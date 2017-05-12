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Русский язык. Этимология, словообразование, применение

14:41. 12 мая 2017 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал:

В передаче была затронута тема этимологии русского языка, её исследование в 19 веке и современности. Вы узнали о загадочной связи русского с санскритом; и о наследии, оставленном в современном языке нашими предками, жившими в далёком ведическом прошлом.

27 апреля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Русский язык. Этимология, словообразование, применение”. Автор–писатель Львов Антон


Источник: www.kramola.info

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