Русский язык. Этимология, словообразование, применение
14:41. 12 мая 2017 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В передаче была затронута тема этимологии русского языка, её исследование в 19 веке и современности. Вы узнали о загадочной связи русского с санскритом; и о наследии, оставленном в современном языке нашими предками, жившими в далёком ведическом прошлом.
27 апреля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Русский язык. Этимология, словообразование, применение”. Автор–писатель Львов Антон
Источник: www.kramola.info