрел. Я хочу поддержать детей, побеседовать с ними, рассказать о себе и узнать, чем живут они. Я всегда интересуюсь судьбой детей, которые живут в зонах военных конфликтов, и стараюсь по возможности им помочь», — рассказала Марьяна.

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