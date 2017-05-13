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Пояс и путь. Китайский ответ на американский вызов

20:27. 13 мая 2017 Просмотров - 166 Один комментарий Опубликовал:

Пояс и путь. Китайский ответ на американский вызов

14-15 мая в Пекине пройдёт Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках китайской инициативы «Пояс и путь», полное название которой – «Экономический пояс Шелкового пути (ЭПШП) и Морской шелковый путь XXI века».

Почти 20 стран и более 20 международных организаций, как ожидается, подпишут документы по сотрудничеству с Китаем в рамках форума, в котором примут участие представители из 110 стран. Такое широкое представительство ставит его в один ряд с наиболее крупными международными событиями. Подтвердил своё участие в пекинском форуме и президент России В. Путин.

За время с момента выдвижения председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году этой инициативы произошло уточнение её целевых установок и задач, вышедших в процессе реализации за рамки первоначального замысла, определились достижения, выявились риски и вызовы. Поэтому проведение Форума, по словам официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, нацелено на подведение опыта, планирование будущего, анализ существующих проблем, совместный ответ на вызовы и объединение общих усилий.

Китайская инициатива «Пояс и путь» несёт на себе отпечаток изначальной цели – нейтрализация стратегии Вашингтона по установлению контроля за маршрутами внешней торговли Китая и поставками в Китай энергоносителей. К 2013 году, когда Си Цзиньпин сформулировал в Астане (7 сентября) и в парламенте Индонезии (3 октября) проект «Пояс и путь», намерения США по экономическому сдерживанию Китая вполне определились.
Поэтому подавляющее большинство проектов международного сотрудничества в рамках «Пояса и пути» направлено на расширение технических возможностей по доставке китайских товаров на ключевые для КНР рынки и обратной транспортировки в Китай сырья и энергоносителей. Это проекты по развитию транспортной и логистической инфраструктуры – строительство и модернизация железнодорожных и автомобильных путей сообщения, портов, баз для перевалки и хранения грузов, трубопроводов.

В данный момент в рамках «Пояса и пути» определились семь основных экономических коридоров и «сухопутных мостов», которые своей транспортно-логистической и портовой инфраструктурой должны соединить Китай с Российской Федерацией, Европейским союзом, Западной Азией (Аравийский полуостров), Индокитаем, Пакистаном, Индией.

Пояс и путь. Китайский ответ на американский вызов

С момента запуска инициативы в 2013 году Китай уже вложил в инфраструктурное обустройство названных направлений в общей сложности более 50 млрд. долл. США и сформировал в странах «Пояса и пути» 56 зон торгово-экономического сотрудничества, которые принесли этим странам около 1,1 млрд. долларов налоговых поступлений и создали 180 тысяч рабочих мест.
Согласно группе данных, опубликованных за первый квартал текущего года, внешнеторговый оборот между Китаем и странами, лежащими вдоль «Одного пояса, одного пути», составил 1 трлн. 660 млрд. юаней, что на 26.2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост объёма оборота внешней торговли Китая с Россией, Пакистаном, Польшей, Казахстаном и Индией составил 37%, 18.7%, 19%, 69.3% и 27.7% соответственно.
Переход администрации Трампа к торгово-экономическому протекционизму явился для Китая, чья экономика критическим образом зависит от беспрепятственного экспорта, новым вызовом. В этих условиях проект «Пояс и путь» стал не только способом укрепления торговых связей КНР с основными ранками сбыта своей продукции и источниками дефицитного промышленного сырья, но и проектом новой модели глобализации. Пекин вполне осознал свою новую геополитическую роль в качестве мирового лидера этого процесса.

В результате активной дипломатической деятельности Пекина инициатива «Пояс и путь», так или иначе, поддержана рядом западных стран. А 5 мая министры финансов и главы центробанков Китая, Южной Кореи и Японии на совещании в Токио высказались против всех форм протекционизма, косвенно подвергнув критике торговую политику новой администрации США.

По мере решения масштабных экономических задач, сотрудничество стран «Пояса и пути» выходит за пределы первоначальных, узко экономических целей. В рамках этого масштабного проекта появляются аспекты международного взаимодействия, которые непосредственно не связаны с экономикой и приобретают относительно самостоятельное значение.

Пояс и путь. Китайский ответ на американский вызов

Поэтому сейчас официально заявленные цели Пекина в инициативе «Пояс и путь» формулируются более широко и комплексно. «Пояс и путь» — это сообщество с общими интересами, общей ответственностью, общим будущим. В Пекине ведут речь о «Шёлковом пути мира», который опирался бы на два взаимодополняющих компонента: стабильность и совместные усилия для создания торговой сети, способствующей региональному миру.

Эти цели определяют принципиальное отличие глобализации по-китайски от западной её версии — полное отсутствие предварительных политико-идеологических условий участия в «Поясе и пути». Благодаря таким особенностям инициативы, как открытость, инклюзивность и взаимная выгода, она приобретает всё большую поддержку в мире, особенно в странах Азии, которые являются потенциальными кандидатами на «демократизацию» их Западом.

Китаю, не имеющему военных возможностей Соединённых Штатов для давления на партнёров и обладающему иной, нежели западная, политической культурой, важно показать, что его инициатива не является игрой с нулевой суммой и направлена на взаимный выигрыш. Симптоматично, что в преддверии пекинского форума именно это решающее преимущество китайской инициативы на Западе пытаются дискредитировать. В западных СМИ появилась построенная на домыслах критика китайской инициативы, где Китай характеризуется, как «новая колониальная держава», а намерениям Пекина приписывают такие же идеологические цели, как «плану Маршалла» для послевоенной Европы.

Техническая и финансовая мощь растущей китайской экономики при опоре на принцип невмешательства делают эту инициативу привлекательной и для России. Однако для российской экономики важны не только транспортно-логистические стороны взаимодействия, но и кооперация в области НИОКР и в производственной области, включая ее высокотехнологичную составляющую. Об этом по сути заявил 11 мая посол РФ в КНР Андрей Денисов на пресс-конференции, посвященной Форуму высокого уровня: «Для реализации потенциала российско-китайских торговых отношений обеим сторонам нужно переходить от торговли товарами к торговле инвестиционными проектами и развивать долгосрочные проекты сотрудничества».

Проект ЭПШП сам по себе не запустит экономический рост России требуемого качества, но при разумной государственной политике он, действительно, может стать весомым фактором роста экономики РФ и ЕАЭС в целом. Это важно и для решения вопроса о сопряжении ЕАЭС с китайской инициативой, где препятствием пока является конкуренция РФ и КНР на рынках среднеазиатских участников ЕАЭС.

Инициатива «Пояс и путь», создав значительные перспективы развития, вместе с тем обнаружила новые вызовы и поставила новые проблемы. Однако подход китайской стороны вселяет оптимизм: «Есть вызовы — мы на них ответим! Есть трудности — мы их преодолеем!»

Виктор Пироженко

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 256 228
    Руса 13 мая 2017 в 23:24 Ссылка Пометить
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    В России для начала надо построить
    Высокоскоростные железные дороги по
    стране для населения, чтобы ускорить
    движение грузовых поездов, как в Китае.
    От этого будет огромный экономический
    Эффект и существенный рост ВВП.
    В числе первых намечается маршрут
    Москва-Казань-Ниж. Новгород-Астана-Пекин.
    Но для этого нужны колоссальные деньги. А, где их взять?
    Будем надеяться, что Китай поможет.

    Ответить

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