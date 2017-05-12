Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 мая 2017

Сирийская армия теснит боевиков ИГ на северо востоке провинции Хомс

Части армии САР и союзные формирования продолжают оттеснять боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на северо-востоке провинции Хомс.

За 11 мая сирийские военные отбили у террористов несколько господствующих высот к востоку от гор Аш-Шумария.

При активной поддержке российских ВКС им удалось прорвать оборону ИГ в районе Расм-Хамида.

Продвижение правительственных сил засняли на видео.

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Война в Сирии: Курдские бойцы уничтожили лагерь террористов к северу от Ракки

Отряды вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) освободили от банд террористов два населенных пункта к северу от города Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщило агентство Фират, в одном из них — Хирбет-Хане — находился крупный тренировочный лагерь боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

После ожесточенного боя отряды курдов и ополченцев арабских племен, входящие в СДС, очистли лагерь от банд наемников и сражаются с ними сейчас за соседнее селение Ансар.

По информации Фират, за последние 48 часов СДС взяли под свой контроль шесть поселков и четыре фермы к северу от Ракки — главного форпоста ИГ в Сирии. Для выхода населения из окруженных районов создан безопасный коридор. Им воспользовались в четверг свыше 4 тыс. жителей, преимущественно женщины и дети. Все они переправлены в лагерь, созданный для беженцев в городе Айн-Исса.

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Россия за сутки передала четыре тонны гуманитарной помощи жителям Сирии — Минобороны

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки передал жителям САР четыре тонны гуманитарной помощи, сообщило в четверг Минобороны России.

«В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено семь гуманитарных акций, из них шесть акций проведены в городе Алеппо, местному населению доставлено 1,5 тонны продуктов питания; в городе Дерьа местному населению выдано 2,5 тонны продуктов питания», — говорится в сообщении.

Гуманитарную помощь получили 1 тысяча 279 человек. Всего, по данным Минобороны, проведено 1,2 тысячи гуманитарных акций.

Кроме того, по линии ООН проведен один гуманитарный конвой в города Телль-Гехаб и Кхель провинции Деръа.

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ВВС Канады 17 раз промахнулись мимо целей во время операций против ИГ в Ираке

Канадские истребители-бомбардировщики CF-18, участвовавшие в операциях коалиционных сил в Ираке, не всегда бомбили объекты террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

Согласно его источникам, канадская авиация как минимум 17 раз промахнулась мимо боевых целей. Все эти инциденты произошли во время боев на севере Ирака, которые вели иракская армия и курдское ополчение против террористов ИГ в период с конца 2014 года по начало 2016 года.

В частности, в ноябре 2015 года ВВС Канады не попали в цель в районе городов Киркук и Мосул. Тогда местные СМИ сообщали, что в результате бомбардировки могли погибнуть от пяти до 13 местных жителей. В канадском Министерстве национальной обороны эту информацию иракских СМИ не комментировали, сославшись «на соображения оперативной безопасности».

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Современная политика не регулируется этикой

Интервью Башара Асада белорусскому телеканалу ОНТ, где президент Сирии дает свою оценку заключенным в Астане соглашениям, оценивает перспективы создания зон деэскалации, а так же дальнейшие развитие войны в Сирии.В целом, Дамаск приветствует текущее развитие событий, но предлагает не бросать в воздух чепчики и подождать, как оппоненты будут соблюдать условия соглашения о зонах безопасности, что хорошо говорит о том, что Асад излишних иллюзий на счет своих врагов не питает. Вместе с тем, он намерен и далее придерживаться существующей стратегии национального примирения, когда всем боевикам, которые не запятнали себя кровавыми преступлениями, предлагается возможность сложить оружие и влиться в сирийское общество. Эта схема уже доказала свою работоспособность в 2016 году, когда капитулировали различные анклавы в провинции Дамаск.Разумеется, Асад понимает, что стратегические условия для этого создавали в том числе действия Ирана и России, за что он им весьма благодарен.

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Лавров допустил участие США в роли наблюдателя в зонах безопасности в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил участия США в качестве наблюдателя в зонах деэскалации в Сирии, передает ТАСС.

«В меморандуме, который был подписан в Астане, предусмотрено, что для обеспечения функционирования этих зон могут привлекаться наблюдатели из третьих стран, разумеется, по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, прежде всего, это должно быть приемлемо для сирийского правительства», — отметил министр , отвечая на вопрос, обсуждался ли это на его переговорах с американским руководством.

Лавров подчеркнул, что Россия будет приветствовать любой вклад США в реализацию меморандума о создании зон деэскалации.

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Кровавые разборки террористов: ИГИЛ атакует «Аль-Каиду» за сговор с Армией Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Сирийская Армия одержала крупную победу на прошлой неделе, когда боевики «Аль-Каиды» согласились сдать свои позиции в южной части провинции Дамаск. После этого соглашения несколько сот боевиков из «Хайят Тахрир Аш-Шам» были перевезены на правительственных автобусах из лагеря палестинских беженцев Ярмук в провинцию Идлиб. Через день после того, как первая партия боевиков покинула Ярмук, террористы ИГИЛ* начали неожиданную атаку на ослабленные позиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» (исламистская коалиция, возглавляемая «Джебхат ан-Нусрой»*, сирийской ветвью «Аль-Каиды»*). На этой неделе террористы ИГИЛ несколько раз атаковали боевиков «Аль-Каиды» в лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Очередное нападение началось вечером в четверг, бои между ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусрой» начались в районе Саффурийя в Ярмуке после того, как «игиловцы» начали обстрелы зажигательными снарядами домов на улице, подконтрольной сирийскому крылу «Аль-Каиды». Данных о результате столкновений пока нет. В ответ на агрессию ИГИЛ сирийские военные на юге провинции Дамаск поставили ИГИЛ ультиматум: «Либо сдайте лагерь Ярмук, Аль-Тадамон и Хаджар Аль-Асвад, либо правительственные войска нанесут удар». Сирийские военкоры предполагают, что поскольку террористы ИГИЛ окружены хорошо подготовленными силами Сирийской Арабской Армии и ее палестинскими союзниками, в ближайшие недели, скорее всего, они сдадут свои позиции в Аль-Тадамоне, Ярмуке и Хаджар Аль-Асваде. Во вторник «Хайят Тахрир Аш-Шам» ответила на очередное нападение ИГИЛ, обстреляв места сосредоточения террористов в южном секторе лагеря Ярмук, убив нескольких боевиков. В то время как ИГИЛ пока остается в южном Ярмуке, оставшиеся боевики «Хайят Тахрир Аш-Шам», как ожидается, сдадут свои последние позиции сирийским правительственным силам в соответствии с заключенным недавно соглашением. В минувшие выходные первая партия джихадистов покинула лагерь палестинских беженцев и была доставлена в провинцию Идлиб. Также с ИГИЛ в Ярмуке воюют и другие бандформирования, например, на фото ниже снайпер «Джейш Аль-Ислам» («Армия Ислама») обстреливает позиции «игиловцев» в жилом секторе лагеря. Читайте также: 16 спецназовцев РФ против 300 боевиков ИГИЛ: подробности жестокого боя в сирийской пустыне (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация. На видео недавние бои в Ярмуке между ИГИЛ и «Хайят Тахрир Аш-Шам».

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Асад: применение химоружия в Идлибе — прикрытие для военного вмешательства США в сирийскую ситуацию

Президент Сирии Башар Асад заявил, что инцидент с применением химоружия в Идлибе является частью кампании по демонизации властей страны и прикрытием для военного вмешательства США в САР.

По словам Асада, против сирийских властей на Западе была развёрнута кампания по их демонизации «в глазах простого народа Сирии», которая, однако, не принесла результата. «Потом пришлось избрать другую тактику — демонизировать сирийское государство перед западным общественным мнением, чтобы получить поддержку на военное вторжение. Тем более после провала политики в отношении ИГ*и «Джабхат ан-Нусры»*. Поддерживая эти организации прямо или косвенно, инициаторы кампании хотели продемонстрировать, что это не ИГ и не «Джабхат ан-Нусра» убивают людей в Сирии, а государство расправляется с мирным населением, используя газовые атаки с зарином. Это было прикрытие для военного вмешательства США в сирийскую ситуацию», — заявил Асад в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. 4 апреля сирийская оппозиция заявила об атаке с применением химоружия в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, обвинив в ней правительственные войска Сирии. Дамаск решительно отверг обвинения и возложил ответственность за химатаку на боевиков.

* «Исламское государство» (ИГ), «Джабхат ан-Нусра» — террористические группировки, запрещённые на территории России.

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Асад сравнил войну с террористами в Сирии с борьбой СССР против нацизма

Война сирийского народа против террористов похожа на борьбу советского народа против нацизма в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад. «Когда мы говорим про угрозу, про эту новую угрозу, то есть угрозу терроризма, то для нас важно понять, что это за менталитет, который стоит за терроризмом. И что это за менталитет, который стоял за нацизмом. Тем нацизмом, которого победил советский народ. Так что фон один, и война одна», — сказал он в интервью белорусскому ТВ. Асад отметил, что терроризм — всего лишь один из инструментов Запада, который с его помощью хочет поработить народы. «Почему появился нацизм? Что ему было нужно? Он хотел гегемонии и господства над миром, перечеркнув всех других. Война, которую сейчас ведёт наш народ, — она не только против террористов, она и против тех, кто их поддерживает. Террор — это всего лишь инструмент западных стран. Они хотят привить тот же менталитет, что и у нацизма, чтобы завладеть всем, превращая страны и народы в рабов, превращая их в приспешников и марионеток. Они хотят завладеть всем, что есть у народов в материальном и духовном аспекте. Поэтому терроризм — это просто один из тех инструментов и один из многих результатов их политики», — подчеркнул он. «Война, которую вынес ваш народ в те времена, похожа на ту войну, которую выносит сейчас наш народ. Разница лишь в том, что заголовки и инструменты другие, но суть одна», — подытожил сирийский лидер. Читайте также: Дмитрий Киселев объяснил, почему у него разбито лицо (ФОТО)

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Американское присутствие

Американский спецназ засветился к югу в южных районах Сирии, действуя в боевых порядках боевиков "Новой Сирийской Армии" и аффилированных группировок, которая занимает пустынные районы юго-восточной Сирии обозначая там свое присутствие и демонстрируя флаг, пользуясь тем, что основные силы боевиков Халифата задействованы на более важных направлениях. Фактически, это американские прокси-структуры, посредством которых они наращивают свое влияние в юго-восточной Сирии для усиления своей переговорной позиции. Это так сказать дополнительная иллюстрация для тех, кто не понимает, зачем американцы разворачивают свои военные базы у сирийско-иорданской границы.В вышедшей вчера статье указывается https://www.buzzfeed.com/mitchprothero/u s-special-forces-are-secretly-training-s yrian-rebels-and?utm_term=.maL347kgPY#.f dDEM2RQkJ , что подразделения "Дельты" и "котики" участвовали в боевых операциях на территории Сирии. Между позициями боевиков и позициями про-иранской Хэзбаллы сейчас согласно статье около 70 километров пустыни. Бои с Халифатом тут сводятся к столкновениям за небольшие опорные пункты и блокпосты. О повторном походе на Абу-Кемаль подумывают, но пока в отдаленной перспективе.А ниже, поставки техники и военной амуниции для курдов в преддверии штурма Ракки.

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