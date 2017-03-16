Словообразование слов русского языка – это просто!

Введение

Слово это набор звуков, которым соответствует объект, свойство, явление, действие, понятие. Разнообразие слов определяются уровнем развития культуры общества, анатомическим и интеллектуальным развитием человека. Но нас интересует не слово, а звуки, из которых это слово состоит. Как химические элементы таблицы Менделеева лежат в основе любого вещества, так и звуки (смысловые слоги) определяют многообразие слов. Эти звуки (смысловые слоги) и будут ключами для понимания словообразования слов. Рассмотрим слово Волга – название реки.

1. Волга. /В – вода, жизнь; Л – плоскость, поверхность; Г – движение/

Выделим из слова Волга ПРОТЯЖНЫЕ (гласные) и НЕПРОТЯЖНЫЕ (согласные) звуки.

Протяжные звуки играют уточняющую или связующую роль между непротяжными звуками, поэтому их пока пропускаем это тема отдельного исследования. Оставляем непротяжные звуки: Волга – В_Л_ Г.

Подбираем слова, в которых есть эти звуки:

В – русский язык –вода,

немецкий язык – das Wasser,

английский язык – water.

Л – русский язык – поле, плоскость, пол, стол, стул, лавка, лёд, лужа,

немецкий язык -das Feld, das Platz,

английский язык –field,

Г – русский язык – гулять, бег,

немецкий язык –gehen,

английский язык – go.

Волга В_Л_Г: В – вода, Л- поверхность, Г- движение, т.е. «движущая водяная поверхность». Присядьте на берегу спокойной реки и вы в этом убедитесь.

Звук В связан ещё с понятием жизнь (см. слова кровь, корова в слоге КР).

2. Алгоритм поиска СМЫСЛОВЫХ СЛОГОВ

Предложим алгоритм поиска СМЫСЛОВЫХ СЛОГОВ:

1 разбиваем слово на звуки;

2 выделяем из них непротяжные звуки;

3 ищем другие слова с этими звуками;

4 выделяя общую закономерность, определяем смысл этих звуков;

5* аналоговое звукоподражание (звуки в природе) лежат в основе смысловых слогов.

Замечание.

Не все звуки в слове имеют смысл или смысл их пока непонятен, а некоторые звуки и вовсе утеряны, заменены или приобретены. Например бурлить – бульон звук Р потерян, а в немецком языке podeln -die puhe сохранился. Для дополнительного подтверждения существования смысловых слогов, будут предложены примеры слов из английского и немецкого языков.

Определим их значение (смысл) и назовём эти звуки – СМЫСЛОВЫЕ СЛОГИ:

В – вода, жизнь; Л – поверхность, плоскость; Г – движение.

Используя данный алгоритм, любой желающий может заняться поиском и исследованием смысловых слогов.

Замечание.

Страх перед водой заставил человека обходить это препятствие, следовательно, определены слова ОТВОДИТ, УВОДИТ, ПРОВОДИТ, ПРОВОДНИК.

Например слово ЛУЖА «Ж (Г)- изменяющая(движение) Л- поверхность» скрывает глубокую яму или ровную поверхность, а следовательно определит слово ЛОЖЬ (нем.яз. der Luge, анг.яз.-lyihg), а также определит слово ложка(«лужа на палочке» – см. слог К ) . Это следующие шаги в исследования этимологии слов.

Различия в антропологическом строении акустической системы людей разных рас, т.е. строение носа, размеры черепа, толщина голосовых связок, диапазон восприятия и воспроизведения звука. Всё это определит корреляцию (погрешности отклонения) звуков смысловых слогов для создания теории словообразования слов на языке математики. Только гармония звука переведённая в гармонию цифр, позволит говорить о лингвистике, как о НАУКЕ.

Замечание.

Влажность климата Великобритании, обуславливает простудные заболевания (заложенность носа). Недостаток витаминов из-за особенности географического положения, а также длительные морские путешествия вызывало некоторые вопросы в стоматологии. Эти факторы оказали воздействие на произношение и как следствие на словообразование современное английского языка.

3. Б /Б – усиление, мощь, энергия/

В дальнейшем приводим только значение смысловых слогов, а также пояснение на некоторых примерах для удобства запоминания смысловых слогов.

Звук Б ассоциируется с мощью, усилением, энергией.

Приведём примеры слов:

бег, бокс, борьба, бой, баба, било, булат ,бабки , … .

Проанализируем некоторые слова.

Выделим из слова бег непротяжные звуки и получим Б_Г: Б- усиленное Г- движение .

Баба Б_Б:

а) устройство чем забивают сваю(двойное усиление);

б) «энергичная» женщина без комплексов и предрассудков «элитарного воспитания»,

а бой – баба это женщина, для которой нет преград.

Бокс Б_К_С: Б – энергичные, сильные, К – палка (конечности см. слог К), С-?.

Бук Б_К: (очень прочное дерево) Б -усиленная, К-палка «сильная палка».

Бык (дерево вбитое в землю для установки моста, защиты моста) – «сильная палка».

Било, лоб Б_Л: Б- усиление Л- поверхность «сильная поверхность».

Блин, булат – Б – усиленное воздействие на Л – поверхность.

Болото – Б- усиленная Л -поверхность «поверхность требующая усилий при движении» .

4. Баба Яга /Я ей, ай – яйцо, жизнь, появление нового объекта/

Приведём примеры слов: язык, ягать (рождение ягнёнка), ягода, яблоко, яйцо, яма,… .

Смысловому слогу Я соответствует проявление одного объекта из другова.

Язык Я_З_К: Я- появление скрытого объекта (высунуть язык); З- вид, форма объекта (например слова заноза, залив - требует уточнения); К- небольшие размеры, палка.

Яма Я_М: Я- новый объект, М – место.

Яйцо ЯЙ_Ц: ЯЙ- появление скрытого живого объекта, Ц (к- ч – ц) – небольшие размеры, палка.

Невозможно пройти мимо слова ЯГА – баба Яга (см. ягать):

Б -сильная (знающая);

«ба- связано с название божества лечения/требует уточнения/ »;

Я – проявление нового объекта;

Г -движение. В итоге получим сильная лекарка, повитуха.

5. ВР /ВР – вертеть, крутить/

Смысловые слоги состоящие из двух звуков, могут:

1 помещать другие звуки или смысловые слоги между этими звуками;

2 один из звуков меняется на другой для усиления или ослабления смыслового слога;

3 инвертировать (менять зеркально) порядок звуков, часто меняя смысл слога на противоположный.

Смысловой слог ВР- вертеть, крутить, состоит из двух звуков В и Р.

Приведём примеры слов:

веретено, сверло, верёвка, ворота, дверь, створка, поворот, ветер, водоворот, … .

Рассмотрим подробнее слова овраг, ворона, воробей.

Звуки слова овраг, состоят из двух смысловых слогов ВР- вращение и Г – движение. Овраг (ВР_Г) образуется, когда поток воды (Г движение) начинает закручиваться (ВР вращение) и при этом вымывает землю. Само слово описывает не только объект овраг, но и как он образовался (образность русского языка).

Ворона и ворон- птицы которые при движение по земле постоянно вертят головой.

Воробей состоит из трёх смысловых слогов ВР_Б_ЕЙ:

ВР – крутящейся непоседливый;

Б- энергичный, постоянно подпрыгивает;

ЕЙ – яйцо.

При нагревании вода начинает перемешиваться. При приготовлении еды её также мешают. Образуются новые слова: варить, повар, кашевар, навар, отвар, заварить … .

5.1 Заменим звук В на Б т.е. усилим кручение

Приведём примеры слов:

сверло – бур, сверлить – бурить, ветер – буря, буран, овраг – буерак, бурелом,

поворот – обрыв, ворчать- бурчать …

Бархан БР_ХН – БР- вертеть с усилием, ХН -хан связано со слогом КН- вершина, «ветер накрутил, намёл гору песка»,.

Борона БР_Н- переворачивает землю с приложением усилия.

Баран БР_Н– сильно закрученные рога.

Вепрь В(п)Р /ВР_П/, боров БР_В – свинья переворачивает землю в поисках корма.

Брага БР_Г- напиток в котором происходит интенсивное перемешивание (брожение)

5.2 Единый метод словообразование слов немецкого языка и английского языка

Хлеб – процесс приготовления связан с брожением нем.яз. das pot, анг.яз. pead.

Сливочное масло получают взбиванием сливок, энергичным перемешиванием нем.яз. die Butter (Б_Т_ТР: Б – усиленное, Т - тварь/воздействие внешней силой/, ТР- трясти), анг.яз. butter. Пиво(брага) – нем.яз. das Bier, анг.яз. beer.

В русском языке бурлить – бульон, а немецком языке podeln -die puhe.

Ломать(бурелом) нем.яз. pechen, анг.яз. peak.

Тепло там, где варят, тогда слово тепло нем.яз. die Warme, анг.яз.warmth.

Усилим тепло на слово гореть – нем.яз. pennen, анг.яз. burn.

Замечание.

Этот метод можно оспаривать, говорить о профанации, о ложной (народной) лингвистике. Только очень много слов укладывается в «прокрустово ложе» этого метода. Любая научная теория – это приближённый метод описания (отображения) законов мироздания, тем уровнем знаний или заблуждений, которыми владеет человечество в данный момент времени.

5.3 Поменяем порядок звуков ВР на РВ

При смене порядка слов часто меняется смысл слова на противоположный.

Приведём примеры слов:

рытвина, ров, равнять, равнина …

Проанализируем слово грабли. При произношении слова грабли акцентируется звук Р (увеличена продолжительность воспроизведения этого звука), звук Р сопрягается совместно со звуками Г и Б т.е. получаем два смысловых слога ГР и РБ.

Грабли (ГР_РБ_Л): ГР – длинная, большое, РБ- производная от РВ, где В заменено на Б т.к. прикладываем силу, а Л-поверхность «длинное, большое; усиленное выравнивание; поверхности». Становится понятными слова гребень (гребешок) для волос. Аналогично можем рассмотреть слово багор «БР- сильно закрученное; ГР- длинное, большое».

Замечание.

Т.к. граблями можно подгребать сено, землю появились слово грабить (воровать). Анатомическое движение граблями близки движению гребца на лодке (плоту) с одним веслом, тогда становиться понятным слово гре/б/сти (звук б выпал из слова), т.е. подгребать к себе воду.

5.4 Примеры: смысловой слог ВР в современном языке (имхо по моему скромному мнению)

Если неправильно повернуть палец, руку, ногу получаем травму (см. слоги ТР и РВ), вред (вывернуть, свернуть). Слово враг ВР_Г: Г- пришёл, ВР- вывернул, свернул шею (нанёс вред).

От слова ворчать (см. слоги ВР_ Р_Ч, где Р_Ч это речь, ръц) получим слова: говорить, разговаривать, наговаривать, ворожить (врачевать), верить, вера, врать.

При замене звука Р на Л (научное обоснование у лингвистов, а шутливое к детям, которые учатся говорить звук Р) получим смысловой слог ВЛ (см. ниже) волочить – волна, лава, лавина.

Деревянистое растение семейства ивовых: верба, ветла, ива, ракита, лоза. Это растение применяется в плетении предметов мебели, корзин, которое определило многообразие в наименования этого растения.

Верба состоит из смысловых слогов ВР_Б: ВР – вращать, Б – с усилием.

Ветла состоит из смысловых слогов ВТ_Л: ВТ – вить, Л – поверхность.

Ракита состоит из смысловых слогов РК_ Т: РК инвертированный смысловой слог КР – огороженное, замкнутое (корзина); Т – созданное тварью, живым существом «из веток плетут (творят) корзины».

Ива возможно сокращенное от смыслового слога ВТ- вить.

Лоза возможно производная от слов лущить, лузга. При подготовке к плетению ветку очищают от коры и расщепляют.

6 БР /1-усиление вращения;2- защита; 3-цвет/

Смысловой слог имеет три варианта:

1 усиление смыслового слога ВР (см. выше);

2 зашита (броня);

3 цвет (бурый).

Замечание

Проблема многозначности некоторых смысловых слогов, обусловлена «реформаторами» фонетической азбуки. Например, название произведения Л.Н. Толстого «Война и мiр»

( война и общество) превратилось «Война и мир» (война и не война). Из более 150 фонетических букв осталось 33, количество которые ещё хотят уменьшить. Энтузиасты напрасно пытаются найти сакральный смысл и знания в усечённой на треть азбуке (49 буквиц), забывая также об искажении и в начертания букв, которые имеет свой глубокий эзотерический смысл.

6.1 БР защита

Приведём примеры слов:

Брат, бровь, борода, броня, ребро, бедро, берлога, бревно, брод, обруч, берег, береста, абажур, амбар … .

Брат БР_Т:БР – защитник, Т-тварь(живое существо). Бровь БР_В:БР- защищает, В-? глаз. Амбар М_БР: М – место, БР – защищенное и т.д. .

Берлога можно рассматривать как логово медведя, а можно рассмотреть как защищённое логово (лежбище) или защищённое логово.

Обруч металлическое кольцо, которое одевается на бочку для защиты бочки от разрушения. Такое же название носит обручальное кольцо.

Фраза в загсе: «Берёшь ли ты её…? – Беру!»

Т.е. будешь ли беречь, оберегать, защищать.

Поэтому название платка замужней женщины убрус т.е. эта женщина находиться под защитой мужа.

Замечание.

Современная трактовка этимологии слова платка УБРУС – как утирка вызовет много вопросов у женщин. Слово утирка раскладывается на ТР (разрушение т.е. вытереть грязь, слёзы, кровь ) – К ( небольшой размер, палка).

Значение слова беременная означало беречь, защищать ребенка беззащитного(БР – защищенное, М – место).

Развитие этого слова привело к новым понятиям этого слова – неуклюжести, медлительности, а также к форме – беремя дров.

Название городов (город – «бург») Брест, Изборск, Бреслау, Боярд. Город можно трактовать как ГР – длинное, большое «огороженное место», а бург -БР защищенное и РГ огороженное место, где одно Р выпало при правилах написании, а в произношении осталось.

Вероятно Берлин не логово медведя, а защищённая территория.

Бруствер БР_СТ_ВР: БР -защита, СТ – основание, ВР- перевёрнутая земля.

Барин, барон, богатырь – защитник крестьян и территории, но с течением времени изменился смысл некоторых слов.

Поменяв местами звуки БР на РБ и получим слова с противоположным смыслом.

Раб, работник, рабочий, ребёнок, рубище – беззащитные, бесправные.

Разрушение брони – арбалет, разрушение стен – требушет.

Требушет ТР_РБ_Ш_Т: ТР – разрушение , РБ – разрушение брони очевидно звук Р для них общий – двойное разрушение, Ш и Т- ?(требует изучения: если ШТ рассмотреть как СТ – основание, стена; или отдельные звуки Ш и Т).

Если звук Б ослабим заменим на П то получим слова портки(брюки), портянка, портной, портье, порт (защищённое место для кораблей), порт (форточка для орудийный на корабле), порог двери, преграда .

Замечание.

В иностранных словах звук П меняется на Ф.

Получаем форт, ботфорты, фартук, фортификация, фьорд – порт у викингов.

6.2 БР цвет бурый

Приведём примеры слов:

бор (лесной), боровик (гриб), бурый (медведь), брусника, боровые (ягоды), бурундук, багряный … .

Спелые ягоды брусника, клюква бурого цвета и называют их боровые ягоды. Слово ягода на нем.яз. Die Beere, ан.яз. Berry. Интересно созвучие цвета и названия французских вин.

7 ПР /1 ослабление БР защиты; 2 мелкое/

Смысловой слог ПР имеет два значения:

1 небольшая защита (см. выше);

2 мелкое, маленькое.

7.1 ПР мелкое, маленькое

Приведём примеры слов:

пурга, прах, порох, просо, пар, поры, перец(молотый), споры … .

Рассмотрим слово пурга ПР_Г: ПР – мелкое Г – двигается.

Интерес также представляет слово пар, которое в анг. яз. превратилось в воздух с потерей звука П и вернулось набором звуков аэро- (аэроплан, аэродром).

В слове амб/п/ре скорее сыграло усиление п с заменой на б. М -место, Б(п)Р- усиленным паровыделением. Слово парфюмерия также связано со смысловым слогом ПР, любой желающий может в этом убедиться при отсутствии теплого туалета.

8 ТР /разрушение, небольшие движения/

Приведём примеры слов:

трус, трясти, тереть, труха, труп, треба, трава, тропа, потрава, травить, страх, стружка, потроха, требушет, таран, ….

Страх С_ТР_Х, трус ТР_С – проявляется в мелких хаотичных движениях ТР и (см. смысловой слог С) сопровождается непроизвольным мочеиспусканием иногда и расслаблением мышц сфинктера.

Треба (жертвоприношение) ТР- разрушение, Б – сильного, а как результат труп.

Алтарь Л_ТР: Л -плоскость, ТР- разрушение «место для требы».

Ужасно – англ.яз. terribly.

По новому стали восприниматься современные слова: требование, троллинг, треминг, травить, террор, терминатор, торпеда, трек, трасса … .

Трава разрушает поверхность, пробивается даже сквозь асфальт: ТР- разрушение, В – жизнь. Тропа – ТР_П: ТР -разрушение , П – пустота или полнота.

Значение смыслового слога П (полный или пустой) утоняется протяжным звуком. Сравните звуки П-о-о и П-у-у/вопросы дополнительного изучения/.

Слово история С _ТР_Я: С- выделение, остаток; ТР -разрушенное; Я – жизни «остаток от прошедших (разрушенных) жизней».

8.1 ДР / разрушение с усилием, небольшие движения/

Приведём примеры слов:

дрожать, драться, раздирать, дорога,

Замечание. /Звукоподражание/

Звучание смысловых слогов обусловлено аналогичными звуками в природе:

звук родника – р , ломание палки – тр, скрежет по твёрдому – кр и т.д. .

9 С /выделение жидкости или мелкого на поверхности/

Приведём примеры слов:

Соль, сало, сок, сук, сука, сажа, роса, весло, писать, писатель, смола, сосна(выделяет смолу), ….

Смысловые слоги С и Р это повторение тех звуков, которые слышит человек при приведении физиологических процедур по утрам и не только. Какой звук произносят родители приучая малышей к туалету?

Соль: С -выделение мелкого, Л- поверхность. Нагрейте кусок сало, выделиться жидкость на поверхности. Сломайте ветку(свежесрубленную палку) и на месте слома (среза) будет влага, а ветка называется сук (С – выделение, К – палка). Собака женского рода получила своё название от физиологических процессов – течка.

Слово писать (П- становиться пустым, С- выделение, Т -процесс связан с живым организмом /тварью/) имеет три значения:

1 физиологический процесс;

2 рисовать картины т.е. когда краска стекала с кисточки художника;

3 писать текст т.е. когда чернила стекают (писают) с пера на бумагу.

10 Р/выделение, извержение, излучение/

Приведём примеры слов:

Ружьё, рогатка, орудие, извержение, родник, река, речь, орало … .

Рассмотрим слово ружьё, где Р – извержение, а Ж – имеет два значения: Ж- огонь жар и З – искра огня ; Ж(Г) движение. Получаем извергающий огонь.

Орало – предмет с помощью которого Р – извергается, выворачивается земля на Л- поверхность.

Роса Р_С: Р- излучение (блестит), С- выделение жидкости.

11 КР /огорожено, замкнутое, край- граница/

Приведём примеры слов:

корабль, короб, корыто, крыша, кора, крынка, кружка, скорлупа, череп, шкура, корка, краска, крыжовник, крепость, кремль, крым, покров, покрывало , каравай, … .

Рассмотрим слова корова, кровь КР_В: КР- короб, В-воды(жизни). В одном случае жидкость – молоко белковая пища, основа существования жизни млекопитающих. В другом жидкость- кровь без которой невозможна жизнь, а также цвет этой жизни красный, кровавый, червлёный.

Обратим внимание на взаимозаменяемость букв кудесник - чудесник, лик- лицо- личина.

Т.е. К-Ц-Ч взаимозаменяемы:

череп -кереп КР- замкнутое, П -пустое;

край – черта детская присказка «чур меня» – я вне игры /я за краем/;

чёрт – ЧР заменяем КР – огороженное(см. слово край), Т – тварь, живое – потусторонняя сущность.

Слово черный появилось из слова червлёный (к – ч – ц) - красный цвет крови, которая на воздухе со временем меняет цвет на чёрный. Сажа, имеющая чёрный цвет, была естественным красителем, то и жидкость для письма называются чернила.

Мрак М_РК:М- место, РК – замкнутое, обратный порядок вероятно означает нахождение внутри замкнутого объекта, а там темно и может быть опасно.

Можно построить логическую цепочку слов: мрак (сумрак, мрачно) – морок (туман) – молоко (белёсый туман утром на озере, реке замена р – л) /требует изучения/.

Корабль КР_Б_Л: КР- замкнутое, Б- сильное (прочное), Л- поверхность «прочная замкнутая поверхность».

Слова краб КР_Б, рак РК (в слове рак смена порядка звуков КР на РК может быть обусловлена его передвижением), черепаха ЧР_П_Х (достаточно заменить ч-к), рыцарь Р_ЦР – (заменим ц на к получим Р_КР: Р -извержение, КР- замкнутое, короб т.е. «рыкающий из короба», что вызывает улыбку и никакой романтики).

Интересно рассмотреть слова цербер – «ц/к/ербер -кр - край бр- защита» защитник, охранник между двумя мирами. Близко ему слово берсекер.

Замечание

Писать, как курица лапой. Если понаблюдаете за курицей, то заметите, как она царапает землю. Но это соответствует как царапали (писали) на бересте. Поэтому одно из названий этой птицы курица (царапать – карапать). Поэтому и людей карапающих по основанию, по земле (см. слог СТ) назвали крестьяне. Недаром один из создателей упрощенной письменности (простота хуже воровства) сменил имя на Кирилл (карапающий по поверхности – писатель).

Немецкий язык:

Огороженное место Марк, хозяин этого места Маркиз, денежный эквивалент места марка.

война - der Krieg «движение границ».

Церковь – der Kirche

англ. яз

Автомобиль- car.

Крынка, кружка – круг переходит на англ. яз – circle

12 ДЛ /длина/

Приведём примеры слов:

Долина, длина, долго, ладонь, лодка, крокодил, … .

Долгий ДЛ_Г: ДЛ – длина , Г-движение «длительность, время»

Нем.яз. возраст – alt, анг.яз. старый – old.

13 К /палка, небольшие размеры/

Приведём примеры слов: палка, кий, коготь, клык, клюка, скалка, верёвка, бук, бык, ложка, лодка, створка, форточка, …

Смотри примеры в тексте.

14 КЛ /бугорок формой конуса, изгиб/

Приведём примеры слов:

кол, клык, клюв, клюка (палка с изогнутым концом, клюшка хоккейная), лук, лукошко, колчан, потолок, купол, котёл … .

Клык КЛ_К: КЛ- бугорок, К -небольшой, палка.

Клюка КЛ_К: КЛ -изгиб, К- палка. Слово крюк могло получиться из слова клюка ( обратная замена звуков Р – Л).

Кольцо при произношении акцентируется звук Л, тогда КЛ_ЛЦ, заменим ц – к КЛ_ЛК:

КЛ -изгиб, ЛК- обратный изгиб «соединим противоположные изгибы – кольцо».

Кольчуга КЛ_ЛЧ_Г: КЛ_ЛЧ(ч-к) –кольцо, Г – двигаются.

Подвижность и гибкость человека определила слова (к – ч – ц, лик – лицо – личина):

Человек Ч(к)Л_В_К, кулак КЛ_К, локоть ЛК_Т(инверсия КЛ на ЛК направлением сгиба), колено КЛ_Н, скула С_КЛ, ключица КЛ_Ч_Ц, палец П_ЛЦ(к), плечо П_ЛЧ(к).

Замечание

Можно провести лингвистическую цепочку слов кол – холм.

Капитолий расположен на 7 холмах

В слове колыбель КЛ_БЛ вероятно произошла замена звука Р на Л (звук Р заменяется на Л, научное обоснование у лингвистов, а шутливое к детям, которые учатся говорить звук Р) и исходное слово КР_БР: КР -замкнутое (кроватка, корыто), БР – защита.

Также интересна логическая цепочка клюка – палка с изогнутым концом и слова кланяться, поклон (слог КЛ). Окончание писем (даже в берестяных грамотах) имеет следующую форму «целую …», т.е. более сердечный поклон. /ЦЛ это КЛ вспоминаем к-ц-ч/. Слово клюка в выражении) «закрыть на клюку(клюшку)» естественно переходит в слово крючок (крюк, ключ). Для того чтобы напиться воды из ключа (родник), колодца необходимо поклониться, что определило их словообразование.

15 гр /длинная, большое/

Приведём примеры слов:

Гора, грабли, багор, изгородь, рог, рогатина, город, огород, ограда

Не забываем замены звука Р на Л. Получаем слова: голова человека, голова поселения, глава, главный … .

Немец. яз.: большой- groβ.

16 кн /вершина, конечности/

Приведём примеры слов:

Князь, конунг, виконт, (Вершина власти), конец(верёвки), конёк крыши, коньки на ногах, венок, венок (на могиле), венец(головной убор), венец (последний ряд брёвен) … .

Не забываем к -ц – ч (лик – лицо- личина).

Короткие мысли:

1 Цена(ц-к) – конечный результат торга.

2 Ночь (ч-к) – начало (или конец) дня, т.к. инвертирование звуков КН на НК может сменить смысл слова. Например: начало НЧ(к) палки, верёвки, а также их конец КН_Ц(к).

3 Синяк (С -выделение, НК – на вершине ) получается если защемить палец, ударить по ноге т.е. на конечности с выделением крови под кожей определённого цвета – синий.

Замечание

В слове ноготь произносим и слышим звук К вместо фонетической буквы Г, но

пишем Г. Также в словах бессердечный, бесправный и т.д. слышим звук З, а пишем фонетическую буквы С. Слова коготь ( К- палка, Г- двигающая, Т – тварь, живое), а ног/К/оть ( НК – вершина, наконечник, Т – тварь, живое). Ноготь и Коготь совершено разные понятия, хотя и близки анатомически. Поэтому правила орфографии требуют переосмысления с учётом словообразования слов, а не с требованием упрощения (обеднения) языка.

17СТ /основание, единое целое/

Приведём примеры слов:

наст, постель, стелька , постамент, стена, стол, стул … .

Наст Н – не, отрицание в начале слов СТ – основание, «не основание».

Рассмотрим слова состоящие из одинаковых смысловых слогов К -палки , СТ -основание.

Кисть для рисования (связанные волоски на палочке), виноградная кисть.

Кисть руки К- палки(пальцы) СТ – основание, ладонь.

Куст К – палки (ветки) растущие из одного СТ – основания (корня).

Кости К – палки (ребра) СТ – основания (хребет, позвоночник).

Т.к. кости внутри биологической массы, то по аналогии называем косточки внутри плодов.

Стол, стул СТ_Л: СТ – основание , Л- плоское «плоское основание».

Различие между словами выделяются протяжными звуками (гласными) или «потерянными» реформаторами фонетическими буквами.

18 РД /порядок, структура/

Приведём примеры слов:

род, орден, ряд, орда, прядь, отряд, … .

Слово род подразумевает строгую иерархию, аналогично значение слова орден – некоторая структура см. орден Тамплиеров, орден Иезуитов.

При произношении слова отряд, оно делиться на две части «от» _ «ряд» поэтому рассматриваем смысловые слоги Т ( смысловой слог т- тварь, живое, одушевленное ) и РД – порядок, т.е. единица внешней структуры или внутренней.

Народ Н_РД: Н – не(отрицание если находится в начале слова ),РД – порядок т.е. народ это толпа, беспорядок.

Немецкий порядок

19 ВЛ /волочь, комкать/

Смысловой слог ВЛ непосредственно связан со смысловым слогом ВР, звук Р заменяется на Л (научное обоснование у лингвистов, а шутливое к детям, которые учатся говорить звук Р). Смысловой слог ВЛ (волочить, комкать) – это ещё не полные повороты.

Приведём примеры слов:

Волк, вал, проволока, войлок, валенок, вол, волокуши, лавина, лава ….

Длинные немытые, скомканные волосы определили идею и технологию производства войлока, а также словообразование слова волос ВЛ_С:ВЛ – скомканное, С – выделение (постоянный рост волос).

Волк ВЛ_К: ВЛ- волочит (добычу), К – небольшие размеры (слог К позволяет отличить от слова вол). Волк в нем.яз. и анг.яз. звук К отсутствует.

Проволока ПР_ВЛ_К : ПР – мелкое , ВЛ – волочение (протягивают между валиками), К – небольших размеров. Само слово проволока описывает технологию его производства.

Слово вал порождает слова волна, земляной вал, лавина, а небольшие крутящееся детали валки ВЛ_К, вальцы ВЛ_Ц (к-ч- ц)

20ЛМ /ломать, мелкое/

Приведём примеры слов:

Лом, лемех, ломоть, ломать, солома, обломок, … .

Инверсия звуков ЛМ на МЛ порождает слова:

молоток, мол, мел, мельница, молотить, … .

Замечание

Движение при молотьбе зерна предопределили слова молить, молиться.

Мельница –мелкое – мука.

Трудоёмкость получения муки породило слова мука, мучение.

Много мелких объектом стали в основе слов миллион, миллиард.

Топонимика (имхо)

Крым, материк, Америка(не путайте с Америго Веспуччи): М- место , КР – ограниченное (водой, стеной).

Материк М_Т_РК: М – место, Т-твари (живые существа), РК – ограниченное (водой, стеной).

Разберём слово Африка Ф_РК: звук в иностранных словах Ф заменяет П – пустой,

РК – ограниченная « пустая(пустынная) территория ограниченная водой».

Красное море, Чёрное море (ч – к), Карское море, Карибское море в названии морей присутствует смысловой слог КР – огорожено, замкнуто. Посмотрите на карты этих морей. Все моря ограничены сушей или островами.

Город Москва М_С_К_В:М -место, С – выделений К – коротких В – вода, т.е. Москва расположена на большом количестве небольших родников, ручейков, речек.

В названии многих городов городов присутствуют слоги:

БР -защита, Брест, Изборск, Берлин;

КР (ч-к-ц) – замкнутое(крепость) Чернигов, Аркаим;

ГР огорожено- Рига.

Заключение

Изучение и поиск новых смысловых слогов находится только в начале своего пути и не застраховано от ошибочных, неточных толкованиях некоторых слов или смысловых слогов. Но простота и логичность объяснения алгоритмов словообразования слов предоставляет огромное исследовательское поле деятельности не только для лингвистов, но и для математиков, физиков, историков.

Смысловые слоги один из основных ключей к пониманию словообразования слов. Становится понятным словообразование (этимология) слов не только русского языка, но и многих слов немецкого и английского языка. Интересно проверить эти методы и на других языках, исключая латинский язык и эсперанто т.к. это искусственные языки. Это может привести к созданию новых алгоритмов и программ для распознания перевода речи возможно и «мертвых языков».