Славянские Праздники

Традиционные славянские языческие праздники связаны с природой и событиями в ней происходящими, они содержат и таят в себе глубокую сакральную суть и значение.

Январь (просинец).



1-6 – Волосовы дни. Иначе именуются волчьими днями. В эти дни надо молиться скотьему покровителю – Богу Волосу и скоту. Защитите стадо в эти дни от бесчинства волков, принесите своим животным благодарность за то, что кормят нас они испокон века.



3 – День памяти легендарной княгини Ольги. Сегодня тост в честь великой язычницы Ольги. Прославила в веках свое имя своими деяниями, достойными памяти и славы – отомстила древлянам за убитого мужа, родила князя Великого Святослава и объединила Русь.



6- Турицы. Праздник Яр-Тура, быка, символизирующего плодородие и жизненную силу. В этот день люди надевают маски быков, водят хороводы. Молодежь играет в турицы – веселые игры. Этот день является завершением новогодних праздников.



8 – Бабьи Каши. День повитух – повивальных бабок. На Руси было принято в этот праздник ходить к повитухам, угощать их водкой, блинами, дарить подарки. Считалось, если молодая женщина сделает подарок повивальной бабке, то у нее (девушки) родится здоровый и крепкий ребенок.



18 –День Интры (повелителя змей). Интра по славянской мифологии является богом туч, змей, колодцев, источников. Отождествляется с Навью (духом мертвецов). В ночь ведуны должны были заговаривать дымоходы – трубы, через которые Навь мог проникнуть в дом. Интра – житель подземелья, поэтому нужно было говорить: «Если Солнце на небе, то Интра в Нави». Интра покровительствует воинам, олицетворяя отвагу, силу и доблесть.



21 – Просинец. Середина зимы, возвращение на землю солнечного тепла. Отмечали Просинец водосвятием. Славяне купались в холодных водоемах, накрывали богатые столы. Среди прочих кушаний, на столе непременно должны были находиться молочные продукты – молоко, творог, простокваша, сыры и прочие.



30 – День Деда мороза и веселушки Снегурочки. Символичное окончание зимы. В этот день принято рассказывать истории про Деда Мороза и его дочку – Снегурочку.



Февраль (сечень)



10 – Кудесы, Велесичи. День домового. Домовому в самые важные праздники славянэтот день нужно делать подношения, чтобы задобрить его. За печкой оставляли горшок с кашей, предварительно укутав его и обложив горячими углями, чтобы еда не остыла к приходу домового. «Дедушка-соседушка! Угощайся, кушай кашу, да храни от зла избу нашу! Ешь пироги, да хозяйский дом береги!» Домовой помогает семье, где его ценят. Это добрый дух, иногда немного вредный. Напротив, если своего «хозяина» не подкармливать, он начинает буйствовать и причиняет жильцам много хлопот.



15 – Сретение. Граница между зимой и весной. Если на Сретенье потеплело – жди раннюю весну. Напротив, холодный день – к холодной весне. На Сретенье простолюдины поджигали друг у друга волосы на голове, полагая, что это хорошее средство против головных болей. Поджигать волосы следовало крест-накрест, используя сретенские свечи. В этот день пекут круглые золотистые блины, символизирующие солнце, жгут костры, пляшут и веселятся.



18 – Троян зимний. День Воинской славы. В этот день совершается что-либо героическое, сопряженное с опасностью, но с пользой для Родины либо для семьи. Вспоминают за столом павших воинов.



29 – День Кащея Чернобога. Кащей – повелитель Нави (мертвых), Пекла и Тьмы. Бог смерти, уничтожения, ненависти и холода. Воплощение всего черного, безумного и злого. Мир славян поделен на две половины, на хорошую и плохую.



Март (сухый). Популярные весенние языческие праздники славян



1-Навий день (вьюницы). День мертвых у древних славян. Сегодня народ приглашает предков к праздничному столу, принося жертвы. Вьюницы – один из четырех молений предкам.



3 – День памяти князя Игоря. Языческий князь держал Византию – центр христианства – в страхе, ходил на Царьград. Варяги помогали ему сражаться с врагами и управлять княжеством. Их жестокие и жадные действия погубили Игоря – он был убит древлянами во время полюдья.



21 – Масленица. Сегодня люди празднуют Весеннее Равноденствие, окончание зимы, древнюю Масленицу. В этот день следует веселиться, пировать, рядиться. На Масленицу пекут блины, оладьи и пряженцы, символизирующие Солнце.



24 – Комоедицы. Один из древнейших праздников Язычества. Сегодня молятся Медвежьему богу и приносят жертвы Большому Медовому Зверю – медведю. Считается, что этот день являлся продолжением Масличной недели.



Апрель (березозол)



7-День богини Карны. Второй день моления умершим предкам, день богини причитаний и плача. У ворот домов в этот день принято было жечь костры и сжигать на них ветошь, старые вещи и прочее. «… у того огня души проходящие отогреваются…». На столе должна быть кутья и вода для мертвых.



22 – Праздник Лели. Леля была одной из главных древних славянских богинь. В этот день произносят тосты в ее честь.



Май (травень)



1 – Родоница. Этот день назван так в честь бога Рода, покровителя семьи и вселенной. День поминаний и третье моление предкам. Умершим сегодня ставят водку, пиво и еду. Поминальщики зовут за стол своих мертвых – попить, поесть на поминальной тризне.



20-30 – Грудие росное. В эти дни приносили Роду жертвы, моля его о хорошем урожае.



Июнь (кресень) – летние языческие праздники славян



4 – Ярилин День. День плодородия, Ярилы – бога Солнца. В этот день славяне устраивали массовые игрища и пляски, которые сопровождались сладострастными телодвижениями и громким криком.



19-24 – Русальная неделя. Прославляются божества водоёмов и рек – Русалки. С этой неделей связано множество гаданий, преданий и легенд. Принято рассказывать страшные истории и сказки. Считается, что духи утопленников могут в это время свободно летать над озёрами и полями.



24 –Купала. Этот день отмечен, как праздник Летнего солнцестояния и человеческого жертвоприношения Ящеру (Яще) – хозяину подводного мира. Принято в ночь собираться толпой, веселиться, петь песни, гадать, водить хороводы. У водоёмов разжигают костры, проводят обряды и топят Купалу в реке. Позднее жертву заменили куклой, сделанной из соломы.



Июль (червень)

3 – День языческого князя – Великого Святослава



Князь Святослав вёл войну с Византией. Он относился презрительно к христианству. Захватив земли от Волги до Дуная (от Хазарской Белой Вежи до Балканских земель), он отбросил отряды печенегов и остановил проникновение христианства. Однако, во время осады Царьграда, из-за наличия христиан в войске, его постигает неудача.



20 – Перунов День



Воины освящают оружие, поют песни, прославляя Перуна – покровителя витязей. В этот день происходит заклание жертвенного быка либо петуха (оперение птицы должно быть однородным, красного цвета). Поминают павших в бою воинов-славян. Пьют квас, пиво, красное вино, едят говядину, курятину, каши.



Август (серпень)

7 – Праздник хлебного Урожая



Спожинки. Заканчивается уборка и переработка урожая зерновых. Люди пируют, освящают яблоки, мед, зерно. На столе не должно быть блюд из говядины.



21 – День Стрибога – повелителя ветров



По поверью, Стрибог живет в море Окияне, на острове Буяне. Он каждый день создает по семьдесят семь ветров, которые раздувает в разные стороны. Славяне с большой опаской относились различным проявлениям воздушных стихий. Например, чтобы предотвратить образование смерчей, призывали Перуна на помощь, били ветер палками, бросали в него ножи и камни. Для ветров – детей Стрибога были придуманы имена, отражающие их сущность: Полуночник, Полуденник, Сиверко, Посвист, Подага. Чтобы задобрить Стрибога, люди разбрасывали по ветру тряпичные лоскуты и яркие ленты, зерно, крупу, муку, надеясь на богатый урожай.



Сентябрь (вересень)

2-День памяти Вещего Олега



История Руса – викинга загадочна и поучительна. Чудские Волхвы предсказали ему смерть от своего коня – что и произошло после того, как конь Олега пал. Вещий Олег прославился взятием большого откупа от поверженной им Византии, после чего на воротах Царьграда он повесил свой щит.



8 – Род и Роженица



На восьмое сентября выпадает праздник, чествующий семейное благополучие. Начинается он с прославления Лады, Рода и Лели, переходит к обряду «похороны мух». В домовину из моркови помещается муха, в ее отсутствие комар, оса или таракан и в торжественной обстановке уносится на пустырь, где зарывается в могилу с целью оцепенения насекомого до теплого времени года.



После похорон наступает время следующего обряда – охота на так называемых «лосих». Две молодые девушки, ряженые лосихами, убегают в лес. Парни – охотники должны их изловить. Одну «лосиху» оставляют, вторую приводят к капищу, где ругают за то, что убегала, и отпускают.



Завершают праздник рожаничный пирог (еда во время обряда: говядина, овсяная каша, вино из ягод, сыр, творог, яйца) и игрища.



Хоровод вокруг самой старшей женщины начинает игрища. В руках у женщины находится овсяный хлеб, который потом раздают для исцеления домашних животных и людей. После завершения славянского праздника приходит бабье лето.



8 – Праздник Лады



У Лады и Лели(ее дочери) просили разрешения зазывать праздники, чтимые славянамивесну.

В следующий раз богиню беспокоили по поводу начала летних работ в поле.



Оставшиеся обряды были посвящены молениям о дожде, празднику молодой зелени, первых всходов и первых созревших колосьев. На красную горку девушки играли в игру «А мы просо сеяли, сеяли».



Игра проходила на холме, именуемом красной горкой. Поделенные на две группы играющие исполняли песни.



Одна группа пела песни о посеве проса, другая исполняла произведения о его вытаптывании. Вытаптывание означало обмолот хлеба.



Часто на середину лета и ближе к началу осени молодые люди договаривались о заключении брака, но свадьба игралась по завершению полевых работ.



Последним славянским праздником, связанным с Ладой являлся праздник солнцестояния. Он приходился на 8-9 сентября по старому стилю (22-ое по-новому).



9 – Осенины



Это славянские праздники урожая, посвященные завершению жатвы, которая должна была обеспечить семью на предстоящий год. Осень встречалась обновлением огня. Гасился старый огонь и ударами кремня добывался новый.



Во время «осенин» вся деятельность переносилась с полей на огород или в дом, заготавливались овощи. На день Рождества матери пресвятой Богородицы устраивалось угощение для всех членов семьи. Мука нового урожая шла на приготовление пирога, варилось пиво, к которому закалывали овцу или барана. Во время праздника прославлялась Мать-Сыра-Земля за рождение хлеба и прочих даров.



14 – День Огненного Волха



праздники славянУ древних славян Огненный Волх – мужественный бог войны, муж Лели, рожденный от связи Матери-Сырой-Земли и Индрика-зверя.



Возмужав, Волх убил отца и обрел его власть над темными силами. В его планы входило покорение царства небесного и всей вселенной. Он обладал не только невероятной силой, но и хитростью.



Волх обернулся соколом, проник в небесный сад с целью склевать золотые яблоки и тем самым получить бессмертие и власть над миром. Но в саду он заслушался пением Лели и, позабыл обо всем, стал ее тайным любовником.



Волх принадлежал подземному миру и не мог стать супругом Лели. Сестры Лели, не желая того, чтобы Волх-сокол влетал к ней по ночам, истыкали иглами окно. Волх изранил крылья и вынужден был вернуться в свое царство.



Вскоре Леля отправилась на его поиски. Истоптав три пары железных туфель, изломав три чугунных посоха и изжевав три хлеба из гранитного камня, Леля нашла Волха. Она избавила его от власти подземного мира, и грозный властолюбивый бог стал ее мужем и защитником мира небесного.



14 – Закрытие Сварги



Закрытие Сварги приходится на тот период, когда богиня Жива покидает землю, а Зима и Мороз набирают свою силу. В это время подходит к концу уборочная страда, люди с благодарностью обращаются к Живе. Это она послала на землю плодородие и не дала умереть с голоду. С этого дня духи предков перестают опускаться на землю.



Улетают на юг птицы. Славяне твердо верили, что пернатые пробираются в верхний мир, где встречаются с душами умерших. Большинство людей обращаются к птицам и просят передать умершим весточку.



21 – День Сварога



По завершению обрядов закрытия Сварги (прекращение связи между Землей и Небом) наступает День Сварога – Великий Праздник Небесной Кузни. Светлые боги ослабевают, землю сковывает мороз. Теперь о Земле заботится Велес. Сварог дарит людям топор и ремесла, чтобы те могли пережить нелегкое время. Всех мастеров-умельцев чествуют особо, режут кур и первых из них преподносят Сварогу в виде жертвы.



В снятой избе девушки устраивают братчину. Они приглашают на гулянку парней, где хозяйкой в доме считается невеста. На вечерках царят игры с поцелуями, волшебные и страшные сказки.



27 – Родогощь



Когда собран весь урожай, светит, но не праздники, значимые для славянпечет солнце, сбрасывают листву и готовятся к зимнему сну деревья, славяне празднуют Родогощь. К празднику печется пирог огромных размеров. В старину он ровнялся человеческому росту, за него прятался жрец с вопросом: «Видите ли вы меня?»



На положительный ответ жрец желал, чтобы на будущий год был собран более обильный урожай и можно было испечь пирог еще больших размеров.



После зачина и гаданий на следующий год, начинался пир горой. Блюда на столе устанавливалась горкой, которая постепенно уменьшалась.



В этот день можно было услышать сказку о чудо-богатыре и подземном царстве. Смысл сказки сводился к напоминанию о приближающейся зиме и угасающем солнце.



Для проведения обряда очищения с наступлением темноты разводился костер, через который нужно было прыгать. С песней «Яже, яже потоптаже!» – жрецы проходили по раскаленным углям босыми ногами.

Веселые игрища служили концовкой праздника.



Октябрь (листопад)

14 – Покров



С введением христианства данный праздник отмечался во славу пресвятой Богородицы. В народе принято считать Покров днем встречи Осени с Зимой. Своему названию праздник обязан первому инею, который к этому времени уже полностью покрывал всю землю. Окончание полевых работ и Покров совпадали. С этого времени в избах начинали топить и ткачихи с пряхами приступали к своей работе.



Домовой в этот день ложился спать, а обитатели избы проводили ритуал «Запекания углов». Чтобы дух дома находился в сытости и тепле, пекли блины. Первый блин разрывали на четыре части и в качестве подношения разносили по всем углам избы. В это время девушки обращались к Ладе с просьбой о замужестве. Так начались девичники.



28 – День Макоши-Пятницы



Макошь (Макоша)– защитница девушек и женщин, богиня браков и родов, в ее подчинении находится ремесло – пряжа. С давних пор к ней обращались с просьбой о легких родах и здоровых детях.



Метал богини – серебро, камень – горный чистый хрусталь, а животное – кошка. Клубок шерсти, пряжа и веретено – символ богини. Ее слуги – пауки, поэтому прилетевшая паутина является хорошей приметой. Оберег – веревочка на правом запястье, тоже имеет связь с Макошей.



В день Макоши женщинам запрещалось выполнять домашнюю работу, купать детей и купаться самим. За непослушание богиня могла наказать – порвать полотно, спутать на веретене нитки и даже наслать болезни.



Ноябрь (грудень)

25 – Марена



В день 25-го ноября стоит отвратительная погода: слякоть, пронизывающий ветер, холодный дождь со снегом. В этот день здравницы не произносятся, жертвы не приносятся, огонь не разжигается. Люди показывают Марене, что не боятся ее. Они приходят на болото и тушат в воде горящие головни.



В пищу в этот день употребляются: репа, морковь, оладьи и кисель.



Декабрь (студень)

3 – День памяти русского витязя Святогора



В боярском кургане Гульбище нашел свое последнее пристанище славянские праздники – день святогоравеликий русский богатырь Святогор. Его подвиги относятся ко времени первых боевых столкновений с печенегами. Его доспехи и оружие достигали поистине огромных размеров. Они почти в два раза крупнее обычных.



В былине об Илье Муромце богатырь Святогор описан красочно и ярко. Конечно, размеры его в данном произведении были преувеличены, но неоспоримый факт – этот великан действительно ходил по нашей Земле и сражался за нее.



22 –Карачун



Карачун (Чернобог) отмечается 22 декабря. Считается, что это наиболее короткий день во всем году и один из злейших дней зимы. Карачун – божество смерти, повелевающее морозами.



Медведи-шатуны – слуги Карачуна, в них превращаются бураны, а метели по преданиям обращаются в волков. Считалось, что холодная зима длится столько, сколько пожелает спящий в берлоге медведь. Когда медведь переворачивался на другой бок – проходила ровно половина зимы.



Понятие «карачун» в смысле смерти в народе живо и в наши дни. Слово «карачить» – означает пятиться задом. Видимо «карачун» был прозван так из-за того, что он словно заставлял дневное время пятиться назад, уступать дорогу ночи. В конце концов, в сознании народа Карачун приблизился к морозу и стал обычным повелителем зимней стужи.



25 – Коляда



В зимние святки 25-го декабря праздновали Коляду. праздники древних славянКогда-то Коляда была влиятельным божеством. Коляде были посвящены дни перед Новым годом. В ее честь устраивали игрища, которые позднее перешли на святки. Запрет на поклонение Коляде вышел 24-го декабря 1684 года.



В преддверии Нового года дети выходили колядовать под окнами зажиточных крестьян. В песнях повторялось имя Коляды, величался хозяин дома, в конце пения дети просили денег.



Остатки древнего праздника проявляются в святошных игрищах и гаданиях. Некоторые обряды сохранились в народе, и приобретают популярность в наши дни.



31 – Щедрец



В последний день предновогодних святок по старому стилю отмечают праздник – «Щедрец». Он знаменит своим праздничным пирогом и щедровками. На столе присутствуют блюда из свинины, означающей плодородие.



Перед тем как приступить к пирогу, народ развлекается щедровками. Ряженые присутствуют в том же составе, что и на Коляде. К домам или собранию людей направляются колядовщики, которые напевают: «Щедрый вечер! Добрый вечер!»



Колядовщики выпрашивают у хозяев дома гостинцы, жалуясь на то, что, мол, шли издалека и теперь у козы болят ноги. Хозяева отшучиваются, и тогда ряженые исполняют щедровки с шуточными угрозами. Не одарить колядовщиков считается большим стыдом, на жадных хозяев насылается «проклятьице».



С полным мешком гостинцев колядовщики спешат домой, и готовятся к встрече любимого всеми праздника – Нового года.