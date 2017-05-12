Задобрит ли новая колониальная дань России в 500 млрд. долл. Дядю Сэма?

После «засекреченного» плана экономического развития Кудрина в мае открылась еще одна из его карт, которую озвучила глава ЦБ Набиулина, заявив, что строительство «подушки безопасности» в 500 млрд. долл. будет возобновлено.

В это же время появилось сообщение, что «Китай решил перекроить мир своим планом инвестиций на 500 млрд. долл.».

Понятно, что за нашей «второй подушкой» стоит один и тот же человек, а написанная им программа, озвучивается как бы заново, «рассекречивается». Но вот обстоятельства другие.

Получается, когда Китай будет в очередной раз удваивать вложения в строительство своей экономики, расширять её, мы по-прежнему, будем стерилизовать деньги в «кубышку». Будем, как и ранее, заниматься крупными спекуляциями на бирже, оставаясь сырьевой колонией, вкладывать заработанное в бумажки по всему миру, покупать долговые бумаги США, стараясь покупать лояльность. Но, спросите вы, как же так, ведь у нас кризис случился по этой же причине, и нефть не 140 долларов за баррель. Это же сколько мы будем тогда копить при 45-50-60 долларов за баррель, собирая все в кубышку минимум до указанного 2030 года, затягивая для этого пояса, если уже сейчас расходуем деньги из резервного фонда. Но самой главное, что теперь опять все заработанные деньги – опять будут «не наши», будут стерилизоваться, будут работать на экономики других стран.

Консервация такой ресурсной колониальной системы, которая должна поставлять ресурсы, встраиваясь в тренды творческих и растущих экономик, это собственно отказ не только от любой национальной идеи, творческого развития, экономической самостоятельности, но и от самой сути будущей перспективы государства. Ведь кроме колониального обслуживания, дотирования своими ресурсами Запада и США, иной цели не предвидится. Россия, таким образом, будет собой обслуживать крупный ТНК капитал.

А пока появились очередные сообщения, которые предлагают внешним крупным иностранным игрокам «наконец» сыграть на понижение рубля. СМИ пишут: ««Роснефть» перевела почти все деньги в валюту», «МЭР предсказало падение рубля…», Орешкин предсказал падение рубля летом» и.т.п. Чуть ли не ползая на коленках, как только не уговаривают наши «суверенные» государственники крупных мировых спекулянтов совместно уронить и потоптать свой собственный рубль.

Вот тут и доходит до головы страшная мысль о новой спекулятивной реальности, уж если так наши «государственники» поступают с рублём, то рубль уже и не наш, не родной. Его давно не жалко, его бросают то вверх, то вниз, чтобы спекулировать, заработать на конвульсиях экономики и людей. Эти совместные с ТНК спекуляции делаются уже открыто и цинично.

Делаются совместно с теми, кто так стремился сделать нашу экономику колонией, площадкой для экономических экспериментов. Но пока главный спекулятивный биржевой игрок «Дядя Сэм» еще не выкурил сигару, он смеется над всеми «независимыми» игроками, которые бегают вокруг него и суетятся, так как команду «фас» он еще не давал, даст, когда сочтет это нужным. А те, кто кричит, прогнозирует и бегает вокруг его ноги - да таких в мире много, кто готов целовать его ботинки ради нужной «прелести».

А «зеленую прелесть» печатает только «Дядя Сэм». А он пока «курит» и не велит его беспокоить. Крупное предложение нашего колониалитета о 500 млд. долларах в валюте, которые пойдут в его долговые бумаги, конечно, для него хорошая новость. Все дети, внуки и правнуки – уже этим решением дистанционно «проданы» и будут трудиться на плантациях колониальной России, чтобы обеспечить будущее единственной избранной нации, для превосходства над всеми колониями - её американских детей и внуков. На кону лот «РФ» с 500 млрд. долларов. Если Дядя Сэм официально даст согласие нашему будущему либеральному экономическому блоку, останется лишь только трижды стукнуть молоточком и заявить: «продано, продано, продано». А дальше науку и образование останется окончательно подвести к тому, чтобы будущие поколения работали как соответствующие «наёмники» в рамках колониального «консенсуса». А такая программа А. Кудриным уже значится и заявлена. Известно, что наша экономическая приватизационная программа 90-х была составлена иностранными «спецами». То, что заявлено ныне, так же будет мало отличаться от предыдущего, а значит, нас будут «извне» стараться двигать по «Украинскому» сценарию. Изнутри разные олигархи и их фонды будут способствовать этому. Внушать идеи о неполноценности нашей истории, людей, отсутствия русских среди наций, которые уже давно «растворились» во всех нациях, выделяя национализм региональный как единственно правильный и нужный, делая ставку на молодое протестное поколение.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110126/18525/-

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110126/18525/-

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110126/18525/-